Die finstere Bedeutung von Taylor Swifts „Fortnight“

Man kann zumindest sagen, dass Taylor Swift das erste Halbjahr 2024 geprägt hat. Und das ist noch untertrieben. In den letzten Monaten entwickelte sich diese ohnehin schon wahnsinnig beliebte Sängerin zu einer Art unantastbarer Ikone, als sie ihren Status als Berühmtheit hinter sich ließ und in den Massenmedien zur Heiligen wurde.

Tatsächlich kann Taylor einfach nichts falsch machen. Auch wenn sie Musik produziert, die wohl mittelmäßig ist, gehen die Nachrichtenagenturen auf Eierschalen, wenn sie versuchen, ihr Angebot zu bewerten.

Die Grammys 2024 haben Taylor nicht aus der Fassung gebracht . Ganz im Gegenteil: Sie haben dafür gesorgt, dass sie die Auszeichnung „Album des Jahres“ gewonnen hat und damit die erste Künstlerin überhaupt war, die diese „prestigeträchtige“ Trophäe viermal gewann.

Und nachdem Taylor Swift Céline Dion seltsamerweise brüskiert hatte (weil niemand sie übertrumpfen darf), nutzte Taylor Swift ihre Dankesrede, um die Veröffentlichung ihres Albums „ The Tortured Poets Department“ anzukündigen .

Dieser Albumtitel ist ziemlich symbolisch. „Tortured Poets“ (Gefolterte Dichter) ist in der Tat eine treffende Bezeichnung für Künstler der Musikindustrie – sie kann aber auch ganz wörtlich genommen werden. Obwohl Taylor Swift die Aura einer „unberührbaren Königin“ um sich hat, bleibt sie eine Industriesklavin.

Obwohl Taylor superreich und einflussreich ist, muss sie sich immer noch den Spitzen der Branche beugen, die ihren Ruhm aufgebaut und ihr die nötige Medienpräsenz verschafft haben, um ihn aufrechtzuerhalten.

Kurz gesagt: Um ein großer Musikstar zu sein, muss man seinen Preis zahlen. Der Titel „ The Tortured Poets Department“ bringt diese Tatsache zum Ausdruck, da Branchenkünstler buchstäblich von einem System gefoltert werden, das Monarch Mind Control (ein Ableger von MKULTRA) zu ihrer Kontrolle nutzt.

Manche sagen vielleicht: „Ich bin dir gefolgt, bis du MKULTRA erwähnt hast, Bruder.“ Nun, Bruder, schauen wir uns das erste Video von diesem Album an. Es könnte nicht deutlicher um MKULTRA gehen. Es geht einfach nicht. (Der Super Bowl 2024 war ein satanischer Zirkus mit einem Clown, der ein umgekehrtes Kreuz trug)

Swifties der Gedankenkontrolle aussetzen

Wie üblich besteht Taylor Swifts Album hauptsächlich daraus, dass sie sich über ihre Ex-Partner beschwert. Mittlerweile haben ihre Fans große Freude daran, Ostereier und versteckte Bedeutungen in ihren Musikvideos zu finden … während sie die SUPER OFFENSICHTLICHE verborgene Bedeutung völlig vermissen. Ein einfacher, halbgebildeter Blick auf das Video zeigt, dass es um viel mehr als nur um Herzschmerz geht.

Taylor Swift befindet sich in einem psychiatrischen Raum und ist an ein Bett gefesselt. Ihr Bett „schwebt“ in der Luft, was auf ihren dissoziativen Zustand als MK-Sklavin hinweist.

Andere Gegenstände im Raum sind schief oder auf dem Kopf stehend, was die verwirrte Wahrnehmung der Realität durch den Sklaven aufgrund verschiedener Techniken, darunter viele Drogen, noch deutlicher macht. Apropos: Eine gruselige (auf dem Kopf stehende) Krankenschwester betritt den Raum, um Taylor ihre Dosis zu verabreichen.

Das Hervorrufen von Amnesie durch Medikamente und andere Methoden ist ein wesentlicher Bestandteil der MK-Programmierung. In der obigen Szene befindet sich Taylor in einem dissoziativen Zustand und erhält „Medikamente“ zur weiteren Programmierung.

Die Tattoos sind eine Nachbildung der Gesichtstattoos von Post Malone. Während die meisten Fans glauben, dass Post Malone in dem Video die Rolle von Taylor Swifts Liebespartnerin spielt, impliziert die Symbolik eine viel dunklere Wahrheit: Er ist ihr MK-Betreuer. Seine Tätowierungen auf ihrem Gesicht zeigen, dass sie von seiner Programmierung geprägt ist.

Die folgenden Szenen werden diese Tatsache deutlich machen.

Diese Szene spielt sich in Taylors Kopf ab, wo Erinnerungen in verschlossenen Fächern gespeichert sind. Post Malone – der MK-Betreuer – ist in Taylors Kopf und er schreibt neue Erinnerungen auf.

Das folgende Zitat aus Fritz Springmeiers Buch über die Monarch-Programmierung beschreibt genau diesen Prozess unter Verwendung einer ähnlichen Analogie.

„Durch den Aufbau von Amnesiewänden zwischen Ereigniserinnerungen (persönliche Geschichte) und durch die Erzeugung veränderter Bewusstseinszustände können die Erinnerungen eines Sklaven „verschachtelt“ werden, wie die Programmierer es nennen. „Verschachtelt“ bedeutet, dass es hinter mehreren „verschlossenen Türen“ verborgen ist, wenn der Geist die Erinnerung speichert.“

– Fritz Springmeier, Die Illuminati-Formel zur Schaffung eines Gedankenkontrollsklaven

Taylors MK-Programmierung wird in den nächsten Szenen auf eine andere Ebene gehoben.

