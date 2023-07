Der Tiefe Staat in der Falle: Einheit ist Macht, Neue Weltordnung, Schuldengeldsystem, Propaganda, Gold als Geld, echter Reichtum

Teile die Wahrheit!

Der Tiefe Staat ist in der Falle!

Einheit ist Macht!

Unsere Einheit ist das Gegenteil der Ego-verehrenden Deep-State-Psychopathen. Unser Wunsch nach wahrer Freiheit, Gerechtigkeit und kollektiver Einheit besiegt die Feinde in unserer Regierung und den kriminellen Bankenkreislauf. Von Peter B. Meyer

„Wohin einer geht, gehen wir alle“

Liest die proklamierende Inschrift auf der Schiffsglocke von John F. Kennedys Yacht, die diesem Slogan eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieses Motto stellt einen Ehrenkodex gegenüber dem teuflischen Feind des „Deep State“ dar.

Je mehr Menschen aus ihrer induzierten Bewusstlosigkeit erwachen, desto mehr verliert die dunkle Macht ihren Einfluss auf unsere Angst. Ohne historische Parallelen könnte dies bedeuten, dass es in Kürze zu beispiellosen Enthüllungen in Umfang und Bedeutung kommen wird.

Dies wird möglicherweise einen Aufstand in der noch nicht erwachten Bevölkerungsschicht auslösen.

Bewusst zu werden bedeutet, sich von der Gedankenkontrollprogrammierung zu trennen; indem wir den Auswirkungen des physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Gefängnisses entkommen, das durch die MSM verursacht wird.

Die eigentlichen Herrscher in jedem Land sind unsichtbar und üben ihre Macht hinter den Kulissen aus. Bisher kann der Weg zur totalen Diktatur überall auf der Welt mit rein legalen Mitteln geebnet werden, ungesehen und ungehört vom Parlament, dem Präsidenten/Premierminister oder dem Volk. (Die „AUTORITÄT“ und das Schachspiel um unsere Zukunft!)

Neue Weltordnung

Der Tiefe Staat operiert frei innerhalb unserer Regierung und unseres politischen Apparats, durch bestochene Politiker, die sogenannten Marionetten. Alle abnormalen Entwicklungen in der Politikgestaltung und in Vereinbarungen können auf diese geheime Gruppe zurückgeführt werden, die die Welt auf ihr Ziel vorbereitet, nämlich: ihre Neue Weltordnung.

300x250

Zu ihren Taktiken gehören die Manipulation von Produktion, Handel und Wirtschaft sowie die Unterdrückung der Massen durch Angstpsychosen wie Angst vor Krieg, Krankheit, Hunger, wirtschaftlichem Zusammenbruch, Inhaftierung und Sterblichkeit.

Dieses Verhalten bestimmt seit Jahrhunderten das globale Geschehen und ist ihr Standardverfahren. Die Methode der Versklavung von Zivilisationen steht im Widerspruch zum Überleben der Menschheit und unterdrückt den natürlichen Instinkt des Menschen, Gutes zu tun und freundlich zu anderen zu sein.(Die Autorität! Die Symbolik von Notre-Dame, dem ESC 2023 und die Messias-ISIS Auferstehung)

Schuldengeldsystem

Merken Sie sich; Der wahre Zweck der Regierung besteht immer und überall darin, den Wenigen die Ausbeutung der Vielen zu ermöglichen. Das Schuldengeldsystem ist der raffinierte Weg, dies zu erreichen.

300x250 boxone

Die Welt ist finanziell, wirtschaftlich und moralisch bankrott, aber durch Manipulation und Täuschung wird den Menschen vorgegaukelt, dass alles in Ordnung sei.

Es ist absolut absurd, dass alle Vermögenswerte ihren aktuellen Höhepunkt erreicht haben, während die Ressourcen zur Vermögenserhaltung völlig zerstört wurden. Die Elite und die Medien täuschen die Menschen weiterhin vor, indem sie nicht existierende Staaten auf der Welt ablenken.

