Was verbirgt die alte sumerische Zivilisation? Als Astrologen und Magier die Tierkreiszeichen erschufen, verbargen Sie hinter jedem das Geheimnis Ihrer Fähigkeiten

Bestimmen die Sterne unser Schicksal? Auch wenn sich heutige Wissenschaftler von der Astrologie distanzieren, hat sie eine lange Tradition und geht zurück auf die Sumerer und Babylonier, die schon vor rund 3000 Jahren Himmelerscheinungen beobachteten und dokumentierten und die uns bekannten Sternzeichen schufen. Von Frank Schwede

Die Wiege der Astrologie und Astronomie stand im Zweistromland Mesopotamien. Die Sumerer und die Babylonier waren die ersten Völker, die sämtliche Himmelsphänomene und ihren Einfluss auf das irdische Geschehen untersuchten.

Die Sterne spielten in der Antike eine wichtige Rolle. Sie waren weit mehr als ein himmlischer Kompass, der Jahreszeiten anzeigte und Himmelsrichtungen auswies. Die markantesten Sternkonstellationen wurden als Sternbilder beschrieben, die leicht wiederzuerkennen sind. Die ersten Tierkreisbilder schufen die Sumerer und Babylonier bereits vor rund 3000 Jahren.

Astrologen und Astronomen spielten in der Antike eine wichtige Rolle in Religion und Politik. Sie waren Priester und Tempelangestellte, gelehrte Schreiner, Ärzte, Wissenschaftler und Magier und zuständig für Rituale, magische Beschwörungen und Vorhersagen der Zukunft.

Der Magier war ein Vermittler zwischen den Menschen, den Göttern, den höheren Mächten und dem Universum. Zu seinen Aufgaben gehörte es für Harmonie und Wohlstand zu sorgen – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und Zukunft.

Das Wissen sumerischer Astrologen und Magier wurde von Generation zu Generation weitergereicht. Der Einfluss lässt sich noch heute in verschiedenen Aspekten der modernen Kultur, einschließlich der Astrologie selbst erkennen.

Eine Brücke zwischen Antike und Moderne

Die Astrologie bildet eine Brücke zwischen der Antike und Moderne und offenbart die Weisheit antiker Zivilisationen. Die Schaffung der Tierkreiszeichen ist eng mit dem Glauben an mehrere Leben und damit verbundenen Symbolen verbunden.

Die sumerische Mythologie ist ausgesprochen reich und vielfältig. Götter und Helden, Fabelwesen und epische Geschichten spielten im Leben der Sumerer eine ausgesprochen wichtige Rolle. Jedes Tierkreiszeichen steht mit einem bestimmten Himmelskörper und höheren Mächten in Verbindung.

Die Sumerer glaubten, dass in den Tiefen der astrologischen Zeichen die Schlüssel zum Verständnis unseres Schicksals zur Transformation unseres Bewusstseins liegen.

Viele Astrologen sind noch heute davon überzeugt, dass jedes Tierkreiszeichen ein Geheimnis in sich birgt, dass sumerische Astrologen und Magier vor der Welt verheimlicht haben, weil der Entstehungsprozess bis heute unbekannt geblieben ist.

Astrologie und Astronomie erlebten während der neubabylonischen und persischen Periode ihre Hochzeit. Der Zodiak, die 12 Sternzeichen, wurden eingeführt und etwas später das Geburtshoroskop. Bald schon trat die Astrologie Babyloniens ihren Siegeszug um die ganze Welt an. (Die Prophezeiungen des Pater Pio – Ein spiritueller Visionär und sein Erbe)

Nach Osten bis Indien und China, nach Westen bis Griechenland, wo Aristoteles die Sternzeichen den vier Elementen Wasser, Feuer, Luft und Erde zu ordnete. Seither gelten die Feuerzeichen Schütze, Widder und Löwe als ausgesprochen temperamentvoll.

Im alten Rom ließen sich nicht nur die Herrscher, sondern bald auch wohlhabende Bürger persönliche Horoskope erstellen und auch in China fragen die Menschen seit altersher die Sterne um Rat.

Für die Erstellung eines persönlichen Horoskops ist die Himmelsposition der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt wichtig – eine komplizierte Berechnung, sodass die Astrologie bis zum 17. Jahrhundert von Astronomen übernommen. (Lenormand-Karten – Was sagen sie uns über die Zukunft?)

