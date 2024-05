Joe Biden: US-Präsident will Trump verspotten und wird selbst zur Zielscheibe (Video)

Im US-Wahlkampf wurde der Termin für die erste TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump festgelegt. In einem neuen Video gab sich der amtierende US-Präsident zuversichtlich und konnte sich einen spöttischen Seitenhieb gegen seinen Herausforderer nicht verkneifen. Allerdings machte er sich mit seinem Video selbst zur Zielscheibe.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf ist die erste TV-Debatte zwischen dem Amtsinhaber Joe Biden und Herausforderer Donald Trump überraschend schon für Ende Juni angesetzt.

Der US-Fernsehsender CNN kündigte am Mittwoch (15. Mai) an, das Duell am Abend des 27. Juni (nach deutscher Zeit 28. Juni) in Atlanta im Bundesstaat Georgia auszurichten.

Joe Biden gibt sich vor TV-Debatte gegen Donald Trump siegessicher

In einem neuen Video, welche Joe Biden am 15. Mai bei X (vormals Twitter) veröffentlichte, gab sich der amtierende US-Präsident siegessicher. Im dazugehörigen Beitrag schrieb er: „Donald Trump hat im Jahr 2020 zwei Debatten gegen mich verloren.

Seitdem ist er nicht mehr zu einer Debatte erschienen. Jetzt tut er so, als wolle er wieder mit mir debattieren. Nun, verschönere mir den Tag, Kumpel.“

Joe Biden verspottet Donald Trump wegen Schweigegeld-Prozess

Wie Donald Trump wohl auf das Biden-Video reagieren wird? Denn der US-Präsident konnte sich auch einen Seitenhieb gegen seinen Herausforderer aufgrund des aktuell gegen ihn laufenden Schweigegeld-Prozesses nicht verkneifen. „Ich habe gehört, dass du mittwochs frei hast“, spottete Biden.

Was er meint, ist klar: Vier Tage pro Woche muss Donald Trump aktuell vor Gericht erscheinen. Mittwochs ist es ihm gestattet, anderen Dingen wie dem Wahlkampf nachzugehen.

Donald Trump hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden beschuldigt, sich auf das Niveau der Nazi-Geheimpolizei herabzulassen, um seinen Wahlsieg in diesem Jahr zu verhindern. (Joe Biden: Schafft es „nicht bis November“! Zombie-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos))

„Diese Leute führen eine Gestapo-Administration“, sagte der frühere US-Präsident am Samstag auf einer Veranstaltung in Florida zu republikanischen Spendern. Das geht aus einer Tonaufnahme hervor, die an mehrere US-Nachrichtenagenturen weitergegeben wurde. „Und das ist das Einzige, was sie haben. Und das ist ihrer Meinung nach der einzige Weg, um zu gewinnen“, sagte Trump weiter.

Joe Biden ausgelacht für Kampfansage an Donald Trump

Allerdings machte sich Joe Biden mit seinem Video selbst zur Zielscheibe, denn auch er kassierte reichlich Spott, wie die Kommentare auf X beweisen:

„Hoffentlich hat die Debattenbühne nicht zu viele Stufen, sonst schaffst du es nicht nach oben“

„Schauen Sie sich an, wie stark dieses Video bearbeitet ist. Biden schafft es nicht einmal, 15 Sekunden lang ein Skript zu lesen.“

„Es ist wirklich bemerkenswert, wie alt Sie und Trump sind. Wie viele Wahlzyklen wird es noch geben, bis die USA einen Präsidenten unter 70 haben?“

„Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass Präsident Biden, der Donald Trump sagt, „make my day“, uns den Tag versüßt hat.“

US-Senator Romney: Biden machte e inen „enormen Fehler“, als er Trump nicht begnadigte

Mitt Romney hat argumentiert, dass es politisch klug gewesen wäre, die Strafverfolgung des ehemaligen US-Präsidenten zu verhindern. Romney kritisiert auch, dass sowohl Trump als auch Biden in diesem Jahr erneut für die Präsidentschaft kandidieren.

Der republikanische US-Senator Mitt Romney aus Utah hat angedeutet, dass US-Präsident Joe Biden einen politischen Fehler gemacht hat, als er seiner Regierung erlaubte, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, seinen verhassten republikanischen Rivalen, strafrechtlich zu verfolgen.