Das Experiment mit Papiergeld begann am 15. August 1971. „Von nun an“, sagte US-Präsident Richard Nixon, verlieren alle Ausländer, die mit uns Geschäfte machen wollen, das Recht, ihre Dollars in Gold umzutauschen. Von da an wurde der Wert des US-Dollars dadurch bestimmt, was die Leute dafür gaben.

Dann hielten die Wahrheitssucher den Atem an. Aber nichts ist passiert. Viele starben in der Zwischenzeit, weil es zu lange dauerte, auf den Zusammenbruch des Dollars zu warten. Die Mühlsteine der Geldgeschichte mögen langsam sein, aber je länger es dauert, desto mehr Marionetten geraten ins Wanken.

Der daraus resultierende Papiergeldstandard löste eine weltweite Kreditexpansion aus – wie sie damals in Paris nach dem Zusammenbruch des Papiersystems von John Law (1671–1729) stattfand.

Nochmals zur Klarstellung; Die US-Notenbank druckt US-Dollar, die die Bürger ausgeben. Diese Dollars als Reservewährung häufen sich überall auf der Welt in gigantischer Höhe an, und jede Zentralbank tut ihr Bestes, um mit diesem Druckprozess in ihrer eigenen Währung im gleichen Tempo Schritt zu halten.

Bald produzierten die Exporteure mehr, weil die Importeure zu viel konsumierten. Und so kam es, dass die Welt mit zu viel Geld überschwemmt wurde, das durch die sogenannte Kreditausweitung zirkulierte. Dies löst letztendlich den Zusammenbruch des weltweiten Währungssystems aus.

MSM-Propaganda für organisierte Kriminalität

Der MSM ist die letzte Bastion des Netzwerks der organisierten Kriminalität „Tiefer Staat“, das viele Jahre lang praktisch jedes Land und jede Regierungsbehörde infiltriert und alle grundlegenden Institutionen gekapert hat.

Aber jetzt sind ihre Tage gezählt und der Zusammenbruch wird wahrscheinlich heftig und schockierend für diejenigen sein, die nicht wissen, was sich abspielt.

Wo wir hingehen, wird die Elite nicht mitkommen. Sie können durchaus Chaos verursachen. Allerdings sind das Trump-Team und unser Bündnis auf diese Ereignisse vorbereitet, für die das Militär eine Ausbildung und Unterweisung erhalten hat. Es wurde sogar eine Verordnung zur Einführung des Kriegsrechts erlassen.

Das Erwachen wird nicht für alle angenehm sein, aber denken Sie daran, es ist unsere Befreiung von Jahrhunderten der Unterdrückung und Sklaverei. Wir werden in der Lage sein, neue – eigene – Entscheidungen zu treffen. Dies wird der große Augenöffner sein und ohne Vorankündigung stattfinden.

Wunder werden immer häufiger, da Tausende neuer Technologien auf den Markt kommen. Seien Sie auf keinen Fall überrascht oder entsetzt; Sei dankbar und freue dich auf deine erste echte Freiheit überhaupt, die bald beginnen wird.

Gold hat als Geld einen eigenen Wert

Die böswilligen Marionetten und Kriminellen des „Tiefen Staates“ haben jetzt Angst, weil sie sich in die Enge getrieben fühlen. Bei Betrug und kriminellen Aktivitäten werden sie von einem Militärgericht hingerichtet, wo die Todesstrafe in Kraft ist.

Das Schuldengeldsystem der Kabale steht kurz vor dem Zusammenbruch und wird durch das QFS-Geldsystem des Volkes ersetzt. Diesem Verbrechersyndikat wird kein Geld mehr zur Verfügung stehen, da seine Einnahmequelle aus Drogengeldern und illegalen Ölgeschäften nun abgeschnitten ist. Die Beendigung der Marktmanipulationen wird den Gold- und Silberpreis in die Höhe treiben.

