Whistleblower: „Wir wurden angewiesen, Patienten einzuschläfern, um die Zahl der COVID-Toten fälschlicherweise zu erhöhen, während die Krankenhäuser leer waren“

Ein NHS-Whistleblower aus Grossbritannien, der anonym bleiben möchte, hat den Vorwurf erhoben, dass die NHS-Krankenhäuser während der Covid-19-Pandemie nicht überlastet waren, wie von Behörden und Mainstream-Medien berichtet.

Der Whistleblower bestätigte auch, dass die geringe Fürsorge, die während der Pandemie geleistet wurde, einer Fahrlässigkeit gleichkam und das die Regierung und die NHS-Chefs das Personal im Wesentlichen angewiesen hatten, Menschen sterben zu lassen oder sie in einigen Fällen im Rahmen des „End of Life Care“-Programms zu töten und fälschlicherweise als „End of Life Care“ Todesfälle zu bezeichnen auf Covid-19 zurückzuführen.

Diese Person namens Dr. John hat während der Pandemie in Zentren für leichte Verletzungen und Krankheiten sowie in der Grundversorgung gearbeitet.

Dr. John behauptet, dass er „von Beginn der Pandemie an miterlebt hat, wie sich dieses Chaos entwickelt“ und dass es in den Krankenhäusern während des ersten Lockdowns tatsächlich extrem ruhig und fast leer war.

„Früher habe ich durchschnittlich 20 Patienten pro Tag behandelt, während des ersten Lockdowns waren es nur noch 1 bis 2 Patienten. Ich habe sogar miterlebt, wie eine ältere Dame mit schrecklichen Knochenbrüchen drei Wochen nach ihrem Unfall ins Krankenhaus kam, weil sie zu große Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hatte, um das Krankenhaus früher aufzusuchen. Am Ende überwand der Schmerz die Angst.

Ich habe auch Menschen mit Brustschmerzen zu Hause untersucht, die sich nicht einer weiteren Untersuchung unterziehen wollten, weil sie solche Angst vor dem „Virus“ hatten, dass sie lieber einen Herzinfarkt riskieren würden als eine Infektion oder die Einsamkeit, alleine ins Krankenhaus zu gehen.“

NHS-Statistiken stützen Dr. Johns Behauptungen zweifellos.

Wir untersuchten die Daten zur A&E-Anwesenheit in den Monaten April (Lockdown 1) und November (Lockdown 2) für 2020 und verglichen diese mit April und November in den Jahren 2018 und 2019. Dabei zeigte sich, dass die A&E-Anwesenheit während der ersten Sperrung um 57 % niedriger war als zuvor.

Die Zahl der A&E-Besucherzahlen während des Lockdowns 2 lag im Vergleich zum Vorjahr um 31 % niedriger.

2018 – April – 1.984.369 besuchten A&E / November – 2.036.847 besuchten A&E

2019 – April – 2.112.165 besuchten A&E / November – 2.143.505 besuchten A&E

2020 – April – 916.581 besuchten A&E / November – 1.485.132 besuchten A&E

Dieser deutliche Rückgang der Besucherzahlen deutet darauf hin, dass die Menschen aufgrund der in den Mainstream-Medien verbreiteten Angstpropaganda zu große Angst hatten, das Krankenhaus zu besuchen. (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Darüber hinaus beschreibt Dr. John auch, wie Änderungen in der Pflegepolitik dazu geführt haben, dass Patienten keine angemessene Nachsorge erhielten, was zu negativen Folgen für Patienten und ihre Familien führte.(Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video))

Er gibt an, dass die üblichen Nachuntersuchungen nicht durchgeführt wurden und die Eltern Gipsverbände von den gebrochenen Gliedmaßen ihrer Kinder entfernten. „Ich fürchte mich davor, an den Zustand einiger ihrer Gliedmaßen zu denken.“

Er erwähnte auch, dass eine Änderung der Pflegepolitik dazu geführt habe, dass eine über 80-jährige Frau dauerhaft behindert sei.

Er beschreibt den Besuch eines älteren Patienten, der nach einer Hüftoperation nur eine einzige persönliche physiotherapeutische Nachuntersuchung und eine einzige Nachuntersuchung per Telefon erhalten hatte. Er fand sie bettlägerig vor, konnte nicht auf eine Toilette umsteigen und war ihrer Würde beraubt.

