Die verborgene Geschichte, die Geheimbünde lehren

Als Reporter besteht meine Aufgabe darin, Informationen aus erster Hand und direkt aus Quellen zu erhalten, wann immer dies möglich ist. Was mir nicht bewusst war, ist, dass die Berichterstattung über Geheimgesellschaften aus erster Hand einen an Orte und Geheimnisse führt, die nicht in unseren aktuellen wissenschaftlichen Rahmen passen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Das bedeutet nicht, dass sie nicht real sind. Als Thomas Jefferson von einer Theorie über Meteoriten aus dem Weltraum erfuhr, sagte er einmal: „Ich würde lieber glauben, dass zwei Gentleman-Gelehrte aus Harvard lügen würden, als dass Steine ​​vom Himmel fallen würden.“

Lassen Sie uns in dieser Woche einen Blick auf einige der sehr jenseitigen Erfahrungen werfen, die ich im Umgang mit den höchsten Ebenen der Weltmacht und den verschiedenen dortigen geheimen Gruppierungen gemacht habe.

Den ersten esoterischen Kontakt hatte ich, als ich bei einem Shipibo-Schamanen im Amazonasgebiet studierte. Die Shipibo nutzten die Droge Ayahuasca, um mit den Geistern des Amazonas zu kommunizieren. Als ich an diesen Zeremonien im hohlen Stamm eines riesigen Baumes tief im unberührten Regenwald teilnahm, hatte ich den Eindruck, dass der Amazonas selbst empfindungsfähig war.

Die Bäume waren alle Teil eines weltweiten psychischen Netzwerks, das alle Pflanzen verband und die Gedanken der verschiedenen Tiere beobachten konnte. Der Amazonas-Regenwald selbst schien ein fühlendes Wesen zu sein. Der Geist des Amazonas sagte mir, dass er angegriffen werde und dass ich nach Asien reisen müsse, um Hilfe zu holen.

Das ist einer der Gründe, warum ich nach Asien gegangen bin. Jetzt, 40 Jahre später, trägt dieses Unterfangen Früchte, da asiatische Geheimgesellschaften sich bereit erklärt haben, dem Planeten zu helfen.

Die Verbindung mit den asiatischen Geheimgesellschaften (über die ich zuvor ausführlich geschrieben habe) führte dazu, dass das Pentagon mich über seine Abteilung für psychische Kriegsführung „Männer, die auf Ziegen anstarren“ kontaktierte.

Die Person, die sie schickten, war Paul Laine. Als ich ihn traf, gab er unter dem Vorwand an, er arbeite für die Oracle Corporation, die dem Tech-Milliardär Larry Ellison gehört. Laine informierte über fantastische Erfindungen aus der Vergangenheit, die inzwischen unterdrückt worden waren. Ein Beispiel waren all die Telegrafenkabel, die man in den alten Westernfilmen sieht. Sie wurden mit Strom aus der Erde betrieben. Diese Technologie ist für uns jetzt verloren.

Eine weitere, esoterischere, unterdrückte alte Technologie war die Gewinnung einer mysteriösen Form der Mondenergie. Menschen, die als Wahnsinnige bekannt sind, reagierten oft besonders empfindlich auf diese Energieform.

Es soll Fenster zu alternativen Realitäten und zur Fernsicht auf Orte und Ereignisse in dieser Realität öffnen. Es war diese Möglichkeit der Fernbeobachtung, an der das Pentagon interessiert war. (Erfahrungen aus erster Hand mit verschiedenen Geheimgesellschaften, die die Welt kontrollieren)

Zu den vielen Dingen, die ich von dieser Gruppe gelernt habe, gehörte, dass NASA für „Not A Space Agency“ stand. Es stellt sich heraus, dass die NASA nur ein riesiges Filmstudio ist, das Unmengen an Steuergeldern stiehlt, um die Illusion zu erzeugen, dass wir den Weltraum erforschen.

