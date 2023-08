Die unsichtbare Gefahr: Der beunruhigende Anstieg des Mikrowellensyndroms EMF

Die 10-jährige Tochter von Courtney Gilardi hatte noch nie Schlafprobleme. Doch im August 2020, am Morgen nach der Installation eines 5G-Mobilfunkmastes im Umkreis von 135 Meter von ihrem Haus in Pittsfield, Massachusetts, wachte sie auf und klagte über Kopfschmerzen, Schwindel, ein Summen in ihrem Kopf und allgemeines Unwohlsein.

Normalerweise steht sie um 8 Uhr morgens auf, aber an diesem Tag kam sie erst am Nachmittag nach unten.

„Sie sah nicht gut aus und sagte, dass sie Kopfschmerzen hatte, ihr schwindelig war und sie sich unwohl fühlte. Das sind keine Worte, die sie jemals zuvor benutzt hat, um zu beschreiben, wie sie sich fühlt“, sagte Frau Gilardi.

Bei dem Mädchen, ihrer Schwester und Frau Gilardi selbst, die nach eigenen Angaben unter Schlafstörungen, Herzrasen und Migräne litt, wurde bald darauf das Mikrowellensyndrom diagnostiziert, eine Erkrankung, die bekanntermaßen auftritt, wenn eine Person elektromagnetischen Feldern (EMF) ausgesetzt ist, die von drahtlosen Technologien ausgesendet werden.

Der Rat des Arztes war einfach: Halte dich von deinem Zuhause fern.

Mikrowellen-Syndrom: Was ist es und wie schadet es dir?

Das Mikrowellensyndrom bezeichnet die Empfindlichkeit und die Entwicklung von Symptomen, die durch Mikrowellenstrahlung aus der Umwelt verursacht werden. Diese Art von Strahlung wird zum Erhitzen von Lebensmitteln in Mikrowellenherden verwendet.

Die Menschen sind der Mikrowellenstrahlung vor allem durch drahtlose Geräte und Antennen ausgesetzt. Mobilfunktürme, Wi-Fi-Modems, Telefone, Tablets, Smart Wearables und intelligente Haushaltsgeräte senden diese Wellen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr aus.

Zu den Symptomen der Mikrowellenstrahlung gehören Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stress, Schmerzen und sogar Hautausschläge. Bei Menschen mit chronischen Krankheiten kann das Mikrowellensyndrom zu einer Verschlimmerung bereits bestehender Symptome führen, so die Forschung.

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung: Aktuelle Befunde

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung sind seit langem umstritten. Von der Industrie finanzierte Studien kommen oft zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen Exposition und Gesundheit gibt.

Aus ethischen Gründen gibt es keine randomisierten Studien am Menschen, aber prospektive Studien am Menschen sowie Tier- und Zellstudien deuten auf potenziell schädliche biologische Auswirkungen hin. (5G ist ein Waffensystem, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu TÖTEN, sagt Waffenexperte)

300x250

Marinemedizinische Forschung

1971 veröffentlichten Forscher des Naval Medical Research Institute einen Bericht über die biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Felder, einschließlich Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung (pdf). Der Bericht untersuchte ihre Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Zellen.

Professor Martin Pall von der Washington State University, der sich auf das chronische Müdigkeitssyndrom, multiple chemische Sensibilität und die Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern niedriger Intensität im Mikrowellenbereich auf den menschlichen Körper spezialisiert hat, fasste die biologischen Auswirkungen wie folgt zusammen:

300x250 boxone

Vierzig neuropsychiatrische Wirkungen, darunter Veränderungen der Gehirnstruktur, der Gehirnfunktion, der psychologischen Reaktionen und des Verhaltens.

Acht hormonelle Auswirkungen, darunter Hyperthyreose und Hypophysenfunktionsstörung.

Auswirkungen auf das Herz, einschließlich verminderter Herzaktivität und Veränderungen des Herzrhythmus.

Chromosomenbrüche und Veränderungen der Chromosomenstruktur.

Histologische Veränderungen an den Hoden.

Zelltod, ein wichtiger Prozess bei neurodegenerativen Erkrankungen.

Weitere biologische Auswirkungen waren Veränderungen des Stoffwechsels und der Verdauung.

