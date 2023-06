Während Russland sich auf den Einsatz taktischer Atomwaffen vorbereitet, wissen Millionen von Ihnen nicht einmal, dass Sie in einem Dritten Weltkrieg sterben werden

Was ist nötig, um die Menschen aufzuwecken? Russland stationiert taktische Atomwaffen in Weißrussland, und in den russischen Medien wird viel über den Einsatz solcher Waffen gesprochen, um den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden.

Die Theorie besagt, dass die USA und die anderen westlichen Mächte zurückschrecken werden, sobald die Russen zeigen, dass sie bereit sind, taktische Atomwaffen einzusetzen. Aber das wird nicht passieren. Von Michael Snyder

Anstatt zurückzuweichen, wird die Biden-Regierung mit dem Einsatz taktischer US-Atomwaffen gegen russische Ziele in der Ukraine reagieren. Und sobald beide Seiten taktische Atomwaffen eingesetzt haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die großen Atomwaffen zum Einsatz kommen.

Dieser Krieg hätte am Verhandlungstisch lange vor seinem Beginn vermieden werden können, aber dazu ist es nicht gekommen.

Und wir könnten immer noch eine Verhandlungslösung finden, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben beide Seiten überhaupt kein Interesse an Friedensgesprächen.

Deshalb werden wir weiterhin einen Weg beschreiten, der zu einem nuklearen Konflikt führt. Beide Seiten eskalieren immer wieder und sogar Wladimir Putin gibt zu, dass dies leicht zu einem „Dritten Weltkrieg“ führen könnte …

Putin sagte gestern bei einem Treffen mit russischen Kriegskorrespondenten in Moskau: „Die Vereinigten Staaten geben vor, keine Angst vor einer Eskalation des Konflikts in der Ukraine zu haben, aber vernünftige Menschen dort wollen dies offensichtlich nicht zu einem Dritten Weltkrieg führen.“

„Im Falle eines Dritten Weltkriegs wird es keine Gewinner geben, auch nicht Amerika.“

Doch obwohl Putin erkennt, wohin die Reise gehen könnte, besteht er darauf, dass Friedensgespräche keine Option seien.

Tatsächlich sagte er gerade, dass dieser Krieg nur durch „die Befreiung des gesamten Territoriums der ehemaligen Ukraine von den Vereinigten Staaten und den ukrainischen Nazis“ enden werde …

„Wir mussten versuchen, den Krieg, den der Westen 2014 begann, mit Waffengewalt zu beenden. Und Russland wird diesen Krieg mit Waffengewalt beenden und das gesamte Territorium der ehemaligen Ukraine von den Vereinigten Staaten und den ukrainischen Nazis befreien. „Es gibt keine anderen Optionen“, sagte Putin.(Im Vorfeld des Dritten Weltkriegs sagt ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, dass die US-Regierung ihre Waffenfähigkeit „übertreibt“ und den Eindruck der amerikanischen Unbesiegbarkeit verkauft)

„Die ukrainische Armee der USA und der NATO wird besiegt werden, egal welche neuen Waffentypen sie vom Westen erhält. Je mehr Waffen es gibt, desto weniger Ukrainer und die ehemalige Ukraine wird bleiben.“

Und vor allem betonte er: „Eine direkte Intervention der europäischen NATO-Streitkräfte wird das Ergebnis nicht ändern. Aber in diesem Fall wird das Feuer des Krieges ganz Europa verschlingen. Es sieht so aus, als wären die USA auch dazu bereit .“

Hast du den letzten Teil mitbekommen?(US-Atombomber B1-b „Lancer“ über Deutschland – Dritter Weltkrieg? Ein „Vorfall“ muss geschehen)

Selbst wenn NATO-Truppen direkt in der Ukraine eingreifen würden, werde dies laut Putin „nichts am Ergebnis ändern“.

Er wird nicht nachgeben und blufft nicht.

Natürlich schließt auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Friedensgespräche völlig aus …

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Aussicht auf Verhandlungen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin abgelehnt.

In einem Interview mit dem britischen Sender Sky News, das am Donnerstag ausgestrahlt wurde, sagte Selenskyj, dass Putin „keine Verhandlungen will, weil er keinen Frieden will“.

Der ukrainische Staatschef sagte, er sei „überzeugt“, dass die Ukraine „nur der erste Schritt“ für Putin sei, der „andere Länder“ im Auge habe.

US-Politiker haben ähnliche Erklärungen abgegeben.

Sie sagen uns immer wieder, dass „wir darauf aus sind, es zu gewinnen“, was auch immer das bedeutet.

Unsere Politiker sind geradezu besessen davon, in der Ukraine zu „siegen“, und sie werden auch nicht nachgeben.

Aber viele in Russland glauben, dass westliche Führer schwach sind und dass sie zum Nachgeben gezwungen werden können.

Wie ich am Anfang dieses Artikels bemerkte, gewinnt die Idee, dass der Einsatz taktischer Atomwaffen die USA und andere westliche Mächte zum Zurückweichen zwingen würde, in den russischen Medien zunehmend an Bedeutung.

Der folgende Auszug stammt beispielsweise aus einem Artikel in den russischen Medien mit dem Titel „ Durch den Einsatz seiner Atomwaffen könnte Russland die Menschheit vor einer globalen Katastrophe retten“, der von Professor Sergey Karaganov, dem Ehrenvorsitzenden des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, verfasst wurde …

Wir können das „ukrainische Szenario“ nicht wiederholen. Ein Vierteljahrhundert lang wurde uns nicht zugehört, als wir davor warnten, dass die NATO-Erweiterung zum Krieg führen würde; wir haben versucht zu verzögern, zu „verhandeln“.