Das Pentagon wies darauf hin, dass die gesamte bemannte Weltraumforschung in den 1970er Jahren auf mysteriöse Weise eingestellt worden sei und dass jemand oder etwas uns daran gehindert habe, diesen Planeten zu verlassen.

Das scheint der Grund zu sein, warum alle Raumschiffe von Elon Musk auf Missionen zum Mars in die Luft gesprengt werden, wenn sie versuchen, den Planeten zu verlassen. Sie kamen zu dem Schluss, dass unser Planet in irgendeiner Form unter Quarantäne steht.

Die Leute vom Pentagon sagten auch, dass ihre Untersuchungen darauf hindeuteten, dass die fortgeschrittene Zivilisation auf diesem Planeten mindestens zweimal zerstört wurde. Sie behaupten, sie hätten Beweise dafür gesehen, dass bei diesen Ereignissen Atomwaffen eingesetzt wurden.

Beispielsweise gibt es sehr überzeugende Beweise für einen verheerenden Atomkrieg im alten Indien, darunter radioaktive Skelette, geschmolzenes Glas usw. Es scheint sich dabei um ein Ereignis vor 26.000 Jahren zu handeln, dessen Überlebende viele der heute existierenden Geheimbünde gründeten. Für Hintergrundinformationen lesen Sie bitte die Informationen unter dem folgenden Link.

Außerdem gibt es Hinweise auf einen mysteriösen genetischen Engpass, der darauf hindeutet, dass die Menschheit vor 74.000 Jahren angeblich „durch einen gewaltigen Vulkan“ beinahe ausgelöscht wurde.

Dann gibt es eindeutige Beweise dafür, dass der Meeresspiegel während der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren um 122 Meter niedriger war.

Darüber hinaus deuten Daten aus Eisbohrkernen darauf hin, dass diese Eiszeit vor 11.600 Jahren äußerst abrupt endete. Dies führte weltweit zu einem plötzlichen Anstieg des Meeresspiegels, der ganze Kontinente und Küstenebenen unter Wasser setzte.

Aus diesem Grund gibt es in Kulturen auf der ganzen Welt Legenden und Erinnerungen an eine riesige Flut. In Asien wird beispielsweise viel vom verlorenen Kontinent Lemuria gesprochen. Was wir als die verschiedenen Inselstaaten Ostasiens wie Indonesien und die Philippinen kennen, war Teil einer großen Landmasse, die am Ende der Eiszeit überschwemmt wurde.

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass mir diese Ereignisse von sehr mächtigen Geheimgesellschaften erzählt wurden, die bis heute einen Großteil unserer Zivilisation kontrollieren.

Insbesondere die gnostischen Illuminaten und die Gruppen der Schwarzen Sonne vertreten solche Überzeugungen. Beide behaupten, von Überlebenden der Zivilisationen vor der Sintflut gegründet worden zu sein.

Beginnen wir mit der gnostischen Illuminati-Version der Geschichte. Sie sagen, dass ihre Gruppe von dem Mathematiker Pythagoras gegründet wurde, der von 570 bis 490 v. Chr. lebte. Pythagoras lehrte seine Schüler:

(1) dass die Realität auf ihrer tiefsten Ebene mathematischer Natur ist,

(2) dass Philosophie zur spirituellen Reinigung genutzt werden kann,

(3) dass die Seele zur Vereinigung mit dem Göttlichen aufsteigen kann,

(4) dass bestimmte Symbole eine mystische Bedeutung haben und

(5) dass alle Ordensbrüder strikte Loyalität und Geheimhaltung wahren sollten.

Allerdings waren die gnostischen Illuminaten, denen ich begegnete, sagen wir Pythagoras, der von ägyptischen Priestern und babylonischen Maggi ausgebildet wurde, der Erbe eines viel älteren Wissensbestands aus der Zeit vor der Sintflut. Ihrer Meinung nach war das Mittelmeer beispielsweise ein riesiges Flusstal, das plötzlich überflutet wurde und sich in einen Ozean verwandelte.

