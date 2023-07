Die Vereinten Nationen haben einen erschreckend heimtückischen Plan zur globalen Vorherrschaft entwickelt

Nach einem schockierenden neuen Plan, der zwei Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verabschiedet werden soll, bedarf es nur einer Art großer „globaler Schock“, damit die Vereinten Nationen buchstäblich die Autorität über den gesamten Planeten übernehmen.

Mir ist klar, dass das wie die Handlung eines wirklich schlechten Science-Fiction-Films klingen mag, aber das ist tatsächlich das, was vorgeschlagen wird, und die Biden-Regierung steht voll und ganz hinter diesem heimtückischen Plan. Von Michael Snyder

Leider berichten die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht darüber, und daher haben die meisten Menschen überhaupt keine Ahnung, dass dies vor sich geht.

Ein Artikel, der von The Federalist veröffentlicht wurde, verbreitete diese Geschichte erstmals und sollte im ganzen Land für Schlagzeilen sorgen.

Aber das ist es nicht.

Im kommenden September werden sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zum „Gipfel der Zukunft“ versammeln, und während dieser Konferenz sollen die UN-Mitgliedsstaaten „einen Pakt für die Zukunft verabschieden“ …

Im September 2024, weniger als zwei Monate vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl, werden die Vereinten Nationen einen bahnbrechenden „Zukunftsgipfel“ veranstalten, bei dem die Mitgliedsstaaten einen Zukunftspakt verabschieden werden.

Das Abkommen wird zahlreiche politische Reformen festigen, die die Vereinten Nationen in den letzten zwei Jahren im Rahmen ihrer umfassenden Plattform „Unsere gemeinsame Agenda“ angeboten haben.

Obwohl zahlreiche radikale Vorschläge auf der Tagesordnung stehen, ist vielleicht keiner wichtiger als der UN-Plan für eine neue „Notfallplattform“, ein atemberaubender Vorschlag, der UN im Falle künftiger „globaler Schocks“ andere erhebliche Befugnisse zu übertragen. (WHO-Chef machte kein Hehl aus seinen antidemokratischen Plänen für die Organisation)

Alles über den „Zukunftsgipfel“ und den „Zukunftspakt“ können Sie hier auf der offiziellen UN-Website nachlesen .

Wie üblich verschleiern die Vereinten Nationen die alarmierendsten Teile ihrer Agenda, indem sie sie mit einer Sprache umgeben, die von der Notwendigkeit von „Frieden“, „Bildung“ und Wirtschaftswachstum spricht.

300x250

Aber genau dort auf der offiziellen UN-Website geben sie zu, dass einer der Zwecke des „Gipfels der Zukunft“ darin besteht, „ein stärkeres internationales Reaktionsschema für komplexe globale Schocks einzuführen und dabei die Einberufungsbefugnis des Generalsekretärs in Form einer Notfallplattform zu maximieren“.

Was in aller Welt ist also diese „Notfallplattform“, von der sie sprechen?

Nun, ein vor einigen Monaten veröffentlichtes UN-Strategiepapier enthält einige sehr beunruhigende Details …

Viele Einzelheiten der UN-Notfallplattform wurden in einem Grundsatzpapier vom März 2023 mit dem Titel „Stärkung der internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks – Eine Notfallplattform“ dargelegt. (Die 10 besten Möglichkeiten, sich auf die P(l)andemie vor der Wahl 2024 vorzubereiten, vor der die WHO und die CDC immer wieder alle warnen)

300x250 boxone

In dem Papier schreibt der UN-Generalsekretär: „Ich schlage vor, dass die Generalversammlung dem Generalsekretär und dem System der Vereinten Nationen die ständige Befugnis verleiht, im Falle eines künftigen komplexen globalen Schocks automatisch eine Notfallplattform mit ausreichendem Umfang, Schwere und Reichweite einzuberufen und in Betrieb zu nehmen.“

Nach ihrer Auslösung würde die Notfallplattform den Vereinten Nationen die Möglichkeit geben, „eine internationale Reaktion aktiv zu fördern und voranzutreiben, die die Grundsätze der Gerechtigkeit und Solidarität in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt“.

Die Vereinten Nationen würden die „Stakeholder“ der Welt zusammenbringen, darunter Wissenschaftler, Regierungen, Akteure des Privatsektors und „internationale Finanzinstitutionen“, um sicherzustellen, dass es eine einheitliche, globale Reaktion auf die Krise gibt.

Ähm, nein danke.

Wenn es zu einem größeren „globalen Schock“ kommt, sollten wir uns auf keinen Fall wünschen, dass die UN die Befugnis hat, „sicherzustellen, dass es eine einheitliche, globale Reaktion auf die Krise gibt“.

