Mark Wahlberg: Hollywood-Pädophile können sich „nirgendwo mehr verstecken“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Hollywood-Schauspieler Mark Wahlberg erzählte Hunderten von Menschen bei einem Sonntagsschultreffen in Los Angeles, dass eine kleine, aber mächtige Gruppe von Hollywood-Insidern der „bösen“ Elite der Unterhaltungsindustrie, die mit Kindern handelt, den Krieg erklärt habe und dass „Hollywood-Pädophile keinen Ort mehr haben, an dem sie sich verstecken können.“

„Wir jagen diese bösen Hurensöhne und erledigen sie, einen bluttrinkenden Pädophilen nach dem anderen“, sagte Wahlberg, bevor er die Gemeinde warnte, dass in naher Zukunft beunruhigende Nachrichten auf den Titelseiten der Zeitungen zu erwarten seien.

Laut Wahlberg ist Hollywood ein riesiges Netzwerk aus Pädophilie, Kinderprostitution und Menschenhandel, das von „kranken Freaks“ kontrolliert wird, und in der Branche herrscht eine „Kultur des Schweigens“, weil jeder versteht, dass es strafbar ist, sich über Elite-Pädophilie zu äußern, sonst ist man Tod.

Aus diesem Grund sagt Wahlberg, Jim Caviezel und Mel Gibson seien „amerikanische Helden“ mit „Eiern aus Stahl“, weil sie es gewagt haben, es mit dem Hollywood-System aufzunehmen und ihren Teil dazu beizutragen, das Bewusstsein für die Geißel der Elite-Pädophilie in der Unterhaltungsindustrie zu schärfen.

Wahlberg war in den letzten Jahren Stammgast in verschiedenen Kirchen in Los Angeles, besuchte oft sonntags zweimal die Messe und teilte am 2. Juli mit Hunderten von Kirchenbesuchern den Moment, in dem er mit der Realität des Hollywood-Systems „aufwachte “ .

Wahlberg beschrieb eine Branchen-Weihnachtsfeier mit Hollywood-Führungskräften aus einigen der einflussreichsten Studios der Welt und sagte, Studiochefs, ausführende Produzenten, internationale Makler und Finanzakteure sowie „zwei Stars der A-Liste“, die sich an satanischen Ritualen beteiligten, was in Folter und sexuellem Missbrauch von Kindern gipfelte. (Hollywood wollte den Film über Kinderhandel unterdrücken! »Sound of Freedom« ist jetzt der Kassenschlager!)

Laut Wahlberg ermutigten ihn vier Hollywood-Manager in satanischen Outfits und Masken, die alle „Blut mit hohem Adrenochrom-Gehalt tranken“, „aufzuhören, prüde zu sein und dem Club beizutreten“ , indem sie „zwei sehr, sehr kleine Kinder sexuell missbrauchten.”(Hollywood-Schauspieler sagt die CIA „betreibe den größten Pädophilenring der Welt“ (Videos))

„Ich bin Vater“, sagte Wahlberg, „und alles, woran ich denken konnte, war, dass diese beiden Kinder zu Hause bei ihren Eltern in Sicherheit sein sollten. Aber sie waren in einem Hollywood-Club und wurden von Sadisten, Pädophilen und sexuellen Perversen verfolgt, die sich auf die schlimmste Form des Bösen einlassen.“

Wahlberg machte deutlich, dass die Konsequenzen in Hollywood für diejenigen, die damit drohen, die verdorbenen Aktivitäten der Eliten aufzudecken, nicht größer sein könnten.

„Warum habe ich diese Kerle nicht getötet? Ich musste an meine Kinder denken. Sie stehen für mich an erster Stelle auf dieser Welt – und ich möchte nicht, dass sie ohne Vater aufwachsen.“

Wahlberg sagte, er habe Gerüchte über diese Art von Party in Hollywood gehört und er wisse, dass der Konsum von Adrenochrom ein beliebter Zeitvertreib unter Studiomanagern sei, aber er sei noch nie zuvor offen damit konfrontiert worden.