Die Überlebenden dieser massiven Zerstörung kamen zu dem Schluss, dass das Wesen, das diese Flut verursacht hatte, böse war und gestürzt werden musste. Zu diesem Zweck rekrutieren sie 3000 Genies jeder Generation, um ihre Traditionen und ihr Engagement für den Sturz des Schöpfers fortzuführen. Sie sind gegen die Blutlinienherrschaft, weil die Blutlinienherrscher ein göttliches Recht beanspruchen, durch ihren „bösen Gott“ zu regieren.

Warum ist das heute wichtig? Nun, die gnostischen Illuminaten behaupten, die amerikanischen, französischen und russischen Revolutionen begonnen zu haben. Noch wichtiger ist, dass sie behaupten, sie würden jetzt die erste Weltrevolution überhaupt durchführen.

Das Signal zum Beginn ihrer sich nun entfaltenden Weltrevolution war 9/11. Ihr Großmeister Sasha Zaric alias Alexander Romanov sagte, der ehemalige Schachweltmeister Bobby Fischer habe dieses Ereignis geplant, um die geheimen Herrscher des Planeten zu stürzen.

Fischers Idee bestand darin, die Blutlinienherrscher davon zu überzeugen, einer Verschwörung zuzustimmen, die nach hinten losgehen und ihre Existenz bloßstellen würde. Aus diesem Grund sabotierten sie absichtlich die 9/11-Sendung, indem sie zum Beispiel absichtlich eine BBC-Reporterin vor Gebäude 7 platzierten und sie den Einsturz melden ließen, bevor es tatsächlich einstürzte.

Ihre Verschwörung scheint erfolgreich zu sein, denn es war die Wahrheit über 9/11, die vielen Menschen – mich eingeschlossen – die Existenz einer geheimen Gruppe bewusst machte, die die Geschichte manipulierte, indem sie schreckliche Ereignisse inszenierte.

Die gnostischen Illuminaten warnten mich auch vor dem Fukushima-Tsunami und dem nuklearen Massenmordanschlag vom 11. März 2011. Sie kannten nicht alle Einzelheiten, warnten aber, dass zu diesem Zweck eine Atombombe nach Japan geschmuggelt worden sei, und teilten dies sogar den Behörden mit wo dieses Gerät gefunden werden konnte.

Die japanischen Behörden, die versuchten, diesen Angriff zu stoppen, wurden vom Federal Reserve Board ihrer Macht enthoben. Die FRB selbst wird von der Octagon-Gruppe in der Schweiz kontrolliert. An ihrer Spitze stehen Personen, die behaupten, von den ägyptischen Pharaonen abzustammen.

Das bringt mich zu einem anderen Geheimbund, der dreibeinigen Krähe. Wie letzte Woche berichtet wurde, sagen sie, dass sie vom verlorenen israelischen Stamm Ephraim stammen. Sie sind mit der japanischen Kaiserfamilie verbunden, die auch sagt, dass sie von ägyptischen Pharaonen abstammen.

Sie schickten Kaoru Nakamaru, einen Cousin von Kaiser Hirohito, um mich vor der Existenz einer geheimen bösen Gruppe zu warnen, die den Planeten regiert. Sie war die erste Person, die mir überzeugende Beweise dafür lieferte, dass es sich bei 9/11 um einen Insider-Job handelte. Tatsächlich wies mich eine der ältesten Blutlinien-Herrscherfamilien auf 9/11 als Beweis für das Böse hin, während die Täter von 9/11 behaupteten, sie hätten es getan, um das Böse zu stürzen, das von alten Blutlinien begangen wurde.

Es stellte sich heraus, dass dies keine einfache Geschichte von Blutlinie versus Leistungsgesellschaft war, da die alten Blutlinien und die Leistungsgruppen in zwei große Fraktionen gespalten waren. Um es kurz zu machen: Ich befand mich zwischen zwei alten Gruppen, die seit Tausenden von Jahren buchstäblich gegeneinander kämpften. Jeder von ihnen bezeichnete den anderen als böse und als bedürfend, gestürzt zu werden.

