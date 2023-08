Alles ist Energie! Wie du dein Leben verändern kannst

Das Universum besteht aus reiner Energie. Alles, was wir sehen, hören, berühren, erleben und was uns umgibt, ist Energie in für uns wahrnehmbarer Form.

Der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und sagt: »Wir können unser Leben durch Energie beeinflussen und verändern!

Wir müssen uns nur unserer eigenen Energie bewusst werden, dann können wir steuern, welche Energien wir anziehen und übertragen.« Von Emanuell Charis

»Alles ist Energie, gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest, und du kreierst diese Realität.«

Diese weisen und klugen Worte stammen von keinem Geringeren als Albert Einstein und sind von großer Bedeutung, wenn es darum geht, unser Leben zu verändern und unsere Träume zu verwirklichen.

Denn wenn wir uns auf die Energien und Frequenzen konzentrieren, die wir in unserem Leben haben möchten, können wir auf diese Weise tatsächlich unsere Realität verändern – bis hin zur Erschaffung einer neuen persönlichen Realität.

»Das bedeutet«, so Emanuell Charis, »dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, welche Energie wir in unser Leben ziehen möchten. Wenn wir uns auf negative Gedanken und Emotionen konzentrieren, ziehen wir auch negative Erfahrungen und Situationen in unser Leben.

Konzentrieren wir uns aber auf positive Gedanken und Emotionen, ziehen wir damit positive Erfahrungen und Situationen in unser Leben.« In kurzen Worten zusammengefasst: Gleiches zieht Gleiches an. Immer!

In diesem Zusammenhang betont Charis nochmals eindringlich, dass wir wirklich die Macht haben, unsere Realität zu gestalten. Wir müssen unser Denken und Handeln entsprechend konsequent auf das ausrichten, was wir wollen.

Star-Hellseher Charis mahnt jedoch zugleich auch zur Achtsamkeit: »Man muss, wie es im alten Sprichwort heißt, immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht – denn es kann und wird in Erfüllung gehen!«

Die uns umgebende Energie beeinflusst unser Leben auf viele verschiedene Arten. Auch wir selbst sind ein Teil dieser Energie – und wir bestehen daraus. Deshalb ist es uns möglich, durch bewusste Nutzung und Steuerung unserer eigenen Energie unser Leben zu beeinflussen und zu verändern. (Quantenphysik und Spiritualität!)

300x250

»Indem wir bewusst mit unseren Gedanken und Emotionen umgehen und achtsam handeln, können wir unsere Energie in eine positive Richtung lenken und unser Leben auf eine Weise gestalten, die uns glücklicher und erfüllter macht«, erläutert Emanuell Charis das Prinzip und fährt fort:

»Wir müssen uns dabei darüber im Klaren sein, dass unsere Energie nicht nur von uns selbst, sondern auch von unserer Umgebung und den Menschen um uns herum beeinflusst wird!«(Die Wahrheit über Karma! Warum unsere Handlungen unser Schicksal bestimmen!)

Deshalb ist es wichtig, so der Star-Hellseher und Lebensberater weiter, sich von negativen Einflüssen zu distanzieren und die Aufmerksamkeit und Konzentration stattdessen auf positive Energien zu richten.

Dies kann bedeuten, dass wir uns von toxischen Beziehungen oder Arbeitsumgebungen trennen oder uns Zeit für Aktivitäten nehmen, die uns selbst Freude bereiten und uns mit positiver Energie aufladen.

300x250 boxone

Indem wir uns auf unsere eigene Energie konzentrieren und uns von negativen Einflüssen fernhalten, können wir unsere Ziele erreichen, unsere Beziehungen verbessern und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden steigern.

Das Leben neu betrachten und gestalten

In der Quantenphysik wird seit langer Zeit diskutiert, dass alles um uns herum aus Energie besteht. Demnach entsteht und besteht Materie nicht durch feste Teilchen, sondern durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie wie ein kleines Sonnensystem zusammenhält.

Diese Kraft ist die Energie, die alles um uns herum durchdringt und uns am Leben hält.

