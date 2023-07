Die Erde wird von oben durch unsere Sonne und von unten durch seismische Aktivität in den Ozeanen erhitzt

Teile die Wahrheit!

Es gibt eine rationale Erklärung für die verrückten Dinge, die wir erleben. Überall auf der Welt sind die Wetterverhältnisse in den letzten Jahren völlig durcheinander geraten, und die Mainstream-Medien bestehen darauf, dass sie genau erklären können, warum dies geschieht.

Aber die Wahrheit ist, dass sie es nicht können. Schaut man sich die verwendeten Modelle genau an, stellt man schnell fest, dass sie grundsätzlich fehlerhaft sind. Von Michael Snyder

Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich das Klima immer verändert, und menschliche Aktivitäten hatten sehr, sehr wenig damit zu tun.

In den letzten Jahren haben wir rekordverdächtige Kälte, beispiellose Überschwemmungen und schreckliche Dürren erlebt. Im Moment erleben wir eine enorme Hitze, und das liegt daran, dass wir von oben durch unsere unberechenbare Sonne und von unten durch die seismische Aktivität in den Ozeanen erhitzt werden.

Anfang dieser Woche berichteten Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt atemlos, dass wir gerade den heißesten Tag aller Zeiten erlebt hätten …

Der heißeste Tag auf der Erde seit Beginn der Aufzeichnungen ereignete sich am 3. Juli 2023. Die globale Durchschnittstemperatur erreichte 17,01 Grad Celsius.

Die durchschnittliche globale Lufttemperatur wurde zwei Meter über der Erdoberfläche anhand der von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und der University of Maine zusammengestellten Daten aufgezeichnet.

Und dann wurde uns gesagt, dass Dienstag und Mittwoch noch heißer seien …

Die Durchschnittstemperatur der Erde blieb am Mittwoch auf einem Rekordhoch, nachdem der Planet zwei Tage lang inoffizielle Rekorde erreicht hatte. Es ist der jüngste Marker in einer Reihe von durch den Klimawandel verursachten Extremen.

Laut dem Climate Reanalyzer der University of Maine, einem Tool, das Satellitendaten und Computersimulationen verwendet, um den Zustand der Welt zu messen, betrug die durchschnittliche globale Temperatur 17,1 Grad. Dies entsprach einem am Dienstag aufgestellten Rekord und kam, nachdem am Montag ein vorheriger Rekord von 17 Grad aufgestellt worden war.

In den Vereinigten Staaten erleben wir absolut wahnsinnig hohe Temperaturen. (Heftige X-Klasse Sonneneruption – Erde wird weniger als 20 Minuten vor einem Sonnensturm gewarnt, bevor er das Stromnetz erreicht)

Zum Beispiel wird uns gesagt, dass die hohen Temperaturen in Phoenix „die ganze nächste Woche“ über 46 Grad liegen werden …

Die Temperatur erreichte am Mittwochnachmittag in Phoenix 42 °C und es könnte der niedrigste Höchstwert für mindestens die nächste Woche sein. Eine Warnung vor übermäßiger Hitze, die ursprünglich am Mittwochabend auslaufen sollte, wurde auf Freitagnacht verlängert und könnte länger andauern, wobei die Temperaturen voraussichtlich die ganze nächste Woche über 46 °C steigen werden.

Unterdessen erleben wir gewaltige Hitzewellen in unseren Ozeanen …

Laut der National Oceanographic and Atmospheric Administration sind etwa 40 % der Weltmeere von Meereshitzewellen betroffen, die meisten seit Beginn der Satellitenverfolgung im Jahr 1991.

Bis September soll diese Zahl auf 50 % steigen, eine Zahl, die „irgendwie beängstigend“ ist, sagte Dillon Amaya, ein Forschungswissenschaftler am Physical Sciences Laboratory der NOAA.

Das ist definitiv etwas, das uns beunruhigen sollte.

Wie ich letzten Monat besprochen habe, gibt es einige Gebiete des Atlantischen Ozeans, in denen die Wassertemperaturen tatsächlich neun Grad wärmer als normal waren.

Das ist ernst.

Warum passiert das alles? (Alternative Polsprung-These sorgt für Aufruhr unter Klima-Profiteuren)

Im Laufe der Menschheitsgeschichte hatte die Sonnenfleckenaktivität einen enormen Einfluss auf die globalen Temperaturen.

Wenn die Sonnenfleckenaktivität sehr gering ist, sind die globalen Temperaturen tendenziell niedriger.

