Wie der größte Vollmond im Jahr 2023 positiv unser Leben beeinflussen kann

Mond ist nicht gleich Mond. Besonders Vollmonde faszinieren seit jeher die Menschen. Kein Wunder, denn sie bieten ungeahnte Energien, die sich für das gesamte Leben nutzen lassen.

Nicht nur, dass Vollmonde als große und natürliche Lichtquelle besonders die Nacht sowie die Natur erleuchten, sondern sie bringen auch Erleuchtung für die Menschen und ihr Leben. Von Emanuell Charis

Was wünschst du dir? Was ist dir besonders wichtig im Leben? In welchen Bereichen möchtest du Veränderung und Erfolge? Vollmonde bieten dir genau diese Reflexion, Beleuchtung und Erleuchtung deines Lebens sowie positive und magische Veränderungen.

Wie du diese Energien für dich nutzen kannst, welche spirituelle Bedeutung der Vollmond aufweist und warum gerade der 31. August 2023 als der größte Vollmond des Jahres besonders magisch und zauberhaft ist, erfährst du in diesem Artikel.

Der 31. August 2023 als Supermond

Der 31. August 2023 stellt ein ganz besonders mystisches und spirituelles Datum dar, da es sich hierbei nicht nur um einen Vollmond, sondern um einen Supermond handelt. Als Supermonde werden besonders große Vollmonde betitelt, die sich besonders nah in ihrer Umlaufbahn zur Erde befinden und dadurch besonders hell wirken. Der 31. August 2023 wird der größte Supermond in dem ganzen Jahr sein.

Vollmonde weisen bereits eine ganz besondere, spirituelle Energie auf, welche jedoch von dem Supermond noch übertroffen wird. Die spirituellen und positiven Schwingungen des Supermondes sind besonders kraftvoll und stark, sodass sie viele positive Veränderungen bewirken können. (Dämonen und übernatürliche Mächte – Kann man wirklich besessen sein?)

Besonders spirituelle Menschen, die dieses exklusive Wissen aufweisen, nutzen die kraftvollen Energien des Supermondes mit großer Begeisterung für neue Veränderungen in ihrem Leben oder „sonnen“ sich sprichwörtlich in dem hellen Licht.(Lenormand-Karten – Was sagen sie uns über die Zukunft?)

Herzlichen Glückwunsch, du gehörst nun ebenfalls zu den Menschen mit diesem spirituellen Wissen und Bewusstsein und kannst nun den Supermond am 31. August 2023 für die Gestaltung deines Traumlebens nutzen.

Bei jedem Vollmond haben folgende Lebensbereiche die größte Chance auf eine positive Veränderung, aber besonders bei dem Supermond als größten Vollmond des Jahres wirst du auch die größten Möglichkeiten im Jahr erfahren.

So eignet sich der Supermond am 31. August 2023 besonders gut für die Befreiung von Problemen sowie die Befreiung von Krisen in Beziehungen und/oder in der Ehe. Dank der starken Energien verspricht der Supermond im August besonders finanzielle Erfolge, die sich in den wichtigen Geschäftsmonaten September, Oktober, November und Dezember weiter fortsetzen werden.

Nutze den Supermond am 31. August 2023 und das helle Licht von diesem, nicht nur im übertragenen Sinne, für eine Erleuchtung und Durchleuchtung deines Lebens. Du wirst viele Erkenntnisse und neue Impulse in dieser Nacht erhalten, die wegweisend sein werden.

Vollmonde – spirituelle Bedeutung

Seit jeher spüren Menschen die Auswirkungen von Vollmonden auf den Körper, welche sogar von Studien wissenschaftlich nachgewiesen worden sind. Auch spirituell haben Vollmonde eine hohe und wesentliche Bedeutung, denn sie stellen den Höhepunkt eines jeden Mondzyklus dar. Während der Neumond einen Neuanfang symbolisiert, steht der Vollmond, ganz im Sinne eines Höhepunktes, für die Fülle unseres Lebens und unserer Persönlichkeit.

Während des Vollmondes spüren wir die starken und positiven Schwingungen des Universums und nehmen diese in uns auf. Kein Wunder, dass wir Menschen uns während des Vollmondes besonders stark, energiereich und voller Power fühlen.

Unser Geist, unser Körper und unsere Seele werden nahezu beflügelt von den mystischen und wunderbaren Energien des Vollmondes. Der Supermond am 31. August 2023 ist also ebenfalls im übertragenen Sinne nicht nur super hell, sondern super kraftvoll und weckt besonders super positive Gefühle voller Stärke und Energie.

Spirituell steht jeder Vollmond für das Leben und die Geburt von diesem. Besonders die mystischen Kräfte im Vollmond können aber auch Erinnerungen an frühere Leben oder sogar Wiedergeburten in uns wecken.

Im übertragenen, natürlichen und spirituellen Sinne spendet der Vollmond Licht und damit Hoffnung. Durch das Licht können jedoch auch längst vergessene, verdränge oder verborgene Dinge, Bereiche, Erinnerungen oder Ereignisse sichtbar, erleuchtet und beleuchtet werden. Was längst vergessen war, kann nun wieder in uns aufsteigen.