„Ich erinnere mich, dass ich eine Patientin besucht habe, eine Frau in den Achtzigern. Sie hatte nach einer Hüftoperation nur eine einzige persönliche physiotherapeutische Nachuntersuchung und eine einzige Nachuntersuchung per Telefon. Ich fand sie in ihrer Sauerei auf Inkontinenzunterlagen liegend, ihre Würde wurde ihr genommen, weil sie mit einem fixierten, gedrehten Bein ans Bett gefesselt war und nicht in der Lage war, auf eine Toilette zu wechseln. Ihre Familie war äußerst verärgert.“

Der Untergang des NHS traf jedoch nicht nur Dr. Johns Patienten, sondern auch ihn persönlich, da er während der angeblichen Pandemie ein Familienmitglied durch Krebs verlor, weil ihm nicht die erforderliche Pflege gegeben wurde.(Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

„Er hatte sieben Jahre Zeit, mit seiner Krankheit zu leben, im neuen NHS-System hielt er es nur ein Jahr lang durch.

Ich habe auch die Verzweiflung von Familien erlebt, die mitansehen mussten, wie ihre eigenen Verwandten früher starben, als sie hätten tun sollen, weil es an professioneller Pflege mangelte, die hätte bereitgestellt werden sollen. Es war ein sehr trauriges Jahr, in dem ich den Niedergang des Gesundheitswesens miterlebt habe.

Ich habe auch Schlaganfallpatienten gesehen, die ohne Nachsorge nach Hause geschickt wurden. Ich kenne auch eine Triage-Politik, bei der das Personal gezwungen wurde, potenziell schwerkranke Menschen nach Hause zu schicken, unter der Prämisse, sie anzurufen, wenn sich ihr Zustand verschlechterte.“

Die Behauptungen von Dr. John werden durch einen Bericht der Care Quality Commission gestützt, in dem festgestellt wurde, dass 34 % der NHS-Mitarbeiter unter Druck gesetzt wurden, Covid-Patienten mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten den Befehl „nicht wiederbeleben“ zu erteilen.

Die Richtlinie führte dazu, dass laut offiziellen ONS-Zahlen drei von fünf Todesfällen durch Covid-19 auf Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zurückzuführen sind.

Diese Aussage eines NHS-Mitarbeiters legt nahe, dass die Öffentlichkeit belogen wurde, was das offizielle Narrativ betrifft, dass das NHS während der Pandemie überfordert sei.

Es verdeutlicht die negativen Auswirkungen von Fehlinformationen und Angstpropaganda auf die Wahrnehmung der Situation in der Öffentlichkeit, was dazu führt, dass Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus keine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus werden auch die negativen Auswirkungen von Änderungen in der Pflegepolitik hervorgehoben, die dazu führen, dass Patienten keine angemessene Nachsorge erhalten und negative Folgen für Patienten und ihre Familien haben.

Eine Tatsache, die auch durch ein Dokument mit dem Spitznamen „The Death Document“ untermauert wird, das von NICE veröffentlicht wurde, einer exekutiven, nicht abteilungsbezogenen öffentlichen Einrichtung, die vom Ministerium für Gesundheit und Soziales gefördert wird.

Sowie eine Fülle von Beweisen dafür, dass die britische Regierung den wesentlichen „Massenmord“ an älteren und schutzbedürftigen Menschen durch Midazolam-Injektionen genehmigt und dann der Öffentlichkeit gesagt hat, dass Covid-19 daran schuld sei.

Zwischen dem 2. März und dem 12. Juni 2020 starben 18.562 Bewohner von Pflegeheimen in England an COVID-19, darunter 18.168 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, was fast 40 % aller Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 in England in diesem Zeitraum ausmacht.

Dies ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass im gleichen Zeitraum in Pflegeheimen in England 28.186 „überzählige Todesfälle“ registriert wurden, was einem Anstieg von 46 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum der Vorjahre entspricht.

Eine Reihe von Entscheidungen und Richtlinien, die von Behörden auf nationaler und lokaler Ebene im Vereinigten Königreich verabschiedet wurden, verletzten die Rechte der Bewohner von Pflegeheimen auf Leben, Gesundheit und Nichtdiskriminierung.

Diese beinhalten:

Diese Maßnahmen der Behörden trugen zu der hohen Zahl von Todesfällen unter Pflegeheimbewohnern während der Pandemie bei.

Es wird auch angegeben, dass eine schwere Erkrankung bei Covid-19 eine Lungenentzündung und eine damit einhergehende Ateminsuffizienz mit sich bringt.

Typische Symptome sind daher Atemnot, Husten, Schwäche und Fieber. Es wird auch festgestellt, dass Menschen, die unter einer sich verschlimmernden Ateminsuffizienz leiden und nicht intensivmedizinisch versorgt werden, ein akutes Atemnotsyndrom mit schwerer Atemnot entwickeln.

Vor diesem Hintergrund hier eine wichtige Warnung für Midazolam mit freundlicher Genehmigung der US National Library of Medicine:

Die Injektion von Midazolam kann schwerwiegende oder lebensbedrohliche Atemprobleme wie flache, verlangsamte oder vorübergehende Atemstillstände verursachen, die zu dauerhaften Hirnschäden oder zum Tod führen können.