Meine Beteiligung an diesen Gruppen führte zu einer weiteren Gruppe, die an diesem alten esoterischen Kampf beteiligt war: den Anbetern der Schwarzen Sonne. Die erste Person, die sie schickten, war Leo Zagami, der behauptete, er sei Illuminati. Diese Gruppe war jedoch im Gegensatz zu der der Romanows mit den antiken römischen Blutlinien der Cäsaren verbunden.

Die Geschichte, die sie erzählten, war, dass sie von einer Hochkultur abstammten, die vor 26.000 Jahren zerstört wurde. Sie behaupten, Erben der wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Zivilisation zu sein, die es ihnen ermöglichen, mit Dämonen, Dschinns, Engeln und anderen Wesenheiten in Kontakt zu treten, die wir heute als Außerirdische bezeichnen.

Auch dies ist relevant, da sie behaupten, sowohl den Vatikan als auch die italienische Mafia zu kontrollieren. Sie bewiesen es, indem sie mir sagten, sie würden Papst Benedikt XVI. und den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi feuern, und dann genau das taten.

Als ich nach Italien reiste, um sie zu besuchen, stellte er mir Vincenzo Mazzara, einen Kavalier des Deutschen Ordens, als seinen besten Ansprechpartner vor. Mazzara behauptete, zur Schwarzen Sonne-Gruppe zu gehören. Er erzählte mir, dass seine Gruppe Befehle entgegennahm, die ihnen über Gammastrahlen von der Schwarzen Sonne übermittelt wurden, einem uralten Außerirdischen, der im Zentrum der Galaxie lebt.

Ja, ich weiß, das ist seltsam, aber derselbe Mazzara wurde mit einer Waffe und einem hochentwickelten Entschlüsselungsgeräts in der Nähe des Hauses eines leitenden Bankiers der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erwischt, der mit den asiatischen Geheimgesellschaften zusammenarbeitete. Es waren auch diese Leute, die für den Tsunami- und Atomangriff gegen Japan am 11. März 2011 verantwortlich waren (in Japan als 3/11 bekannt).

Unmittelbar nach dem 3/11-Angriff auf Japan wurde die Insel La Palma im Südatlantik von Hunderten Erdbeben heimgesucht. In der Mitte der Insel verläuft ein Riss, und Geologen sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein Erdbeben die Hälfte der Insel ins Meer spült und einen 100 Meter hohen Tsunami nach Südeuropa und an der Ostküste der USA auslöst.

Diese Erdbebenserie, verbunden mit der Drohung, sich für 3/11 mit einem Tsunami-Gegenangriff zu rächen, stoppte die Pläne von der Schwarzen Sonne, den Berg Fuji zum Ausbruch zu bringen, und führte zu einem fragilen Waffenstillstand zwischen den kämpfenden Geheimgesellschaften, der bis heute anhält.

Es führte auch dazu, dass eine weitere mysteriöse Gruppe aus dem Nichts auftauchte: die Drachenfamilie. Auch hier werde ich als Reporter über das schreiben, was ich aus dem direkten Kontakt mit dieser Gruppe gelernt habe, und nicht über das, was andere geschrieben haben.

Mein Treffen mit der Drachenfamilie wurde vom Chef des MI6 arrangiert. Er arrangierte das Treffen über einen Nachkommen von Puyi, dem berühmten „letzten Kaiser“. Mir wurde gesagt: „Wenn Sie mit China reden wollen, ist das das Höchste.“

Der Gesandte der Drachenfamilie sagte, seine Gruppe stehe auch in Kontakt mit außerirdischen Wesen. Ihre Botschaft war, dass der Planet einem äußerst strengen diktatorischen Regime unterworfen würde, wenn die Menschen sich nicht zusammenreißen und den Weltfrieden erreichen würden.

