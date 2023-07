Angriff auf Trump, Freilassung von Assange, ein Alien-Invasions-Schwindel als Rettung für den Tiefen Staat – die PsyOp wird jetzt schnell beginnen

Teile die Wahrheit!

Donald Trump ist nun zum vierten Mal angeklagt worden; das vierte Siegel wird geöffnet. Joe Biden und die Skandale um ihn und seinen Sohn Hunter Biden werden immer akuter, und der Film Sound of Freedom scheint seinen beabsichtigten Effekt der Unruhe in der Gesellschaft zu erreichen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Eine in die Enge getriebene Katze macht lustige Sprünge, und das scheint auch der Plan für Joe Biden und den sogenannten Deepstate zu sein. Wir sollten besonders auf die USA achten, aber auch der sogenannte Rücktritt des Kabinetts Rutte und die Unruhen in Frankreich gehören dazu, ebenso wie der Kriegsfilm Ukraine.

Die Dinge können sich jetzt schnell entwickeln. Lassen Sie uns zusammenfassen.

Zunächst einmal muss man das hier vorhergesagte Drehbuch verstehen, um die Signale zu deuten. Dieses Drehbuch besagt, dass der „Tiefe Staat“ versuchen wird, seinen Arsch mit einer Alien-Invasion zu retten, wenn es ihm zu heiß wird.

Dieser Handlungsstrang ist notwendig, weil ein Plasma-Ereignis bevorsteht, als Ergebnis der Inbetriebnahme einer Plasmakuppel, die 87 herumschwirrende Scheiben als Reflexionen am Himmel sichtbar machen wird.

Dafür braucht man die Geschichte über die Invasion der Außerirdischen. In dieser Geschichte wird der Tiefe Staat versuchen, seine Position zu retten, indem er eine Alien-Invasion inszeniert, und die „Guten“ werden sie dann entlarven.

Und so muss der Tiefe Staat scheinbar in die Enge getrieben werden. Dafür wurden die Hunter-Biden-Laptop-Skandale lanciert, dafür wurde die Epstein-Geschichte manipuliert und dafür wurde der Film Sound of Freedom manipuliert.

Die Massen müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ein internationales Netzwerk für Kindesmissbrauch und Kinderhandel gibt, das nicht nur Kinder sexuell missbraucht, sondern auch Kinder für die Adrenochromproduktion benutzt, um durch die Injektion dieses Adrenochroms jung zu bleiben.

Um dieses Bild des Kindesmissbrauchs zu verstärken, wird Joe Biden oft dargestellt, wie er an Kindern riecht und sie begrapscht. Das ist alles beabsichtigt. (Wo sind die Vorhersagen? Entlarvung des Tiefen Staates, Ende der NATO, Ende der EU, die Türkei als Herrscher über Europa)

Um dies wirklich zu verstehen, sollten Sie einen Blick auf die Website von Health Impact News werfen(diesen Artikel und diesen Artikel). Dann werden Sie sehen, dass der Film „Sound of Freedom “ nicht nur von der Elite finanziert wurde, sondern auch, dass er nicht den tatsächlichen Kinderhandel und die Opfer beleuchtet, sondern die von Adoptionsnetzwerken und Kirchen.

In den Niederlanden brauchen wir nur einen kurzen Blick auf Wohltätigkeitsorganisationen wie die des Gründers der Evangelischen Omroep, Jan van den Bosch, und der Pastoren Jaap Dieleman und Johan Toet zu werfen.

Der wirkliche Menschenhandel und Missbrauch geht von Wohltätigkeitsorganisationen aus, bei denen Menschen online Kinder adoptieren und Schulen und Dörfer sponsern können. Die wirkliche Pädophilie findet in den Kirchen statt, und natürlich gibt es auch einen echten Tiefen Staat, der sie begünstigt.

Das große satanische Übel, das den Massen ins Netz gestellt wird, ist jedoch Teil der Handlung, und diese Handlung wird vom drittreichsten Milliardär der Welt finanziert, der seinerseits mit Bill Gates befreundet ist. Warum sollte der Tiefe Staat den Film Sound of Freedom finanzieren, wenn er dadurch seinen eigenen Untergang beschleunigen kann?

Nun, der wirkliche Tiefe Staat finanziert eine Hollywood-Filmgeschichte, so dass die wirkliche Geschichte ausgelassen wird, aber die Massen werden wütend. Und glücklicherweise helfen die alternativen Medien, den Film zu promoten und bringen so Fantasie-Missbrauchsnetzwerke auf die Netzhaut, so dass der Tiefe Staat als der große Böse dargestellt werden kann.

Und was dabei helfen kann, ist, dass der Film scheinbar von der Woke-Bewegung sabotiert wird (sehen Sie sich dieses Video an, um es herauszufinden).

Wenn die Menschen dann immer wütender werden auf den stammelnden und strauchelnden Joe Biden, der auch noch pädophil zu sein scheint, dessen Sohn Kokain konsumiert, in dessen Fall das FBI nichts gegen den Kokainkonsum im Weißen Haus unternimmt, in dessen Fall das FBI alles tut, um die Skandale unter den Teppich zu kehren (die Bestechungsskandale, die E-Mails und Textnachrichten, die das beweisen, plus all die Sexskandale, die vom Hunter-Biden-Laptop stammen), dann werden die Menschen zunehmend das Vertrauen in den Amtsinhaber verlieren. Vor allem, wenn Donald Trump mit einer Anklage nach der anderen konfrontiert wird.

Ich gehe jedoch davon aus, dass dies zu einem viel größeren Höhepunkt führen wird. Der ultimative Höhepunkt, der den so genannten Tiefen Staat völlig erschüttern wird, ist ein Angriff auf Donald Trump.

