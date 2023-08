Die Vulkanexplosion in Hunga Tonga wurde von Globalisten initiiert, um die Operation Hitzewelle auszulösen (Video)

Teile die Wahrheit!

All das heiße Wetter in diesem Sommer, von dem uns die Globalisten verzweifelt weismachen wollen, dass es auf die „globale Erwärmung“ und den vom Menschen verursachten „Klimawandel“ zurückzuführen ist, ist eine Psy-Operation der Regierung, bei der es um Wettermanipulation und die Auslösung von Vulkanausbrüchen geht, z. B. dem Hung Tonga Explosion im Januar 2022.

Ein erfahrener Geheimdienstanalyst und ehemaliger US-Militäroffizier sagte gegenüber State of the Nation , dass ein Programm namens Operation Heat Wave gestartet wurde, um die Explosion in Hunga Tonga auszulösen und später die „Hitzewelle“ auszulösen, von der wir sagen, dass sie jetzt im Jahr 2023 auftritt.

Da sich die Explosion in Hunga Tonga unter Wasser ereignete – und wahrscheinlich auch, weil sie das Ergebnis staatlicher Geotechnik war – fand sie in den Medien nur sehr wenig Beachtung.

Nur sehr wenige Menschen wissen überhaupt, dass es passiert ist, und noch weniger bringen es mit dem sehr heißen Sommer in Verbindung, von dem Menschen in einigen Teilen der Welt berichten.

„Als der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai am 15. Januar 2022 ausbrach, raste ein Tsunami um die Welt und löste einen Überschallknall aus, der den Globus zweimal umkreiste“, erklären Berichte.

„Der Unterwasserausbruch im Südpazifik schleuderte auch eine enorme Wasserdampfwolke in die Stratosphäre der Erde – genug, um mehr als 58.000 olympische Schwimmbecken zu füllen. Die schiere Menge an Wasserdampf könnte ausreichen, um vorübergehend die globale Durchschnittstemperatur der Erde zu beeinflussen.“ (Aufgedeckt! Die NASA weiß, warum das Wetter so seltsam ist (Video))

Waren beim Vulkanausbruch in Tonga Atomwaffen im Spiel?

Atmosphärische Schwerewellen entstehen, wenn sich Luftmoleküle in der Atmosphäre vertikal und nicht horizontal verteilen. Dies kann beispielsweise passieren, wenn der Wind an Geschwindigkeit zunimmt und über einen Berggipfel steigt, oder als Folge der Konvektion in lokalen Wettersystemen.

Die auf- und absteigenden Wellen übertragen Energie und Impuls durch die Atmosphäre und zeigen ihre Wirkung oft als Wellen in hohen Wolken.

Im Fall des Tonga-Vulkans könnte es sein, dass der schnelle Aufwind von heißer Luft und Asche durch den Ausbruch diese Wellen ausgelöst hat, wenn auch in viel größerem Ausmaß. Allerdings wurde seit dem Start des AIRS-Instruments im Mai 2002 bei keinem früheren Ausbruch etwas Ähnliches beobachtet.

„Das ist es, was uns wirklich verwirrt“, fügte Corwin Wright hinzu, Atmosphärenphysiker an der Universität Bath im Vereinigten Königreich. „Es muss etwas mit der Physik zu tun haben, aber wir wissen noch nicht, was.“

Das Beste, was Wright und seine Mitarbeiter bisher herausgefunden haben, ist, dass ein „großer, fettiger Haufen heißer Gase“ in der oberen Atmosphäre diese Wellen möglicherweise ausgelöst hat, indem er „hoch in die Stratosphäre aufstieg und die Luft herumwirbelte“.

Eine andere Idee ist, dass die grundlegende Zusammensetzung der Atmosphäre auf irgendeine Weise elektrochemisch verändert wurde, möglicherweise durch Geoengineering oder „Chemtrails“.

Es gibt sogar Gerüchte, dass die Vulkane möglicherweise durch eine nukleare Detonation ausgelöst wurden.

