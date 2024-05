Teile die Wahrheit!

Ein ahnungsvoller neuer Bericht des Sicherheitsrates (SC), der heute im Kreml kursiert und in dem erstmals darauf hingewiesen wird, dass Präsident Putin gestern den Politikwissenschaftler Sergej Karaganow zu seinem wichtigsten Berater für strategische Abschreckung ernannt hat, wurde gebrandmarkt, so der derzeitige Direktor Karaganow des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik (SWAP), von den sozialistischen westlichen Kolonialmächten als „Professor Doomsday" bezeichnet, nachdem er erklärt hatte:

„Russland sollte seine Atomdoktrin überarbeiten und seine Nuklearschwelle senken, um den Westen von einer rücksichtslosen Politik abzuhalten" in einem offenen Brief mit dem Titel: „Durch den Einsatz seiner Atomwaffen Russland könnte die Menschheit vor einer globalen Katastrophe retten."

Kurz nachdem Präsident Putin „Professor Doomsday“ zu seinem wichtigsten Berater für den Einsatz strategischer Atomwaffen ernannt hatte, gab das US-Verteidigungsministerium (DoD, wie in diesem Bericht festgestellt wird, bekannt, dass der B-2-Tarnkappenbomber und der F-35 Joint Strike Kampfflugzeuge und F-15 Eagle-Flugzeuge, für den Transport und Abwurf der neuen thermonuklearen Schwerkraftbombe B61-12 mit einer Länge von 11 Fuß 8 Zoll (3,56 m), einem Durchmesser von 13 Zoll (33 cm) und einem Gewicht von etwa 700 Pfund (320 kg) zugelassen wurde, und klassifizieren sie als taktische Atomwaffe, und die Federation of American Scientists schätzt, dass jede einzelne „mehr kostet als ihr Gewicht in Gold“.

Der einzige Einsatz einer taktischen thermonuklearen Waffe, heißt es in diesem Bericht weiter, bestehe darin, einen Truppenvormarsch zu stoppen, wenn die Reserven aufgebraucht seien.

Zu der Genehmigungsankündigung des Verteidigungsministeriums für den Einsatz thermonuklearer Schwerkraftbomben vom Typ B61-12 durch amerikanische Kampfflugzeuge gesellte sich die Nachricht:

„Russland hat heute einen neuen Bodenangriff in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine gestartet“ – die Nachricht folgte schnell, als das sozialistische Biden-Regime ein neues 400-Millionen-Dollar-Militärhilfepaket für die Ukraine ankündigte, und der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, warnte:

„Es ist durchaus möglich, dass die Russen sich auf einen größeren Angriff auf Charkow vorbereiten … Das werden Sie nicht tun, wenn Sie nicht auch über einen weiteren größeren Angriff direkt auf die Stadt nachdenken.“ (Medwedew: Das wird eine globale Katastrophe – Biden und Macron brauchen Krieg vor den Europawahlen am 9. Juni (Videos))

Als Reaktion darauf, dass das sozialistische Biden-Regime seinem korrupten Marionettenstaat Ukraine ein weiteres Militärhilfepaket schickte, bemerkte der russische Botschafter Anatoli Antonow in den Vereinigten Staaten in diesem Bericht ausführlich:

„Die weitere Waffenlieferung an das Selensky-Regime ist eine Reaktion auf den Erfolg von russischen Streitkräfte an der Front … Unsere Soldaten und Offiziere befreien das russische Land weiterhin durch ihre heldenhaften Anstrengungen … Amerika erkennt diese Tatsache an“ – eine Beobachtung, der sich der ehemalige Geheimdienstoffizier des United States Marine Corps und Waffeninspektor der Vereinten Nationen, Scott Ritter, anschließt und schätzt:

„Was die Ukrainer tun mussten, war, Reserven zusammenzuziehen und Kräfte von anderen Fronten, einschließlich der Charkow-Front und der Odessa-Front, abzuziehen, um auf das Schlachtfeld zu kommen, wo sie eliminiert oder abgenutzt, abgebaut wurden und es gibt keinen Ersatz …

Was passieren wird, ist, dass die Ukraine gezwungen sein wird, Reserven aus der Region Kiew und aus Odessa abzuziehen, um nach Charkow zu gehen, um diese Lücke zu füllen … Während sie das tun, werden die Russen dann eine zweite Angriffswelle starten.