„Wenn ich Präsident Biden gewesen wäre, hätte ich ihn sofort begnadigt, als das Justizministerium Anklage erhob“, sagte Romney in einem am Mittwoch ausgestrahlten MSNBC-Interview. „Ich hätte Präsident Trump begnadigt. Und warum? Nun, weil es mich, Präsident Biden, zum großen Mann macht und die Person, die ich begnadigt habe, zum kleinen Mann.“

Romney, ein ehemaliger republikanischer Präsidentschaftskandidat, der wiederholt mit Trump aneinandergeraten ist, sagte, Biden habe einen „enormen Fehler“ gemacht, als er der Staatsanwaltschaft erlaubte, den Ex-Präsidenten im vergangenen Jahr wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten und des Versuchs, die Machtübergabe nach der Niederlage bei der Wahl 2020 zu blockieren, anzuklagen.

Die beiden Bundesverfahren gehören zu den vier Strafanzeigen gegen Trump, der Biden und seine Verbündeten beschuldigt hat, sich mit gefälschten Anklagen in das Präsidentschaftsrennen 2024 einzumischen.

„Er hätte wie ein Verrückter dafür kämpfen müssen, dass diese Anklagen fallen gelassen werden“, sagte Romney. „Es war ein Sieg für Donald Trump.“ Auf die Frage, ob es prinzipiell richtig sei, die Entscheidung über die Strafverfolgung dem Justizministerium zu überlassen, sagte der Senator, Biden hätte wie der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson verfahren sollen.

„Ich bin schon eine Weile dabei. Wenn Lyndon B. Johnson Präsident gewesen wäre und nicht gewollt hätte, dass so etwas passiert, hätte er den Staatsanwalt weggeschickt und gesagt: ‚Sie bringen das besser nicht, oder ich werde Sie aus dem Amt jagen‘.“

Romney, der bei der Wahl 2012 von Barack Obama besiegt wurde, hat angekündigt, dass er im Januar 2025 aus dem Senat ausscheiden wird, wenn seine Amtszeit endet. Er hat sowohl Trump als auch Biden dafür kritisiert, dass sie in diesem Jahr erneut für die Präsidentschaft kandidieren und sagte, sie sollten stattdessen einer jüngeren Generation von Führungskräften Platz machen.

Als er im vergangenen September seinen Rückzug aus dem US-Senat ankündigte, warf Romney den Wählern in seiner eigenen Partei vor, Trump zu bevorzugen. „Es steht außer Frage, dass die Republikanische Partei heute im Schatten von Donald Trump steht“, sagte er.

„Er ist der Anführer des größten Teils der Republikanischen Partei. Es ist ein populistischer, demagogischer Teil der Partei. Sehen Sie, ich vertrete einen kleinen Flügel der Partei. Ich nenne ihn den intelligenten Flügel der Republikanischen Partei.“

Romney, 77, ist der Sohn des ehemaligen Gouverneurs von Michigan, George Romney, und hat während seiner Karriere im Bereich Private Equity mehr als 200 Millionen US-Dollar verdient.

Im Jahr 2002 wurde er zum Gouverneur von Massachusetts gewählt. Er war ein führender Befürworter der Verlängerung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und sagte, dass der Einsatz von Kiews Streitkräften zur Schwächung des russischen Militärs „so ziemlich die beste Ausgabe für die Landesverteidigung ist, die wir je getätigt haben“.

Bösartige Wahlkampf-Attacke! Ex-US-Präsident Donald Trump (77) forderte am Freitag, dass Amtsinhaber Joe Biden (81) sich einem Drogentest unterzieht, bevor sich die beiden in zwei TV-Debatten (27. Juni und 10. September) gegenüberstehen.

Ob Trump selbst zu einem Drogentest bereit wäre, sagte er nicht. Zur Begründung für seinen Frontalangriff auf Biden behauptete Trump, dass Biden bei seiner Rede zur Lage der Nation im März unter Drogeneinfluss gestanden habe.

„Ich will mit diesem Kerl debattieren, aber wissen Sie – ich werde einen Drogentest verlangen“, führte er während einer Rede bei einer Parteiveranstaltung der Republikaner in Minnesota aus. Das berichtet die „New York Post“.

Bei seiner März-Ansprache redete Biden vergleichsweise laut und schnell. Grund genug für das Trump-Lager, ihm Drogen-Gerüchte anzuhängen.

► So beschuldigte der republikanische Abgeordnete und Mediziner Greg Murphy (61) Biden während seiner Rede, „auf etwas drauf“ gewesen zu sein. Bidens Team reagierte bisher nicht auf die Anschuldigungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump seinem Rivalen um die US-Präsidentschaft derartige Vorwürfe macht. Schon im Wahlkampf 2020 behauptete er, dass die Auftritte Bidens auf Drogenkonsum hindeuten würden und bestand auf einen Drogentest vor ihrem TV-Duell. Schlussendlich unterzog sich damals keiner der Kandidaten einem solchen Test.

…