Sumerische Götter und die 12 Tierkreiszeichen

Welcher Gott gehörte zu welchem Sternzeichen? In der sumerischen Mythologie und Astrologie wurde jedem astrologischen Zeichen im Tierkreis ein Gott oder einer Göttin zugeschrieben. Hier sind die Sternzeichen und die Götter und Göttinnen, mit denen sie verbunden sind.

Kumal im Zeichen Widder:

In den feurigen Augen des Widders ruht das Geheimnis unbezähmbarer Leidenschaft. Er ist der Funke, der ganz am Anfang entzündet wurde. Er ist bereit, die Flamme des Lebens zu entzünden. Etwas Tiefes verbirgt sich in seiner Brust: eine geheimnisvolle angeborene Weisheit, die aus der Asche wiedergeboren wurde und neu „aufleuchten“ kann.

Das Geheimnis des Widders steht mit der Energie des Beginns und der Geburt von allem Neuen in direkter Verbindung. Dieses Sternzeichen verfügt über die Kraft und das Wissen der körperlichen Wiedergeburt in ein neues Leben.

Guanna im Zeichen Stier:

In den Augen des Stiers liegt das Geheimnis der Harmonie mit der Natur und der Kraft der Ausdauer. Der Stier ist der Hüter der Geheimnisse des materiellen Überflusses – aber hinter seinem standhaften Charakter und seinem Frieden verbirgt sich eine tiefere Bedeutung. Sie enthält Weisheiten über natürliche Kreisläufe und die Fähigkeit, das Wohlbefinden zu erneuern.

Wenn Sie das Geheimnis des Stiers studieren, erfahren Sie mehr über das zukünftige Potential eines Menschen, seine Fähigkeiten, sowohl seiner Bereicherung als auch seiner Verarmung

Mashtabba im Zeichen Zwillinge:

In den Augen der Zwillinge liegt das Geheimnis der Fähigkeit, verschiedene Ideen anzupassen und zu einem Ganzen zu kombinieren. Zwillinge verfügen über vielseitiges Wissen und herausragende Intelligenz. Hinter ihrer Leichtigkeit und Verspieltheit verbirgt sich eine tiefe Weisheit über die Verbindung zwischen verschiedenen Welten und Realitäten.

In ihrem Wesen steckt die Fähigkeit, die Geheimnisse des Universums zu lösen. Das Geheimnis der Zwillinge kann mit der Regelmäßigkeit des Einflusses von Informationen und ihrer Interaktion mit einer Person zusammenhängen. Dieses Zeichen könnte den Schlüssel zur Entschlüsselung des Geheimnisses des Wortes, der Erscheinung des Universums und der Möglichkeit der Nutzung des gesammelten Wissens durch die Menschheit enthalten.

Dub im Zeichen Krebs

In den Augen des Krebses liegt das Geheimnis tiefer Emotionen und Zuneigung. Die unter diesem Zeichen Geborenen besitzen eine außerirdische Intuition und ein Verständnis für alles, was passieren wird. Hinter seiner Hülle aus Sanftheit verbirgt sich die Weisheit von Magiern, Göttern und höheren Mächten, die um die zyklische Natur des Lebens wissen.

In ihren Herzen liegt die Fähigkeit, die Transformation der Seele durch Liebe in jedem körperlichen Leben zu entschlüsseln. Höchstwahrscheinlich verbirgt das Zeichen Krebs das Geheimnis der Emotionen und die Kraft der Liebe.

Wer würde nichts sagen, aber wir kennen den kausalen Zusammenhang zwischen Entstehung und Verlust von Beziehungen zwischen Menschen nicht. Streit und Konflikte sind nur die Spitze des Eisbergs ihrer wahren Ursachen.

Urgula im Zeichen Löwe:

Das im Herzen des Löwen verborgene Geheimnis liegt in seiner unvergleichlichen Stärke und Majestät. In seinem Brüllen ist das Echo uralter Generationen zu hören, die durch die Zeit gefegt sind. Hinter seiner Größe verbirgt sich die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Aber nur wenige Auserwählte enthüllen seine wahre Natur.

Das Geheimnis des Löwen könnte die Verbindung zu den höheren Kräften sein. Vertreter des Sternzeichens können die Geheimnisse des Charismas und der Kontrolle über die Massen in sich tragen.

Absinth im Zeichen Jungfrau:

Im Kopf der Jungfrau liegt das Geheimnis der Ordnung und Analyse. Sie sind die Bewahrer des Wissens der alten Magier und können bis in die Tiefen der Essenz vordringen. Doch hinter Bescheidenheit und Rationalität verbirgt sich eine geheimnisvolle Verbindung mit der Energie der Erde.

