Spezialeinheiten töten ehemaligen Klonwissenschaftler des Tiefen Staates?

US-Spezialeinheiten haben am Donnerstag einen ehemaligen Klonwissenschaftler des Regimes während einer Mission getötet, um ihn in seiner Residenz in Cambridge, Massachusetts, festzunehmen, sagte eine Quelle im Büro von General Eric M. Smith gegenüber Real Raw News.

Dr. Eric Lander war vom 2. Juni 2021 bis zum 18. Februar 2022 Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik unter dem Kriminellen Joseph R. Biden.

Während seiner Karriere arbeitete Lander an der genetischen Variation des Menschen, der Genomentwicklung und um die physischen und psychischen Unterschiede zwischen menschlichen Klonen und ihren Wirten zu lösen. Er hatte auch in Harvard und am MIT gelehrt.

Angeblich trat er im Februar 2022 zurück, nachdem Vorwürfe aufgetaucht waren, er habe sich an Schikanen und missbräuchlichem Verhalten gegenüber seinen Untergebenen und anderen Funktionären des Regimes beteiligt. White Hats sagten jedoch, der Deep State sei über Landers „Simulation“ frustriert und habe ihn von ihren Klonbemühungen ausgeschlossen.

Unsere Quelle sagte, Landers Name sei in Dokumenten aufgetaucht, die Spezialeinheiten durch frühere Razzien in Klonlabors in Missouri und Alaska erhalten hätten.

In einem Dokument, das sich wie ein Tagebucheintrag liest, beklagt Lander, dass er gezwungen ist, 14-Stunden-Tage zu arbeiten, während er versucht, eine seiner Meinung nach unüberwindbare Aufgabe zu lösen: die Lebensdauer eines ausgereiften Klons über drei Jahre hinaus zu verlängern.

Sein wissenschaftlicher Jargon würde den Rahmen dieser Website sprengen, aber seine Schriften zeichnen das Bild eines verrückten Wissenschaftlers, der bis zur Erschöpfung getrieben ist.

Er bespricht die Unfähigkeit, die schlampige Arbeit seines Vorgängers und des Vorgängers seines Vorgängers zu korrigieren, und empfiehlt, den gesamten Klonvorgang auf „Stufe eins“ zurückzusetzen. (Tiefer-Staat-Klone verfallen nach drei Jahren, teilt der Klonwissenschaftler dem Militär mit)

Sein letzter Eintrag ist eine wahnsinnige Schimpftirade, die seine Vorgesetzten anprangert: „Sie wollen Ergebnisse über Nacht; So funktioniert Wissenschaft nicht. Mal sehen, wie sie tun, was ich tue. Im Vergleich zu mir sind sie schwachsinnige, kurzsichtige Idioten, deren Hybris und ihr Hang zur Unmittelbarkeit ihnen schaden werden. (Wladimir Putin enttarnt?: Doppelgänger- oder Klon-Schwindel aufgeflogen?)

Warum hören sie mir nicht zu? Warum können sie nicht erkennen, dass man Jahrzehnte miserabler Arbeit nicht in Tagen, Wochen oder Monaten rückgängig machen kann? Nein, so funktioniert das nicht. Sie werden nicht einmal mehr Hilfe schicken. Ich brauche Hilfe, echte Hilfe.“

White Hats glaubten, dass Lander dabei geholfen haben könnte, andere Klonwissenschaftler und andere Klonlabore in den Vereinigten Staaten zu finden.

300x250

Am Dienstag, dem 30. Mai, überwachten General Smith und der Kommandeur der 5. Special Forces Group, Oberst Brent Lindemen, Landers Haus, nachdem sie erfahren hatten, dass seine Ehefrau Lori mehrere Tage lang auf einer Kunstausstellung in Chicago sein würde.

Am frühen Donnerstagmorgen drangen Spezialeinheiten in das Haus ein und fanden Lander an einem Schreibtisch sitzend, der auf einem Laptop tippte. Er schnappte sich etwas, das wie ein Schlüsselanhänger aussah, und sagte, es sei ein Zünder, der das Haus (und sie) in Stücke sprengen würde, wenn er ihn auslöste. Er dachte, der Deep State habe Spezialeinheiten geschickt, um ihn zu töten.(Gestaltwandler, Klone und Doppelgänger – Verschwörungstheorie oder technologische Realität? (Videos))

„Wer hat dich geschickt? [Merrick] Garland? Obama?“ sagte er angeblich.

