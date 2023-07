Laut WEF müssen CBDCs „unter die Haut implantiert“ werden, wenn Sie an der Gesellschaft teilnehmen möchten

Teile die Wahrheit!

Das WEF hat erklärt, dass allen Bürgern in naher Zukunft ein CBDC-Mikrochip implantiert werden muss, um vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und grundlegende Dinge wie den Kauf von Nahrungsmitteln und Wasser erledigen zu können.

Laut Professor Richard Werner werden die Bürger in naher Zukunft „die neueste Technologie“ wie ein „CBDC-Chip-Implantat“ nutzen müssen, um auf ihre Bankkonten zuzugreifen.

Professor Richard A. Werner ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Bank- und Finanzwesen. Er gilt als Befürworter einer neuen Geldpolitik nach der Krise, die er Quantitative Easing („QE“) nannte und die er 1995 in Japan als Chefökonom einer britischen Investmentbank vorschlug.

Er hat außerdem als Forscher an der Universität Oxford, der Bank of Japan, der Development Bank of Japan und der Asian Development Bank gearbeitet. Er beteiligt sich an der Unterstützung der Gründung gemeinnütziger Gemeinschaftsbanken durch eine Initiative namens Local First CIC.

Expose-news.com berichtet: Auf dem Amsterdam Science Summit 2022 hielt Prof. Werner einen Vortrag über digitale Zentralbankwährungen („CBDCs“) und die Agenda 2030.

Am Rande des diesjährigen Amsterdamer Wissenschaftsgipfels sprach er mit Ivor Cummins über CBDCs und wie die Zentralbanken die hohe Inflation inszenieren, um ihre Agenda voranzutreiben.

Es gibt zwei Aspekte der QE-Geldpolitik, die Prof. Werner vorgeschlagen hat: QE1 und QE2. Bei QE1 soll die Zentralbank eingreifen und notleidende Vermögenswerte im Bankensystem aufkaufen. (Fed & Basel III – Vom Petrodollar zum Bitcoin-Dollar?)

Die Zentralbank kauft notleidende Vermögenswerte zum Nennwert auf und das Problem ist gelöst, die Banken verfügen über eine starke Bilanz. Aber das wird nicht ausreichen, um die Banken dazu zu bewegen, ihre Kredite zu erhöhen.

Deshalb schlug Prof. Werner QE2 vor, das es der Zentralbank ermöglicht, die Banken zu zwingen, mehr Geld zu schaffen und es in die Wirtschaft zu pumpen.

Dies würde dadurch erreicht, dass die Zentralbanken Vermögenswerte, z. B. Immobilien, vom Nichtbankensektor kaufen.

Das Geld, das die Nichtbanksektoren aus dem Verkauf der Immobilie erhalten, würde dann auf das Bankkonto des Verkäufers eingezahlt. Wenn eine Volkswirtschaft in eine Deflation gerät, „können Zentralbanken auf diese Weise direkt Geld in die Wirtschaft pumpen“, erklärte Prof. Werner.

Auf QE1 folgte in den 1980er Jahren Japan, doch die USA erlaubten Japan anschließend nicht, QE2 anzuwenden. Und dann wurde im März 2020 aus heiterem Himmel und zum falschen Zeitpunkt QE2 von der US-Notenbank und anderen Zentralbanken eingeführt.

Die Absicht der damaligen Einführung von QE2 bestand darin, eine hohe Inflation zu verursachen.

Warum? Um Volkswirtschaften auf ein CBDC-System umzustellen.

„Man muss sich CDBCs als ein Kontrollsystem [oder ein Genehmigungssystem] vorstellen, nicht als eine Währung“, erklärte Prof. Werner.

„Es handelt sich um eine bedingte Währung, die davon abhängt, dass Sie die Genehmigung tatsächlich erhalten. Wenn Sie nun ein Kritiker der Regierungspolitik oder der Zentralbanken sind, könnte dies schwierig sein.

Oder wenn Sie es wagen, die 15-Minuten-Stadtzone zu verlassen, werden Sie vielleicht feststellen: „Oh, [mein CBDC] funktioniert nicht.“

Das sind natürlich Dinge, die wir in China bereits gesehen haben. Es gibt viele Videos, in denen jemand versucht, damit ein Ticket zu kaufen, und es funktioniert nicht, weil sein Social-Credit-Score niedrig ist.“ (Digitaler Euro: Geradewegs in den Finanz-Faschismus (Videos))

Und faktisch gibt es kein wirkliches Recht auf Berufung. Da nur sehr wenige Leute die sehr vielen kontrollieren, werden die Controller Computer und Algorithmen verwenden, um das System zu betreiben.

