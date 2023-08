Agenda 2030: Strategien der Bevölkerungsreduktion

Die Agenda 2030 wünscht sich eine Bevölkerungsreduktion. Daran wird auf vielen Ebenen gearbeitet.

Die neo-malthusianische Formel des „Club of Rome“ von 1972, wonach sich der Planet übervölkern würde, hat sich tief in die UN/WEF-Agenda 2030 eingegraben. Darüber wird auch ganz offen gesprochen.

Etwa bei Armin Wolf im ORF im November 2022. „Demograf“ Wolfgang Lutz saß – mit Agenda-2030-Anstecknadel, im Studio und sagte, dass „drei Milliarden“ „optimal“ wären.

Für Aufregung sorgte zuletzt auch Biden-Vize Kamala Harris, die bei einer Rede ganz offen darüber gesprochen hatte – TKP hat berichtet. Es hat jedenfalls den Anschein, dass an dieser Agenda zur Bevölkerungsreduktion auf vielen unterschiedlichen Ebenen gearbeitet wird.

Der Journalist und Biotechnologe Simon Goddek hat „alarmierende Trends“ zusammengefasst, die auf eine „Entvölkerungsagenda“ hindeuten würden. „Transgender“ sei nur ein Teil davon, der jedoch laut Goddek „unbestreitbar“ sei.

Die frühe Behandlung von Kindern mit Hormonpräparaten kann zur Unfruchtbarkeit führen, von chirurgischen Eingriffen ganz zu schweigen.

Aber was sind andere „alarmierende Trends“ laut Goddek:

▪️ Behauptung, dass Babys einen negativen Einfluss auf das Klima haben

Wer danach sucht, wie „schädlich“ Kinder für das Klima wären, findet unzählige Artikel in Staats-Medien, wo die Forderung von Klimaaktivisten tatsächlich ernsthaft diskutiert wird. Eine zweifellos erstaunliche Diskursverschiebung. (Dunkle Geheimnisse werden gelüftet: Die CIA steckt hinter Deagels schockierender Entvölkerungsprognose für 2025)

▪️ Senkung des Testosteronspiegels durch Ernährung, Umweltgifte und Inhalte für Erwachsene

Ob Übergewicht oder der gestiegene Porno-Konsum durch das Internet: Verschiedene Einflussfaktoren senken zunehmend den Testosteronspiegel des Mannes. Potenzstörung kann (und ist oft) die Folge von Testosteronmangel sein.

▪️ Befürwortung von Spätabtreibungen

Die „Fristenlösung“ also Abtreibung in den ersten 12 Wochen galt lange als gesellschaftlich mehr oder weniger konsensualer Zugang zum emotional beladenden Thema Abtreibung. Ausgelöst durch die progressiven Demokraten in den USA wurde aber daran gerüttelt und sogenannte Spätabtreibungen, also Schwangerschaftsabbrüche weit nach der 12. Woche, möglich werden.

▪️ Verabreichung von schädlichen experimentellen Gentherapien an Milliarden von Menschen

Die mRNA-Spritzen. Die Kausalität zwischen Geburtenrückgang und Covid-mRNA-Kampagne ist nicht klar belegt – jedoch spricht sehr viel dafür.

Trotz dieser massiven Alarmsignale wird die Spritze nicht aus dem Verkehr gezogen.

▪️ Förderung von Agenden, die Kinder von klein auf über ihre Sexualität und ihr Geschlecht verwirren

Mit den neuen „Grundlagen der ganzheitlichen Sexualkunde“ im Rahmen der Agenda 2030 hat sich zuletzt Stephan Sander-Faes für TKP intensiv auseinandergesetzt.

▪️ Förderung einer stärkeren Abhängigkeit von der Technologie als von menschlichen Beziehungen

Es gibt eine zunehmende Vereinsamung und immer weniger Sex. Gerade unter den jüngeren Generationen im (vor allem in den Industrienationen) bleiben immer mehr Menschen lange Zeit solo und haben kaum intime Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Dieser Entwicklung kann nicht ohne Technikkritik nachgegangen werden.

Als weitere „Trends“ diagnostiziert Goddek:

▪️ Verlängerung der Pubertät und Verzögerung des Erwachsenwerdens

▪️ Stigmatisierung traditioneller Familienwerte und -rollen

▪️ Entmutigung der Ehe, indem sie in den Medien als einschränkend dargestellt wird

Die hohe Scheidungsrate bzw. immer mehr ehelose Menschen wären ein Hinweis

▪️ Hervorhebung der Vorteile eines kinderlosen Lebensstils

▪️ Normalisierung eines hohen Stressniveaus, das die Fruchtbarkeit beeinflussen kann

Der Arbeitsalltag (und nicht nur der) ist enorm fordernd. Viele Menschen sind täglich hohem Stress ausgesetzt.

▪️ Ermutigung von Frauen, eine berufliche Laufbahn einzuschlagen

Hier muss man Goddek korrigieren: Frauen werden nicht nur „ermutigt“, sondern auch gezwungen. Weder kann sich ein Paar mit einem Einkommen über Wasser halten, und schon gar nicht mit Kindern, noch kann eine durchschnittliche Singlefrau ohne Arbeit überleben.

Daraus folgt ein offensichtlicher Punkt, den Goddek vergisst: Die ökonomische Situation.

Eine Familie ist kaum mehr leistbar. Die Realität bis in die 90er: Ging der Mann (oder auch die Frau) einer Vollzeit-Arbeit nach, konnte man sich ein Einfamilienhaus und mehrere Kinder locker leisten.

Ein Beispiel ist die Kultserie „Die Simpson“, die eine US-amerikanische Durchschnittsfamilie parodieren. Heute ist es undenkbar, dass ein Elternteil zu Hause bleiben könnte.

Das Geld wäre zu knapp.

Zwei weitere Punkte hält Goddek fest:

▪️ Geburtenkontrolle leicht zugänglich machen

Das ist nichts Neues. Neu ist aber, dass in Österreich etwa diskutiert wird, ob man Kondome kostenlos machen soll.

▪️ Förderung der “Vierten Industriellen Revolution” des Weltwirtschaftsforums als Mittel zur Ersetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen, was zu einer Welt führt, in der viele Menschen als “überflüssig” angesehen werden.

Dann stört natürlich auch Reduktion der Bevölkerung nicht.

Quellen. PublicDomain/tkp.at/ am 15.08.2023