Infolgedessen gerieten wir in einen schweren bewaffneten Konflikt. Jetzt ist der Preis der Unentschlossenheit um eine Größenordnung höher als früher.

Was aber, wenn die gegenwärtigen westlichen Führer sich weigern, nachzugeben? Vielleicht haben sie jeglichen Sinn für Selbsterhaltung verloren? Dann müssen wir eine Reihe von Zielen in mehreren Ländern angreifen, um diejenigen, die ihren Verstand verloren haben, wieder zur Besinnung zu bringen.

Es ist eine moralisch beängstigende Entscheidung – wir würden Gottes Waffe einsetzen und uns selbst zu großen geistlichen Verlusten verurteilen.

Aber wenn dies nicht geschieht, könnte nicht nur Russland zugrunde gehen, sondern höchstwahrscheinlich wird auch die gesamte menschliche Zivilisation untergehen.

Die obigen Absätze wurden nicht von irgendeinem Spinner geschrieben.

Professor Sergej Karaganow gilt als einer der führenden Außenpolitikexperten Russlands.

Aber er hat absolut Unrecht.

Wenn Russland in der Ukraine taktische Atomwaffen einsetzt, werden die westlichen Führer ihre Entschlossenheit nicht verlieren.

Stattdessen werden sie im Gegenzug taktische Atomwaffen einsetzen.

Wir dürfen diesen Weg nicht beschreiten.

Leider haben Menschen wie Sie und ich nicht die Möglichkeit, diese Entscheidungen zu treffen.

Die Russen haben gerade taktische Atombomben in Weißrussland stationiert, und der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko warnt davor, dass einige dieser Waffen „dreimal stärker sind als die US-Atombomben, die 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden“ …

Seine Äußerungen erfolgten, als der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bekannt gab, dass sein Land begonnen habe, taktische Atomwaffen von seinem Verbündeten Russland zu erhalten.

Lukaschenko sagte dem russischen Staatsfernsehen, sein Land erhalte Waffen – einige davon seien dreimal stärker als die US-Atombomben, die 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden .

Die Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland ist Moskaus erster Schritt seit dem Fall der Sowjetunion mit solchen Sprengköpfen – weniger leistungsstarken Atomwaffen mit kürzerer Reichweite, die möglicherweise auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden könnten – außerhalb Russlands.

Wenn Menschen den Begriff „taktische Atomwaffen“ hören, denken sie meist an relativ kleine Waffen.

Aber das ist überhaupt nicht der Fall.

Wenn eine dieser taktischen Atomwaffen abgefeuert wird, wäre sie tatsächlich die größte in einem Krieg eingesetzte Atomwaffe in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte.

Ich wünsche mir nur, dass beide Seiten aufhören würden, den Konflikt zu eskalieren, denn sobald Atomwaffen eingesetzt werden, gibt es kein Zurück mehr.

Leider können unsere Führungskräfte einfach nicht anders.

Erst vor wenigen Tagen erfuhren wir, dass die Biden-Regierung tatsächlich plant, Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken …

Die Biden-Regierung wird zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine transportieren, berichtet das Wall Street Journal am Dienstag.

Die verwaltungsinterne Debatte über die umstrittene Munition läuft bereits seit mehreren Monaten, doch ein im WSJ zitierter Verwaltungsbeamter sagt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt „keine größeren Hindernisse“ für den Versand gebe , mit dem die von Washington bereitgestellten M1-Abrams-Panzer ausgerüstet werden sollen.

Das ist an sich schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wenn Sie daran zweifeln, gehen Sie zu Google Bilder, geben Sie „depleted uranium Iraq“ ein und schauen Sie sich die Bilder an, die angezeigt werden.

Darüber hinaus warnt ein ehemaliger NATO-Generalsekretär, dass einige europäische Staaten wie Polen tatsächlich darüber nachdenken, Truppen in die Ukraine zu entsenden, wenn das Bündnis als Ganzes nicht bald härtere Maßnahmen ergreift …

Der ehemalige zivile Chef des Nato-Bündnisses warnt davor, dass einige osteuropäische Staaten bereit seien, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, wenn der Block auf einem bevorstehenden Gipfel keine nennenswerten Zusagen gegenüber Kiew mache.

Anders Rasmussen, ehemaliger NATO-Generalsekretär und derzeitiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, reist durch Europa und Washington, um abzuschätzen, wie viel Unterstützung Kiew beim Gipfeltreffen in Vilnius im Juli erwarten kann.

„Ich denke, die Polen würden ernsthaft darüber nachdenken, eine Koalition der Willigen zu bilden, wenn die Ukraine in Vilnius nichts bekommt“, sagte er.

„Wir sollten die polnischen Gefühle nicht unterschätzen, die Polen haben das Gefühl, dass Westeuropa zu lange nicht auf ihre Warnungen vor der wahren russischen Mentalität gehört hat.“

Wie endet das?

Es ist klar, dass keine Seite nachgeben wird.

Und wenn es hart auf hart kommt, werden die Russen definitiv Atomwaffen einsetzen.

Ich habe schon lange vor einem solchen Szenario gewarnt, aber ich habe das Gefühl, dass meine Warnungen größtenteils auf taube Ohren stoßen.

Das ist kein Spiel.

Wenn die kleinen Atomwaffen eingesetzt werden, werden auch die großen Atomwaffen eingesetzt.

Und wenn die großen Atomwaffen eingesetzt werden, werden Millionen von Ihnen sterben.

…

Quellen: PublicDomain/http://endoftheamericandream.com am 19.06.2023