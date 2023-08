DÄMONISCH: Radiosender in Deutschland fördert Pädophilie und sympathisiert damit, wie Raubtiere ständig „ihren Trieben entgegentreten“

Ein öffentlich-rechtlicher Radiosender in Deutschland hat kürzlich einen Beitrag ausgestrahlt, in dem er einen Mann feierte, der sich selbst als „unstrafbaren Pädophilen“ bezeichnete.

Das Netzwerk förderte Sympathie für die Pädophilen, die der Sendung zufolge ständig gegen ihren Drang ankämpfen, Kinder zu belästigen und zu vergewaltigen , als müsste die Welt für ihre „wohlwollenden Bemühungen“ dankbar sein.

Der Deutschlandfunk (DLF) strahlte am 26. Juli seine Folge „Unter Kontrolle – Wie Pädophile mit ihrer Sucht leben“ aus, in der es um ein Raubtier ging, der sich hinter dem Namen „Max“ versteckte.

Auszug aus der Webseite:

Max ist pädophil, er fühlt sich körperlich zu Kindern hingezogen. Regelmäßig passt er auf die Kinder einer guten Freundin auf. Sie weiß um seine Präferenz, aber sie vertraut ihm, dass er nicht übergriffig wird.

Etwa ein Prozent aller Männer sollen pädophile Neigungen haben. Pädophile, die für sich in Anspruch nehmen, keine Kinder zu missbrauchen und keine Kinderpornographie zu benutzen, nennen sich Non-Offender. Sie leben in dem Bewusstsein, ihre sexuelle Präferenz nie ausleben zu können.

Mehrere Deutsche Kliniken bieten Therapien unter dem Motto „Kein Täter werden“ an.

Pädophile lernen dort Verhaltensstrategien, die ihnen helfen in schwierigen Situationen die Kontrolle zu behalten. Alle Teilnehmer, die vorher keinen sexuellen Kindesmissbrauch begangen hatten, wurden auch danach nicht übergriffig.

„Werde ich je ein normales Leben führen, trotz meiner Neigung?” – Das Feature nähert sich einer Szene, in der Selbstzweifel herrschen, in der Menschen nach einem Weg suchen, um ihre Liebe zu Kindern nicht auszuleben. Drei pädophile Männer erzählen, welchen Weg sie gefunden haben.

Laut Max ist Pädophilie eigentlich nur eine „sexuelle Neigung“ , weicht von der Norm ab .“ Er begründete seine Pädophilie auch damit, dass heterosexuelle Männer nicht „jede Frau angreifen“, die sie attraktiv finden. (Massiver internationaler Pädophilenring gesprengt)

Max arbeitet mit einer Organisation zusammen, deren Ziel es ist, Pädophile in den Mainstream zu integrieren und ein Netzwerk zwischen diesen Abweichlern zu ermöglichen.(Sound of Freedom: Ballard prangert Mikrochips bei Kindern an – YouTube schützt den Sexhandel mit Kindern, Pädophilen und Pädophilen indem es zensiert (Video))

Schicksal Und Herausforderung (SUH) hat sich zum Ziel gesetzt, „Selbsthilfe unter Pädophilen“ zu fördern und „das enorme Stigma zu bekämpfen und Informationen über diese sexuelle Präferenz leicht zugänglich zu machen“.

Er sagte weiter, dass er sexuelle Beziehungen mit Frauen im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren haben möchte. „Ich fühle mich hauptsächlich zu Mädchen vor und während der Pubertät hingezogen , aber ich fühle mich auch zu Frauen im Teenageralter und zu erwachsenen Frauen hingezogen“, sagte er unverblümt in seinem Profil auf der Website der Gruppe.

Die besagte Gruppe hat auch einen Kurzfilm mit dem Titel „Children’s Friends“ produziert, an dessen Entwicklung Max beteiligt war.

Der Film gibt Ratschläge „aus der Sicht eines Pädophilen“ und wird auf einem deutschen Filmfestival gezeigt.

Bereits 2019 besuchten drei Männer der SUH die Universität Heidelberg zu einem „Pädophilie-Thementag“ und sprachen dort mit Jugendlichen auf dem Campus.

„Die Studierenden kamen aus den medizinischen und psychologischen Fachbereichen und waren im Allgemeinen sehr begeistert von dieser Möglichkeit, mehr über dieses Thema zu erfahren.

Sie beklagten, dass nicht genug davon in ihrem Lehrplan vorkam, und organisierten diese Veranstaltung daher selbst. Das Interesse und die Begeisterung der „Die Teilnahme der Studenten war sehr ermutigend“, heißt es in der Zusammenfassung der Veranstaltung auf der Website der Gruppe.

Ein anderer Pädophiler offenbart DLF seine VERDREHTEN Fantasien

Mittlerweile wurde ein weiterer Pädophiler namens Franz im öffentlich-rechtlichen Radiosender vorgestellt. Er gestand seine gewalttätigen sexuellen Wünsche im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern und hatte Fantasien mit Kannibalismus.

„Ich möchte dominieren. Es ist wie Allmacht: das Kind zu zerstören, Macht über das Kind zu haben, es zu demütigen und zu quälen und solche sadistischen Dinge“, fügte das erschreckende Eingeständnis hinzu.

Eine weitere beunruhigende Geschichte in der Serie handelte von einer Mutter namens Anna, die einem Pädophilen erlaubt, sich um ihre Kinder zu kümmern.

Das Ärgerlichste daran ist, dass sie den angeblichen Sexismus, den sie erlebt hat, als Vorwand nutzt, um diesem Raubtier Zugang zu ihren Kindern zu gewähren.

Die Mutter bestand jedoch darauf, dass sie ihren Kindern gesagt habe, sie sollen Annäherungsversuche von Erwachsenen ablehnen, indem sie „ihre Hände wegschieben“.

Der Pädophile/Sitter namens Pascal gab unterdessen zu, sexuell erregt zu sein, als er Annas Kinder zu Hause nackt sah. Er sagte, dass seinen Pädophilenkollegen der Zugang zu Kindern als Therapieform ermöglicht werden sollte.

Die in Berlin lebende Journalistin Judith Basad, die den Inhalt der Episode rezensierte, äußerte ihre tiefe Besorgnis darüber, wie Männer mit dem Drang, Kinder zu missbrauchen, als lobenswert hingestellt würden.

„Es ist offensichtlich, dass dies darauf abzielt, Pädophilie als sexuelle Identität zu normalisieren. Männer mit perversen Vergewaltigungsphantasien mit Kindern werden als Opfer dargestellt, die Mitgefühl verdienen“, kommentierte sie.

„Es ist besorgniserregend genug, wenn eine solche Normalisierung von einzelnen pädophilen Gruppen ausgeht. Noch schockierender ist, dass eine der renommiertesten Medienmarken Deutschlands mit staatlicher Unterstützung diesen schrecklichen Forderungen eine Plattform bietet.“

Für Kritiker und Beobachter ist es kaum vorstellbar, dass diese Maßnahmen akzeptiert, geschweige denn normalisiert werden und früher als später legalisiert werden könnten.

Der „aufgeweckte Mob“ und der „linke Kult“ dürften bei ihren Bemühungen, ihre Ideologien zu verbreiten, außer Kontrolle geraten sein.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 24.08.2023