Das Unterbewusste wird bewusst oder zu mindestens als Ahnung in unser Bewusstsein gebracht. Vollmonde ziehen uns Menschen auf eine magische und mystische Art seit Jahrhunderten an und schaffen es wie kein anderes spirituelles und astrologisches Ereignis so, unsere Seele zu spiegeln und offenzulegen.

Alle diese starken Energien benötigen wir für unsere Entwicklung. Auch hier tritt der Vollmond wieder als Sinnbild in Betracht, welcher die Vollendung einer Entwicklung sowie den Höhepunkt (eines Mondzyklus) anzeigt.

Alles Bereiche im Leben sind von Dualität und damit einer Ganzheitlichkeit auf einer höheren Ebene geprägt, welche sich auch im Vollmond widerspiegelt: Im Vollmond befinden sich die emotionale Kraft des Mondes, welche für die weibliche Energie steht, sowie die geistige Energie der Sonne, welche die männliche Energie symbolisiert, gegenüber und werden miteinander vereint.

Auch wir Menschen müssen lernen, in unsere weibliche und/oder männliche Energie zu kommen. Befinden wir uns in unserer natürlichen männlichen oder weiblichen Energie, kann dies viele Beziehungen erleichtern und Beziehungskrisen lösen.

Diese Opposition der Energien im Vollmond ist inspirierend und voller Positivität, die wir ebenfalls in unserem alltäglichen Leben sowie in unseren Beziehungen spüren können.

Spirituelles Nutzen der mystischen und kraftvollen Vollmondenergie

Doch wie nutzen wir diese ganz besonderen, kraftvollen und mystischen Energien des Vollmondes und des Supermondes am besten? Ganz einfach:

Am besten starten wir im Neumond mit neuen Projekten und Plänen. Im Vollmond können wir diese Projekte und Pläne mit der Superkraft des Mondes, besonders des Supermondes, erfolgreich abschließen und beenden.

Nach jeder Beendigung eines Projektes oder eines Planes erfolgt in der Regel eine Evaluation und Reflexion, wofür der Vollmond ideal geeignet ist: Ganz im übertragene Sinne der Erleuchtung können wir während des Vollmondes viele Dinge, Bereiche und Gedanken klarer und bewusster fassen, sehen und für uns nutzen. Besonders Beten und/oder Meditieren haben während des Vollmondes und Supermondes eine starke Wirkung und sollten umgesetzt werden.

Durch die Schwingungen des Vollmondes ist dir sichtbar und hell geworden, was dir wirklich wichtig ist? Super, dann nutze nun diese besonders hohen Energien des Vollmondes, um deine wichtigen Lebensbereiche anzupacken und umzusetzen.

Oft kommen wir zu der Erkenntnis, welche Mitmenschen uns wirklich im Leben sind und besonders viel bedeuten. Auch hier sind der Vollmond und der Supermond besonders geeignet, um seine Mitmenschen physisch zu treffen.

Tatsächlich raten Experten davon ab, die Nächte im und um den Vollmond alleine zu verbringen, stattdessen ist diese Mondphase die Beste, um Beziehungen zwischen Partnern, Freunden und Familien zu stärken, pflegen und zu vertiefen. Wie wäre es mit einer kleinen Party?

Faktisch werden während Vollmondphasen besonders viele kulturelle Feste gefeiert, da der Mond eine besondere Hochstimmung bewirkt. Wir fühlen uns gut, sind voller Energie, sprudeln vor Aktivität, verhalten uns extrovertierter als sonst und möchten den Kontakt zu anderen Menschen.

Der Vollmond begünstigt außergewöhnliche Erlebnisse und Erfahrungen und wird in vielen Ländern dadurch für besondere Zeremonien genutzt.

Vollmond – astrologische Bedeutung

Astrologisch betrachtet handelt es sich bei dem Vollmond um eine Opposition zwischen dem Mond und der Sonne: So stehen sich der Mond und die Sonne gegenüber, während sich die Erde zwischen Mond und Sonne befindet. Der Mond bekommt in dieser Stellung das volle Licht der Sonne ab, wodurch er so hell strahlt.

Wenn der Mond allerdings in den Schatten der Erde eintritt, passiert genau das Gegenteil, nämlich eine Mondfinsternis, die von Dunkelheit geprägt ist. Auch hier begegnet uns wieder eine Dualität.

Der Vollmond kommt astrologisch einmal im Monat vor. Schüler der Astrologie lernen zu Beginn, dass astrologische Opposition manchmal kritisch zu werten sind, was beim Vollmond jedoch nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil.

Vollmond – mythische Bedeutung

Um den Vollmond ranken sich ebenfalls viele Mythen, die durch die unerklärlichen Energien des Mondes und der daraus resultierenden Ratlosigkeit der Menschen entstanden sind. Hier eine kleine Auswahl der Mythen:

der Vollmond beeinflusst den Schlaf

im Licht des Mondes können sich Menschen zu Werwölfen verwandeln

Ehen, die während eines Vollmondes geschlossen wurden, erwartet ein besonders großes Liebesglück

das Abgewöhnen von Kälbern von Kühen während des Vollmondes führt zu großen Eutern der später ausgewachsenen Kälber

während des Vollmondes passieren besonders viele Geburten

während des Vollmondes sind viele Menschen gewaltbereiter, als sonst

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 02.06.2023