Irgendwo in der Gegend von Saporoschje kommt es zu einem Großangriff, und die Ukrainer stehen vor dem klassischen Dilemma, dass sie verlieren, wenn sie nach Norden gehen, verlieren sie, wenn sie nach Süden gehen, verlieren sie auch, und wenn sie in der Mitte bleiben, verlieren sie – dafür gibt es keine gute Option …

Wir werden dann den völligen Zusammenbruch der ukrainischen Armee und den raschen Rückzug über den Fluss Dnepr erleben … Letztendlich werden ukrainische Generäle, die mit der unvermeidlichen Abschlachtung ihrer gesamten Streitkräfte konfrontiert sind, um Frieden bitten.“

Während Russland und die Vereinigten Staaten ihre Atomwaffenstreitkräfte vorbereiten, während das ukrainische Nazi-Regime sich seiner völligen Niederlage nähert, warnte der Chefberater des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, gerade die sozialistischen westlichen Kolonialmächte:

„Wir hätten nie in die Krise geraten dürfen. Eine ganze dumme Situation … Die Ukraine ist ein korruptes Drecksloch, das überhaupt keine Rolle spielt … Dies ist keine Wiederholung von 1940 mit dem ukrainischen Kürbispräsidenten Wladimir Selenskyj als kirchlichem Außenseiter …

Dieser ganze korrupte Mafiastaat in der Ukraine hat im Grunde hat uns alle betrogen und als Konsequenz werden wir alle am Arsch sein“ – eine Warnung, der sich der weltberühmte amerikanische Militärhistoriker Victor Davis Hanson von der Hoover Institution an der Stanford University anschließt, der diese Woche sein Buch „The End Of Everything: How Wars Descend Into Annihilation“ und gestern die Vereinigten Staaten beurteilte.

Oder dass, wenn man einen unserer 15-Milliarden-Dollar-Flugzeugträger nehmen und ihn in der Meerenge zwischen Taiwan und China stationieren würde, er würde nicht länger als eine Stunde überleben, wenn man bedenkt, dass die Chinesen Raketenbatterien entwickelt haben, mit denen sie 5.000 oder 6.000 kleine Raketen abfeuern könnten. Gehen Sie etwa 15 cm über das Wasser und treffen Sie nachts auf die Wasserlinie. Und das konntest du nicht verhindern.

Sie bauen Atomwaffen in phänomenalem Tempo. Sie arbeiten an der Raketenabwehr. In den Vereinigten Staaten sind es wahrscheinlich wieder 250.000 Studenten; Wenn 1 Prozent Spionage betreibt – und das FBI sagt, dass es mehr ist –, gibt es Tausende von Menschen, die sich Technologie aneignen.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand versteht, dass wir sechs Jahre brauchen werden, um die Javelin-Bestände wieder aufzufüllen, und dass wir das vielleicht auch nicht können. Nordkorea produziert mehr 155-mm-Granaten als wir. Mindestens 2 Millionen davon schickten sie an die Russen.

Wir sind also nicht bewaffnet, und doch haben unsere strategischen Verantwortlichkeiten, unser strategisches Selbstvertrauen und unsere Arroganz nicht im gleichen Maße abgenommen, wie unsere Verteidigungskapazitäten gesunken sind.

Derzeit fehlen uns beim Militär 40.000 Rekruten – das ist noch nie passiert.

Und wenn man analysiert, wer nicht zum Militär geht, dann sind es keine Schwarzen, keine Latinos, keine Schwulen, keine Frauen, keine Transsexuellen, alle diese Zahlen sind gleich … die größte Gruppe sind weiße Männer aus den unteren und Mittelschichten, deren Familien in Vietnam, im ersten Golfkrieg und in Afghanistan gekämpft haben, aber diese dritte und vierte Generation schließen sich nicht an.

Und leider ist für das Militär, wenn man sich die Opfer- oder Todesraten in Afghanistan und im Irak ansieht, die Zahl der Todesopfer doppelt so hoch wie die der Bevölkerungsgruppe – 72 bis 74 Prozent aller Toten in Afghanistan und im Irak sind weiße Männer aus der Mitte und Unterschichten.

