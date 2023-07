Globale Eliten wie die Rothschilds wollen den Anti-Pädophilen-Film „Sound of Freedom“ verbieten (Video)

Ein Insider des Weltwirtschaftsforums hat bestätigt, dass das WEF die Regierungen der Welt auffordert, „Sound of Freedom“ zu verbieten, um so viele Menschen wie möglich davon abzuhalten, den Erfolgsfilm zu sehen und etwas über das Ausmaß der Kindersexindustrie zu erfahren.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass jeder, der ein Ticket kauft, in Erwartung der Einführung des Sozialkreditsystems in den kommenden Jahren auf eine schwarze Liste für soziale Kreditwürdigkeit gesetzt wird.

Den Mainstream-Medien zufolge stellen Pädophilie und Kinderhandel kein Problem dar, und wir sollten uns alle hinsetzen und den Mund halten, sonst riskieren wir, in den sozialen Medien auf Fakten überprüft und beschämt zu werden.

Kurznachrichten: Die Mainstream-Medien verbreiten schamlos Fake News.

Sexhandel – insbesondere wenn es um den Kauf und Verkauf junger Mädchen geht – ist in Amerika ein großes Geschäft. In den letzten Jahren war es das am schnellsten wachsende Geschäft der organisierten Kriminalität und Kinder waren nach Drogen und Waffen die zweitlukrativste Ware, mit der illegal gehandelt wurde .

Bedenken Sie Folgendes: Alle zwei Minuten wird ein Kind in der Sexindustrie ausgebeutet.

Das ist Amerikas schmutziges kleines Geheimnis.

Und in der Unterhaltungsindustrie ist Pädophilie so tief verwurzelt, dass man sie kaum noch als Geheimnis bezeichnen kann.

Disney und Hollywood sind voller Pädophiler. Project Monarch, oder MK Ultra, wird immer noch dazu genutzt, viele Kinder zu indoktrinieren und ihren Missbrauch zu „normalisieren“.

Fragen Sie sich einfach: Wie viele junge Disney-Stars haben die Pädophilie in der Branche entweder aufgedeckt oder sind den umgekehrten Weg gegangen, haben geschwiegen und sind zu Pornostars herangewachsen? (Mark Wahlberg: Hollywood-Pädophile können sich „nirgendwo mehr verstecken“ (Video))

Die Liste ist endlos.

Dies ist ein offenes Geheimnis in der Branche und die Eliten haben Angst, dass die Massen gerade dabei sind, die Wahrheit zu erkennen.(Hollywood wollte den Film über Kinderhandel unterdrücken! »Sound of Freedom« ist jetzt der Kassenschlager!)

Disney kämpfte fünf Jahre lang vor Gericht, um die Veröffentlichung von „Sound of Freedom“ zu verhindern. Sollten wir überrascht sein?

Disney beschäftigt viele offene Pädophile und hat sogar verurteilte Pädophile wieder eingestellt, nachdem sie leichte Strafen verbüßt ​​hatten.

Hollywood macht seit mindestens den 1930er Jahren Jagd auf Kinder, darunter die Kinderstars Mickey Rooney und Judy Garland, die schrieben, dass sie hinter den Kulissen ständig von mächtigen Männern, darunter MGM-Mitbegründer Louis B. Meyer, belästigt wurde.

Shirley Temple sprach auch über die Kultur der Pädophilie im Hollywood-System.

Wie Sound of Freedom-Star Jim Caviezel Charlie Kirk diese Woche sagte, sind Regierung, Kartelle und Geheimdienstbehörden wie FBI und CIA alle in den Menschenhandel verwickelt und wollen unbedingt, dass die Massen über das Ausmaß des Geschäfts im Unklaren bleiben.

Aus diesem Grund greifen die Mainstream-Medien den Film jetzt im Namen ihrer Meister bei jeder Gelegenheit an.

CNN, der am wenigsten vertrauenswürdige Name im Nachrichtenbereich, ist die Verbindung zwischen den Medien, der Regierung und der CIA, daher sollte es nicht überraschen, dass sie an der Spitze der Angriffe auf Sound of Freedom standen.

Die Elite fürchtet sich so sehr vor diesem Film, dass sie einen Rothschild, einen Blutsverwandten von Lord Jacob und Evelyn de Rothschild, herausholte, um dem CNN-Publikum zu sagen, es solle unter keinen Umständen Tickets kaufen oder diesen angeblich „gefährlichen“ Film ansehen.