In ihren Herzen wohnt außerirdische Weisheit, spirituelle Integrität und die Kraft der Transformation zum Besseren. Das Zeichen der Jungfrau kann das Geheimnis der Organisation und Praktikabilität einer Person verbergen. Die Jungfrau kann der Schlüssel zu Effizienz und Analyse sein. Vielleicht kann durch dieses Zeichen das Geheimnis der Ordnung und Harmonie im Leben gelüftet werden.

Zibaabba im Zeichen Waage:

Bei den Sumerern hatte das Sternbild den Namen „Die Waage des Himmels“ deswegen, weil sich die Sonne vor etwa 4000 Jahren zurzeit der Tag und Nacht gleich dort befand.

In den Augen der Waage liegt das Geheimnis von Harmonie und Ausgeglichenheit. Sie sind die Mittler zwischen verschiedenen Kräften und Standpunkten. Hinter ihrer Schönheit und ihrem ästhetischen Geschmack verbirgt sich tiefe Weisheit über spirituelle Harmonie und Gerechtigkeit.

In ihrem Herzen liegt die Fähigkeit, jede Form von Interaktionsenergie einzufangen und ein Gleichgewicht zu schaffen. Das Geheimnis der Waage kann mit der Ursache für Gleichgewicht und Lebensharmonie in Verbindung gebracht werden.

Dieses Sternzeichen kann alle Geheimnisse über die positive Energie des Kosmos und die universelle Gerechtigkeit enthalten, die in Beziehungen zur Vernunft bindend sind.

Girtab im Zeichen Skorpion:

In den Augen eines Skorpions liegt das Geheimnis der Leidenschaft und Transformation. Sie sind die Besitzer des Mysteriums und der Fähigkeit, in die Tiefen des Wissens des Einzelnen einzudringen.

Hinter ihrer Intensität und Anziehungskraft verbirgt sich die universelle Weisheit über Tod und Wiedergeburt. Sie verbergen nicht nur die Fähigkeit, in die menschliche Seele einzudringen, sondern auch die Fähigkeit, ihr wahres Wesen zu verändern.

Das Zeichen des Skorpions verbirgt möglicherweise das Geheimnis des Charakters und seiner Transformation im späteren Leben. Dieses Tierkreiszeichen kann das Wissen um die Umwandlung lebenswichtiger Energien in eine Substanz in sich tragen, die für die Seelen aller Vernunftmenschen im Universum verantwortlich ist.

Pabil im Zeichen Schütze:

In den Pfeilen des Schützen liegt das Geheimnis des Entdeckers und des Freigeistes,. Er ist ein Zeitreisender, der die Wahrheit in den entlegensten Winkeln der menschlichen Seelen sucht. Doch ins einem Wunsch nach neuen Horizonten und aufregenden Abenteuern steckt eine tiefere Bedeutung.

Hinter seinem Lächeln verbirgt sich die Weisheit der alten Magier, die in der Lage sind, die Geheimnisse der kosmischen Ordnung zu entschlüsseln. Das Geheimnis des Schützen kann mit der Erkenntnis der Wahrheit und den Dogmen des spirituellen Wachstums in Verbindung gebracht werden. Dieses Sternzeichen kann den Weg zu höherem Wissen und die Erweiterung der Grenzen des menschlichen Geistes darstellen.

Suhurmasch im Zeichen Steinbock:

In den Stunden vor Mitternacht zieht der Steinbock tief über den Südhimmel – er gehört zu den ältesten Sternbildern am Firmament. Er sieht aus wie ein auf der Spitze stehendes flaches Dreieck. Die Sumerer sahen darin einen Ziegenfisch, ein Fabelwesen mit dem Oberkörpereiner Ziege mit Fischschwanz.

In den Augen des Steinbocks liegt das Geheimnis des Wunsches, etwas zu erreichen und zu überwinden. Sie sind die Förderer des alten Wissens über Macht und Stabilität. Doch hinter Zielstrebigkeit und Pragmatismus verbirgt sich tiefe Weisheit über die Ursachen für persönliches Wachstum und Verantwortung.

In ihrem Wesen liegt die Möglichkeit einer ständigen Wiedergeburt des inneren Potenzials eine Menschen in neuen Leben. Hinter dem Sternzeichen Steinbock verbirgt sich möglicherweise das Geheimnis der Leistung und des Strebens nach Erfolg, sowohl in diesem als auch in zukünftigen Leben. Nachdem er sein Geheimnis gelüftet hat, wird es möglich sein, alle verborgenen Möglichkeiten des Menschen zu verstehen.

