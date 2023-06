Robert F. Kennedy Jr. und Dane Wigington: Ist Wettermanipulation real? (Video)

Insekten, Vögel und Wälder verenden, das Ökosystem kollabiert – Menschen, Tiere und Pflanzen werden mit hochtoxischen Nanopartikeln bombardiert. Der Feind hat auch einen Namen: Geoengineering.

Wenn das Programm nicht umgehend gestoppt wird, werden das Milliarden Menschen in den kommenden zehn Jahren nicht überleben. Wer steckt hinter der geheimen Operation, von der die Weltbevölkerung nichts erfahren darf? Von Frank Schwede

US Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. versucht in einem Gespräch mit dem Produzenten des bahnbrechenden Dokumentarfilms The Dimming, Dane Wigington von der Organisation „GeoengineeringWatch.org“ Licht ins Dunkel zu bringen.

Was es heißt, von zu Krisen zu profitieren, wissen wir spätestens seit Corona. Zwischen 2020 und 2021, also zur Hochzeit von Corona, wuchs die Zahl der Milliardäre weltweit um rund 800 auf 3000 an.

Selbstermächtigte Eliten nutzen inszenierte Krisen zu ihren Gunsten und sind frei jeglicher Skrupel. Ihr Einfluss reicht nicht nur bis tief in die Politik, sondern umfasst mittlerweile auch die Wissenschaft – vor allem aber die Medien, ohne die der ganze Mummenschanz nicht möglich wäre.

Sind sämtliche Krisen von Corona bis zur Klimakrise tatsächlich nichts anderes ein gigantischer Medienzirkus, hinter dem absolut kein Funke Wahrheit steckt? US Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy hat sich vierzig Jahre lang mit der Klimawissenschaft beschäftigt und sagt:

„Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass das Klima in vielerlei Hinsicht von der Weltwirtschaft missbraucht wurde, insbesondere von Bill Gates. Die verschärfen das Problem und verkaufen der Weltöffentlichkeit eine Lösung. Und natürlich ist die Lösung die, die sie für das Klima wollen – dazu zählen mehr Kontrolle und Geoengineering Projekte, die Bill Gates natürlich auf der ganzen Welt finanziert.“

Millionen Menschen sterben vorzeitig aufgrund von Umweltschäden – vor allem durch Luftverschmutzung. Internationale Studien bestätigen, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an chronischen Atemwegserkrankungen leidet, das war vor rund Jahren 50 anders.

Dane Wigington, ein ehemaliger Bauunternehmer aus Kalifornien, kennt den Grund dafür. Er macht ein jahrzehntealtes geheimes Wettermodifikationsprogramm dafür verantwortlich, das er in dem Gespräch mit Robert F. Kennedy erläutert:

„Was wir nahezu täglich am Himmel sehen, sind keine normalen Kondensstreifen, in fast allen Fällen sind es versprühte Partikelstreifen. Wir haben Aufnahmen aus der Nähe von Militärtankern und kommerziellen Verkehrsflugzeugen, die wir in dem Film zeigen.

Spitzenwissenschaftler nahmen Proben in der Höhe hinter den Flugzeugen. Wir haben untersucht, was sie ausstoßen. Die Proben wurden in einer der besten Testeinrichtungen der Welt untersucht. Wir fanden klimatechnische Elemente – unter anderem Aluminium in hoher Konzentration.“ (Whistleblowerin: Chemtrails sind keine Theorie, sondern eine Verschwörungstatsache (Video))

Eine Bedrohung für die gesamte Welt

Solar-Geo-Engineering, vom Weltklimarat (IPCC) mittlerweile in „Shield Projekt“ umgetauft, ist in allen betroffenen Staaten zum absoluten Staatsgeheimnis erklärt worden. Die versprühte Substanz setzt sich aus hochtoxischen Stoffen wie Aluminium, Barium und Strontium zusammen.(„Behörden-Eingeständnis“ einer weiteren Verschwörungstheorie – Chemtrails)

Allein das in hoher Konzentration vorhandene Aluminium ist ein nicht zu unterschätzendes Nervengift, das nicht nur im menschlichen Organismus nachgewiesen werden kann, sondern auch bei vielen Meeressäugetieren wie Walen.

Dane Wigington betont, dass das Projekt nicht nur für Mensch und Tier eine Bedrohung ist, sondern für das gesamte Klima- und Ökosystem. Deshalb ist es so wichtig, dass die breite Öffentlichkeit über die Gefahren des Projekts aufgeklärt wird. Wigington:

„Ich möchte über Geoengineering sprechen, weil es mit dem Klima zusammenhängt, weil es eine Bedrohung für die Umwelt ist, über die die Gemeinschaft Bescheid wissen muss.