Und wenn die Sonnenfleckenaktivität sehr hoch ist, sind die globalen Temperaturen tendenziell höher.

In den letzten Monaten hat die Sonnenfleckenaktivität exponentiell zugenommen. Die folgende Tabelle stammt vom Datenanalysezentrum für solare Einflüsse des Königlichen Observatoriums von Belgien …

Hoffentlich lässt die Sonnenfleckenaktivität bald nach.

Denn wenn nicht, werden wir ein echtes Problem haben. (Krisenvorsorge: Sommeraktion – Stromgeneratoren – diese Kraftpakete setzen neue Maßstäbe!)

Auch unsere Sonne wird immer unberechenbarer. Tatsächlich wird berichtet, dass die Sonne gerade „aufeinanderfolgende Sonneneruptionen“ ausgelöst hat …

Aufeinanderfolgende Sonneneruptionen, darunter eine am 4. Juli, werden Sonnenwetterstürme erzeugen, die zu helleren Polarlichtern und möglichen Schwankungen im Stromnetz führen.

Während Ihre Nachbarn sich darauf vorbereiteten, am Dienstagabend ein Feuerwerk zu veranstalten, strahlte die Sonne einen gewaltigen Energiestoß aus und sorgte für ein ganz eigenes Spektakel.

In den letzten Jahren habe ich mehrfach meine Besorgnis über das Verhalten der Sonne geäußert, und ich werde dies weiterhin sehr genau beobachten.

Gleichzeitig nimmt die seismische Aktivität auf unseren Meeresböden weiter zu.

Bereits im März entdeckten Wissenschaftler „ein ausgedehntes Feld hydrothermaler Quellen“ auf dem Grund des Atlantischen Ozeans.

Einige dieser Entlüftungsöffnungen geben Material frei, das „heiß genug ist, um Blei zu schmelzen“ …

Am 12. März versammelte sich ein Team von Wissenschaftlern im Kontrollraum der RV Falkor (toto), einem ozeanografischen Forschungsschiff des Schmidt Ocean Institute.

Sie beobachteten den Monitor einer mit Kameras ausgestatteten Unterwasserdrohne (ROV), die die Tiefsee 2.000 Meter (6.600 Fuß) unter dem Schiff erkundete. Als auf dem Bildschirm eine schwarze Rauchwolke zu sehen war, jubelten die Wissenschaftler.

Das Video zeigte ein ausgedehntes Feld hydrothermaler Quellen – Risse im Meeresboden, in denen sich Meerwasser mit Magma vermischt – am Vulkan Puy des Folles auf dem Mittelatlantischen Rücken.

Einige der als „schwarze Raucher“ bekannten Schlote hatten hohe „Schornsteine“ aus Eisensulfidablagerungen gebildet, aus denen dunkle, schwefelhaltige Wolken mit Temperaturen von bis zu 340 °C (644 °F) strömten hinaus, also heiß genug, um Blei zu schmelzen.

Im Pazifischen Ozean passieren ähnliche Dinge.

Tatsächlich haben Wissenschaftler 80 Kilometer vor der Küste Oregons ein riesiges Loch entdeckt, das wie ein Feuerwehrschlauch „heiße Flüssigkeit“ in den Pazifischen Ozean spuckt …

EXPERTEN sind in höchster Alarmbereitschaft, da sie befürchten, dass ein Riss im Meeresboden ein apokalyptisches Erdbeben auslösen könnte.

Das Loch, nur 80 Kilometer vor der Küste des US-Bundesstaates Oregon, spuckt heiße Flüssigkeit aus, die laut Wissenschaftlern ein Erdbeben der Stärke neun auslösen könnte, das möglicherweise die Westküste verwüstet.

Deshalb steigen die Meerestemperaturen plötzlich so stark an.

Wenn sich unsere Ozeane weiter erwärmen, sind Abermillionen von Fischen gefährdet.

Unsere Meeresböden liegen viel näher am Erdkern als wir, und ich glaube, dass dort unten etwas sehr Ungewöhnliches passiert.

Und natürlich geschieht das alles zu einer Zeit, in der unsere ganze Welt und alles darin völlig durcheinander zu geraten scheint .

Leider verstehen es die meisten Leute einfach nicht.

Die meisten Menschen gehen einfach davon aus, dass alles in Ordnung ist und dass alle Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nur vorübergehender Natur sind.

Leider werden diese Probleme nicht verschwinden.

Tatsächlich haben unsere Albträume gerade erst begonnen …

