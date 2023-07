Medienbericht: Ein UFO-Absturz in Italien soll dem Roswell-Vorfall vorausgegangen sein

Teile die Wahrheit!

(Titelbild: Eine künstlerische Darstellung des angeblichen UFO-Absturzes von 1933 außerhalb von Magenta in Norditalien zeigt ein Fahrzeug in Form einer Untertasse)

Ein hochrangiger US-Geheimdienstoffizier behauptet, amerikanische Streitkräfte hätten im Zweiten Weltkrieg ein UFO geborgen, das 1933 in Italien abgestürzt war – und italienische Forscher sagen, sie hätten die Dokumente, um dies zu beweisen.

Der frühere Spitzenmitarbeiter des National Reconnaissance Office, David Grusch, schockierte letzten Monat die Welt, als er enthüllte, dass er in einer eidesstattlichen Aussage vor dem Kongress und Regierungswächtern über ein angeblich geheimes US-Programm, das mehrere „nichtmenschliche“ fliegende Untertassen beschafft hat, verraten hatte.

Grusch behauptet, eines dieser außerirdischen Raumschiffe sei 1933 in Norditalien abgestürzt und vom faschistischen Diktator Benito Mussolini geheim gehalten worden, bevor es am Ende des Zweiten Weltkriegs von amerikanischen Streitkräften erbeutet und in die USA verschifft worden sei.

DailyMail.com geht davon aus, dass Grusch von einem Mitarbeiter über den angeblichen Absturz im Juni 1933 informiert wurde, der angeblich im Rahmen eines geheimen Programms der US-Regierung an dem „nichtmenschlichen“ Schiff gearbeitet hat.

Und diese Woche bestätigte Marco Rubio, Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats, dass er Zeugenaussagen von mutmaßlichen Zeugen aus erster Hand über solche Bergungsprogramme gehört habe.

Nun teilte der italienische Forscher Roberto Pinotti in einem Interview mit DailyMail.com anlässlich des Welt-UFO-Tages am Sonntag außergewöhnliche Details des angeblichen Untertassenabsturzes mit, der sich ganze 14 Jahre vor dem berühmten Vorfall in Roswell, New Mexico, ereignete.

Pinotti, Präsident des Nationalen Ufologischen Zentrums, das unter dem italienischen Initialismus CUN bekannt ist, erhielt Dokumente, von denen er behauptet, dass sie den Absturz vom 13. Juni 1933 belegen, sowie eine von Mussolini eingerichtete Geheimabteilung, um die angebliche Untertasse zu untersuchen.

Pinottis Forschung stieß in Italien seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2000 auf Skepsis und ist außerhalb der Landesgrenzen immer noch wenig bekannt. (Sind rätselhafte Vieh-Verstümmelungen ein Beweis für das UFO-Phänomen?)

„Ich und mein Kollege Alfredo Lissoni begannen 1996 mit der Untersuchung der Geschichte des UFO-Absturzes in der Lombardei im Jahr 1933, als wir einige geheime Originaldokumente zu dem Fall erhielten“, sagte er gegenüber DailyMail.com.

Die Dokumente wurden auf mysteriöse Weise von einer anonymen Quelle an Pinotti geschickt, die behauptete, sie von einem Familienmitglied geerbt zu haben, das an Mussolinis angeblichem UFO-Programm gearbeitet hatte.

Dazu gehören zwei Telegramme vom Juni 1933 in italienischer Sprache, von denen eines „absolutes Schweigen“ zu einer „angeblichen Landung unbekannter Flugzeuge auf nationalem Boden“ forderte.(Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

In einem anderen Dokument vom 13. Juni wird mit der „sofortigen Festnahme“ und „Höchststrafen“ für alle Journalisten gedroht, die über ein „Flugzeug unbekannter Art und Herkunft“ berichten.

„Es wird eine sofortige Neufassung aller Hinweise aus den Zeitungen angeordnet, die diese Nachrichten enthalten“, hieß es im zweiten Telegramm.

Beide sagen, sie seien im „persönlichen Auftrag“ von „Il Duce“ – Mussolini selbst – entstanden.

Andere an Pinotti gesendete Dokumente beziehen sich auf eine mysteriöse Regierungsabteilung namens „Gabinetto RS/33“ oder das Kabinett RS (Sonderforschung) 33, das angeblich vom italienischen Diktator eingerichtet wurde, um auch die Bergung und Untersuchung der angeblichen Untertassenwracks zu verwalten wie andere UFO-Vorfälle.

Laut Pinotti wurde RS/33 vom Nobelpreisträger Guglielmo Marconi, dem Erfinder des Radios, geleitet.

Bis heute haben italienische Historiker und UFO-Forscher keine weiteren Beweise für diese zweifelhafte angebliche Gruppe oder Marconis Beteiligung gefunden.