Wenn man bedenkt, dass Ethan Hawk der Hauptdarsteller in dem schrecklichen Film Leave the World Behind war , scheint die Elite es zu lieben, ihn für ihre Indoktrinationsprojekte zu nutzen.

Die Worte „Ich liebe dich, es ruiniert mein Leben“ scheinen sich auf eine traurige Liebesgeschichte zu beziehen. Sie beschreiben jedoch auch die verdrehte Beziehung zwischen einem Hundeführer und einem Sklaven, in der Programmierung und Dissoziation gemischte Gefühle von Liebe und Leid hervorrufen.

„Der ursprüngliche Geist eines jeden Menschen ist wie ein offener Computer. Der ursprüngliche computerähnliche Geist spaltet einen Teil des Geistes ab und mauert ihn mit Amnesiebarrieren ein, um weiterarbeiten zu können, wenn er mit einem überwältigenden Trauma konfrontiert wird. Der Elektroschock verwirrt auch die Speicherung einer Erinnerung durch das Gehirn, so dass diese in Stücken abgelegt wird. Durch den Einsatz von Elektroschocks kommen Erinnerungen in Teilen zum Vorschein, wenn sie an die Oberfläche kommen.“

– Ebd.

Wie bei mehreren auf dieser Website beschriebenen Musikvideos geht es bei Fortnight weniger um „Kunst“, sondern um die Normalisierung der Gedankenkontrolle. Die folgende Szene ist die ultimative Bestätigung der Monarch-Programmierungserzählung.

Alle Erzählungen zum Thema MK MÜSSEN eine Szene enthalten, in der ein Spiegel/Glas zersplittert. Das traf auf den Film „ Labyrinth“ von 1986 zu , und es trifft auch auf das Musikvideo „VAN“ von 2024 zu . Während die Szene auf den ersten Blick eine Rebellion darzustellen scheint, stellt sie tatsächlich die Zersplitterung der Persönlichkeit des Sklaven in mehrere Teile dar.

Wow. So künstlerisch. Taylor Swift ist ein visuelles Genie. Aber warte. Was bedeutet das? Was hat es mit Herzschmerz zu tun? Das ist nicht der Fall. Es stellt einen MK-Handler dar, der seinen dissoziierten Sklaven programmiert. Ist es außerdem ein Zufall, dass Telefontöne tatsächlich dazu verwendet werden, MK-Slaves aus der Ferne auszulösen?

Und das ist das Video. Gibt es einen einzigen „Musikkritiker“, der in seinen „Rezensionen“ eines dieser eklatanten Details erwähnt hat? Natürlich nicht. Sie würden lieber darüber reden, wie fabelhaft sie in dem schwarzen Kleid aussah.

Abschließend

Obwohl Taylor Swift zum Königshaus der Musikbranche aufstieg und über die Grenzen der Berühmtheit hinaus zu einer gesellschaftlichen Kraft wurde, mit der man rechnen muss, bringt „Fortnight“ eine wichtige Wahrheit ans Licht: Sie ist immer noch eine Sklavin.

Die Elite gewährte ihr unglaublichen Ruhm, Reichtum und Einfluss unter der Bedingung, dass sie tut, was ihr gesagt wird. Wenn sie sich nicht mehr daran hält, kann es sehr leicht wieder weggenommen werden.

Ja, selbst Taylor Swift kann innerhalb von Monaten irrelevant werden, wenn ihr nicht die nötige Medienaufmerksamkeit zuteil wird, um ihren Status aufrechtzuerhalten.

In „Fortnight“ ist Taylor keine mächtige Königin; Sie ist eine machtlose Sklavin. Sie hat keinerlei Kontrolle über ihren Verstand und nicht einmal über die Worte, die aus ihrem Mund kommen.

Unter dem Deckmantel eines Liebesliedes zeigt das Video die Zerstörung der Kernpersönlichkeit eines MK-Sklaven, um einen Altar zu schaffen. Obwohl diese Geschichte fiktiv klingen mag, ist sie doch allzu real, insbesondere in der Unterhaltungsindustrie.

Vor einigen Jahren wurden Kanye West – einer der größten Stars der Welt – mit Handschellen gefesselt und monatelang zwangsweise ins Krankenhaus eingeliefert . Ja, Monate.

Ihm nahestehende Personen gaben an, dass er durch Medikamente und möglicherweise „Behandlungen“ wie Elektroschocks an Gedächtnisverlust gelitten habe . Er ging aus dieser Tortur als völlig anderer Mensch hervor und trug sogar den typischen „MK-Sklaven-Platinblond“-Look.

Heute ist er eine gruselige Hülle eines Mannes, der als MK-Handler von Bianca Censori fungiert (hochkarätige MK-Sklaven werden manchmal selbst zu Handlangern).

Obwohl Taylor möglicherweise nicht die gleiche MK-Behandlung erfahren hat, hat sie sie dennoch genutzt, um sie zu bewerben, zu normalisieren und sogar für die Millionen von Menschen, die sich das Video unweigerlich ansehen werden – und für die Millionen von Kindern, die denken, dass dieses Video so ist – glamourös zu machen ging es um ihr Lieblingsvideospiel ( Fortnite ).

Es ist nicht. Es geht darum, dass Taylor Swift durch Elektroschocks in Zusammenhang gebracht wird, weil sie Teil der Musikindustrie ist … auch bekannt als The Tortured Poets Department (Die Abteilung für gefolterte Dichter).

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 18.05.2024