Joe Biden liegt in den Umfragen bereits 20 % hinter Donald Trump, und wenn es zu einem Anschlag kommt, wird jeder sofort auf den Tiefen Staat zeigen. Dann ist der Ruf des Tiefen Staates im Grunde nicht mehr aufzuhalten.

Und genau das ist beabsichtigt, denn eine außerirdische Invasion wird dann das letzte Mittel sein. Der so genannte Alien-Invasions-Schwindel passt dann in die Storyline dieser allumfassenden PsyOp, denn eine solche Invasion gibt einen gemeinsamen Feind und die Länder und Armeen werden sich zusammenschließen müssen, um die Aliens abzuwehren.

Diese ganze Geschichte ist also als Vertuschungsgeschichte für die unvermeidlichen Plasmaphänomene geplant, die bald auftreten werden. Diese Plasmaphänomene werden umherschwirrenden UFOs ähneln, weshalb wir in den Medien immer mehr UFO-Berichte sehen.

Schauen Sie sich das Video unten an und lesen Sie weiter unten.

Es wird daher erwartet, dass wir vor einem solchen Anschlag auf Donald Trump Recht haben. POTUS (President Of The United States) Joe Biden (hier auch bekannt als POnTiUS Pilatus) wird dann möglicherweise Julian Assange vor der Ermordung von Donald Trump freilassen.

Es scheint, dass das biblische Drehbuch befolgt wird und dass die Siegel, die Trumps Anschuldigungen begleiten, eine Anspielung auf die sieben Siegel in der Offenbarung des Johannes und auf den Antichristen und „verschiedenfarbige Pferde“ sein könnten.

Die erste Anklage war die von Stormy Daniels (mit einer möglichen Verbindung zum „roten Pferd“ der Marke Ferrari – siehe diesen Kommentar).

Bei der zweiten Anklage ging es um den angeblichen sexuellen Missbrauch der Schriftstellerin E. Jean Carroll in einer Umkleidekabine des Kaufhauses Bergdorf Goodman durch Trump. Auch in diesem Fall wurde er verurteilt. Die dritte Anklageschrift betraf die geheimen Dokumente in Mar-a-Lago.

Die vierte Anklage wäre dann die gestern bekannt gegebene Anklage im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols (siehe diesen Hinweis). Wenn wir jedoch die Versuche, Trump während seiner Präsidentschaft zu untergraben, mit einbeziehen, sind wir bereits bei sechs Siegeln, nämlich den Versuchen, ihn durch ein Amtsenthebungsverfahren loszuwerden.

Wichtig ist, dass die biblische Schrift befolgt wird. Nein, es wird nicht wörtlich sein, aber was zählt, sind die rituellen und symbolischen Bezüge dazu.

Eine Freilassung von Julian Assange wäre dann ein Verweis auf Pontius Pilatus (POTUS), der das Volk vor die Wahl zwischen Jesus und Barabbas stellte. In dieser biblischen Geschichte wurde Barabbas freigelassen und Jesus wurde gekreuzigt. Diesmal wird Julian Assange freigelassen und Trump wird gekreuzigt.

Nicht buchstäblich, denn so wie Barabbas nicht mit Assange verglichen werden kann, wird Trump nicht buchstäblich an ein Kreuz genagelt werden. Ein Anschlag passt jedoch in das Bild der Rolle des Antichristen, die Trump zu spielen bestimmt zu sein scheint. In diese Geschichte passt, dass der Antichrist zunächst getötet wird und dann plötzlich auf wundersame Weise wieder aufersteht und auf einem Auge blind ist.

Ich habe diesen antichristlichen Hinweisen in den Ereignissen um Donald Trump bereits viele Artikel gewidmet. Sie können diese hier nachlesen.

Donald Trump wird in die Rolle des Antichristen schlüpfen, sobald die neue Plasmakuppel in Betrieb genommen wird und der Phoenix-Moment kurz darauf eintritt.

Die Geschichte des Tiefen Staates und seiner vorgetäuschten außerirdischen Invasion (über eine holografische Projektion des Project Blue Beam) wird nicht nur benötigt, um die Effekte des Plasmaphänomens hinter einer Vertuschungsgeschichte über einen in die Enge getriebenen Tiefen Staat zu verbergen, sondern auch, um Donald Trump als den großen Retter zu präsentieren; den Retter des großen satanischen Bösen.(Der Film „Sound of Freedom“ und die Netzwerke zum Thema Kinderhandel „Ein Sturm zieht auf“, „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“ (Videos))

Und deshalb muss die Hollywood-Version des satanischen Bösen jetzt (wie vorhergesagt) fest in den Köpfen der Massen verankert werden.

In Anbetracht all dessen könnte ein Attentat (ein Attentatsschwindel) auf Donald Trump bereits in dieser Woche stattfinden.

Das Drehbuch entfaltet sich jetzt Schritt für Schritt, und obwohl es sich noch um Vorhersagen handelt, die sich erfüllen müssen, werden viele es bereits durchschauen.

Natürlich werden meine Vorhersagen erst dann wirklich gewürdigt, wenn sie tatsächlich alle eintreten, aber die Plasmakuppel-Phänomene zu durchschauen und die Theorie dahinter zu verstehen, ist wesentlich.

In der Tat, wenn ihr mit Bewusstsein beseelt seid, dann liegt darin der Fluchtmoment aus dieser falschen Realität, und deshalb ist es unerlässlich, diese Theorie zur Kenntnis zu nehmen, bevor sie sich in den kommenden Tagen entfaltet.

…