Pinotti erhielt außerdem handgeschriebene Memos auf Papier mit einem Briefkopf einer Regierungsbehörde vom 22. August 1936, die eine Skizze und Beschreibung eines zylindrischen Flugzeugs mit Bullaugen an den Seiten und weißen und roten Lichtern enthielten, das über Norditalien flog.

Durch das Zusammenfügen der mysteriösen Dokumente konnte Pinotti SIAI Marchetti in Vergiate, einer Flugzeugfabrik in der Nähe der angeblichen Absturzstelle außerhalb von Magenta, einer Satellitenstadt Mailands, als wahrscheinlichen Ort identifizieren, an dem das angebliche Wrack gelagert wurde.

Wie durch ein Wunder entging der Ort während des Zweiten Weltkriegs den regelmäßigen Bombenangriffen der Alliierten, und zwölf Jahre später, 1945, wurde die Region von US-amerikanischen und britischen Truppen gesichert.

US-Whistleblower Grusch behauptet, dass das angebliche Schiff ungefähr zu dieser Zeit in die USA zurückgeschickt wurde; die erste Untertassenrettung seines Wissens.

„Im Jahr 1933 wurde in Magenta, Norditalien, ein etwa zehn Meter großes, glockenförmiges Schiff geborgen. „Es wurde von Mussolinis Regierung bis 1944 aufbewahrt und dann von Agenten des Office of Strategic Services (OSS, einem ehemaligen US-Geheimdienst) geborgen“, sagte er letzten Monat gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien.

„Ironischerweise ist es älter als alles, wovon die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten gehört hat, wie etwa Roswell usw.“

Der ehemalige Beamte der National Geospatial-Intelligence Agency lehnte ein offizielles Interview mit DailyMail.com zu seinen Behauptungen ab.

Als einziger UFO-Absturzfall, den Grusch ausdrücklich als authentisch bezeichnet hat, hat der angebliche Vorfall von 1933 eine neue Bedeutung als Indikator für die Zuverlässigkeit seiner Behauptungen über ein US-amerikanisches Absturzbergungsprogramm erlangt.

Und Pinotti sagt, es sei ihm gelungen, zumindest einen Teil seiner Unterlagen zu authentifizieren.

Der italienische Forscher ließ eines seiner Dokumente aus dem Jahr 1936 von einem forensischen Experten prüfen, der zu dem Schluss kam, dass das Papier und die Tinte aus dieser Zeit stammten. Die Telegramme von 1933 wurden nicht getestet.

In der Schlussfolgerung des Berichts des wissenschaftlichen Beraters Antonio Garavaglia aus dem Jahr 2000, die DailyMail.com mitgeteilt wurde, heißt es:

„Mit hinreichender Sicherheit kann festgestellt werden, dass nur die untersuchte Probe und der Gegenstand der Bewertung als original und daher authentisch angesehen werden können.“

„Nach vierjährigen Untersuchungen und einer forensischen Analyse, die zeigte, dass die Dokumente tatsächlich in den 1930er Jahren verfasst wurden, veröffentlichten wir einen detaillierten Bericht in einem Buch“, sagte Pinotti gegenüber DailyMail.com.

„Die Beweise sprechen für sich. Und es zeigt, dass der erste Weltführer, der sich offiziell (wenn auch heimlich) mit dem UFO-Problem auseinandersetzte, nicht Präsident Harry Truman nach dem Roswell-Vorfall in den Vereinigten Staaten war, sondern der Italiener Benito Mussolini.

Skeptiker weisen jedoch darauf hin, dass zur Fälschung der Papiere altes Papier und Tinte aus dieser Zeit verwendet worden sein könnten und dass sie keine Protokollnummern oder offiziellen Stempel tragen, die helfen würden, sie als echte Regierungsdokumente zu bestätigen, sondern eher wie persönliche Dokumente oder Memos aussehen.

Sogar andere italienische UFO-Forscher haben die Geschichte verächtlich kritisiert. Giuseppe Stilo, Mitglied des italienischen Zentrums für UFO-Studien, sagte gegenüber Vice News Italy: „Aus wissenschaftlicher Sicht sind das peinliche Geschichten. Jeder Historiker würde erbleichen, wenn er sehen würde, wie man behauptet, das eine oder das andere zu beweisen.‘

Der britische Historiker Graeme Rendall, der Bücher über UFO-Sichtungen im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, sagte gegenüber DailyMail.com, dass er die Beweise für nicht schlüssig halte.

Es ist einer dieser Fälle, in denen wir mehr Informationen benötigen“, sagte er. „Es werden Behauptungen aufgestellt, aber nichts, was sie wirklich untermauert.“

„Es wäre schön, wenn es eine unabhängige Prüfung der Originaldokumente gäbe. Das könnte ausschließen oder beweisen, ob es sich hierbei um eine Fälschung handelte oder nicht.“

Die Republik San Marino, ein kleiner europäischer Stadtstaat auf dem italienischen Festland, arbeitet derzeit mit Pinotti und seinem CUN-Kollegen Paolo Guizzardi zusammen, um bei den Vereinten Nationen für die Einrichtung eines eigenen UFO-Ermittlungsbüros zu werben.

