Alien-Existenz: Seit mehr als 100 Jahren vertuscht, ein Abgeordneter packt aus (Video)

Teile die Wahrheit!

In einem Podcast berichtet der US-amerikanische Republikaner Tim Burchett jetzt, dass die amerikanische Regierung die Existenz von Aliens nicht erst seit 1933 oder 1947, sondern seit 1897 vertuscht. Burchett hat geheime Aufzeichnungen gesehen, die ohne jeden Zweifel beweisen, dass es nicht nur außerirdische UFOs, sondern auch außerirdisches Leben gibt. Von Jason Mason

Am 19. April 1897 berichtete die Tageszeitung „Dallas Morning News“ in einem Artikel darüber, dass sich in Aurora, Texas, ein UFO-Absturz ereignet hat. Das unbekannte Flugobjekt traf eine Windmühle, und der Zusammenstoß verursachte den Absturz. Zeugen konnten einen Piloten bergen, der als ein Marsianer beschrieben wurde „der nicht von dieser Welt“ stammt.

Das haben Armeeangehörige bestätigt. Der Außerirdische hat den Absturz nicht überlebt und wurde auf dem örtlichen Friedhof beerdigt.

Der Besitzer des Grundstücks hat UFO-Forschungsorganisationen wie MUFON ein Stück Metall Objekt ausgehändigt, und Analysen haben ergeben, dass es hauptsächlich aus Aluminium und einem unbekannten Element besteht. Wohin das Wrack verschwunden ist, bleibt unbekannt. Es gilt jedoch zu vermuten, dass es von Armeeangehörigen nach Forth Worth abtransportiert wurde.

Der Marsianer hatten offenbar Schriftstücke bei sich, bei denen es sich um Aufzeichnungen seiner Reisen gehandelt haben könnte. Es waren allerdings unbekannte Hieroglyphen, die nicht entziffert werden konnten. (UFOs: Raumschiffe und Technologie befinden sich im Besitz von ultra-geheimen Regierungsprogrammen)

Das Wrack des Schiffs ließ keine Rückschlüsse auf die Methoden der Konstruktion oder der Antriebsmethode zu, und es bestand aus einem unbekannten Metall, das so wirkte, als handle es sich um eine Legierung aus Aluminium und Silber, wobei das Schiff mehrere Tonnen gewogen haben soll.

Der Kongressabgeordnete Tim Burchett sagte weiter, dass die US-Regierung seit dem 19. Jahrhundert die Existenz von UFOs und Außerirdischen vertuscht! Es kam nicht nur zum Aurora-Absturz, sondern in den Jahren 1896 und 1897 zu hunderten unerklärlichen Sichtungen von unbekannten Flugobjekten und sogenannten Phantom-Luftschiffen des 19. Jahrhunderts.(Zeuge vor US-Kongress: „Wir haben tote Ufo-Piloten“ – Regierung hat Alien-Technologie und teilt sie mit Rüstungsfirmen)

Jahrzehnte vor dem Beginn der modernen Luftfahrt kam es über den ganzen Vereinigten Staaten zu hunderten Vorfällen, in denen von tausenden Augenzeugen steuerbare Luftschiffe über Großstädten gesehen worden sind, die durch Maschinen betrieben durch die Himmel flogen. In einigen Fällen kam es zu Landungen, und Zeitungen im ganzen Land haben damals davon berichtet.

In meinem neuen Buch „UFOs und das Geheimnis der Inneren Erde“ mit Jan van Helsing, gehe ich in einem Kapitel detailliert auf dieses spannende Phänomen ein.

Tim Burchett sagte im Gespräch mit dem Talkmaster John Michael Godier, dass er in einem Geheimdienstausschuss unwiderlegbare Beweise für die Existenz von UFOs gesehen hat, die nicht von dieser Erde stammen! Geschichten von Wetterballons, die man für solche Abstürze seit 1947 herangezogen hat, entsprechen also nicht der Wahrheit.