Der Bioinitiative-Bericht

Der Bioinitiative-Bericht, der von Dr. David Carpenter, Professor für Umweltgesundheitswissenschaften an der University of Albany’s School of Public Health, mitverfasst wurde, untersuchte den Zusammenhang zwischen EMFs und Gesundheit. Es wurde festgestellt, dass schädliche biologische Reaktionen sogar bei Werten ausgelöst werden können, die weit unter den Industriestandards für die maximale Körperexposition liegen, die auf 1,6 Watt pro Kilogramm festgelegt sind (PDF ) .

Der aktuellen Norm liegt die Annahme zugrunde, dass Mikrowellenstrahlung ausschließlich durch Wärme auf den Körper einwirkt und ihre nichtthermischen Wirkungen außer Acht lässt.

Allerdings wurde die Exposition gegenüber nichtthermischer EMF-Strahlung in einer chronischen Stärke von 0,00034 Mikrowatt durch Mobiltelefone mit einer erheblichen Verringerung der Spermienzahl in Verbindung gebracht. Mikrowatt repräsentieren ein Millionstel Watt.

Darüber hinaus berichteten Kinder und Jugendliche, die kurzzeitig 0,02 Mikrowatt ausgesetzt waren, über Symptome wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule, heißt es in dem Bericht.

„ Es gibt wirklich keinen Grad, an dem man mit absoluter Sicherheit sagen könnte, dass es für alle sicher war “, sagte Dr. Carpenter gegenüber der Epoch Times.

Er fügte hinzu, dass die Festlegung eines Standards ohne biologische Auswirkungen unrealistisch sei, da die Nutzung drahtloser Technologien seit der Veröffentlichung des Berichts im Jahr 2007 rasant zugenommen habe und Einzelpersonen einer erhöhten Mikrowellenstrahlung ausgesetzt seien.

Während der Bericht wegen fehlender Begutachtung durch Fachkollegen geprüft wurde, wurden alle darin enthaltenen Studien einer Begutachtung durch Fachkollegen unterzogen.(Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Das Moskauer Signal

Vor der Einführung von Mobiltelefonen und drahtlosen Geräten dokumentierte der Bericht „Moscow Signal“ Mikrowellenübertragungen der Sowjetunion von 1953 bis 1976 im Bereich von 2,5 bis 4,4 Gigahertz (GHz), was dem Frequenzbereich der heutigen Wi-Fi- und 4G-Netzwerke entspricht.

Obwohl die US-Regierung schließlich feststellte, dass es sich bei der Enthüllung um einen Spionageversuch ohne nennenswerte gesundheitliche Auswirkungen auf das Botschaftspersonal handelte, ist diese Schlussfolgerung umstritten.

Im Jahr 1975 erkrankte Walter Stoessel, der US-Botschafter in der Sowjetunion, an Blutungen aus den Augen und erlag später einer Leukämie. Auch andere Botschaftsmitarbeiter erkrankten an Krebs, was die Kontroverse um den Zusammenhang zwischen Mikrowellenstrahlung und Krebs weiter anheizte.

Ein Jahr später gab das US-Außenministerium eine Studie in Auftrag , in der die Gesundheitsergebnisse von Moskauer Botschaftsmitarbeitern und ihren Familien mit denen von Kollegen aus osteuropäischen Städten verglichen wurden, von denen man annahm, dass sie nicht der gleichen Belastung ausgesetzt waren. Die Studie ergab, dass das Personal in Moskau keine nennenswerten negativen Auswirkungen durch die Mikrowellen-Exposition hatte.

Eine Überprüfung der epidemiologischen Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass die ursprünglichen Ergebnisse vom Außenministerium abgeschwächt wurden und dass einige wichtige Fragen weiterhin unbeantwortet bleiben.

Es ist wahrscheinlich, dass mehr Menschen unter dem Mikrowellensyndrom leiden als bisher angenommen

Laut bevölkerungsbezogenen Umfragen in verschiedenen Ländern sind weltweit schätzungsweise 1,5 bis 13,3 Prozent der Bevölkerung von EMF-Empfindlichkeit betroffen.

Allerdings ist die tatsächliche Prävalenz empfindlicher Personen wahrscheinlich höher als erwartet, sagte Cecelia Doucette, eine Verfechterin der öffentlichen Aufklärung über die Schäden von EMF, gegenüber The Epoch Times.