Die Initiative mit dem Namen „Projekt Titan“ wurde am 19. Januar dieses Jahres von der Regierung San Marinos genehmigt, und Pinotti und Guizzardi hatten am 19. Juni ihr erstes Treffen mit Ministern.

Guizzardi sagt, er wolle San Marino zum Sitz des geplanten UN-UFO-Büros machen, mit dem Ziel, die Stadt zum „Genf der UFOs“ zu machen.

Rendall, Autor von „UFOs Before Roswell: European Foo-Fighters 1940-1945“, wies auf ein aufschlussreiches Detail aus einem der Memos hin, die Pinotti 1936 erhalten hatte. Darin wird beschrieben, dass italienische Kampfdoppeldecker nicht in der Lage seien, ein zylindrisches UFO zu fangen, das sich mit 130 Kilometern pro Stunde fortbewegt ‚.

„Das ist sehr langsam, ungefähr 80 Meilen pro Stunde.“ „Das damalige Kampfflugzeug der italienischen Luftwaffe, eine CR-20 oder CR-32, konnte viel schneller fliegen – weit über 200 km/h“, sagte er. „Es ist ein Detail, das einen zum Nachdenken anregt.“

Trotz der Skepsis gegenüber dem Fall sagte der ehemalige Leiter der UFO-Ermittlungseinheit der US-Regierung gegenüber DailyMail.com, dass die Beamten den Fall „ernst“ nehmen.

„Wir haben den Vorfall ernst genommen und nehmen ihn weiterhin ernst“, sagte Lue Elizondo, der bis 2017 AATIP, das Advanced Aerospace Threat Identification Program im Verteidigungsministerium, leitete.

Ein italienischer Bewohner in der Nähe der Stätte teilte DailyMail.com Informationen mit, die vor der Entdeckung von Pinottis umstrittenen Dokumenten lagen.

Marco Negri, dessen Familie seit über einem Jahrhundert in Norditalien lebt, sagte, sein Ururgroßvater habe seinem Vater Geschichten über ein seltsames Metallflugzeug ohne Flügel erzählt, das in den 1930er Jahren in Magenta abgestürzt sei.

Marco, 42, sagte, sein Vorfahre Pietro Negri sei von den 1920er bis 1950er Jahren Podesta (Bürgermeister) von Arona gewesen, weniger als 10 Meilen von Vergiate entfernt, wo das mutmaßliche Wrack angeblich gelagert wurde, und etwa 30 Meilen von der mutmaßlichen Absturzstelle entfernt.

„Mein Ururgroßvater Pietro erzählte meinem Vater schon in jungen Jahren eine Geschichte über den seltsamen Absturz im Jahr 1933“, sagte Marco.

„Es war eine Geschichte aus zweiter Hand, die mir mein Vater Anfang der 1990er Jahre erzählte, als ich noch ein Kind war. Aber es passt zur Geschichte des Absturzes.

„Mir wurde erzählt, dass irgendwo zwischen Vergiate und Magenta ein seltsames Metallflugzeug ohne Flügel abgestürzt sei.

Mir wurde gesagt, dass dieser Absturz stark zensiert wurde. Die faschistische Geheimpolizei wurde in die umliegenden Städte geschickt, um die Menschen darüber zum Schweigen zu bringen.‘

Marco, der sagt, dass er und seine Familie die faschistische Vergangenheit ihrer Vorfahren verleugnen, fügte hinzu, dass Pietro aufgrund seiner Position als Stadt- und Polizeichef Telegramme über den Absturz sehen konnte.

Marco sagte, sein Ururgroßvater sei in den 1950er Jahren gestorben und sein Vater und andere ältere Familienmitglieder, denen er seine Geschichte erzählt hatte, seien ebenfalls verstorben, was keine Bestätigung für die Geschichte lieferte.

Der Einwohner der Lombardei sagte, die Geschichte seines Ururgroßvaters enthalte auch ein wildes Detail, das Pinotti ebenfalls beschrieb – ohne Beweise: dass im Inneren des Fahrzeugs zwei „Leichen“ mit blonden Haaren gefunden worden seien.

Marco sagte, sein Vorfahr habe sie als „kindergroß“ beschrieben, während Pinotti in Präsentationen auf UFO-Konferenzen sagte, sie seien etwa 1,75 Meter groß und hätten „helle Haare und helle Augen“.

Das Verteidigungsministerium bestreitet jegliche Absturzrettung durch die USA.

„Bisher hat AARO keine überprüfbaren Informationen gefunden, die Behauptungen untermauern könnten, dass es in der Vergangenheit oder derzeit Programme zum Besitz oder zur Rückentwicklung von außerirdischem Material gab oder gibt“, sagte Sprecherin Susan Gough.

…

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 07.07.2023