Sie sollten dieses Medikament nur in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis erhalten, die über die erforderliche Ausrüstung zur Überwachung Ihres Herzens und Ihrer Lunge verfügt und eine schnelle lebensrettende medizinische Behandlung durchführen kann, wenn Ihre Atmung langsamer wird oder aussetzt.

Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal wird Sie nach der Einnahme dieses Arzneimittels genau beobachten, um sicherzustellen, dass Sie richtig atmen.

In der Warnung heißt es, dass dieses Medikament nur in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis verabreicht werden sollte, die über die notwendige Ausrüstung verfügt, um Herz und Lunge des Patienten zu überwachen und bei Bedarf eine lebensrettende Behandlung durchzuführen.

Es stellt sich daher die Frage, warum das im April 2020 veröffentlichte „Todesdokument“ Ärzte anweist, Covid-19-Patienten, die an einer Krankheit leiden, die angeblich die Atemwege betrifft, mit Midazolam zu behandeln, einem Medikament, das die Atemwege beeinträchtigt.

Es stellt sich auch die Frage, warum im selben Monat die außerklinische Verschreibung von Midazolam doppelt so hoch war wie im Jahr 2019.

Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Behandlung von Covid-19-Patienten in Pflegeheimen während der Pandemie auf.

Das CQC, eine gesetzliche Einrichtung im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit und Soziales, führte eine Sonderprüfung der während der COVID-19-Pandemie getroffenen Entscheidungen zur Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation (DNACPR) durch.

Die Untersuchung ergab Hinweise darauf, dass während der gesamten Pandemie inakzeptable und unangemessene DNACPRs durchgeführt wurden, und stellt fest, dass es möglich ist, dass weiterhin Fälle unangemessener DNACPRs bestehen.

Die Untersuchung des CQC ergab außerdem, dass diese Leitlinien während der gesamten „Pandemie“ nicht befolgt wurden, da sie aus zahlreichen Quellen zutiefst beunruhigende Beweise dafür erhalten hatten, dass DNACPR-Hinweise während der COVID-19-Pandemie von einigen Pflegedienstleistern pauschal auf bestimmte Personengruppen angewendet wurden, ohne jegliche Beteiligung der Einzelpersonen oder ihrer Familien.

Fast 10 % der Personen, die Dienste oder Familien in Anspruch nahmen und auf ihren Aufruf zur Beweisaufnahme reagierten, teilten dem British Institute of Human Rights mit, dass sie Druck erfahren oder DNACPR-Anordnungen in Anspruch genommen hätten.

34 Prozent der Menschen, die im Gesundheits- und/oder Sozialwesen arbeiten, gaben an, dass sie unter Druck stünden, DNACPRs einzuführen, ohne die Person einzubeziehen.

Darüber hinaus gaben 71 % der Interessenvertretungen und Aktivisten an, sie hätten erlebt, dass DNACPR-Anordnungen erlassen wurden oder Druck ausgeübt wurde, diese zu erlassen, ohne an der Entscheidung beteiligt zu sein.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass diese DNACPR-Anordnungen fälschlicherweise als Vorwand für den Beginn der Sterbebegleitung genutzt wurden.

Das Sterbedokument

NICE behauptet, eine unabhängige Organisation zu sein, aber in Wahrheit scheint es alles andere als eine zu sein, wenn man sich ihre Struktur anschaut.

Auf dieser Seite HIER sehen Sie das Zitat „Unsere Struktur – Die Struktur der Organisation und wie wir mit der Regierung zusammenarbeiten “. Wenn Sie HIER auf den Link zur Seite „Unsere Struktur“ klicken und dann auf „Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Richtlinien entwickeln“ klicken, gelangen Sie HIER zu einer Seite, auf der klar angegeben ist, dass „Themen von folgenden Organisationen an NICE weitergeleitet werden“:

Gesundheitsthemen: NHS England

Themen der öffentlichen Gesundheit: Ministerium für Gesundheit und Soziales

Themen der Sozialfürsorge: Ministerium für Gesundheit und Soziales und Ministerium für Bildung.

Eine Kopie des NICE-Frameworks finden Sie HIER , die Sie in Ruhe durchgehen können. Wie Sie in Abschnitt 4.1 sehen werden: „Der Außenminister ist gegenüber dem Parlament für das Gesundheitssystem (seinen „Verwalter“), einschließlich NICE, rechenschaftspflichtig.“

Alle oben genannten Informationen deuten darauf hin, dass NICE überhaupt nicht unabhängig ist. Es ist eindeutig Teil der britischen Regierung (NICE wird vom Ministerium für Gesundheit und Soziales finanziert und ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig) und fungiert als Agentur des NHS.

