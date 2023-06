Welche Rolle spielte die NATO und das „Air Defender 2023“-Manöver beim Aufstand in Russland?

Was steckt hinter dem „Aufstand“ der Wagner-Kämpfer? Wer plante ihn? Wem diente er? Was bleibt übrig, nachdem der Aufstand abgewendet werden konnte?

In der letzten Woche überschlugen sich die Ereignisse bezogen auf den Aufmarsch der Wagners in Rustow mit anschliessendem Konvoi gen Moskau, der glücklicherweise nicht mehr Schaden anrichtete als befürchtet. Von UW

Sofort befanden sich die westlichen Medien in Hochstimmung und feierten regelrecht die Schwächung Putins. Es wurde gemunkelt (plötzlich keine Verschwörungstheorie mehr), das Ereignis habe auch dazu dienen können, gezielt im Interesse des Westens Putin einen Schlag von innen zu versetzen.

Wer sich nun genauer durch die Materie las, konnte feststellen, dass möglicherweise Absprachen im Vorfeld stattfanden.

Laut der italienischen Zeitung La Repubblica soll es gar „informelle Kontakte“ zwischen dem NATO-Bündnis und dem russischen Verteidigungsministerium gegeben haben, wobei angeblich die Hauptsorge darin bestanden hätte, dass es zu einer nuklearen Eskalation mit mehr als 1.400 sofort einsatzbereiten Atomsprengköpfen kommen könnte.

Auffällig war hierbei auch die Betonung, dass der Westen natürlich überhaupt nichts mit dem Aufstand zu tun gehabt hätte.

Im Anschluss an den bereits Bürgerkriegsszenarien beschwörendem Narrativ hätten zur „Vermeidung eines nuklearen Vorfalls“ sogleich Gespräche zwischen „US-Präsident Joe Biden und führenden europäischen Staats- und Regierungschefs“ stattgefunden.

Laut einer Analyse von Mike Adams (Podcast: Russian coup attempt was a failed USA operation that only made Putin stronger) wird der Verdacht geäußert, Prigoschin könnte sozusagen ein Mittelsmann sein, der gegebenenfalls sogar in Absprache mit dem Verteidigungsministerium gehandelt hat, das wiederum auch in Absprache – so absurd es klingt – mit NATO-Bündnispartnern…

Der Focus titelt so in seinem Online-Artikel: „Plötzlich finden Russen in Prigoschins Hauptquartier 4 Milliarden Rubel in bar“, wobei im Verlaufe des Artikels die Behauptung zitiert wird, Prigoschin gehöre das Geld, jedoch nicht für persönliche Zwecke, sondern zur Bezahlung des Solds für seine Soldaten. (Putin: „Ein bewaffneter Aufstand wäre in jedem Fall niedergeschlagen worden“ – Westen setzt auf einen Bürgerkrieg in Russland)

Darüber hinaus betont der Artikel, dass die Militärausgaben Russlands im Jahr 2023 drastisch in die Höhe gesprungen seien, als wenn dies erwähnenswert wäre. Der Westen könnte ein noch deutlich lauteres Lied davon singen, aber klar, er möchte sich ja auch „nur verteidigen“, weshalb dann natürlich alle Mittel recht sein sollen.(Putin weiß genau, was auf dem globalen Schachbrett wirklich zählt)

Soweit so gut. Im Grunde handelt es sich wieder einmal um die üblichen Abläufe, wie wir sie in der Vergangenheit schon oft erlebt haben, auch wenn es jeweils und immer wieder darum ging, irgendwelche völkerrechtswidrigen und in anderer Hinsicht unrechtmäßige Kriege vor der Öffentlichkeit moralisch und pseudorechtlich zu legitimieren.

Der geneigte und einigermaßen aufgeklärte Leser und Zeitgenosse weiß selbstverständlich, dass in Zeiten des Krieges Propaganda das wichtigste Instrument der Kriegsführung ist. So erleben wir nicht zuletzt seit der Corona-P(l)andemie, welche zum Teil perfide, aber auch dreiste und an Irrsinn kaum zu überbietende Manipulationstechniken angewandt werden, um die Bevölkerung wenigstens in einer bescheidenen Mehrheit auf seine Seite ziehen zu können.

Aus diesem Grunde stellt sich stets und ständig die Frage nach dem „cui bono“ (Wozu dient es?) und damit dem Ziel der Informationskriegoperationen und „PsyOps“ (letztere dazu dienend, falsche Fährten zu legen bzw. auch interessierte und möglicherweise bereits tiefer informierte Forschende in die Falle zu locken oder zu irritieren und dabei gegebenenfalls auch zu beruhigen oder eben – im Gegenteil – unnötig Aufregung und Angst zu erzeugen (die lähmen mag oder den gesunden Menschenverstand außer Kraft zu setzen versucht). Ziel Nummer 1 bei all dem natürlich immer: Spalten und Herrschen („Divide et impera“)!