Sobald wir also tief im Inneren erkennen und begreifen, dass alles um uns herum aus Energie besteht, können wir beginnen, unser Leben auf eine ganz neue Art und Weise zu betrachten.

Denn wenn alles Energie ist, dann bedeutet das auch, dass wir selbst Energie sind und somit die Fähigkeit haben, Einfluss auf unsere Realität zu nehmen und diese zu formen.

Aber wie? Emanuell Charis beantwortet diese Frage: »Wenn wir uns auf eine bestimmte Frequenz einschwingen, dann ziehen wir automatisch ähnliche Energien an und manifestieren somit unsere Wünsche und Träume.«

Das ist keine Philosophie, sondern Physik, wie der bekannte Star-Hellseher betont. Die Gesetze der Quantenphysik zeigen uns, dass unsere Gedanken und Emotionen eine direkte Auswirkung auf unsere Realität haben.

Wenn wir also unser Leben verändern möchten, müssen wir uns bewusst WERDEN und uns jederzeit bewusst SEIN, welche Frequenz wir aussenden und welche Realität wir somit anziehen bzw. erschaffen.

»Indem wir uns auf positive Gedanken und Emotionen fokussieren, können wir uns auf eine höhere Frequenz einschwingen und somit eine positive Wirklichkeit manifestieren«, erläutert Charis.

»Es liegt also ganz allein an uns, welche Realität wir erschaffen. Im Wissen, dass alles Energie ist, die wir beeinflussen und formen können, können wir unser Leben auf eine ganz neue Art und Weise gestalten.«

Eine Möglichkeit, dies zu erkennen, zu verstehen und schließlich in die Tat umzusetzen, ist durch Meditation und Visualisierung. Wir konzentrieren uns auf unsere Atmung und stellen uns vor (visualisieren), wie wir uns fühlen möchten.

Auf diese Weise können wir positive Energie in uns aufbauen und negative Gedanken und Emotionen loslassen. Wir können auch unsere Umgebung mit Energie aufladen, indem wir positive Gedanken und Worte aussprechen und uns auf die Schönheit und das Gute um uns herum einlassen.

»Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.«

Auch dieses Zitat stammt von Albert Einstein, der damit einen wichtigen Punkt im Hinblick auf das Thema ›Alles ist Energie‹ angesprochen hat. »Denn unsere Vorstellungskraft beeinflusst maßgeblich unsere Wahrnehmung und somit auch unsere Realität«, erklärt Emanuell Charis.

»Wenn wir uns vorstellen, dass wir glücklich und erfolgreich sind, dann wird unser Unterbewusstsein diese Vorstellung als Realität annehmen und uns auf diesem Weg unterstützen.«

Machen wir uns klar: Auch unsere Gedanken und Vorstellungen sind Energie! Befassen wir uns mit positiven Vorstellungen und Gedanken, senden wir positive Energie aus und ziehen diese auch in unser Leben.

Es ist also wichtig, unsere Vorstellungskraft zu nutzen, um unser Leben positiv zu verändern. Wir sollten uns bewusst machen, welche Vorstellungen und Gedanken wir haben und diese gezielt auf positive Dinge ausrichten.

Denn nur so können wir die Energie in unserem Leben positiv beeinflussen und unser Leben in die gewünschte Richtung lenken. »Auch Achtsamkeit im Alltag kann uns helfen, bewusster zu werden und uns auf das Positive einzuschwingen«, betont Emanuell Charis.

Die Kraft der Fantasie gestaltet unsere individuelle Wirklichkeit

Die Vorstellungskraft ist eine mächtige Kraft, die unser Leben beeinflusst. Einstein hat seinerzeit erkannt, dass unsere Vorstellungskraft unsere persönliche Realität erschafft. Das bedeutet, dass das, was wir uns vorstellen, auch tatsächlich in unserem Leben manifestieren kann.

Wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass wir erfolgreich sind und unser Leben in vollen Zügen genießen, dann wird sich das auch in unserem Leben widerspiegeln. Unsere Vorstellungskraft kann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und unser Leben zu verändern.

»Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreichst«, erläutert Charis die Vorgehensweise. »Visualisiere dein Leben so, wie du es gerne hättest und konzentriere dich ohne Wenn und Aber und ohne jeden Zweifel darauf. Wenn du dich auf das Positive fokussierst, wirst du auch positive Ergebnisse erzielen. Die Macht der Vorstellungskraft kann dein Leben verändern, also nutze sie zu deinem Vorteil.«

Emotionale Energie

Eine besondere Form der Energie, die unser Leben maßgeblich beeinflusst, ist die emotionale Energie. Sie kann uns beflügeln und uns zu Höchstleistungen antreiben oder uns lähmen – bis hin zur tiefen Depression.

Doch wie können wir unsere emotionale Energie beeinflussen und unser Leben damit verändern? »Zunächst einmal sollten wir uns bewusst machen, dass wir selbst für unsere emotionale Energie verantwortlich sind«, sagt Emanuell Charis.

»Wir können jederzeit entscheiden, ob wir uns von negativen Gedanken und Emotionen beherrschen lassen oder ob wir uns auf positive Gedanken und Emotionen fokussieren.« Eine Möglichkeit, unsere emotionale Energie zu beeinflussen, ist daher die bewusste Wahl unserer Gedanken.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Umgebung, in der wir uns befinden. Negative Menschen und Situationen können uns stark belasten und unsere emotionale Energie negativ beeinflussen. Es ist daher wichtig, uns von negativen Einflüssen zu distanzieren und uns so weit und so oft als möglich in einer positiven Umgebung aufzuhalten.

Alles existiert als Energie, starre Materie ist eine Illusion!

Alles in unserer Welt besteht aus Energie. Es gibt keine feste Materie, sondern nur Schwingungen und Frequenzen. Dieses Konzept mag für manche Menschen gewöhnungsbedürftig sein, aber es ist eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache.

Deshalb ist es wichtig, unsere Energie bewusst zu lenken und einzusetzen. Wir können dies durch Meditation, Visualisierung und Affirmationen tun, um unser Leben zu verändern und zu verbessern.

»Es ist aber auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass unsere Energie auch auf andere Menschen und unsere Umgebung unmittelbaren Einfluss hat«, erläutert Emanuell Charis.

»Wenn wir positive Energie ausstrahlen, können wir anderen Menschen helfen, sich besser zu fühlen und eine positive Atmosphäre schaffen.« Insgesamt ist die Erkenntnis, dass alles Energie ist, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem bewussten und erfüllten Leben, sagt Charis.

Wir können unsere Energie – auch die emotionale – durch Meditation, Yoga, Affirmationen oder andere Entspannungstechniken stärken und ausbalancieren. All das hilft uns dabei, unsere Gedanken und Gefühle bewusst zu steuern – und somit auch die Energie, die wir ausstrahlen.

Fazit

»Es ist unbestreitbar: Wir erschaffen unsere Realität selbst!«, fasst Star-Hellseher Emanuell Charis zusammen. »Das klingt vielleicht erst einmal ungewöhnlich, aber wenn wir uns bewusst machen, dass alles um uns herum aus Energie besteht, wird es verständlicher.«

Jeder Gedanke, jede Emotion und jede Handlung sendet Energie aus, die sich auf unsere Umgebung auswirkt und somit unsere Realität und die anderer Menschen beeinflusst. Wenn wir uns also bewusst mit positiver Energie umgeben, können wir unsere Realität positiv gestalten.

»Wir müssen stets im Sinn behalten, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Realität sind«, betont Charis abschließend. »Wir haben die Macht, unser Leben zu verändern und uns selbst zu verbessern.

Es mag nicht immer einfach sein, aber es lohnt sich, sich bewusst mit positiver Energie zu umgeben und somit unsere Realität zu erschaffen.

Alles ist Energie und wir können diese Energie nutzen, um unser Leben zu verändern – und um die Welt ein bisschen besser zu machen!«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 03.08.2023