Gu im Zeichen Wassermann:

In den Augen des Wassermanns liegt das Geheimnis der Transformation. Sie sind Quellen für Innovation und unkonventionelles Denken. Hinter ihrer Originalität und Unvorhersehbarkeit verbirgt sich ein tiefes Verständnis von Freiheit und Evolution.

In ihrem Wesen liegt die Fähigkeit, das Potenzial des menschlichen Geistes zu erschließen und die Kausalität aller Dinge zu entschlüsseln. Das Geheimnis des Wassermanns mit der unerklärlichen Freiheit des Einzelnen und seiner Grenzenlosigkeit des Denkens in Verbindung gebracht werden. Dieses Sternzeichen könnte der Schlüssel zu Durchbrüchen bei der Erforschung außerirdischer Zivilisationen sein.

Simmah im Zeichen Fische:

In den Augen der Fische liegt das Geheimnis der Verbindung mit kosmischen Strömungen und Inspiration. Sie besitzen eine reiche innere Welt und Empathie für den emotionalen Zustand einer anderen Person.

Hinter ihrer Verträumtheit und Sensibilität verbirgt sich Wissen um die Einheit aller vernünftigen Wesen. Die Fähigkeit, die Energie der höheren Mächte zu nutzen, liegt in ihren Herzen.

Hinter dem Zeichen Fische verbirgt sich das Geheimnis der Magie und der Verbindung mit anderen Welten. Dieses Zeichen könnte der Schlüssel zur Annäherung an Geister und Schutzengel sein.

Verschiebung der Sternzeichen

In den zurückliegenden 2000 Jahren hat sich die relative Position der Sonne zu den Sternen um rund dreißig Grad verschoben. Schuld daran ist die Präzession der Erdachse – eine Taumelbewegung, die durch die Anziehungskräfte von Sonne und Mond ausgelöst wird.

Dadurch bleibt die Erde pro Jahr um 0,0139 Grad auf ihrer Bahn um die Sonne zurück. Bezogen auf zweitausend Jahre ergibt das ein Zwölftel des Jahreskreises oder ein Sternbild. Das bedeutet für das Sternbild des Widders, dass der Widderpunkt heute nicht mehr im Sternbild Widder liegt, sondern im Sternbild Fische.

Und es gibt sogar noch ein 13. Sternbild, das einfach ignoriert wurde, weil es den Astrologen offenbar zu schwierig erschien, dreizehn Sternbilder auf zwölf Monate zu verteilen.

Bei dem 13. Sternbild handelt es sich um den Schlangenträger (30. November – 17. Dezember), der sich zwischen Skorpion und Schütze befindet, dem Idealismus, Begeisterungsfähigkeit und Disziplin zugeschrieben wird. Hier die Tierkreiszeichen nach neusten Berechnungen:

Widder: 19. April – 13. Mai

Stier: 14. Mai – 19. Juni

Zwilling: 20.Juni – 20. Juli

Krebs: 21. Juli – 9. August

Löwe: 10. August – 15. September

Jungfrau: 16. September – 30. Oktober

Waage: 31. Oktober – 22. November

Skorpion: 23. November – 29. November

Schlangenträger: 30. November – 17. Dezember

Schütze: 18. Dezember – 18. Januar

Steinbock: 19. Januar – 15. Februar

Wassermann: 16. Februar – 11. März

Fische: 12. März – 18. April

Die sumerische Astrologie mit ihren Mysterien und verborgenen Geheimnissen hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die moderne Welt und erklärt verschiedene Aspekte unseres Lebens.

Erstens war es die Inspiration für viele heute verwendete astrologische Systeme. Moderne Astrologen studieren und interpretieren Zeichen, um Ereignisse vorherzusagen, Persönlichkeitsmerkmale zu bestimmen und Menschen zu helfen, ihren Platz im Universum zu verstehen.

Darüber hinaus inspirierte die sumerische Astrologie die Entwicklung vieler anderer Disziplinen im Zusammenhang mit Esoterik und Magie. Seine Geheimnisse und Symbole werden in den modernen synkretistischen religiös-philosophischen, magisch-okkulten, theosophischen Lehren sowie im Tarot, der Runologie und anderen Systemen spiritueller Praktiken verwendet.

Darüber hinaus hat die sumerische Astrologie verschiedene Aspekte von Kultur und Kunst beeinflusst. Seine Symbole und Geheimnisse spiegeln sich in Malerei, Literatur, Kino und Musik wider.

Insgesamt ist die sumerische Astrologie für viele Menschen in der modernen Welt weiterhin eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.07.2023