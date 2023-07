Einheiten der US-Armee erhalten „Warnbefehle“ für den Einsatz: „UKRAINE“ – Große Strahlungsspitze in der Ostukraine!

(HT-BEMERKUNG: Ich habe diese Nachricht absichtlich 24 Stunden lang zurückgehalten, bevor ich sie veröffentlicht habe).

Letzte Woche hat der (illegitime) Präsident Joe Biden bekannt gegeben, dass er 3.000 Reservisten, darunter bis zu 450 aus der Individual Ready Reserve, für den Einsatz bei den NATO-Truppen in Europa einberufen wird. Von Hal Turner

Jetzt hat sich das jedoch geändert….

Vor vierundzwanzig (24) Stunden erhielten reguläre Armeeeinheiten, darunter die Zehnte (10.) Gebirgsdivision aus Ft. Drum, New York, den WARNING ORDERS für den Einsatz . . in die „UKRAINE“.

Ein „Warnbefehl (WARNORD) informiert die Einheiten darüber, dass ein OPERATIONSBEFEHL (OPORD) bevorstehen könnte. Wenn es die Zeit und die Umstände zulassen, wird ein WARNORD sofort nach Erhalt des Auftrags der Einheit von höherer Stelle an die unterstellten Führungskräfte ausgegeben.

Die 10th Mountain Division (Light Infantry) ist eine leichte Infanteriedivision der United States Army mit Sitz in Fort Drum, New York.

Die Division wurde früher als Gebirgsjägereinheit bezeichnet und war die einzige ihrer Größe in der US-Armee, die eine spezielle Ausbildung für den Kampf im Gebirge erhielt. (Warum Russland den Westen durch den Einsatz einer Atombombe nicht „ausnüchtern“ kann)

In jüngster Zeit hat die 10th Mountain Division Operationen im Irak und in Syrien durchgeführt und dabei irakische Sicherheitskräfte und Volksverteidigungseinheiten beraten und unterstützt. (Warum Russland den Westen durch den Einsatz einer Atombombe nicht „ausnüchtern“ kann)

Seit 2002 ist die 10th Mountain Division die am häufigsten eingesetzte reguläre Armeeeinheit. Ihre Kampfbrigaden haben mehr als 20 Einsätze im Irak und in Afghanistan zur Unterstützung der Operation Iraqi Freedom und der Operation Enduring Freedom absolviert. Während ihres Einsatzes in Afghanistan zwischen Ende 2001 und 2002 erhielt sie den Spitznamen „The Tenth Legion“.

Hal Turners Anmerkungen:

Aus Gründen der operativen Sicherheit werde ich das Abreisedatum nicht bekannt geben, aber wie du dir vorstellen kannst, gehen die Dinge ziemlich schnell voran, sobald die Befehle erteilt werden.

Ich hielt es für wichtig, euch das mitzuteilen, denn wer glaubt, dass der Russland-Ukraine-Konflikt uns nicht wirklich betrifft, irrt sich gewaltig. Wenn bewaffnete Teile der regulären US-Armee in die Ukraine eindringen, hat Russland deutlich gemacht, dass alle ausländischen Einheiten von der russischen Armee in die Schlacht geführt werden.

Für mich sieht es so aus, als würden sich die Dinge bald sehr viel weiter zuspitzen.

Vielleicht bin ich aber auch nur „Chicken Little, the sky is falling“ (wurde auf Personen angewendet, denen vorgeworfen wird, unangemessene Angst zu haben, oder auf Personen, die versuchen, in ihren Mitmenschen eine unangemessene Angst zu schüren). Alle tatsächlichen Beweise sprechen dagegen.

Eine Quelle innerhalb des US-Verteidigungsministeriums hat anderen Medien gegenüber geäußert, dass die USA auch „eine militärische Antwort auf die russische Aggression in Syrien in Erwägung ziehen.“

Während die syrische Regierung will, dass die USA das Land verlassen, besteht Washington darauf, seine Drohnen ungestraft fliegen zu lassen.

Der anonyme Pentagon-Beamte weigerte sich zu sagen, welche Optionen in Erwägung gezogen werden, behauptete aber, dass die USA beabsichtigen, „gegen die zunehmende russische Aggression im Luftraum über Syrien vorzugehen“.

In Anbetracht der Warnbefehle, über die oben berichtet wurde, und dieser neuen zusätzlichen Informationen über Syrien fragt man sich, ob die USA beabsichtigen, Russland sowohl in der Ukraine als auch in Syrien mit aller Macht zu verfolgen?