„Die rasante Verbreitung von drahtlosen Geräten und intelligenten Geräten hat die EMF-Exposition in der Umgebung der Menschen erheblich erhöht und die potenziellen Risiken dieser Strahlung verstärkt“, erklärt Magda Havas, die in Umwelttoxikologie promoviert hat und emeritierte Professorin an der Trent University ist, die sich auf die gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung spezialisiert hat.

Da die meisten Symptome des Mikrowellensyndroms ziemlich vage und häufig seien, könnten viele Menschen empfindlich auf die von drahtlosen Geräten ausgehende elektromagnetische Strahlung reagieren, seien sich dessen aber einfach nicht bewusst, fügte sie hinzu.

In einem Brief an den Herausgeber der Zeitschrift Electromagnetic Biology and Medicine aus dem Jahr 2009 wurde hervorgehoben, dass im Jahr 1985 nur 0,06 Prozent der schwedischen Bevölkerung EMF-empfindlich waren. Diese Zahl stieg jedoch im Jahr 2003 auf 9 Prozent und Schätzungen zufolge waren es im Jahr 2017 etwa 50 Prozent Prozent der Bevölkerung könnten betroffen sein.

Ein Bericht aus dem Jahr 2019, in dem mehr als 435.000 Einwohner des Vereinigten Königreichs beobachtet wurden, lieferte die jüngste Schätzung der Prävalenz der EMF-Empfindlichkeit. Der Autor schätzt, dass 5 bis 30 Prozent der Bevölkerung an leichten Überempfindlichkeiten leiden, 1,5 bis 3 Prozent an mäßigen Überempfindlichkeiten und weniger als 1,5 Prozent an schweren Fällen von Überempfindlichkeit.

Nach der Umstellung von analogen auf intelligente digitale Zähler sei auch die Empfindlichkeit gestiegen, und das Aufkommen von Wi-Fi in Schulen habe laut Frau Havas Bedenken hinsichtlich der Fälle von Kindern geweckt.

„In jüngerer Zeit höre ich, dass sich mit der Errichtung der [5G]-Kleinzellen immer mehr Menschen in ihren eigenen vier Wänden unwohl fühlen“, sagte sie.

Sie verwies auf eine im Januar von schwedischen Ärzten veröffentlichte Fallstudie , die ergab, dass bei den Teilnehmern Symptome auftraten, nachdem die 4G-Antennen ihrer Wohnungen durch 5G-Antennen ersetzt worden waren.

„Die Exposition war viel höher und sowohl die Anzahl als auch die Schwere der Symptome nahmen mit den 5G-Antennen dramatisch zu“, sagte Frau Havas.

Der Schweregrad des Mikrowellensyndroms ist von Person zu Person unterschiedlich. Manche Menschen tolerieren ein gewisses Maß an EMF-Exposition, während bei anderen so schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, dass sie elektronische Geräte nicht nutzen können, auch wenn diese keine Funkstrahlung aussenden.

Wer ist am anfälligsten für das Mikrowellensyndrom?

Studien haben gezeigt, dass Kinder und Frauen anfälliger für die Entwicklung einer EMF-Überempfindlichkeit sind als Männer.

Personen mit chronischen Krankheiten, einschließlich chronischer Müdigkeit und multipler Chemikalienunverträglichkeit, oder früheren Verletzungen oder Traumata sind ebenfalls einem höheren Risiko ausgesetzt. Frühere Verletzungen können physische Vorfälle oder intensive Belastungen durch Umweltgifte wie Schimmel, Chemikalien und EMFs sein.

„Wenn Sie an einer dieser Krankheiten leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch andere haben, viel höher“, sagte Dr. Carpenter.

Darüber hinaus erhöht jede Schädigung des Zentralnervensystems die Strahlenanfälligkeit. Diese Art von Schäden betrifft laut Frau Havas Menschen mit Krankheiten wie Lyme-Borreliose, Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen, oder Personen mit geschwächtem Immunsystem.