Was für ein „globaler Schock“ würde also diese Notstandsbefugnisse aktivieren?

Nun, im Strategiepapier heißt es, dass eine zukünftige Pandemie, ein „Großereignis im Weltraum“ oder sogar „unvorhergesehene Risiken“ alle in Frage kämen …

Das Papier nennt mehrere Beispiele dafür, was die Notstandsbehörde auslösen könnte, darunter ein „großes klimatisches Ereignis“, „zukünftige Pandemierisiken“, eine „Störung der globalen digitalen Konnektivität“, „großes Ereignis im Weltraum“ und allgemeine „unvorhergesehene Risiken“ (‚ „Black Swan“-Ereignisse).“

Mit anderen Worten, ob diese Notstandsbefugnisse genutzt werden könnten oder nicht, wäre Interpretationsspielraum.

Und es stellt sich heraus, dass die UN nach der Aktivierung dieser Notstandsbefugnisse befugt wäre, sie auf unbestimmte Zeit zu verlängern …

Die Vereinten Nationen würden sich auch das Recht vorbehalten, den Notfall nach eigenem Ermessen zu verlängern: Obwohl die Dauer der Notfallplattform zunächst auf einen „endlichen Zeitraum“ festgelegt wäre, könne der Generalsekretär am Ende dieses Zeitraums die Arbeit einer Notfallplattform verlängern, falls erforderlich“, so der eigene Politikvorschlag der Vereinten Nationen.

Nach der Verabschiedung könnten die Vereinten Nationen also so lange die Kontrolle übernehmen, wie sie wollen, also auf unbestimmte Zeit.

Genau auf diese Weise übernahm Kaiser Palpatine in den Star Wars-Filmen die Macht.

Ihm wurden vom Senat „Notstandsbefugnisse“ erteilt, die er dann aber nie aufgab.

Natürlich findet die Biden-Administration das alles einfach großartig.

Tatsächlich hat die Regierung diesen neuen Vorschlag bereits „mehrmals“ öffentlich unterstützt …

Der Federalist-Bericht stellt fest, dass die Biden-Regierung den Vorschlag mehrfach unterstützt hat, was den Reporter Justin Haskins dazu veranlasste, zu warnen: „Wenn die Notfallplattform genehmigt wird, könnten die Vereinigten Staaten, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren.“

Bitte verbreiten Sie diese Informationen weit und breit, denn das amerikanische Volk muss verstehen, dass dies wirklich geschieht.

Zum Glück findet der „Gipfel der Zukunft“ erst im September 2024 statt, aber im September 2023 wird der „SDG-Gipfel 2023“ in New York City stattfinden.

Das Folgende stammt von der offiziellen UN-Webseite zu diesem Gipfel …

Der SDG-Gipfel 2023 findet am 18. und 19. September 2023 in New York statt. Es markiert den Beginn einer neuen Phase beschleunigter Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung mit hochrangigen politischen Leitlinien für transformative und beschleunigte Maßnahmen bis 2030.

Der vom Präsidenten der Generalversammlung einberufene Gipfel markiert die Halbzeit der gesetzten Frist für die Verwirklichung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Es wird das Herzstück der hochrangigen Woche der Generalversammlung sein. Es wird auf die Auswirkungen vielfältiger und ineinandergreifender Krisen reagieren, mit denen die Welt konfrontiert ist, und soll ein Gefühl der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Agenda 2030 neu entfachen.

Bis zum Jahr 2030 sind es weniger als sieben Jahre, und die Vereinten Nationen möchten die Staats- und Regierungschefs weltweit daran erinnern, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung weiterhin umzusetzen.

Oberflächlich betrachtet klingen die Ziele, die die UN erreichen wollen, eher harmlos, aber wenn man in die Details geht, stellt man fest, dass die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung eine Blaupause für die Schaffung einer linksextremen globalistischen Utopie sind.

Und das Herzstück dieses Plans ist eine drakonische globale Anstrengung zur Bekämpfung des Klimawandels.

Wie ich neulich besprochen habe, werden in Europa mitten in einer globalen Nahrungsmittelkrise Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben aufgekauft und geschlossen, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Es ist Wahnsinn.

Die Globalisten richten bereits so viel Schaden an und wollen nun, dass wir den Vereinten Nationen beispiellose Notstandsbefugnisse geben?

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass es nichts Gutes bringen wird, den Globalisten noch mehr Macht zu geben .

Wenn wir vorhaben, Einwände gegen das zu erheben, was sie tun, ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen und unsere Meinung zu äußern.

Leider ist den meisten Menschen nicht einmal bewusst, dass irgendetwas davon geschieht, und das liegt daran, dass kaum jemand darüber spricht.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com/ am 06.07.2023