Wenn Sie gegen die Sperrung von CDBCs Einspruch einlegen, müssen Sie mit automatisierten Antworten rechnen.

Prof. Werner erklärte, dass die zentralen Planer, wie er sie nennt, die Inflation orchestrieren, um Veränderungen im Bankensystem zu vertuschen.

Beispielsweise wurde in den 1970er Jahren eine hohe Inflation inszeniert, um den Übergang des goldgedeckten US-Dollars zum Petrodollar zu vertuschen.

Und die hohe Inflation, die wir 2021/2022 erlebt haben, wurde inszeniert, um den Übergang vom Petrodollar zu CBDCs zu vertuschen.

Im März 2020 verabschiedeten die Federal Reserve und andere wichtige Zentralbanken QE2, eine Empfehlung für Deflation oder eine schrumpfende Wirtschaft.

Im März 2020 schrumpften die Volkswirtschaften nicht, aber die Federal Reserve führte QE2 ein und kaufte Vermögenswerte von Nichtbanken auf, wodurch die Banken gezwungen wurden, Kredite zu schaffen.

Es war ganz klar, dass es zu Inflation führen würde. Das sei keine Fehleinschätzung gewesen, sondern Absicht, erklärte Prof. Werner. Es handelt sich um eine sehr spezifische Richtlinie, die sehr selten umgesetzt wird.

Ein Beweis dafür, dass dies eine bewusste Aktion war, sagte Prof. Werner, sei, dass „kurz vor Covid im August 2019 in Jackson Hole eine Konferenz der jährlichen Zentralbankkonferenz stattfand, zu der jedoch BlackRock, der große Vermögensverwalter, eingeladen wurde … und BlackRock machte einen Vorschlag:

Sie sagten: „Es wird eine weitere Krise geben … aber dieses Mal sollten wir Inflation schaffen.“ Sie erklären nie, warum, sie sagen nur, wir müssen Inflation schaffen … und so machen wir es und sie zitierten meinen Vorschlag, ohne meinen Namen zu erwähnen, natürlich.“

„Und es gibt noch einen weiteren Faktor“, sagte Prof. Werner: „Die Federal Reserve hat Blackrock im März 2020 beauftragt, Vermögenswerte zu kaufen … QE war für eine deflationäre Situation gedacht, aber die Art und Weise, wie sie es nutzten, musste Inflation verursachen, daran bestand kein Zweifel. Und sie wussten es, weil sie es sogar sagten.“

„Diese [aktuelle] Inflation wird also völlig absichtlich von den Zentralbanken, von den zentralen Planern geschaffen. Wie wollen wir sie also dafür bestrafen?

„Oh, geben wir ihnen mehr Macht, geben wir ihnen beispiellose Macht über alles, über das Leben auf der Erde durch digitale Zentralbankwährungen.“

„Ich denke, der wahre Grund, warum sie diese Inflation wollten, besteht im Wesentlichen darin, den Zerfall des Petrodollars zu vertuschen und auf das neue System umzusteigen, das auf CBDC basieren soll.“

Derzeit wird darüber gesprochen, dass CBDCs über telefonbasierte Apps genutzt werden. „Ja, das ist die Anfangsphase. Aber das, was um 2015 bereits fertig war, ist das ultimative Ziel – was sie offenbar wirklich wollen, wie mir ein Zentralbanker sagte – ist, dass CBDC wie ein kleines Reiskorn aussieht, das sie unter die Haut stecken wollen, was meiner Ansicht nach der Fall ist eine Verletzung der Menschenwürde.

Und sie erkennen, dass es eine Hürde gibt, die Menschen dazu zu bringen, dies zu akzeptieren“, sagte Prof. Werner.

Sie nutzen also Krisen, Unruhen und Arbeitslosigkeit, um ein universelles Grundeinkommen einzuführen und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, einen unter ihre Haut implantierten CBDC-Chip zu akzeptieren.

„Sie erhalten jeden Monat 2.000 Euro auf Ihr Konto. Aber um dies effizient durchzuführen, werden sie natürlich sagen:

„Wir müssen die neueste Technologie verwenden, also brauchen Sie das CBDC-Chip-Implantat.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 10.07.2023