Es ist eine Bedrohung, die für uns wahrscheinlich genauso gefährlich ist, wie der Klimawandel selbst. (…) Ich würde sagen, dass der Zustand des Klimas noch schlimmer ist, als es der Öffentlichkeit gesagt wird und dass durch das Geoengineering dieser Veränderungsprozess noch weiter vorangetrieben wird, anstatt ihn abzumildern.“

Das in die Luft freigesetzte Aluminium soll die Erde vor den Folgen des Klimawandels schützen, indem es das einfallen Sonnenlicht in den Weltraum zurückreflektiert. Wigington:

„Die Klimaingenieure selbst haben erklärt, dass sie im Rahmen der Sonneneinstrahlungskontrolle jährlich Dutzende Tonnen Aluminium-Nanopartikel in die Atmosphäre bringen, um einen Teil der von der Sonne einfallende Wärme zu blockieren. Ohne Rücksicht darauf, was auch immer die Konsequenzen sind.“

Nur mittlerweile bröckelt das Märchen vom menschengemachten Klimawandel an allen Ecken und Kanten und selbst Welt Online hat noch vor ein paar Jahren von einer genialen Propaganda gesprochen.(Geheimakte Chemtrails und welche Folgen Wettermodifikation für Klima und Umwelt hat (Video))

Immer neue Krankheiten entstehen

Die wohl mit Abstand wichtigste Frage lautet: warum wurde das Projekt zum Staatsgeheimnis erklärt, wenn es doch eigentlich einem guten Zweck dient? Geht es hier vielleicht gar nicht um die Rettung unseres Planeten? Dane Wigington:

„Das Paradoxe ist, dass wir eine globale Machtstruktur haben, die das Lebenserhaltungssystem des Planeten selbst verändert und versucht, uns eine Art Heilmittel zu verkaufen.“

Was die Klimaingenieure der Bevölkerung verschweigen, ist die Tatsache, dass die freigesetzte Substanz für die Umwelt hochgiftig ist, da sie verschiedene Metalle, Polymere und Tenside enthalten, die sich rasch in der Luft verteilen, die wir mit jedem Atemzug aufnehmen.

Zahlreiche Schulmediziner gehen bereits von der Vermutung aus, dass viele neu entdeckte Krankheitsbilder, vor allem Atemwegerkrankungen auf das Versprühen der Aerosole zurückzuführen sind.

Die belasten aber nicht nur unseren Körper und unsere Gesundheit, sondern auch Böden und Trinkwasser – somit steht irgendwann in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft das gesamte Ökosystem der Erde auf der Kippe.

Der eigentliche Skandal aber ist, dass das Umweltbundesamt in Deutschland die Luft nicht auf Stoffe wie Aluminium, Barium und Strontium untersucht. Ein Teilnehmer der Bürgerinitiative „Sauberer Himmel“ hat diesbezüglich an das Bundesumweltamt bereits 2011eine Anfrage gerichtet.

In dem Antwortschreiben vom 21. November 2011 heißt es wörtlich:

„…wir bedanken uns für Ihre Anfrage vom 29.10.2011 zur Untersuchung der Schwermetalle Aluminium, Barium und Strontium.

Die Aufgabe des Luftmessnetzes des Umweltbundesamtes ist es, die Messverpflichtungen Deutschlands zu erfüllen, die entweder aus der Unterzeichnung internationaler Abkommen (z.B. UN ECE Convention on longrange transboundary air pollution) oder aus der EU-Gesetzgebung (z.B. Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008) resultieren. Messprogramme, Messparameter und Messverfahren sind festgelegt und werden von Experten in internationalen Arbeitsgruppen erarbeitet. Für die von Ihnen genannten Parameter ergibt sich daraus für das Luftnetz des Umweltbundesamtes zurzeit kein Messbedarf.“

Die Bürgerinitiative befürchtet, dass es keine Informationen zu den genannten Stoffen geben soll. Verschiedene Regenwasserproben, die die Bürgerinitiative in Auftrag gegeben hat, ergaben, dass in allen Proben Aluminium, Barium und Strontium sehr wohl nachgewiesen werden konnte.

Überall bedrohliche Aluminiumwerte

Selbst in den ab gelegensten Erdteilen wird seit Jahren schon eine hohe Konzentration Aluminium in den Böden nachgewiesen. Das ist schwer zu erklären, weil Aluminium vor dem Zweiten Weltkrieg noch kein Thema war. Wigington:

„Mir liegen Labortests aus der ganzen Welt vor, die alle einen gewissen Anteil an Aluminium enthalten. Ich testete den Niederschlag im Laufe von 18 Monaten. Die Menge an Aluminium stiegen von 17 ppb-Teilen pro Milliarde auf 3.450 PPP in einem einzigen Niederschlag. Das ist hochgiftiger Regen. In unserer Region in Nordkalifornien fällt so viel Aluminium, dass der pH Wert des Bodens sich um das 10 bis 12 fache alkalisch verändert hat. Der Gehirn pH-Wert sollte etwa fünf, sechs, fünf, sechs betragen, basierend auf der atmosphärischen Kohlenstoffbelastung.