Darüber hinaus ist die Reichweite von NICE angesichts der Tatsache, dass es sich offenbar nicht um eine unabhängige Organisation handelt, besorgniserregend, da ihre Leitlinien nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Hausarztpraxen, Pflegeheimen, Gemeinschaftsorganisationen und anderen umgesetzt werden und erstreckt sich international.

Vor diesem Hintergrund müssen wir die Frage stellen: „Ist die britische Regierung über das Ministerium für Gesundheit und Soziales in irgendeiner Weise für die NICE-Richtlinie NG163 verantwortlich , die zur unnötigen Tötung älterer Menschen im Vereinigten Königreich geführt hat?“ Gefährdet durch die Empfehlung des Einsatzes von Midazolam und Opioiden zur „Behandlung“ von Covid 19?“

Dieses Dokument ist schwierig zu finden. Wenn Sie auf der NICE-Website danach suchen, gelangen Sie zu einer Seite, auf der steht, dass diese Anleitung durch NG191 aktualisiert wurde, wodurch sie ersetzt wird. Es gibt keine Bibliothekskopie von NG163, die Sie sich ansehen könnten.

Clare Wills Harrison, eine Anwältin, die seit 2020 den Midazolam-Skandal aufdeckt, hat vor einiger Zeit NG163 zusammen mit mehreren anderen Dokumenten gefunden, die inzwischen ans Licht gekommen sind und für die Midazolam-Frage relevant sind.

Man kann mit Recht sagen, dass NG163 direkt zur falschen Verwendung eines Protokolls geführt hat, das Clare und ihr Team „den Todesweg“ nennen, und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass dort, wo das Wort „Weg“ in medizinischen Empfehlungen vorkommt, dies der Fall ist ist normalerweise ein Grund zur Sorge.

Sie können NG163 selbst lesen, indem Sie HIER klicken

Wenn Sie NG163 lesen, notieren Sie sich das Datum – den 3. April 2020. Dies war weniger als zwei Wochen nach dem Beginn des Lockdowns im Vereinigten Königreich.

Selbst wenn wir zugeben, dass NICE über die Regierung seit Januar 2020 an Behandlungsrichtlinien arbeitete, als erste Berichte über Covid-19 auf der ganzen Welt kursierten, hätte NICE nur drei Monate Zeit gehabt, die Leitlinien in NG163 zu formulieren.

Es ist unvorstellbar, dass NICE innerhalb dieses Zeitrahmens über Beweise und Wirksamkeitsinformationen zum Einsatz von Midazolam und Opioiden zur Behandlung von Atemnot und Angstzuständen bei Covid-19 verfügen könnte.

In NG163 heißt es eindeutig, dass Midazolam zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nicht über eine Vermarktungslizenz zur Behandlung von Atemnot oder Unruhe verfügte.

Wenn es zu diesem Zweck verschrieben wird, gilt es daher als Off-Label-Verwendung. In einer von Clare Wills Harrison erstellten PowerPoint-Präsentation ( siehe hier ) werden die zusätzlichen Anforderungen erläutert, die an jeden gestellt werden, der ein Arzneimittel Off-Label verschreibt.

Sie sollten auch die konsequente Weigerung der britischen Gesundheitsbehörden bedenken, die Off-Label-Verschreibung anderer billiger antiviraler Medikamente zur Behandlung von Covid zuzulassen.

Das GMC regelt Ärzte im Vereinigten Königreich. Sie legen Standards fest, führen ein Register, stellen die Qualität der Bildung sicher und gehen Beschwerden nach.

Am 14. April veröffentlichte das GMC eine „Gemeinsame Erklärung: Community-basierte Verschreibung bei COVID-19-Symptomen“, die Sie HIER finden können.

Die gemeinsame Erklärung unterstützt unwiderlegbar die NICE-Leitlinie in NG163:

Rechtsanwältin Clare Wills Harrison sprach im folgenden Video ausführlich mit Dr. Bryan Ardis über das „Todesdokument“ und mehr… (leider wurde das Video gelöscht)

Aus den Beweisen von Whistleblower-Mitarbeitern des NHS, Ermittlungsanwälten und offiziellen Regierungsberichten geht ganz klar hervor, dass Sie aufgrund einer Lüge mehr als zwei Jahre Ihres Lebens aufgegeben haben.

Eine Lüge, die darin bestand, das Leben Tausender und Abertausender Menschen vorzeitig zu beenden, von denen man sagte, sie seien an Covid-19 gestorben.

Eine Lüge, die dazu geführt hat, dass eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit Menschengedenken begangen wurde.

Eine Lüge, die drei Dinge erforderte: Angst, Ihr Einverständnis und ein Medikament namens Midazolam.

…

am 25.06.2023