Gold ist die Weltwährung; Vor mehr als 5.000 Jahren wurde Gold als neue Geldform eingeführt. Es ist Geld, dem Menschen vertrauen können. Es ist kein Versprechen, wie es das Schuldengeld erfordert.

Dieses „Goldgeld“ unterscheidet sich vom heutigen Papiergeld. Man kann sich darauf verlassen, was es einfacher macht, eine Transaktion sofort und ohne Rückfrage abzuwickeln. Sie müssen sich nicht daran erinnern, wem oder was geschuldet wird.

Es ist nicht nötig, die gleiche Sprache zu sprechen oder die gleiche Religion zu leben. Dieses neue „Goldgeld“ hat seinen eigenen Wert.

Der Wert von Gold und Silber ist stabil. Es wird im Laufe einiger Tage oder eines Jahres nicht um 25 % oder mehr sinken. Es gibt auch keine zentrale Behörde auf der Welt, die den Preis für physisches Gold und Silber festlegt oder dessen Angebot reguliert. Es ist eine wirklich globale Währung. Deshalb sind Gold und auch Silber immer noch die beste Möglichkeit, sich vor rücksichtslosen Regierungen und kriminellen Zentralbankern zu schützen.

Echter Reichtum erfordert wenig Geld

Gold-/Silbergeld ist echter Reichtum, weil man damit alles kaufen kann, was man will. Geld mit eigenem Wert ist das Instrument, um Ihr Ziel im Austausch für aufgewendete Zeit oder Wissen zu verfolgen.

Die herkömmliche Ansicht, dass Reichtum Geld und Freizeit bedeutet, ist völlig falsch. Bedenken Sie, dass der Besitzer eines Tresors, der mit einem herkömmlichen Schatz aus Schmuck, Goldmünzen usw. gefüllt ist, keine wohlhabende Person ist, wenn der „Reichtum“ im Tresor verbleibt.

Welchen Sinn hat es, diesen „Reichtum“ zu besitzen? Die geheime Befriedigung, „reich“ zu sein?

Wenn „Reichtum“ nur ein innerer Zustand ist, dann sei das erforderliche Maß an Freundschaft oder der Wunsch danach der Wert von „Reichtum“. Dann wird jeder das Wesentliche verstehen; dass „Reichtum“ nur ein innerer Zustand der Zufriedenheit ist. Wenn das so ist, dann ist ein Tresor voller „Geld“ ein schlechter Maßstab.

Was Sie mit Geld an echtem Reichtum kaufen, ist „Freiheit“ und „Kontrolle“ über Ihr Leben. Diese Kontrolle über Ihr Leben wird „Aktion“ genannt. Aktion ist definiert als „die Fähigkeit eines Akteurs, in einer bestimmten Umgebung zu handeln“.

Dies scheint vielleicht kein tiefgründiges Konzept zu sein, aber eine andere Möglichkeit, Handlung zu beschreiben, ist: Dieses Handeln ist das Gegenteil von Hilflosigkeit.

Menschen mit Aktivität oder Motivation definieren ihre eigene Identität; Sie gestalten die Welt, in der sie leben, anstatt passiv abzuwarten, was ihnen geboten wird.

In der realen Welt werden Menschen mit Motivation und Ehrgeiz angetrieben; Sie ändern ihren Kurs, wenn die Dinge in einer bestimmten Situation nicht mehr günstig sind.

Handeln ist nicht nur das Gegenteil von Hilflosigkeit; Es ist auch das Gegenteil von „getäuscht“, das heißt, der Zustand, in dem andere für alle Belästigungen und Schwierigkeiten haften, denen sie ausgesetzt sind.

Handeln und Selbstverantwortung sind zwei Seiten derselben Medaille: Beide manifestieren sich gegenseitig.

