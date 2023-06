Putin spricht von Angriffen auf Flugplätze außerhalb der Ukraine bei Kampfeinsatz von F-16-Kampfjets

Teile die Wahrheit!

Russland droht mit Aktionen gegen F-16-Kampfjets auch außerhalb der Ukraine, wenn diese aus anderen Ländern aufsteigen. Doch das steht gar nicht zur Debatte.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag beim Internationen Wirtschaftsforum in St. Petersburg eine Warnung vor dem Einsatz von amerikanischen F-16-Jets ausgesprochen.

Moskau würde verschiedene Optionen zur Zerstörung haben, selbst wenn die Kampfjets außerhalb der Ukraine stationiert sein sollten. „Wenn sie sich auf Luftwaffenstützpunkten außerhalb der Ukraine befinden und bei Kampfeinsätzen eingesetzt werden, müssen wir uns überlegen, wie und wo wir die Waffen treffen können, die bei Feindseligkeiten gegen uns eingesetzt werden“, zitierte ihn die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti.

„Das ist eine ernsthafte Gefahr für die Nato, weiter in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen zu werden.“

Wenig später ruderte sein Sprecher Dmitri Peskow zurück und erklärte, Russland werde die Jets im Falle ihrer Lieferung auf ukrainischem Staatsgebiet angreifen.(Medwedew: von der Leyen „Gynäkologin, die sich als EU-Chefin ausgibt“ – Selenskij: Könnte „wie Hitler enden“)

Keine Absicht von Starts außerhalb der Ukraine

Derzeit gibt es keine Planungen oder Hinweise, dass Kampfjets aus anderen Ländern in die Ukraine fliegen und dort an Kampfhandlungen teilnehmen sollen. Die Nato hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht aktiv an den Kampfhandlungen teilnehmen wird.

Bislang werden westliche Waffen erst nach der Ankunft auf ukrainischem Boden eingesetzt. Es gibt lediglich eine Ausbildung ukrainischer Soldaten im Ausland, unter anderem in Deutschland.

Putin sagte vor dem Forumspublikum, dass die amerikanischen Jets wie bereits jetzt westliche Leopard-Panzer brennen würden. „Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte Putin laut Tass. In den vergangenen Tagen hatte es Berichte gegeben, nach denen deutsche Panzer in der Ukraine angegriffen worden seien. (Putin: Russland wurde dazu gezwungen, die Armee einzusetzen, um den von Kiew begonnenen Krieg zu beenden)

Lawrow warnt vor F-16 im Luftraum der Ukraine

Auch Putins Außenminister Sergej Lawrow drohte anschließend mit Angriffen gegen F-16-Maschinen. Lawrow hat mit Militäraktionen gedroht, sollten F-16-Kampfjets im Luftraum über der Ukraine eingesetzt werden. 300x250 In einem Interview mit dem russischen Propagandasender RT sagte der Putin-Vertraute, dass Russland bereit sei, eine „militärisch-technische“ Antwort zu geben. native advertising

Außerdem wolle Russland Schritte im UN-Sicherheitsrat unternehmen. Seiner Ansicht nach können F-16-Kampfjets Atomwaffen tragen und deshalb müsse in der Expertengruppe der fünf Atommächte darüber gesprochen werden. „Jetzt sprechen wir über F-16-Flugzeuge, die tatsächlich für den Transport von Atomwaffen ausgerüstet werden können. Das haben wir öffentlich gesagt“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Lawrow in dem Beitrag.