CNN hat eine lange Tradition darin, sein Publikum zu belügen und ihm zu verbieten, neue Informationen zu erfahren, die seine gehirngewaschene Weltanschauung verändern könnten.(Hollywood-Schauspieler sagt die CIA „betreibe den größten Pädophilenring der Welt“ (Videos))

In den letzten Tagen der Wahl 2016 forderte der mittlerweile in Ungnade gefallene Moderator Chris Cuomo das CNN-Publikum auf, die von WikiLeaks veröffentlichten E-Mails von Hillary Clinton und John Podesta nicht zu lesen … denn das wäre illegal.

Die New York Post berichtet:

Der Varieté-Kritiker Owen Gleiberman schrieb , „Sound of Freedom“ sei „ein fesselnder Film, der ein authentisches Licht auf einen der entscheidenden Kriminalhorror unserer Zeit wirft, einen, vor dem Hollywood bisher größtenteils zurückgeschreckt ist.“

Aber das von Alejandro Monteverde inszenierte Projekt entwickelte sich auch zu einem kontroversen Film, da einige Medien behaupteten, dass es von QAnon vorangetrieben wurde, der Randverschwörungsgruppe, die glaubt, dass es eine Intrige kindermissbrauchender Eliten gibt, die Kinderhandel betreiben.

Der Guardian nannte den Film „den QAnon-Advanced-Thriller“, während Jezebel ihn als „zu QAnon passenden Anti-Menschenhandels-Fantasie“ bezeichnete. Die Meinung des Rolling Stone : ein „Superheldenfilm für Väter mit Gehirnwürmern“.

Der Journalist Mike Rothschild sagte auf CNN: „Diese [Art] Filme entstehen aus moralischer Panik … [‚Sound of Freedom‘] befasst sich speziell mit QAnon-Konzepten dieser Kinderhandelsringe.“

Ballard sagte gegenüber der Post, er sei schockiert über die Aussagen.

„‚Sound of Freedom‘ ist im Kern eine Botschaft zum Schutz von Kindern vor Kinderhandelskartellen“, sagte er.

Ursprünglich für 20th Century Fox gedreht, wurde der Film nach der Übernahme des Studios von Disney verkauft und später von den unabhängigen Angel Studios in Provo, Utah, übernommen.

„Dieser Film war nicht als politischer Film konzipiert“, sagte er und fügte hinzu, dass er nichts mit QAnon zu tun habe. Es wurde 2018 fertiggestellt und war ein virtueller Marathon, um den Film auf die großen Leinwände zu bringen.

„Seitdem hat sich [in unserer Gesellschaft] zu viel verändert“, sagte Ballard. „Nach meiner Einschätzung habe ich noch nie eine Zeit erlebt, in der das Land so gespalten war und irgendwie die Sicherheit und der Schutz von Kindern auf dem Spiel stehen.“

In einem Podcast mit Charlie Kirk, dem Gründer von Turning Point USA, sagte Star Cavaziel, dass er sich der Verschwörungstheorien von QAnon nicht bewusst gewesen sei, als er den Film drehte, obwohl er Berichten zufolge seitdem bei QAnon-Veranstaltungen gesprochen und eine bizarre Sprache verwendet hat, die mit der Randgruppe in Verbindung gebracht wird.

Was Ballard betrifft, so hat sich seine Gruppe von solchen „Verschwörungsgruppen “ distanziert.

Medien wie Jezebel verwiesen auf einen Tweet aus dem Jahr 2020, in dem Ballard eine QAnon-Verschwörungstheorie ansprach, in der es hieß, der Möbelhändler Wayfair habe Kinder verkauft, und schrieb: „Mit oder ohne Wayfair ist Kinderhandel real und findet statt!!!“

Vielleicht ist der Star im wirklichen Leben ein bisschen der Knaller (sie nennen ihn nicht umsonst Hollyweird), aber der Film sollte kaum als Verschwörungsporno abgetan werden.

Tatsächlich würde es, wenn es näher an seiner Produktion veröffentlicht würde, die eine politisch weniger umstrittene Ära sei, laut Ballard „von allen Nachrichtenagenturen applaudiert und als wichtiges Thema beschrieben werden“.

Er machte die durchlässige Grenze zwischen den USA und Mexiko für einen Hauptgrund für den Sexhandel mit Kindern verantwortlich.