„Chance“ ist eine Form von Reichtum – und damit auch die Fähigkeit, erreichbare Chancen zu schaffen. Obwohl es ein willkürliches Element für diese Situation gibt – das heißt; Glück. Die Fähigkeit, das Risiko einzugehen, ist jedoch keine Glückssache.

Es erfordert ein besonderes Bedürfnis nach Risiko, Ausdauer und die Fähigkeit zu erkennen, wie gut die Chance genutzt werden kann und wie man an das nötige Kapital gelangt, um die Chance zu nutzen.

Kapital ist eine Art von Reichtum, der sich nicht nur auf „Geld“ beschränkt: Kapital umfasst auch Charaktereigenschaften, soziale Netzwerke, Erfahrung, Einsicht und Wissen. Diese Kapitalformen sind oft wichtiger als „Geld“ selbst als Kapital.

Was „Geld“ für den Kauf von Freizeit betrifft; „Freizeit“ im Überfluss ist für die allermeisten Menschen eine Katastrophe. Menschen sollen für andere nützlich sein, an etwas Größerem als sich selbst teilhaben und durch zielgerichtete Arbeit Würde und Stolz erlangen; unabhängig davon, ob sie dafür bezahlt werden oder nicht.

Deshalb geht es Menschen mit viel „Geld“ und endloser Freizeit so schlecht. Ihr Leben ist eine endlose Tretmühle aus leichtfertigem Konsum, neurotischem Selbstmitleid, ungewöhnlich chronischer Angst um ihre Gesundheit und endlosem Herzschmerz, für den sie Dutzende von Beratern konsultieren.

Und das Traurigste von allem ist, Medikamente in Hülle und Fülle zu schlucken, um die Unzufriedenheit mit der Leere und die Last der Ziellosigkeit zu lindern.

„Geld“ ist nur als Mittel zur Erlangung echten Reichtums nützlich, wenn Aktivität, Gelegenheit und Zeit zur Verfügung stehen, um Ideale zu verfolgen.

Es gibt viele Menschen, die 600.000 Euro im Jahr für verschiedene Dinge, für ihren Lebensstil ausgeben können, aber sie sind nicht „reich“ – weil es ihnen an Aktivität und Zeit für eine für sie sinnvolle Arbeit mangelt: Sie sind „geistig“ ärmer als jemand, der nur einen Bruchteil ihres Einkommens verdient.

Tatsächlich braucht es für echten Reichtum nicht viel Geld. Es kostet etwas Geld, aber die Höhe hängt von den Kosten für die Erfüllung der Ambitionen, den Möglichkeiten und der Zeit ab.

Für diejenigen mit geringem Bedarf an weitreichenden Prioritäten sind die Kosten minimal.

Was die Kapitalbeschaffung angeht: Die wichtigsten Kapitalarten erfordern nicht viel Geld; Zielstrebigkeit, Selbstdisziplin, Organisationstalent, Interesse an Wissens- und Arbeitsvermehrung, eine unstillbare Neugier, ein großzügiges Herz, ein Sinn für Freundschaft und Perfektion, für die gezielte Verfolgung gesetzter Ziele – sind Werkzeuge, um echten Reichtum zu erlangen.

Wachen Sie auf, stehen Sie auf, schalten Sie Ihren Fernseher aus, gehen Sie auf die Straße, vereinen Sie sich und protestieren Sie, um Ihre Freiheit zurückzugewinnen!!!

Lassen Sie diesen Artikel viral gehen, indem Sie ihn an alle Ihre Bekannten und Freunde senden. Ermutigen Sie sie, dasselbe zu tun und sich an der „totalen Befreiung des Planeten Erde“ zu beteiligen!

Anm. d. Red.: Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Erlösern wie dem QFS-System, Trump, Putin, Q, White Hats, etc. blenden, sie alle sind Teil des Systems der Kabale.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/finalwakeupcall.info am 13.07.2023