300x250 boxone

Mit erhobenen Waffen versicherten ihm die Spezialeinheiten, dass es sich nicht um Deep Stater handelte, sondern um ihn festzunehmen. Sie sagten Lander, sie wollten seine Zusammenarbeit und würden ihn vor dem Deep State schützen, wenn er den Anhänger fallen ließe und sich ergab.

Ein nervöser Lander bewegte seinen Daumen in Richtung des Knopfes.

Der Anführer der Spezialeinheiten legte seinen Finger um den gebogenen Abzug seines M4A1-Karabiners und übte den Druck von 5,5 Pfund aus, der nötig war, um eine Patrone abzufeuern.

Eine einzelne .556-Kugel traf die Masse von Lander und er ließ den Anhänger fallen. Er brach auf dem Boden zusammen und schnappte nach Luft, während sich Blut auf seiner Brust sammelte. Spezialeinheiten legten Kampfgaze auf die saugende Brustwunde, aber ihre Bemühungen, ihn zu retten, waren vergeblich. Lander starb wenige Minuten nach dem Schuss.

Spezialeinheiten fanden im Haus keinen Sprengstoff. Der Schlüsselanhänger war nur ein Schlüsselanhänger für Landers Lexus.

„Leider haben wir ihn nicht lebend erwischt“, sagte unsere Quelle. „Er schien den Tiefen Staat zu verachten und zu fürchten, und wir hätten einen Deal machen können. Selbst mit den erfahrensten Soldaten verlaufen nicht alle Einsätze wie geplant.“

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland“

Mehr über Klon-Zentren finden Sie im Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“:

Hier ein Auszug:

ie tatsächliche Zahl der Geheimprojekte ist der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt. Laut dem Illuminati-Whistleblower Donald Marshall ist das Klonen von Menschen nicht nur möglich, sondern wird von den Illuminati schon seit den 1940er Jahren in geheimen unterirdischen Militäranlagen auf der ganzen Welt durchgeführt.(149)

Dazu liegt auch eine interessante Aussage des Rechtsanwalts und Whistleblowers Dr. Peter David Beter vor, der 1968 für das Amt des Gouverneurs in West Virginia kandidierte. 1961 wurde Beter von US-Präsident John F. Kennedy in das Amt des General Counsels der Import-Export Bank der Vereinigten Staaten behoben. Zwischen den 1970 und 1980er Jahren veröffentlichte Beter ein paar interessante Bücher und Audiotape-Newsletter, in denen er unter anderem auch von Klonen und organischen Robotoids berichtet, die auch seinen Worten nach bereits mitten unter uns leben. Hier ein Auszug:

„Meine Freunde, seit dem Zweiten Weltkrieg erforschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt die grundlegenden Geheimnisse des Lebens. Es ist über ein Vierteljahrhundert her, seit der entscheidenden Entdeckung der DNA-Doppelhelix. Reagenzglas-Babys sind jetzt eine Realität, und das begann vor nicht allzu langer Zeit in England, wo das Missverständnis der DNA zuerst aufgeklärt wurde.

Dann gibt es natürlich auch Klone. Das heißt, Kreaturen, die mit künstlichen Mitteln reproduziert werden, die exakte Nachbildungen eines Originals sind. Klone aller Arten von Tieren wurden in den Laboratorien erfolgreich produziert. Aber das ist es nicht, was die Menschen beunruhigt. In der jüngeren Vergangenheit hat es sich herumgesprochen, dass auch menschliche Klone möglich sind und dass einige bereits existieren könnten. Die Behauptungen wurden von allen möglichen Beamten verspottet, geleugnet und unterdrückt.

Der Grund dafür ist, dass die Idee des doppelten Menschen auf ein streng geheimes Reich der Geheimdienstaktivitäten sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten trifft. Sowohl in Russland als auch im Westen ist die Forschung seit vielen Jahren auf dem Weg zur biologischen Synthese, also zu künstlichen Lebensformen. Laut hochrangiger Geheimdienstquellen ist in Russland vor einigen Jahren ein erstaunlicher Durchbruch gelungen.

Russische Wissenschaftler entdeckten den Schlüssel zur Schaffung sogenannter organischer Robotoide. Ein organischer Roboter ist eine künstliche roboterartige Kreatur. Sie sieht aus und verhält sich genau wie ein Mensch und ist doch nicht menschlich.

Robotoide sind lebendig, im biologischen Sinne, aber es ist eine künstliche Lebensform. Robotoide reagieren auf medizinische Routinetests genauso wie Menschen. Sie essen, sie trinken, sie atmen, sie bluten, wenn sie geschnitten werden, und sie können getötet werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 08.06.2023