Was auch immer der Fall sein mag, der Vulkanausbruch in Tonga war laut , da Menschen im gesamten Südpazifik und sogar in einigen Teilen der Vereinigten Staaten berichteten, während des Ausbruchs extreme Geräusche gehört zu haben.

„Asche hat viele Regionen Tongas abgedeckt, aber ein Strom-, Telefon- und Internetausfall hat es den Hilfsorganisationen erschwert, das Ausmaß der Verletzungen, Todesfälle und Schäden einzuschätzen“, berichtete Strange Sounds .

Wright sagt, dass die Bilder offenbaren, was eine Mischung aus Wellengrößen und -typen zu sein scheint, und dass die in der Atmosphäre beobachtete Konvektion „sehr kompliziert und holprig war und gleichzeitig eine ganze Gruppe von Dingen erzeugt“.

„Das ist es, was wir derzeit glauben, aber wir beobachten es erst seit ein paar Stunden“, fügte er hinzu.

Eine weitere Anomalie bei der Eruption war die explosive Geschwindigkeit des Ereignisses, das sich in etwa 10 Minuten vollständig abspielte, „aber es war explosiv und es ist dieser Impuls, der wahrscheinlich einige starke Gravitationswellen auslöst“, sagte der Klimaforscher Scott Osprey.

Gibt es etwas, das die Regierung nicht kontrolliert?

Luis Millán, ein Atmosphärenforscher am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien, kommentierte die Explosion zum Zeitpunkt ihres Auftretens und sagte den Medien, dass er und seine Kollegen „so etwas noch nie gesehen“ hätten.

Der Grund liegt natürlich darin, dass es künstlich dazu veranlasst wurde, eine Kaskade scheinbar katastrophaler „Erwärmung“ zu erzeugen, alles nur, um den Mythos der globalen Erwärmung und des vom Menschen verursachten Klimawandels voranzutreiben.

In gewisser Weise verändert sich das Klima, weil sehr mächtige Menschen es durch Wettermanipulation und Geoengineering-Waffen herbeiführen. In diesem Fall scheint Hunga Tonga sozusagen in die Luft gesprengt worden zu sein, um die zunehmende „grüne“ Agenda zu entschuldigen und gleichzeitig mehr Unterstützung dafür zu gewinnen.

Wenn genügend leichtgläubige Menschen auf die Lüge hereinfallen, dass extreme Wetterereignisse die Ursache für benzinbetriebene Autos und Fleischfresser sind, dann kann die Regierung so viele Hunga-Tonga-Veranstaltungen wie nötig auslösen, um dieses Narrativ zu befeuern und gleichzeitig „We the People“ dafür verantwortlich zu machen.

Genau wie die Erdbeben in der Türkei und Syrien im Jahr 2023, von denen einige glauben, dass sie ebenfalls künstlich ausgelöst wurden, war die Explosion in Hunga Tonga beispiellos. Seismologen sagen, dass es alle Anzeichen einer technologisch hochentwickelten gerichteten Energiewaffe (DEW) aufweist.

Wenn genügend Energie genau an den richtigen Ort geleitet wird, können die Machthaber scheinbar nach Lust und Laune Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen.

Und die Konsequenzen können sie dann ganz einfach dem Schreckgespenst zuschieben, das gerade beliebt ist – im Moment sind es Fleischesser und Menschen, die Auto fahren und leben, die im Fadenkreuz der „Erwärmung“ des Planeten stehen.

Das ultimative Endspiel all dessen ist eine massive Entvölkerung und eine Neugestaltung der Welt unter einer Eine-Welt-Regierung. Nur eine einheitliche globale Reaktion, so wird uns gesagt, könne den Klimawandel stoppen.

Chemtrails spielen dabei auch eine wichtige Rolle, da sie dazu dienen, das Wetter zu steuern, Regen zu erzeugen – oder bestimmte Gebiete davon abzuhalten – und alle möglichen anderen abscheulichen Dinge zu tun, von denen die meisten Menschen keine Ahnung haben, dass sie stattfinden Ziel.