Die letzten Jahre konnte man sehr gut beobachten, welche Schachzüge auf dem „Grand Chessboard“ (Zbigniew Brzeziński) der Geopolitik auch im Verborgenen gezogen wurden und nach wie vor werden. Und hierbei gilt es eben, die Bevölkerung mitzunehmen und zu instrumentalisieren, dies übrigens im Wesentlichen in Richtung „dunkle Seite“, so scheint es.

Zurück zur Ausgangslage und Ursprungsfrage: Von wem wurde also der „Wagner-Aufstand“ inszeniert und entsprechend geplant? Welche wirkliche Rolle spielt Prigoschin? Ist er ausschliesslich ein „Patriot“, der tatsächlich im Klinsch mit dem russischen Verteidigungsminister lag? War es ein Schachzug, der gegebenenfalls sogar mit Putin abgesprochen war? Oder einer im Auftrag des Westens? Wir können nur Vermutungen äußern und gewissen Regeln der Logik folgen.

An dieser Stelle wird die Analyse von Mike Adams interessant. Die Kerngedanken von Adams aufschlussreichen Analyse seien an dieser Stelle deshalb kurz zusammengefasst: Zunächst steht die Frage im Raum, ob PMC-Wagner Geld vom Westen erhielt, um die Revolte vom Zaun zu brechen.

Dies würde in der Hinsicht Sinn ergeben, dass es definitiv im Interesse des Westens ist, Putin von innen her zu schwächen und ihm den Rückhalt in der Bevölkerung zu nehmen.

Auffällig ist, dass in den Medien davon die Rede war, dass in den Geldbuchungen der USA zu den Zahlungen an die Ukraine ein Defizit von 6 Billionen US-Dollar verzeichnet wurde. Bei einem solchem plötzlich verschwundenen Geldbetrag stellt sich immer die Frage, wo dieser dann in Wirklichkeit gelandet sein mag.

Ein anderer Baustein, der unbedingt bei der aktuellen Lage betrachtet werden muss, ist die größte Militärübung seit 1945 „Air Defender 2023“.

Viele Menschen in Deutschland beobachteten das Geschehen am Himmel und suchten vergeblich, entsprechende Militärbewegungen in der Luft zu orten. Relativ bald stand die Frage im Raum: Was treiben sie wirklich und nutzen sie nicht diese Übung, um in Wirklichkeit ihre Truppen und ihre militärischen Geräte an den Ostflanken sowie an anderen Stellen in Richtung Russland in Stellung zu bringen.

„Air Defender 2023“ endete am 23. Juni und der vermeintliche Putsch begann in der Nacht vom 23. auf den 24 Juni, zumindest für die Öffentlichkeit präsentiert.

Könnte es sein, dass der Westen den Putsch früher geplant hatte doch es gelang nicht, dies aus der Ferne zeitlich passend zu koordinieren? Prigoschin spekulierte wohl darauf das sich mehr Soldaten von Putin dem Aufstand anschliessen würden, was ebenfalls schief ging.

Mithilfe von „Air Defender 2023“wäre es einfach gewesen NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, weil sie ja praktischerweise an der Grenze zu Russland stationiert waren und die Instabilität in Russland ausnutzen hätten können, direkt dort einzugreifen, um die eroberten Gebiete zurück zu gewinnen und langfristig Russland zu schwächen.

Aus der Sicht Adams ist es sehr naheliegend, dass genau dieser Schachzug, der natürlich Putin bewusst war, vollzogen wurde. Adams weiß auch zu berichten, dass in Moskau vermutlich bereits Terrorgruppen, so auch die Antifa, in Stellung gebracht worden waren, um bei einem gewünschten Bürgerkriegsszenario diese Gruppen zu aktivieren und die Situation vor Ort in der russischen Machtzentrale eskalieren zu lassen. Bilder aus anderen „bunten Revolutionen“ mit entsprechenden „Regime-Change“-Ambitionen werden wachgerufen.

Doch das Ziel wurde wieder einmal bezogen auf Russland verfehlt, so wie dies bereits seit einigen Jahren bezüglich vieler versuchter Angriffe gegenüber Russland, bis zum jetzt elften Sanktionspaket gescheitert sind.

Im Gegenteil, Putin wirkt anders als dies in westlichen Medien berichtet wird, gestärkt. Es ist davon auszugehen, dass er über den geplanten Coup Bescheid wusste.

