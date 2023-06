Vor 16 Jahren wurde den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass Chemtrails schlecht für die Landwirtschaft und die natürlichen Ressourcen seien

Im Jahr 2007 hielt Dr. Rosalind Peterson einen Vortrag vor den Vereinten Nationen, in dem sie erklärte, dass Chemtrails künstliche Wolken bilden, die Wärme in der Atmosphäre einschließen, die globale Erwärmung verschlimmern, zum langfristigen Klimawandel beitragen und natürliche Ressourcen und die Landwirtschaft beeinträchtigen .

Chemtrails sind keine „Verschwörungstheorie“, sie sind Tatsachen – sie wissen es und haben es schon immer gewusst.

Dr. Rosalind Peterson war kalifornische Präsidentin und Mitbegründerin der Agriculture Defense Coalition („ADC“). Der ADC wurde 2006 gegründet, um die Landwirtschaft vor einer Vielzahl experimenteller Wetter- und Atmosphärentestprogramme zu schützen.

Dr. Peterson gründete ebenfalls California Sky Watch im Jahr 2002, als sie mit der Erforschung von Atmosphärentests und Wettermodifikationsprogrammen begann. Sie ist 2019 verstorben .

Sie war Hauptrednerin bei der 60. jährlichen DPI/NGO-Konferenz der Vereinten Nationen („UN“) zum Klimawandel, die vom 5. bis 7. September 2007 im UN-Hauptquartier in New York stattfand.

Die Konferenz trug den Titel „ Klimawandel: Wie er sich auf uns alle auswirkt“ . Es scheint, dass der einzige Hinweis auf diese Konferenz, der auf der Website der Vereinten Nationen verbleibt, eine Pressemitteilung vom 5. September 2007 ist . (Wettermann gibt zu: Das Militär verändert das Wetter während einer Live-Übertragung (Video))

In der Pressemitteilung wurde der Beitrag von Dr. Peterson nicht erwähnt, im Abschlussbericht der Konferenz jedoch schon.

Auf der Konferenz sprach Dr. Peterson über die Landwirtschaft und die negativen Auswirkungen experimenteller Wettermodifikationsprogramme auf die Gesundheit von Bäumen und Pflanzen, die zunehmende UV-Strahlung, die Auswirkungen der Luftfahrt auf das Klima und andere wichtige Themen. (Robert F. Kennedy Jr. und Dane Wigington: Ist Wettermanipulation real? (Video))

Anschließend präsentierte sie ihre UN-PowerPoint-Präsentation auch vor Hochschulen, Universitäten und interessierten Gruppen.

Nachfolgend finden Sie eine Aufzeichnung von Dr. Petersons Vortrag mit einer von ihr selbst gehaltenen Einführung. Es wurde HIER von der California Sky Watch-Website heruntergeladen .

„Wir befinden uns derzeit in einem globalen Trommelwirbel und reden über den Klimawandel und die globale Erwärmung. Eines der Dinge, die vom Klimawandel betroffen sind, ist die Landwirtschaft. Aber einiges von dem, was wir sehen, ist von Menschenhand geschaffen, aber auf eine andere Art und Weise, als Sie vielleicht vermuten“, begann sie.(Geheimakte Chemtrails und welche Folgen Wettermodifikation für Klima und Umwelt hat (Video))

„Wettermodifikationsprogramme – experimentelle, durchgeführt von Privatunternehmen, durchgeführt von der US-Regierung, durchgeführt von Bundesstaaten in den gesamten Vereinigten Staaten – sind im Gange.

In den Vereinigten Staaten sind mehr als 50 davon im Einsatz. All dies wirkt sich auf die Landwirtschaft aus, da es das Mikroklima verändert, das für das Überleben der Landwirtschaft notwendig ist.

„Es gibt Programme auf der ganzen Welt – internationale Konzerne verändern ständig unser Wetter. Und sie modifizieren es auf eine Weise, die Tausende und Abertausende Quadratmeilen umfasst. Das meiste davon ist chemisch verändert. Was passiert, ist, dass wir Chemikalien ausbringen – bodengebundene Chemikalien, die in die Luft geschossen werden, oder Chemikalien, die aus Flugzeugen kommen –, die unser Wetter verändern oder modifizieren.