Sie sagen, als sie ihre außerirdischen Kontakte fragten, warum sie sich um einen so kleinen Fleck eines Planeten wie die Erde kümmerten, wurde ihnen gesagt: „Sie sollten wirklich, wirklich wissen, was Sie tun, wenn Sie sich mit dem Planeten Erde anlegen wollen. Eure Galaxien sind für die Wesen, die darüber wachen, wie Moleküle in einer Teetasse. Sie kümmern sich um dieses winzige Fleckchen, weil sie denken, es sei ihre Heimat.“

Auch hier liegt der Grund, warum all dieses seltsame Gerede wichtig ist, darin, dass die forensische Spur, die das Finanzsystem und die Weltmacht bis zu ihrem eigentlichen Ursprung verfolgt, zu diesen Gruppen führt.

Der Hauptkonkurrent der FRB im anhaltenden globalen Finanzkrieg ist diese mysteriöse Drachenfamilie. Es ist die Drachenfamilie, die den größten Teil des Goldes und der Edelmetalle der Welt kontrolliert.

Sie führen ihre eigene Geschichte 6000 Jahre zurück auf die Seehandelsnetze Asiens. Das bedeutet, dass sie relativ jung sind im Vergleich zu westlichen Geheimgesellschaften, die behaupten, 26.000 Jahre oder älter zu sein.

Dennoch scheinen sie den Kampf um die Kontrolle über das weltweite Finanzsystem zu gewinnen, weil sie sich auf die reale physische und wirtschaftliche Realität im Hier und Jetzt konzentrieren. Sie unterbrachen die Goldversorgung der FRB in den frühen 1970er Jahren und unterbrechen jetzt ihre Ölversorgung.

Natürlich habe ich bei diesem Thema gerade erst an der Oberfläche gekratzt, aber aus dem direkten Kontakt mit diesen und anderen Geheimgesellschaften bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie alle den Planeten Erde wertschätzen und nicht wollen, dass er zerstört wird. Aus diesem Grund haben sie sich alle darauf geeinigt, den Plan der khazarischen Mafia (KM) zu stoppen, diesen Planeten und die Menschheit durch die Auslösung von Armageddon erneut einer Nahtoderfahrung auszusetzen.

Die KM arbeiten gegen die Lebenskraft. Die anderen Geheimbünde haben vereinbart, die Menge und Vielfalt des Lebens zu erhöhen. Sie alle haben sich geschworen, die Menschheit nie wieder eine Nahtoderfahrung machen zu lassen. Hoffentlich führt dies bald zum Weltfrieden.

Als Zeichen dafür, dass Japan von der Kontrolle der Opposition befreit ist, sehen wir jetzt japanische Straßenwerbetafeln mit der Aufschrift:

„Stoppt den Krieg – Stoppt Selenskyj“

Videoplayer 00:00 00:12 Die KM sucht möglicherweise nach einer weiteren Ausrede für den Lockdown.

Sie befragen ständig die Öffentlichkeit, um herauszufinden, was die größte Angst auslöst, um eine weitere Plandemie voranzutreiben.

Wir alle wissen, dass sie darüber sabbern, uns wieder einzusperren.

Nie wieder

Zu guter Letzt haben wir einige Updates zu Präsident Trump.

Präsident Trump verspricht, Amerika von illegal im Land befindlichen Migranten zu befreien:

„Wir werden alle notwendigen staatlichen, lokalen, bundesstaatlichen und militärischen Ressourcen nutzen, um die größte inländische Abschiebungsaktion in der amerikanischen Geschichte durchzuführen.“

Videoplayer 00:00 00:12

Sehen Sie, wie der ehemalige Assistent von Präsident Trump, Sebastian Gorka, definiert, wer der Deep State ist und wie Trump der einzige ist, der ihn zerstören kann.

Videoplayer

…