An dieser Stelle sei der Gedanke Adams wiederholt, dass es doch ganz schön absurd erscheint, warum Prigoschin seine eigenen Geldquellen hätte beschädigen sollen und inwiefern ein ernst gemeinter Protest nicht wirklich dem Verteidigungsminister Schoigu galt, dessen Position nun tatsächlich auch ins Wanken geriet.

Wenn man das Ganze vom Ergebnis her betrachtet, so ist festzustellen:

1. Putin hat an Rückhalt gewonnen und scheint die Kontrolle über die Wagner-Gruppe zu behalten.

2. Prigoschin kann nun aus dem wohl für ihn sicheren Exil in Weissrussland operieren, Lukaschenko ist die Verhandlung darum gelungen, und dies scheint in Einklang mit den Vorstellungen Putins zu liegen.

Es ist sicher davon auszugehen, dass der Kremlchef all die vorgenommenen Schachzüge eingeplant hat, denn es ist nicht vom Tisch zu weisen, dass sich der Westen mit all seinen altbekannten Strategien an Putin die Zähne ausbeißt, was auch möglicherweise das Ziel ist.

Die Frage, so auch Adams, die bleibt: Was kommt als Nächstes?

Es steht die Vermutung im Raum, dass mit einer „Nuclear False Flag“ des Westens als nächstes operiert wird, um auf diese Weise einen Vorwand für den Einmarsch der NATO-Truppen in der Ukraine und letztlich in Richtung Russland zu haben.

Auf diesen geplanten Schritt ist Russland definitiv vorbereitet, nicht zuletzt der russische Chefdiplomat und Außenminister, Sergey Lavrov, hat immer wieder verdeutlicht, dass die NATO keine Verhandlungen möchte und dass sein Land auf einen Angriff vorbereitet ist und sich zu wehren weiß.

Eines bleibt festzuhalten, auch das erwähnt Mike Adams am Ende seines Podcasts: Ein heißer Krieg gegen Russland wurde 2016 abgewendet, indem es nicht gelang, Hillary Clinton als US-Präsidentin ins Amt zu hieven. Es ist hinlänglich belegt, dass unter ihr auch ein atomarer Schlag gegen Russland stattgefunden hätte und dann Europa definitiv in den Abgrund gerissen hätte!

Abschließend mögen sich folgende Schlussfolgerungen und weiterführende Fragen aus den Ereignissen des letzten Wochenendes sowie der Analyse Mike Adams ergeben:

1. Schon immer fanden im Krieg Ereignisse statt, die von der ein oder anderen Seite als „Dolchstoß“ bezeichnet wurden, sei es nun, ob es real einer war, oder sei es, um propagandistisch ein Ereignis für eigene Zwecke ins passende „spinning“ der Bevölkerung zu framen.

2. Im vorliegenden Fall gibt es solch unterschiedlichen Theorien über die militärische Sonderoperation (und ob diese als solche angesehen werden kann, oder eben als klassischer Angriffskrieg), dass hier wohl ein vertieftes Einsteigen in die Materie, wie dies besonders in den letzten Jahren bei vielen Menschen (aber natürlich noch zu wenigen) erfolgt ist, vonnöten ist.

Denn je tiefer wir einsteigen, desto mehr drohen wir natürlich auch als Teil einer PsyOp missbraucht zu werden. Aus diesem Grund wird wohl eher die Zukunft die Vergangenheit beweisen, so dass wir erst am Ende wissen, wozu der Krieg in der Ukraine letztlich gedient hat und noch dient. Um so interessanter bleibt es, welche Hypothese zu dem „Wagner-Aufstand“ sich letztlich als die realistischste erweist.

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass Krieg immer sehr viel – aber heute mehr denn je – mit psychologischer Kriegsführung zu tun hat. Zu hoffen bleibt, dass sich das Motto von Sun Tsu („Kunst des Krieges“) als richtig erweist, so es dort heißt: „Störe nicht deinen Feind, wenn er sich selbst zerstört.“

Sollte es sich hierbei um einen Selbstzerstörungsprozess des seit 1999 eigentlichen Angriffsbündnis NATO handeln, so könnte dies ein gutes Zeichen sein. Hierbei bleibt selbstverständlich zu berücksichtigen, welche Absprachen noch im Hinter-Hintergrund laufen und ob es sich auch bei den Ereignissen in Russland um einen Teilbeitrag – so pathetisch es jetzt klingen mag – zur Befreiung der Erde handelt.

…

Quellen: PublicDomain/UW für PRAVDA TV am 29.06.2023