In streng geheimen Archiven befinden sich nicht nur Fotografien, sondern geheimes Filmmaterial, das noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Man sieht darin, wie UAPs/UFOs Manöver vollführen, die der uns bekannten Physik trotzen, erklärte Burchett. UFOs verfügen über die Fähigkeit, in Ozeanen oder Seen unter Wasser zu fliegen, ohne Hitzesignaturen zu hinterlassen.

300x250

Tim Burchett: „Wir haben es seit 1947 mit Vertuschungen zu tun, wahrscheinlich seit dem Aurora Texas UFO-Absturz im Jahr 1897. … Sie können Lichtjahre reisen oder die Geschwindigkeiten, die wir gesehen haben, die Physik, wie wir sie kennen, ignorieren. Sie können unter Wasser fliegen und zeigen keine Hitzespur.“

Die nächste Aussage des Kongressabgeordneten ist bemerkenswert, denn außerirdische Intelligenzen würden über die notwendige Technologie verfügen, Menschen in „Holzbriketts“ zu verwandeln, wenn sie angegriffen werden. Daher sind die irdischen Streitkräfte überfordert: „Wir könnten sie nicht abwehren, wie wir wollten. Deshalb glaube ich nicht, dass sie eine Bedrohung für uns sind, sonst wären sie es schon längst.“

Andere Schlagzeilen der Presse lauteten zum Beispiel: Wo UFOs und kleine grüne Männchen in die nationale Sicherheit der USA passen. In wenigen Tagen plant der US-Kongress die Angelegenheiten von UFOs und fliegenden Unterassen zu behandeln. Es soll aufgeklärt werden, ob militärische Whistleblower die Wahrheit sagen, dass Programme existieren, in denen intakte und teilweise intakte Flugzeuge nicht-menschlichen Ursprungs sich seit Jahrzehnten im Besitz der Vereinigten Staaten befinden und geheim gehalten werden.

300x250 boxone

Die Aussage von David Grusch, dass tote Piloten in UFO-Wracks gefunden werden, die nicht von dieser Welt stammen, sorgte für Aufsehen. Diese Information bestätigt, was Verschwörungstheoretiker wie Bob Lazar schon vor Jahrzehnten ausgesagt haben. Nur handelt es sich ab jetzt um keine Theorien mehr, sondern im Laufe der Zeit haben hunderte, wenn nicht tausende respektable Personen, Politiker, Armeeangehörige und Geheimdienstmitarbeiter die Wahrheit enthüllt.

Nur in den Massenmedien wurde weiterhin gefährliche Desinformation über eine Verschwörung verbreitet. Dennoch glauben die meisten Menschen heutzutage an UFOs und Aliens.

Um das alte Stigma abzulegen, werden sie jetzt von Militärs und NASA-Angehörigen als UAPs bezeichnet – Unidentifizierte Anormale Phänomene. Immer mehr Stimmen sagen, dass sie nicht von unserer Welt stammen, und dass die US-Regierung viele von ihnen eingelagert hat. A

b dem Jahr 1980 wurden in populären Büchern über den Roswell-Vorfall berichtet, während die Medien Unwahrheiten über einen abgestürzten Wetterballon veröffentlichten. Journalisten wussten damals bereits, dass viele UFO-Vorfälle nicht mit bekannten Phänomenen erklärt werden können.

Offizielle Untersuchungen haben bis 1980 keine eindeutigen Beweise für UFOs und Außerirdische auf Erden ermitteln können, doch Eingeweihte sprachen davon, dass nicht alle Daten veröffentlicht wurden, weil sie unter die Geheimhaltung der nationalen Sicherheit fallen.

J. Allen Hynek, ein berühmter Astronom, der seit den 1940er Jahren an militärischen Studien des Phänomens teilgenommen hat, sagte unter anderem aus: „Ich hatte als regelrechter Entlarver (Debunker) begonnen und hatte große Freude daran, Fälle zu knacken, die auf den ersten Blick rätselhaft schienen. Ich war der Erzfeind dieser fliegenden-Untertassen-Gruppen und Enthusiasten, die sehr wollten, dass UFOs interplanetar sind.

Mein eigenes Wissen über diese Gruppen stammte fast ausschließlich aus dem, was ich von Projekt-Blue-Book-Mitarbeitern hörte: Sie waren alle Spinner und Visionäre.

