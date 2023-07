Pulverfass Europa: Polen verlegt Truppen an die weißrussische Grenze – Putin verspricht, belarussische Verbündete zu schützen, sagt, dass Polen ukrainisches Territorium annektieren will

Teile die Wahrheit!

TheGatewayPundit.com berichtet:

Mit jedem Tag, der vergeht, wird die beunruhigende Möglichkeit einer Ausweitung des Ukraine-Krieges unter Beteiligung anderer Nationen an direkten militärischen Feindseligkeiten immer greifbarer.

Der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR), Sergej Naryschkin, wiederholte heute seine Warnung, dass Polen erwäge, Truppen in der Westukraine zu stationieren, um dort die Kontrolle zu erlangen.(Worum es im Ukraine-Krieg wirklich geht: BlackRock-Eliten und Petrodollar stehen vor dem Aus (Video))

Der SWR-Chef glaubt, dass Warschau endlich begreift, dass die Niederlage der Ukraine nur eine Frage der Zeit ist.

Sputnik berichtete:

„Die polnische Führung verstärkt ihre Absicht, die Kontrolle über die westlichen Gebiete der Ukraine und die westlichen Regionen zu erlangen, indem sie dort ihre Truppen stationiert“, sagte Naryschkin bei einem Treffen von Präsident Wladimir Putin mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats.

Präsident Wladimir Putin beauftragte Naryschkin, Polens Pläne für die Ukraine zu überwachen, und sagte, dass Polen die Bildung einer „Koalition unter dem Deckmantel der NATO“ plane, um in den Konflikt in der Ukraine einzugreifen.

„Was die polnischen Führer betrifft, erwarten sie wahrscheinlich, eine Koalition innerhalb der NATO zu bilden … und direkt in den Konflikt in der Ukraine einzugreifen, um sich dann ein größeres Stück Land ‚abzureißen‘, um, wie sie glauben, ihre historischen Territorien – die heutige Westukraine – zurückzugewinnen“, sagte Wladimir Putin. (Ukraine: Die falsche Gegenoffensive – tausende deutsche und polnische Söldner eliminiert (Video))

In Medienberichten sei von einer Union zwischen Polen, Litauen und der Ukraine die Rede, fügte Putin hinzu.(Militärexperte: Die NATO ist die Titanic und ihr Eisberg heißt Ukraine (Video))

„In den Medien gab es Berichte über Pläne zur Schaffung einer bestimmten sogenannten polnisch-litauisch-ukrainischen Union: Das heißt, es handelt sich nicht um eine Ansammlung von Söldnern, es gibt genug davon, und sie werden vernichtet, nämlich eine reguläre, versammelte und ausgerüstete Militäreinheit, die für Aktionen auf dem Territorium der Ukraine eingesetzt werden soll, darunter auch für die angebliche Gewährleistung der Sicherheit der heutigen Westukraine.

Und tatsächlich, wenn man die Dinge beim richtigen Namen nennt – für die spätere Besetzung dieser Gebiete“, sagte Putin bei einem Treffen mit ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrats.

Aber die polnischen Territorialambitionen in der Ukraine sind nicht nur eine Domäne russischer Propaganda, wie viele meinen würden. Auch der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch hat dieses Thema angesprochen.

„ Der frühere Präsident Viktor Janukowitsch sagte auch, dass die Staatlichkeit der Ukraine bedroht sei und sie möglicherweise gezwungen sei, mit Polen zu fusionieren.

„Egal wie schmerzhaft es für mich ist, heute darüber zu schreiben, die Staatlichkeit der Ukraine ist in größter Gefahr.“ Es droht die völlige Zerstörung.

„Gleichzeitig sprechen wir nicht nur über das Risiko, riesige Gebiete im Süden und Osten des Landes zu verlieren“, sagte Janukowitsch im Mai 2022 und fügte hinzu, dass die Ukraine „gezwungen“ werden könnte, de facto mit Polen zu fusionieren.“

Das ist also der eigentliche Hintergrund, vor dem die Entscheidung Polens, seine Truppen an die belarussische Grenze zu verlegen, analysiert werden muss.

Reuters berichtete:

„Polens Sicherheitsausschuss hat in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen, aufgrund der Präsenz der Wagner-Gruppe in Weißrussland Militäreinheiten in den Osten des Landes zu verlegen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur PAP ihren Sekretär am Freitag.“

Das belarussische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass Wagner-Söldner damit begonnen hätten, belarussische Spezialeinheiten auf einem Militärgelände auszubilden, das nur wenige Meilen von der Grenze zu Polen entfernt liegt.

„‚Training oder gemeinsame Übungen der belarussischen Armee und der Wagner-Gruppe sind zweifellos eine Provokation‘, sagte [ Sekretär des Ministerratskomitees] Zbigniew Hoffmann gegenüber der [polnischen Nachrichtenagentur] PAP.

„Das Komitee analysierte mögliche Bedrohungen, wie etwa die Verlagerung von Einheiten der Wagner-Gruppe.“ Daher beschloss der Minister für Nationale Verteidigung und Vorsitzender des Komitees, Mariusz Blaszczak, unsere Militärformationen vom Westen in den Osten Polens zu verlegen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der russische Auslandsgeheimdienst vorausgesagt, die polnische Staatsführung sei dabei, Vorbereitungen für die Annexion der westukrainischen Gebiete zu intensivieren. Dazu sollen angeblich die Gebiete Lwow, Iwano-Frankowsk und ein wesentlicher Teil des Gebietes Ternopol gehören.

Der SWR verfüge über Informationen, dass Polens Präsident Duda die zuständigen Behörden angewiesen habe, möglichst schnell eine offizielle Begründung für die polnischen Ansprüche auf Gebiete in der Westukraine vorzubereiten, hieß es im Herbst 2022. Diese Ansprüche sollten als eine „Initiative von unten“ dargestellt werden.

Ausgangspunkt einer entsprechenden Archivrecherche sei das Massaker in Wolhynien 1943, bei dem ukrainische Nationalisten Zehntausende polnischer Zivilisten getötet hatten. Zu diesem Zweck plane die polnische Regierung, in den entsprechenden ukrainischen Gebieten Referenden über einen möglichen Beitritt zu Polen abzuhalten.

Als eine Art „Versuchsballon“ hätten polnische Geheimdienste Informationen über die angebliche Vorbereitung einer Volksabstimmung im Gebiet Lwow an ukrainische Medien weitergeleitet, teilte der SWR damals mit. Dann sollten die Reaktionen prominenter regionaler Akteure und einfacher Bürger beobachtet und analysiert werden.

Putin reagierte in Moskau mit scharfen Worten und erklärte, dass Polen auch bestrebt sei, Gebiete in Weißrussland zu annektieren.

Der Guardian berichtete:

„Wladimir Putin sagte, Russland werde „alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel“ einsetzen, um Weißrussland zu verteidigen, nachdem Polen und andere EU-Länder Bedenken hinsichtlich der Stationierung russischer Paramilitärs in der Nähe ihrer Grenzen geäußert hatten.

[…] „Die Entfesselung einer Aggression gegen Weißrussland würde eine Aggression gegen die Russische Föderation bedeuten“, sagte Putin nach Angaben des Kremls.

„Und wir werden darauf mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren.“

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 24.07.2023