Der weltweit größte Geoingenieur David Keith hat auf einer internationalen Geo-Engineering-Konferenz vorgeschlagen, zehn bis zwanzig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikel jährliche in die Atmosphäre zu bringen. Wigington fragte Keith bei der Präsentation, ob irgendwelche toxikologische Studien zu diesen Partikeln durchgeführt worden seien. Wigington:

„Seine erste Antwort war, dass er die Menge an atmosphärischen Aerosolen auf besondere Belastungen untersuchte, dann kam er zu dem Schluss, dass da oben so viel Material und Partikel seien, dass es auf ein paar mehr nicht mehr ankomme.

Ich habe nachgefragt, ob die Partikel Aluminium seien und ob er sich einmal mit den Auswirkungen beschäftigt habe. Seine Antwort war nein und er sagte weiter: morgen könnten schreckliche Dinge passieren.

Wer versprüht die Aerosole – sind es bestimmte Unternehmen, das Militär oder sind sogar internationale Fluggesellschaften daran beteiligt. Dane Wigington klärt auf:

„Sehr viele Fluggesellschaften machen da mit. Sie erinnern sich, als die Sache mit dem Gepäck aufkam, etwa um das Jahr 2002, plötzlich spielte das für die Fluggesellschaften eine große Rolle, wie viel Gepäck man mitnehmen konnte, wie viel Gewicht es hatte und so weiter.

Das ist ungefähr die Zeit, in der wir das Gefühl hatten, dass auch kommerzielle Flugzeuge für die Aufgabe mit eingebunden wurden. Ein Militärflugzeug kann eine ganze Menge von dem Zeug transportieren, eine KC-135 in geringer Hohe kann weit über hundert Tonnen von dem Material transportieren.

Wir arbeiten mit vielen kommerzielle Piloten und Bord- und Bodenpersonal zusammen, die Informationsbroschüren von unserer Organisationen in den Kantinen zurücklassen, dass jeder darüber informiert wird.“

Viele Bürger glauben noch immer, dass es sich bei den weißen Linien um harmlose Kondensstreifen handelt, die entstehen, wenn sich heiße, feuchte Abgase in Höhen von über zweitausend Metern mit der Atmosphäre vermischen – doch diese Vermutung ist falsch, so Dane Wigington:

„Alle zivilen und militärischen Flugzeuge sind mittlerweile mit dem sogenannten High-Bypass-Turbo-Fan-Jet-Triebwerken ausgestattet. Achtzig Prozent der Luft, die durch dieses Triebwerk strömt, wird nicht verbrannt. Dieses Triebwerk ist konstruktionsbedingt kaum dazu in der Lage, eine Kondensspur zu hinterlassen – und wenn nur unter seltenen und extremen Umständen.

Wir haben Nahaufnahmen von Flugzeugen, die den Sprühvorgang während des Fluges ein- und ausschalten, was bedeutet, dass es sich nicht um eine Kondensationsspur handeln kann.

Ich kann nur allen Leuten empfehlen, dass zu glauben, was sie sehen, wenn man ein Flugzeug sieht, das eine klare Spur am Horizont hinterlässt, die sich plötzlich schließt, oder man sieht an einem Tag Gittermuster am Himmel und am nächsten unter denselben atmosphärischen Bedingungen nichts dergleichen, dann stimmt etwas nicht.“

Nanopartikel im ganzen Körper

Auch Nanopartikel in Form von Mikroplastik gelangen über die Atemluft, über das Trinkwasser und über Lebensmittel in unseren Körper. Forscher haben errechnet, dass jeder Bürger pro Jahr tonnenweise Mikroplastik zu sich nimmt.

Bisher weiß man nichts Genaues über die gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik. In einer Studie aus dem Jahr 2019 aus Bayern, wurden in einem Liter Wasser über 146.000 Plastikteilchen gefunden. Forscher finden sogar in nahezu jedem Mineralwasser Mikroplastik. .

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2019, die an bereits verstorbenen jungen Großstädtern im Alter zwischen 25 und drei Jahren durchgeführt wurde, hat zu erschreckenden Ergebnissen geführt.

Alle untersuchten Personen litten unter einem massiven Herzschaden – sogar Kleinkinder. Die Forscher fanden über 20 Milliarden stark magnetische Partikel im Ventrikelgewebe – und zwar pro Gramm Gewebe. Es hatte den Anschein, als würden die Partikel das Gewebe ersetzen.