Meine Verwandlung war allmählich, aber in den späten sechziger Jahren war sie abgeschlossen. Ich würde nicht einen weiteren Moment mit dem Thema UFOs verbringen, wenn ich nicht ernsthaft das Gefühl hätte, dass das UFO-Phänomen real ist und dass Bemühungen, es zu untersuchen und zu verstehen und schließlich zu lösen, eine tiefgreifende Wirkung haben könnten – vielleicht sind sie sogar das Sprungbrett für die menschliche Sicht auf das Universum.“

Diese ernsten Stimmen wurden von den Massenmedien nicht erst genommen, die mit ihrer Desinformation fortfuhren und viele Bilder und Videos von fliegenden Untertassen verbreiteten. Heute findet man dieses Phänomen vor allem im Internet und in sozialen Medien. Psychologen, Soziologen und Skeptiker sollen uns davon überzeugen, dass der Glaube an UFOs und Aliens durch schwache Beweise entsteht, denen optische Illusionen zugrunde liegen, die vorab bestehende Glaubensinhalte unterstützen.

Mich West von Metabunk will uns einreden, dass UFOs, die auf militärischen Videos zu sehen sind, Vögel oder Wetterballons sind, aber keine interstellaren Raumschiffe. Skeptiker haben ihre Probleme damit, dass die US-Navy öffentlich bestätigt hat, dass es sich um unbekannte Flugobjekte handelt.

West spricht sich auch gegen die Aussagen von Whistleblowern aus, wonach sich die US-Regierung im Besitz von abgestürzten UFOs oder toten Aliens befindet. West hat damit Recht, dass Zeugen seit Jahrzehnten angekündigt haben, dass wir den Beweis für außerirdische Intelligenzen bald in Händen halten würden.

Seit den 1970er Jahren sind Pläne in Kraft getreten, die Weltbevölkerung auf das Kontakt-Szenario vorzubereiten, und alle Enthüllungen der letzten Jahre weisen darauf hin, dass wir diese Beweise wohl wirklich bald präsentiert bekommen. Skeptiker können sozial beeinflusst werden, um Dinge abzustreiten, die in der Tat beobachtet wurden.

Viele Analysen von Videos und Fotografien haben ergeben, dass unbekannte Objekte und Wesen gesehen werden, und viele glaubwürdige militärische Zeugen haben ihren Ruf und ihre Karriere riskiert, um über das Gesehene zu berichten. Desinformanten und Soziologen versuchen das alles einem Prozess der sozialen Diffusion oder einer Halluzination zuzuschreiben. Viele Gelehrte können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es weiter fortgeschrittene, höhere Intelligenzen als uns geben könnte.

Forscher von MUFON (Mutal UFO Network) haben in den letzten Jahrzehnten unzählige wissenschaftliche Erforschungen von UFO-Ereignissen durchgeführt und eine Menge Material gesammelt. Ähnlich wie andere UFO-Forschungsorganisationen werden diese Forschungen von der generellen wissenschaftlichen Gemeinschaft größtenteils ignoriert.

Die Massenmedien verbreiten weiter ihre UFO-Geschichten, und das sorgt für eine stetige Zunahme des weltweiten Interesses an UFOs. Periodisch treten neue UFO-Whistleblower hervor und präsentieren ihre Daten, bald sollen endlich die wirklich geheimen Dokumente und Aufnahmen öffentlich präsentiert werden, die Skeptiker und Psychologen von der wahren Realität in Kenntnis setzen werden. Sie werden dann mit ihren Pseudo-Argumenten nicht mehr das Gegenteil behaupten können, weil sie keine wissenschaftliche Arbeit leisten.

Der nächste Punk von Interesse ist die Ankündigung, dass neue Dokumente freigegeben werden, die den Mord an Präsident John F. Kennedy betreffen. Es sollen darin Referenzen auf UFOs bzw. fliegende Untertassen enthalten sein. Schon vor einigen Jahren sind derartige Gerüchte aufgetaucht. Damals wurde enthüllt, dass der Filmstar Marylin Monroe ermordet wurde, weil sie UFO-Geheimnisse von Präsident Kennedy erfahren haben soll.

