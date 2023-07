„Die Adrenochrom-Verschwörung!“ Fake News und Fakten!

»Tatsächlich ist Blut ein ganz besonderer Saft. Einige Forscher glauben, die Jungbrunnenessenz im Blut identifiziert zu haben. Junges Blut gilt als DAS Verjüngungselexier «

ARD-Dokumentation (»Die Story im Ersten«): »Für immer jung« vom 30. August 2020.

»Um die Substanz Adrenochrom ranken sich Verschwörungstheorien, die über verschiedene Internetmultiplikatoren verbreitet werden. Die Theorien sind in rechtskonservativen Kreisen populär und setzen die Traditionen ähnlicher Verschwörungstheorien fort, die teilweise seit Jahrhunderten bekannt sind. Von Guido Grandt

Dazu gehören die antisemitischer Ritualmordhypothesen, vom Kinderblut trinkenden Juden, Pizzagate und den Kindesmissbrauch-Fakes.«

So heißt es beispielsweise auf dem unseriösen »Internet-Pranger« Psiram (»Pseudowissenschaft, irrationale Überzeugungssysteme, alternative Medizin«). Dazu wird ein wahrhaft martialisches Bild gepostet. (110/2)

Abb.: Donald Trump, der Kinder aus den Fängen der Adrenochrom-Kabale befreit. (Quelle Screenshot/Bildzitat: https://www.psiram.com/de/index.php/Datei:Adrenochrom_Freigeist_Forum_Tuebingen_Qanon_Donald_Trump_April_2020.jpg)

In meinem Blog-Artikel »So ‚illegal & kriminell‘ ist der Internet-Pranger wirklich! – Hintergründe & Hintermänner!« (auf guidograndt.de) (110/3) enthülle ich die zweifelhaften Machenschaften der selbsternannten Online-Inquisitoren von Psiram, einer der »Skeptikerbewegung« nahestehender Website. („Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video))

Bereits die Berliner Tageszeitung deckte im Januar 2019 die unsäglichen, mitunter kriminellen Machenschaften des Internetprangers auf (»Psiram – Rufmordinstrument ohne Impressum aber mit fragwürdigem Wikipedia-Propaganda-Eintrag«). (Adrenochrome-Händlerin beim Handel mit Körperteilen erwischt (Video))

Abb.: Quelle Screenshot/Bildzitat: https://www.berlinertageszeitung.de/technik/30006-psiram-webseite-krimineller-macher-ohne-impressum-aber-mit-wikipedia-eintrtag.html

Doch zurück zum eigentlichen Thema. »Junges« Blut soll »verjüngen!«

Alles nur eine krude Verschwörungstheorie?

Nein, ich möchte mich hier an dieser Stelle nicht in jedem Detail mit der unsäglichen Adrenochrom-Diskussion beteiligen (Adrenochrom ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins und an der Bildung des Hautpigments (Melanozyten) beteiligt und gehört zur chemischen Gruppe der Aminochrome), ansonsten wird dieses Thema sofort in die »Verschwörungstheorie-Ecke« gestellt.(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Vielmehr möchte ich mich diesem Thema rein wissenschaftlich nähern.

Nachfolgend stelle ich eine ARD-Dokumentation (»Die Story im Ersten«) vor, mit dem Titel: »Für immer jung« vom 30. August 2020. Ein Film von Tina Soliman.

Abb.: Quelle Screenshot/Bildzitat: https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/fuer-immer-jung-100.html#-1

Im Vorschau-Text dazu heißt es unter anderem: »Machen Forscher einen Menschheitstraum wahr? ‚Der Tod ist mein Feind«, sagt Steve Horvath. Er weiß, wovon er spricht.

Denn der Wissenschaftler hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Die sogenannte ‚Horvathsche Lebensuhr‘, die in jeder Körperzelle tickt. Ein Algorithmus, der das biologische Alter mit atemberaubender Genauigkeit anzeigt.

Und nicht nur das: Läuft die Uhr langsamer, leben wir länger, hat Horvath herausgefunden. Können wir die Uhr verstellen? ‚Ja, ganz klar! Die Hoffnung ist, dass wir bald Medikamente haben, die das Alter zurückschrauben können.‘«

Und weiter: »Wie nahe der deutsche Epigenetiker, der seit 30 Jahren in Kalifornien forscht, dem Menschheitstraum von der ewigen Jugend bereits gekommen ist, zeigt ein Experiment in der Nähe von Los Angeles:

Der Proband Paul Hynek (58) spritzte sich über mehrere Monate einen Wirkstoffcocktail, der sein Immunsystem regenerieren sollte. Horvath hat nachgemessen und konnte es selbst kaum glauben: ‚Er ist zwei Jahre jünger geworden, nur in ein paar Monaten!‘ Die erste Verjüngung eines Menschen überhaupt – eine wissenschaftliche Sensation. Die NDR-Autorin Tina Soliman begleitet Horvath über zwei Jahre lang mit der Kamera.

Dabei trifft sie in Kalifornien Forscherinnen wie Shelley Buffenstein. Sie arbeitet für den Internet-Giganten Google, der Milliarden Dollar investiert, um das Altern zu stoppen. Oder Tony Whyss-Coray, der altersschwache Mäuse erfolgreich verjüngt hat. Sein Ziel: Alzheimer heilen (…)« (110/5)

Ich zitiere aus dem oben genannten Film:

»Tatsächlich ist Blut ein ganz besonderer Saft. Einige Forscher glauben, die Jungbrunnenessenz im Blut identifiziert zu haben. Junges Blut gilt als DAS Verjüngungselexier.

Besonderes Aufsehen erregte die Entdeckung des Hirnforschers Tony Wyss-Coray (Professor für Neurologie, der Alzheimer heilen will). Wenn man versucht, das Gewebe vom Blut aus zu verjüngen, dann weiß man, das Gehirn braucht 20 Prozent des Blutes. Das macht es unter Umständen möglich, dass das Gehirn ein gutes Organ ist, das man verjüngen könnte.«

Man kann also mit »jungem« Blut das Gehirn verjüngen?

Laut Hirnforscher Wyss-Corey funktioniert das bereits bei Mäusen. Das bewies er mit Experimenten. Dazu »nähte eine alte und eine junge Maus zusammen und verknüpfte ihre Blutkreisläufe – in den USA ist das erlaubt. Die junge und die alte Maus teilen sich dasselbe Blut. Dann trennt er die Mäuse wieder.

Das jugendliche Blut in den Adern der alten Maus lässt ihre Muskeln straffer, ihr Herz kräftiger werden. Ob braune oder weiße Mäuse: Sie alle wirken verjüngt. Das junge Blut macht ihre Organe leistungsfähiger, sogar das Gehirn. In Labyrinth-Tests irrte die altersschwache Maus zunächst minutenlang herum. Nachdem sie junges Blut bekam, findet sie ihr Futterloch sofort.«

Und wenn man die Gehirne dieser Mäuse anschaut ist festzustellen, dass diese »weniger Entzündungen und mehr Stammzellen« besitzen und weisen damit »mehr neuronale Aktivität« auf und sehen allgemein aus wie »jüngere Gehirne.«

Kurzum: »Alte« Mäuse wurden mit »jungem« Blut »verjüngt.« (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Fazit: Vom Alter erschöpfte Zellen können ihre Jugendlichkeit mit »jungem Blut« wiederfinden. Denn in diesem befinden sich Substanzen, die die Stammzellen vital halten.

Im alten Blut kreisen Stoffe, die sie stilllegen.

FORTSETZUNG FOLGT

…

