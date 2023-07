Achtung! Unbedingt lesen! Strafanzeige eines Ex-LKA-Chefs gegen deutsche Bundesregierung wegen Hochverrat und Völkermord! (Video)

Uwe G. Kranz, Gründer und ehemaliger LKA-Chef Thüringens sowie nationaler Experte bei Europol hat zusammen mit der deutschen Aktivistin Marianne Grimmenstein beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 22.07.2023 eine Strafanzeige gestellt. von Niki Vogt

Uwe Kranz ist nicht irgendwer Dahergelaufener.

Er hat sich vom Streifenpolizisten über die Verkehrspolizei und diverse Leitungsaufgaben sowie den Besuch der Polizei-Führungsakademie Schritt für Schritt emporgedient. Er gehörte zu den Aktivisten der ersten Stunde beim Aufbau der Thüringer Polizei nach Westvorbild. Im November 1991 übernahm er die leitung des Landeskriminalamtes.

Unter der Regie des als ehrgeizig geltenden Kriminalisten wurde die Behörde mit der modernsten Technik ausgestattet. Zugleich bemühte er sich um die Kriminalitäts- und Drogenprävention. (Quelle)

Er war sehr angesehen in der Polizei und man hat damals seinen Rausschmiss wegen eines Skandals, idem er nur Kollateralschaden war. Es war nicht nur eine Demütigung für LKA-Chef Kranz, sondern für die gesamte Polizei. Näheres dazu kann man hier lesen.

Uwe Kranz hat seine eigene Webseite.

Dieser aufrechte Mann hat nun zusammen mit Marianne Grimmenstein, einer mutigen Bürgeraktivistin eine Strafanzeige gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gestellt.

Hier geht es nicht um die üblichen Spendenaffären oder Kungeleien mit Banken oder um private Chats mit Pharmariesen um Milliarden von Euro. Es geht bei der Strafanzeige um den Verdacht auf versuchten Hochverrat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. (Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit)

Wir sprechen hier von dem abgrundtief bösen „WHO-Pandemievertrag“ und die geplante Reform der IHR („International Health Regulations“ – Internationale Gesundheitsregeln), die nach Ansicht vieler kritischer Experten einen Angriff auf demokratische und rechtsstaatliche Grundprinzipien und die Freiheitsrechte der Bürger darstellen.(Völkermord im Namen der „Eliteherren“, die diesen teuflischen Plan im Namen des Finanz-Digital-Militär-Komplexes ausführen)

Leider sind die meisten Leute noch gar nicht darauf aufmerksam geworden, was dafür ein heimtückischer Plan ausgeheckt worden ist. Dagegen war die Coronazeit ein Spaziergang. Und im Mai dieses Jahres hat die Berliner Ampelregierung bereits der Machtergreifung der WHO über unser aller Leben, Freiheit und körperlichen Unversehrtheit zugestimmt.

Und das leise, still und heimlich und die Medien haben ebenfalls nichts davon berichtet. Man hat uns ganz absichtlich nichts davon gesagt, um es einfach über die Bühne zu ziehen.

Und unsere Regierung ist drauf und dran das alles im nächsten Jahr zu unterschreiben und uns Bürger ungefragt der Willkür und der Impf- und Lockdown-Diktatur der machthungrigen WHO auszuliefern.

Hier ist die Strafanzeige:

Die Beschuldigten sind die Politiker der regierenden Ampelkoalition, im Besonderen:

Herrn Dr. Rolf Heinrich Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Frau Katharina Dröge, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Frau Britta Haßelmann, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Herrn Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Herrn Olaf Scholz, Bundeskanzler, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin

Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, Friedrichstr. 108, 10117 Berlin

sowie alle weiteren Mitglieder der Bundesregierung

Ich veröffentliche hier mit der freundlichen Erlaubnis von „Unser Mitteleuropa“ deren Bericht dazu:

Die Anzeige erfolgt vor dem Hintergrund der totalitären Pläne der Weltgesundheitsorganisation, die unter dem Deckmantel gesundheitlicher Fürsorge versucht, im Schnellverfahren bis 2025 sich weltweit suprastaatliche (überstaatliche) Gewaltbefugnisse zuerkennen zu lassen:

Das WHO-Komplott sieht vor, als dann die Weltgesundheits-Überregierung nicht nur überstaatliche Exekutivgewalt über Gesundheit, Pandemievorsorge und Zwangsbehandlungen auszuüben, sondern auch Vollmachten zur Zensur und Verfolgung missliebiger Kritiker auf sich vereinen zu lassen.

Das wäre das endgültige Ende von Freiheit und Grundrechten über die Politiker so oft sprechen, doch es hat mittlerweile aufrechte Bürger und EU Parlamentarier veranlasst, gegen besagte antidemokratischen – und globalen Kräfte mit aller gebotenen Härte und Schärfe vehement vorzugehen.

Kranz und Grimmenstein begründen ihre Strafanzeige mit allen Vorwürfen wie folgt:

Die Ampel-Fraktionen unter der Führung der Bundesregierung haben am 9. Mai 2023 einen Entschließungsantrag zugunsten der WHO in den Bundestag eingebracht, um den Bundestag darüber abstimmen zu lassen, ob Souveränitäts- und Freiheitsrechte der Bundesrepublik Deutschland an die WHO im Namen des Schutzes der Gesundheit abgegeben werden sollten. Der Bundestag hat dem Entschließungsantrag am 12. Mai 2023 zugestimmt.