Und doch ist es genau die Bevölkerungsgruppe, von der der pensionierte General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, und Verteidigungsminister Lloyd Austin in Zeugenaussagen behauptet haben, dass sie unter weißer Wut oder weißen Privilegien leidet.

Und das Pentagon untersuchte genau diese Art von Verleumdungen über diese Bevölkerungsgruppe, und sie stellten natürlich fest, dass es im Dezember, als sie in aller Stille einen Bericht veröffentlichten, keine Verschwörung weißer Rassisten gab.

Aber der Punkt ist, dass man kein wirklich erfolgreiches Militär haben kann, wenn einem in nur einem Jahr 40.000 Rekruten fehlen.“

Wenn die ukrainische Armee kollabiert, dann kann die NATO nur tatenlos zusehen

Im Podcast „Judging Freedom“ befasst sich der Oberst a.D der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor mit dem anhaltenden Zusammenbruch der ukrainischen Armee. Dabei schließt er ein Eingreifen der NATO auf dem Schlachtfeld von vornherein aus.

„Es wäre ein Durcheinander von Armeen, Luftstreitkräften und einigen Seestreitkräften, die versuchen würden, zusammenzuarbeiten und gegen einen Feind zu kämpfen, der absolut einheitlich befehligt wird und daher auch absolut einheitlich vorgeht. Wir haben nichts Vergleichbares“, so Macgregor.

Laut dem US-Experten kann der Westen nur „zusehen, wie die Tragödie ihren Lauf nimmt“.

…

Knapp 9.000 Zivilisten aus frontnahen Ortschaften bei Charkow evakuiert

Oleg Sinegubow, der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung des Gebiets Charkow, meldet auf Telegram andauernde Angriffe der russischen Streitkräfte. Er berichtet über mindestens 13 Verletzte und ein Todesopfer.

Angesichts der aktiven Kampfhandlungen an der Kontaktlinie bei Charkow und Kupjansk dauert die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den frontnahen Ortschaften an. Wie Sinegubow am Donnerstagmorgen mitteilt, seien seit dem Beginn der russischen Großoffensive in der Region inzwischen 2.319 Einwohner des Kreises Tschugujew, 3.834 Einwohner des Kreises Charkow und 103 Einwohner des Kreises Bogoduchow in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt habe man 8.779 Zivilisten evakuiert, hießt es.

Schoigu bezeichnet Russlands militärische Sonderoperation als Hauptaufgabe in seinem neuen Amt

Der ehemalige russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu, der kürzlich zum Sekretär des Sicherheitsrates ernannt wurde, erklärt in einem Interview mit dem Journalisten Pawel Sarubin, dass die Sonderoperation die Hauptaufgabe in seinem neuen Amt bleibe.

„Die militärische Sonderoperation bleibt die Hauptaufgabe. Das ist natürlich die Produktion von Munition, von Rüstungsgütern, von militärischer Ausrüstung.“

Schoigu betont, dass die russischen Truppen in alle Richtungen vorrücken, der Vormarsch verlaufe „recht gut“. Der Beamte hofft, dass die Offensive fortgesetzt wird und dass hierfür ausreichend Reserven an Personal, Ausrüstung und Munition zur Verfügung stehen werden.

Peskow: Russland begrüßt jede Art von Friedensinitiativen für die Ukraine

Russland begrüßt alle Friedensinitiativen zur Ukraine. Das Thema dieses Konflikts wird auch bei den Gesprächen in China zur Sprache kommen, gibt Dmitri Peskow bekannt, der Pressesprecher des russischen Präsidenten.

„Die Ukraine wird auf jeden Fall diskutiert werden. Generell begrüßen wir alle friedlichen Initiativen, und Moskau ist natürlich auch beeindruckt von der Vision der chinesischen Seite über mögliche Perspektiven, mögliche Gründe für den Beginn einiger Versuche, die Situation zu lösen.“

Peskow betont, dass dies erst der Anfang der Gespräche in China sei und eine sehr intensive Diskussion bevorstehe.

„Wir kennen die Situation auf ukrainischer Seite, die in der Tat schon jetzt rechtlich die Möglichkeit von Verhandlungen ausschließt. Deshalb ist dieser Prozess langwierig, aber die konstruktive Haltung der chinesischen Seite beeindruckt uns.“