Die Wissenschaftler waren darüber so sehr besorgt, dass sie ihre Studie umgehend publiziert haben. Sie hatten Grund zur Annahme, dass es nirgendwo auf der Welt eine Ausnahme geben würde. Der starke Magnetismus und die Toxizität der Nanopartikel führen bei der Mehrzahl der Menschen inzwischen sogar zu einem zum Teil synthetischen Nervengewebe.

Ausnahmslos alle Menschen haben inzwischen Pilze bzw. Fasern, sogenannte Polymere m Körper. Experten sprechen von transhumanistischer Technologie, mit der eine Schnittstelle in der DNA für Funk- und Mikrowellen aufgebaut werden kann, mit der es möglich ist, Körperprozesse, Bewusstsein und Gedanken zu steuern.

5G als Überwachungs- und Waffensystem

Alles, was wir als Bewusstsein bezeichnen, etwa Gedanken und Gefühle, kann inzwischen mitgelesen und beeinflusst werden und in eine andere Personen oder sogar in das Kollektiv eingespielt werden. Das ist mit Hilfe des 5G-Mobilfunksystems in Echtzeit möglich. Die 5G-Technologie ist also in Wahrheit ein Überwachungs-, Gedankenkontroll- und Waffensystem.

Die gesamte Menschheit wird seit vielen Jahren schon von außen beeinflusst, Gedanken und Emotionen werden manipuliert. Geoengineering dient also nicht nur der Wetter- und Klimamanipulation, sondern auch dem Ausbau und der Weiterentwicklung des Transhumanismus. Es wird nicht nur Partikelplasma gesprüht, sondern es gibt noch eine zweite wichtige Komponente, die unter dem Oberbegriff Smartdust läuft.

Das sind winzige Technologien, die zum Teil aus echter Technik bestehen und aus einer biologischen Form aus Pilzen und organischen Schwermetallverbindungen besteht, die zwischen Funksignal und DNA Lichtkommunikation im menschlichen Körper eine technische Schnittstelle herstellen.

In Zukunft könnte die gesamte Menschheit über einen Quantencomputer, der auf Lichtbasis künstliche Intelligenz managt, auch Lebewesen über Funksignale überwachen und steuern.

Ist Geoengineering tatsächlich weit mehr als nur Wettermanipulation? Das Geoengineering keine Verschwörungstheorie ist, dafür gibt es mehr als genügend Beweise. Sie zeigen sich in der Natur, im Klima und sogar auf Wetter- und Satellitenbildern.

Die Homepage von Geo-EngineeringWatch.org zeigt eine Menge Videos, auf denen genau zu sehen ist, worum es geht und wie wichtig es ist, die Wahrheit endlich zu akzeptieren.

Der US Bundesstaat Kalifornien, da, wo Dane Wigington herkommt, ist der bevölkerungsreichste Staat der USA. Bis vor ein paar Jahren noch litten die Kalifornier unter einer historischen „„Fünf-Jahres-Dürre“.

Die anhaltende Trockenheit schädigte nicht nur die Landschaft, sondern sorgte immer wieder auch für verheerende Waldbrände. In jüngster Zeit ereignen sich dort immer wieder Starregenereignisse, die zu extrem Überschwemmungen führen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten macht den Klimawandel dafür verantwortlich, doch immer weniger Menschen glauben diese Lüge. Sie fürchten, dass man hier einfach ein Extrem durch ein anderes ersetzt hat.

Dane Wigington ist sich sicher, dass die meisten Wirbelstürme auf das Konto der Klimaingenieure gehen. Hurrikanen kann nämlich durch chemische Partikel in Verbindung mit dem Ionosphärenheizer HAARP richtig Energie zugefügt werden.

Neben HAARP sind auch stationäre Einrichtungen wie Mikrowellenstrahler am Boden wichtige Tools. Eine künstlich erzeugte Mikrowellenübertragung regt nämlich die zuvor in die Luft gesprühten elektrisch leitfähigen Partikel an.

Durch die Manipulation der chemischen Stoffe werden die Luftmassen derart in Bewegung gebracht, dass sie irgendwann unkontrollierbar und unbeherrschbar sind und zu tödlichen Wirbelstürmen werden.

Deshalb gehört die Planung bestimmter Wetterereignisse wie etwa der Wintersturm Elliott, Überschwemmungen oder Dürren und extreme Kälte zu den wichtigsten Zielen der Klimaingenieuren, um der Bevölkerung weiter den menschengemachten Klimawandel verkaufen zu können. Die dafür verwendeten Programme liegen sogar patentschriftlich vor, die nachprüfbar sind. Wigington:

„Die Klimatechnik dient den Machthabern, bis zum allerletzten Moment weiterzumachen wie zuvor – ohne Rücksicht auf Verluste..“

Wetter und Klima sind zu einer Waffe geworden, zu sehr mächtigen. Schon US Präsident Lyndon Johnson wusste: „Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt.“

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 17.06.2023