„Oft reden wir davon, im Rahmen sogenannter Geoengineering-Programme Chemikalien – wie Schwefel oder Partikel – künstlich in die Atmosphäre zu bringen, um … dem Planeten zu helfen, angeblich, um dem Planeten zu helfen, nicht einen so gewaltigen globalen Klimawandel zu erleiden und um die globale Erwärmung einzudämmen.

Allerdings werden sich die Vorfälle, bei denen Chemikalien in unsere Atmosphäre gelangen, ändern und die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion beeinträchtigen … die Pflanzenproduktion verringern.“

Dr. Peterson geht weiter auf die „persistenten Jet-Kondensstreifen“ ein, die wir heute umgangssprachlich Chemtrails nennen, und erklärt, wie sie die globale Erwärmung verstärken. Ein Chemtrail könne sich über 4.000 Kilometer ausdehnen und 20 Stunden lang anhalten, sagte sie.

„Erst in den späten 1980er-Jahren … begannen wir, Jet-Kondensstreifen zu haben, die bestehen blieben … Wie gefällt Ihnen Ihr Himmel, ob natürlich oder künstlich? Im Moment erzeugen wir künstliche Wolken und das fängt die Wärme in unserer Atmosphäre ein.“

Nach Angaben der NASA, so Dr. Peterson, tragen vom Menschen geschaffene Wolken auch zu langfristigen Veränderungen des Erdklimas bei und beeinträchtigen die natürlichen Ressourcen.

„Unser Trinkwasser ist beeinträchtigt, weil die Chemikalien jetzt in unserem Trinkwasser auftauchen … Viele unserer Wälder … sterben … wir glauben, dass diese Bäume betroffen sind, weil sie nicht genug Wasser aufnehmen können, weil Aluminium in ihr Wurzelsystem gelangt,“ sagte sie.

Die verwendeten Chemikalien sind Aluminium, Barium, Strontium, Magnesium, Kalzium und Mangan.

„Wenn wir nicht auf die Probleme schauen, die wir schaffen, auf die atmosphärischen Testprogramme – mit anderen Worten auf die [permanenten] Jet-Kondensstreifen, die unser Klima erwärmen – und wir uns sagen, dass wir etwas anderes geotechnisch gestalten wollen, dann wollen wir und mehr Feinstaub hinzufügen, um die globale Erwärmung zu unterstützen oder den Klimawandel zu stoppen, werden wir eine Erbsensuppe voller Chemikalien haben, die unserer Gesundheit schaden werden“, sagte Dr. Peterson .

Fazit:

Wir alle beobachten, dass ein bewölkter Tag kühler ist und die Strahlung unserer Sonne teilweise zurück in den Weltraum reflektiert wird. Die Erde ist tagsüber kühler, aber nachts speichert sie mehr Wärme, die im Tageslicht gesammelt wird.

Manche sprechen von einem Treibhauseffekt, aber den gibt es nicht. Ein Treibhaus funktioniert, indem es die Konvektion und nicht die Strahlung stoppt. Es handelt sich also um einen emotionalen Begriff, der uns Angst machen soll. Was wir sehen, ist ein Flächeneffekt, sodass die Erde weniger kühl ist, als sie hätte sein können ein klarer Himmel in der Nacht.

Ich habe gesehen, wie sich Kondensstreifen in einer dünnen Wolkendecke vermischen, was mein Gewächshaus merklich kühlt.

Werden Wetterexperimente durchgeführt? Wahrscheinlich kam es 1952 in Lynton in Lynmouth zu einer verheerenden Überschwemmung, kurz nachdem die RAF vor einigen Jahren Wolken gesät hatte, und es gab noch andere fragwürdige Ereignisse.

…

Video unten: Dr. Rosalind Petersen auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2007 (43 Minuten)

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 29.06.2023