„Menschen mit Multipler Sklerose, Parkinson-Krankheit oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen verspüren typischerweise schlimmere Symptome in elektromagnetisch exponierten Umgebungen“, sagte sie. „Umgekehrt lassen ihre Symptome bis zu einem gewissen Grad nach, wenn sie sich in einer elektromagnetisch sauberen Umgebung befinden.“

Tipps zur Linderung der Mikrowellenempfindlichkeit

Bei manchen Menschen mit EMF-Empfindlichkeit können so schwere Symptome auftreten, dass es für sie schwierig ist, ihr Zimmer oder Zuhause zu verlassen. Es gibt jedoch Behandlungsmöglichkeiten, die ihnen helfen können, sagte Dr. Elizabeth Seymour, Fachärztin für Familienmedizin am Environmental Health Center in Dallas, gegenüber der Epoch Times.

Reduzieren Sie Umweltschadstoffe

Das Ergreifen von Maßnahmen zur Verhinderung der Exposition gegenüber EMFs ist der erste Schritt zur Bewältigung der Empfindlichkeit. Dieser Ansatz hilft, die Symptome zu lindern und ermöglicht dem Körper, sich auszuruhen.

Hier sind einige häufig empfohlene Strategien, deren Einzelheiten in späteren Teilen der Serie besprochen werden:

Schalten Sie WLAN und Smart-Geräte aus und wechseln Sie im Schlaf in den Flugmodus. Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Internet kabelgebundene Verbindungen wie Ethernet-Modems anstelle von WLAN. Sorgen Sie für ein sauberes Wohnumfeld. Die EMF-Empfindlichkeit kann durch Faktoren wie Schimmel, chemische Empfindlichkeit und Schwermetalltoxizität ausgelöst oder verstärkt werden. Verwenden Sie ein EMF-Messgerät. Es kann die Frequenzen identifizieren, auf die Sie empfindlich reagieren.

Verbessern Sie die individuelle Gesundheit

Manche Menschen benötigen möglicherweise mehr Hilfe, um ihren Körper wieder in einen normalen Zustand zu versetzen. Die folgenden Maßnahmen können zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit beitragen:

Unterziehen Sie sich Entgiftungstherapien, um Schimmelpilz-, Chemikalien- und Schwermetalltoxizitäten zu bekämpfen, sofern diese zusätzlich zur EMF-Empfindlichkeit vorhanden sind. Ergänzung mit Vitamin C und Melatonin, schlägt Dr. Seymour vor. Diese Antioxidantien helfen, die Oxidation zu neutralisieren, die EMF im Körper verursacht. Führen Sie Therapien ein, die darauf abzielen, das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Treiben Sie regelmäßig Sport und bleiben Sie ausreichend hydriert. Verbessern Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten durch den Verzehr sauberer, gesunder Lebensmittel.

Gesundheitsprobleme bleiben bestehen, während Anwohner im Streit um Mobilfunkmasten kämpfen

Andere Bewohner in der Nachbarschaft von Frau Gilardi leiden seit der Installation eines nahegelegenen Mobilfunkmastes unter Übelkeit, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen.

Sie fingen an, dafür zu kämpfen, dass Verizon den Turm verlegt, aber der Betrieb läuft weiter, da noch ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

Unterdessen verschlimmerten sich die Symptome der Bewohner. Die Töchter von Frau Gilardi griffen darauf zurück, einen Eimer neben dem Bett aufzubewahren, für den Fall, dass sie sich übergeben mussten, während die jüngsten Ausschläge kamen.

„Ich erinnere mich nur an eine Nacht, als meine jüngste Tochter sagte, sie hätte ein Gänsehautgefühl“, sagte Frau Gilardi. „Sie bat mich, mir ihre Haut anzusehen, aber an ihr war nichts zu sehen. … Ich ging nach oben und überprüfte ihr Bett, ihre Bettwäsche … und da war buchstäblich nichts.“

Schließlich suchten die Familienmitglieder im April 2021 Zuflucht in ihrem jahrhundertealten, heruntergekommenen Cottage, in dem es an wesentlichen Annehmlichkeiten mangelt. Trotz des schlechten Zustands und des Schädlingsproblems schliefen ihre Töchter zu Frau Gilardis Überraschung in der ersten Nacht friedlich, ohne Hilfe zu benötigen.

„Ich dachte nur ‚Wow.‘ Es war eine deutliche Verbesserung“, sagte sie.

Frau Gilardi und ihre Töchter sind inzwischen in das Cottage eingezogen und alle früheren Symptome sind verschwunden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 15.08.2023