300x250

„Das ganze korrupte Hollywood-System, all die Gehirnwäsche und Perversion, die sie jedes Jahr verbreiten, all das beginnt einen Sinn zu ergeben, wenn man versteht, dass Hollywood junges Blut braucht, um weiter zu funktionieren.“(Hollywood-Schauspieler sagt die CIA „betreibe den größten Pädophilenring der Welt“ (Videos))

Adrenochrom ist eine Verbindung, die im Körper vorkommt und in Zeiten der Angst und Unruhe ansteigt. Laut Wahlberg foltern Hollywood-Eliten Kinder, um einen Anstieg der chemischen Verbindung zu verursachen, bevor sie die Chemikalie aus ihrem Blut gewinnen, die sie dann trinken oder injizieren, um high zu werden und gesund und jung zu bleiben.

Nachdem er sich etwas Zeit genommen hat, über seine Zukunft nachzudenken, sagt Wahlberg, es sei nun an der Zeit, „einige Fehler wiedergutzumachen“.

300x250 boxone

„Die einzige Möglichkeit, die Kinder zu ehren, besteht darin, mein Leben der Ausrottung dieses Übels vom Erdboden zu widmen“, sagte Wahlberg, der erklärte, dass seine eigenen Kinder ihn dazu gedrängt hätten, über die wahre Natur Hollywoods zu sprechen.

Die „Guten“ rekrutieren laut Wahlberg „in großer Zahl“, und in Hollywood droht ein „Bürgerkrieg“ auszubrechen, der das gesamte System in die Knie zwingt.

Diese Behauptung von Mark Wahlberg ergänzt die Welle der Vorwürfe von Prominenten und Musikern über die wahre Natur der Elite der Unterhaltungsindustrie. Corey Feldman und Elijah Wood haben beide öffentlich die Pädophilie im Herzen Hollywoods aufgedeckt.

Laut Elijah Wood werden unschuldige junge Leben zerstört, um „Menschen mit parasitären Interessen“ zu befriedigen , die „sie als ihre Beute betrachten“.

In einem Interview mit der Sunday Times ließ Wood eine Reihe von Bombenaussagen über die Pädophilen platzen, die die Branche beherrschen, und bemerkte: „In Hollywood war eindeutig etwas Großes im Gange. Es war alles organisiert.“

Wenn Sie die Washington Post lesen oder CNN schauen, ist Pädophilie kein Problem, und diejenigen, die darüber reden, sind Spinner mit Aluhut, die „Fake News“ verbreiten.

Aber immer mehr Stars melden sich mit ähnlichen Geschichten über das verdorbene Hollywood- und Unterhaltungsindustriesystem.

Wahlberg hat nun sein Leben der Aufdeckung des internationalen Pädophilenrings gewidmet, der seiner Meinung nach Hollywood „bis ins Mark“ korrumpiert hat und weiterhin „das Leben unschuldiger Kinder zerstört und Familien auseinanderreißt“.

Wirst du dich ihm anschließen?

Aktuell berichten wir: Disneys „Praise Petey“ macht Satanismus und Adrenochrom den Massen zugänglich. (Das pure Böse: Neue Disney-Serie ist ein Zeichentrickfilm über ein Mädchen, das von ihrem Vater einen rituellen Mord- und Bluttrinkerkult erbt)

Disneys neue Zeichentrickserie „Praise Petey“ hat etwas sehr Beunruhigendes. Die Hauptfiguren der Serie sind bluttrinkende Satanisten, die Menschenopfer darbringen und ein Symbol des allsehenden Auges verehren.

Warum sollte Disney eine so scheinbar offensichtliche satanische Show produzieren?

Während einige vermuten, dass es sich eher um die gleiche verstörende satanische Indoktrination handelt, die wir von Disney gewohnt sind, wird die Serie für Erwachsene von Mike Judge produziert, dem Schöpfer von „Idiocracy“, „King of The Hill“ und „Beavis & Butthead“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.07.2023