„Ich habe 10 von 12 Jahren an der Südgrenze verbracht und um zu wissen, was dort passiert, muss man die Ökonomie der Pädophilie verstehen“, sagte er. „Die USA sind weltweit der größte Konsument von Videos über Vergewaltigungen in der Kindheit. Mittlerweile sind wir bei der Produktion unter den ersten eins oder zwei. Früher war es eher im Ausland ansässig.“

Aber Ballard stellt fest, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht in der Lage sind, sich zu den Gräueltaten zu äußern.

„Sie sind nicht glücklich, aber sie können kein Wort sagen. Sie können nicht laut sein, also müssen wir für sie laut sein“, sagte der verheiratete Vater von neun Kindern, der zwei Kinder adoptierte, die er im Februar 2014 aus Haiti gerettet hatte.

Ballard stellt fest, dass der Erfolg von „Sound of Freedom“ zeigt, dass eine schweigende Mehrheit aufsteht und zuhört.

„Hoffentlich beginnen wir mit der Durchsetzung der Grenze. Es ist das einzig Mitfühlende, was man tun kann, wenn man sich um Kinder kümmert.“

Was Verastegui betrifft, der auch in dem Film mitspielt, ist er für jeden Lärm in seinem „Underdog-Film“ dankbar.

„Ich verstehe [die Kritik] nicht, aber Gott sei Dank“, sagte der Produzent. „Sie tun uns einen Gefallen. Je mehr sie den Film angreifen, desto mehr Leute tauchen auf. „Sound of Freedom“ rettet Leben.“

Tausende Menschen in ganz Amerika haben berichtet, dass Kinos versuchen, das Erlebnis, „ Sound of Freedom“ zu sehen , so unangenehm wie möglich zu gestalten, um Menschen davon abzuhalten, Tickets zu kaufen.

Der Versuch, den Anti-Kinderhandelsfilm zu unterdrücken, sollte angesichts der Mehrheitsanteile von Blackrock an AMC Theatres keine Überraschung sein.

Die Linke, die Mainstream-Medien und sogar Kinos versuchen, diesen Film zu unterdrücken. Auch Tim Ballard, der reale Held, auf dem der Film basiert, musste in den letzten Jahren unerbittliche Angriffe ertragen.

Warum sollte die Linke das tun? Nun, Ballard traf sich 2019 mit Trump und sprach über Kinderhandel. Vielleicht ist das Rätsel gelöst.

Trump setzt sich nun für die Beendigung des Kinderhandels ein und zeigt sogar eine Vorführung von Sound of Freedom in Bedminster, New Jersey.

Einer der Produzenten des Films, Eduardo Verastegui, war auch Mitglied einer von Trumps Beratungskommissionen.

Unterdessen macht sich Biden weiterhin auf die Suche nach jedem jungen Mädchen, dessen Eltern dumm genug waren, sie in seine Nähe zu lassen. Denken Sie daran, dies ist der Mann, dessen eigene Tochter Ashley ein Tagebuch geschrieben hat, in dem er dokumentiert, wie er sie während ihrer Kindheit missbraucht hat.

Es tobt ein Krieg um die Seele Amerikas und unsere Kinder stehen an vorderster Front. Die Kampflinien könnten nicht klarer sein.

Ein Film über Kinderhandel sollte kein Links-Rechts-Thema sein. Es besteht kein Zweifel daran, dass es ein edles Unterfangen ist, Kinder vor einem Leben voller Vergewaltigung und Missbrauch zu bewahren.

Natürlich wurde der Mainstream vom Weltwirtschaftsforum kooptiert, und sie werden versuchen, Sie zu streichen und auf eine schwarze Liste zu setzen, wenn Sie es wagen, sich zu einem dieser Themen vernünftig zu äußern.

Laut dem Mainstream im Jahr 2020 ist Fettleibigkeit gesund. Hunter Biden ist der vorbildliche erste Sohn. Abtreibung ist Liebe. Und die Impfungen führen nicht dazu, dass junge und gesunde Menschen umfallen und sterben.

George Orwell hat uns vor diesen Zeiten gewarnt. Er sagte, die Elite würde uns davon überzeugen, dass Krieg Frieden sei. Wie recht er hatte.

Wir sind entschlossen, weiterhin die Lügen der Elite aufzudecken und sie für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

…