Damit kann der Vertreter der Bundesregierung bei der 77. WHO-Konferenz im Mai 2024 ohne weitere Mitwirkung des Bundestages den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und der Annahme des neuen Internationalen Pandemievertrags (CA+) zustimmen. Der Internationale Pandemievertrag (CA+) muss danach vom Bundestag noch ratifiziert werden muss.

Mit dem Vorliegen des Entschließungsantrags vom 9. Mai 2023, ohne die Abgeordneten über die Grundgesetzwidrigkeiten der beiden Verträge aufzuklären, obwohl die vorläufige Fassung der beiden Verträge vor der Abstimmung schon vorlagen, und mit der Übertragung des Verhandlungsmandat an die EU für die beiden Verträge, ohne den Bundestag darüber zu informieren und so die Zustimmung des Bundestages dafür einzuholen, haben die vier Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen Dr. Rolf Mützenich, Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Christian Dürr den Versuch unternommen, die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der Bundesgesundheitsminister Dr. Prof. Karl Lauterbach und die weiteren Mitglieder der Bundesregierung sind durch die Garantenstellung dafür mitverantwortlich.

Die Bundesregierung und die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Fraktionen beweisen damit, dass sie nicht nur die parlamentarische Willensbildung durch die gewählten Volksvertreter, sondern auch den Föderalismus und das geltende Subsidiaritätsprinzips missachten.

Des Weiteren führt die Strafanzeige unter anderem zusammenfassend aus:

Der Entschließungsantrag der Ampel-Fraktionen vom 9. Mai 2023 wurde ohne jegliches juristisches Gutachten zu den schon vorliegenden Fassungen der geplanten Übereinkommen den Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgelegt, obwohl grundlegende Hoheitsrechte durch die beiden Übereinkommen nach der gegenwärtigen Fassung an die WHO übertragen werden.

Nach der gegenwärtigen Fassung der beiden Übereinkommen würde die Bundesrepublik Deutschland ihre Handlungsfreiheit und damit ihre Souveränität verlieren, denn die beiden Übereinkommen sollen sogar völkerrechtlich verbindlich werden.

Der Entschließungsantrag ist eigentlich ein beabsichtigter Identitätswechsel. Es bedeutet grundsätzlich die beabsichtigte Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz, denn das deutsche Volk wurde vorher nicht gefragt, ob es das Grundgesetz und damit die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu Gunsten der WHO ablösen will.

Die besagte Strafanzeige begründet im Einzelnen die folgenden Straftatbestände:

81 Abs. 1 StGB Hochverrat gegen den Bund

83 Abs. 1 StGB Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens

13 Abs. 1 StGB Begehen durch Unterlassen

7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB Verbrechen gegen die Menschlichkeit

6 Abs. 1 Nr. 3 VStGB Völkermord

Die gesamte Strafanzeige zum Herunterladen findet man: Hier

Wir müssen unbedingt diese Informationen verbreiten, bevor die Falle zuschnappt. Dann wird es sehr schwer sein, sich noch vor der Gesundheitsdiktatur in Sicherheit zu bringen.

Wir können uns jetzt noch mit rechtlichen Mitteln und unseren NOCH geltenden Bürger- und Menschenrechten mit friedlichen gegen diesen unfassbaren Plan wehren. NOCH.

Und es tut sich schon einiges. Es gibt immer weiter wachsende Bürgerinitiativen, Juristenvereinigungen, Ärztevereinigungen und EU-Abgeordnete, die dagegen aufstehen. Ich werde berichten.

In Österreich ist die FPÖ eine starke Gegenkraft, allen voran der Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser.

Viele mutige Menschen warnen und wehren sich.

PRESSEMITTEILUNG

25. Juli 2023

Strafanzeige gegen führende Politiker wegen des Verdachts des versuchten Hochverrats

Das MWGFD-Mitglied, Uwe Kranz, ltd. Ministerialrat a. D. und die Bürgeraktivistin Marianne Grimmenstein, haben am 23. Juli 2023 eine Strafanzeige gegen führende Politiker der Bundesrepublik Deutschland wegen des Verdachts des (versuchten) Hochverrats, wegen Verstöße gegen das Völkergesetzbuch (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) sowie wegen aller sonstigen in Betracht kommenden Tatbestände, gestellt.

Das Verhalten der Bundesregierung und der meisten Parlamentarier im Zusammenhang mit der parlamentarischen Behandlung der geplanten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und des sog. WHO-Pandemievertrags (CA+) missachtete wesentliche Elemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und verletzt das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und, mit Blick auf die Länderkompetenzen in Gesundheitsfragen, auch das Föderalismusprinzip.

Es bewirkt, falls es im Mai 2024 zur Verabschiedung der beiden WHO-Rechtsinstrumente kommt, die extreme Gefährdung unserer Souveränitäts- und Freiheitsrechte.

Die maßgeblichen demokratischen Instanzen haben fast zur Gänze versagt, daher ist das Einschreiten der Judikative gefordert.

Kontakt:

Uwe Kranz Email: kranz_uwe@web.de

Marianne Grimmenstein Email: loesungsideen@web.de

…