Der Ufologe Nick Redfern veröffentlichte dazu im Jahr 2021 sein Buch „Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe“. Der Filmstar soll Berichte über UFOs, Aliens, Roswell und die Area-51 vernommen haben und wollte diese Regierungsgeheimnisse der Öffentlichkeit enthüllen. Nick Redern schreibt, dass Monroe der US-Regierung zum Opfer fiel, weil sie über abgestürzte UFOs und tote Körper von Piloten in Militärbasen wusste.

Redfern schreibt, dass der Geheimdienst CIA ihren Tod wie eine Überdosis Drogen aussehen ließ, doch der wahre Grund ihres Hinscheidens war ein geplanter Mord, weil Marilyn Monroe über gefährliches UFO-Wissen verfügt hat.

Der Autor Donald R. Burleson, präsentierte im Jahr 2011 sein Werk „UFOs and the Murder of Marilyn Monroe“ und stellt ähnliche Behauptungen auf. Dieses Buch ist das am meisten kontroverse Werk über den Filmstar, wobei der Autor Dokumente des FBI und der CIA vorstellt, die belegen, dass Monroe keinen Selbstmord begangen hat.

Der wahre Grund war ihr Wissen über streng geheime Dinge, die mit der Bergung von UFO-Wracks zu tun hatte. Dr. Burleson schreibt, Marylin erfuhr Dinge, die sie nicht hätte wissen sollen, und das beendete ihr Leben mit nur 36 Jahren.

Auch Dr. Steven Greer hat sich mit diesem Fall befasst und ist derselben Meinung. Er sagt, der Mord wurde von der CIA koordiniert, weil Marylin Monroe eine Affaire mit Präsident John F. Kennedy eingegangen war. Dr. Greer präsentierte ein streng geheimes Memo, das zwei Tage vor ihrem Tod ausgestellt wurde, bevor der Star am 5. August 1963 tot in Brentwood, Los Angeles, aufgefunden wurde.

Diesem Memo kann man entnehmen, dass JFK ihr erzählt hat, dass sich „Dinge vom Weltraum“ in einer streng geheimen Luftwaffenbasis befinden. Beamte befürchteten, dass sie dieses Wissen auf einer Pressekonferenz enthüllen könnte. Dr. Greer denkt, dass es sich um das Roswell-Wrack handelt, dass im Juli 1947 in New Mexico abgestürzt ist.

Dr. Greer: „Sie drohte damit, eine Pressekonferenz abzuhalten, um der Welt zu erzählen, was Jack Kennedy ihr während eines Kissengesprächs darüber erzählt hatte, dass er Trümmer eines außerirdischen Fahrzeugs auf einem geheimen Luftwaffenstützpunkt gesehen hatte, wie das Dokument es nennt. Sie wurde dafür ermordet.“

Der neue Whistleblower David Grusch hat ebenfalls berichtet, dass es zu einem unmoralischen Vorgehen der Regierung gekommen war, um diese Geheimnisse zu beschützen. Grusch spricht von kriminellen Aktivitäten und sogar Morden, die von Geheimdiensten begangen wurden, um die Bergungs-Programme zu verbergen. Grusch hat ausgesagt, er besitzt Beweise für diese Verbrechen, die begangen wurden.

Es sollen in kurzer Zeit neue Insider aussagen, die bezeugen können, was er behauptet, und dieser Vorgang wird mit einer Form der offiziellen Offenlegung von UFO-Geheiminformationen gleichgestellt. Ähnlich wie diese Regierungs-Whistleblower plant auch der Kongressabgeordete Tim Burchett eine Pressekonferenz abzuhalten, damit die Regierung dazu übergeht, Beweise zu veröffentlichen, die er hinter verschlossenen Türen gesehen hat.

Er fordert, dass keine unvollständigen Daten über das Phänomen mehr freigegeben werden sollen, sondern dass die Bürger der Welt sehen sollen, was in privaten Sitzungen schon vorgelegt worden ist. Es ist an der Zeit für eine vollständige Offenlegung!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 18.08.2023