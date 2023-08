Dies sind die (geheimen) Pläne der UN und Kissingers zur Bevölkerungskontrolle: „Es ist noch lange nicht vorbei“

Teile die Wahrheit!

Am 30. August 1974 legten die Vereinten Nationen einen Aktionsplan gegen das starke Bevölkerungswachstum und die drohende Überbevölkerung vor.

Der umfangreiche Bericht enthält Ratschläge an Industrie- und Entwicklungsländer zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums. Länder, die ihre Geburtenrate senken wollen, werden aufgefordert, ein besonderes Augenmerk auf die Reduzierung der Fruchtbarkeit zu legen.

Die Regierungen werden aufgefordert, die Unterstützung der Vereinten Nationen, des Weltwirtschaftsforums usw. in Anspruch zu nehmen.

Henry Kissinger gingen die Ratschläge und Empfehlungen nicht weit genug. Er legte am 10. Dezember 1974 ein geheimes Memorandum vor, das erst 1989 bekannt wurde.

In seinem Memorandum wies Kissinger auf die problematischen Folgen der Überbevölkerung hin. Er fügte hinzu, dass in den 1970er und 1980er Jahren dringend Maßnahmen zur Senkung der Fruchtbarkeit ergriffen werden müssten.

Ein zentrales Ziel von Kissingers Plan: Nicht mehr als 8 Milliarden Menschen sollen auf der Erde leben.

„Es ist sehr beunruhigend und sogar beängstigend, dass die UN und Kissinger bereits 1974 von einer ‚Begrenzung der Fruchtbarkeit‘ sprachen“, schreibt die Anwältin Carine Knapen.

Es ist nicht so, dass nach 1974 mit dem UN-Plan zur Bevölkerungskontrolle nichts passiert wäre. Knapen weist darauf hin, dass alle Mitgliedsstaaten 1992 die Agenda 21 unterzeichnet haben. Im Jahr 2015 unterzeichneten dieselben Mitgliedsstaaten die Agenda 2030.

Und was sehen wir heute in vielen Ländern? Eine deutliche Übersterblichkeit, weniger Geburten, mehr Fehlgeburten, fasst der Jurist zusammen.

„Und es ist leider noch lange nicht vorbei“, schreibt Knapen und verweist auf ein Partnerschaftsabkommen zwischen den Vereinten Nationen und dem WEF, um die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen. (Der Plan zur Bevölkerungskontrolle begann vor Jahrzehnten und ist jetzt in vollem Gange)

Biden gibt bekannt, dass „Entvölkerung“ offizielle Politik der US-Regierung ist

Entvölkerung ist nun eine offizielle Politik der US-Regierung, wie aus einer Reihe von Dokumenten und Belegen hervorgeht, die die globalistische Logik darlegen, mit verschiedenen Mitteln zu handeln, darunter Geburtenkontrolle, die Förderung der Abtreibung und die Weiterentwicklung offener und verdeckter Technologien zur Reduzierung der Bevölkerungszahl globale Bevölkerung.

Diese als „heimliche Eugenik“ bezeichneten Dokumente enthüllen deutlich die wahre Natur der völligen Kapitulation des Biden-Regimes vor der von Klaus Schwab propagierten düsteren Agenda 2030.(Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit)

Klaus Schwab wurde in einem Video dabei gefilmt, wie er damit prahlte, wie erfolgreich er Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert und die Marionetten junger globaler Führungskräfte wie Justin Trudeau in Kanada und Emmanuel Macron in Frankreich gezogen hat.

Diese einst stolzen Nationen verrotten nun von innen heraus, da die Bürger weiterhin ihre grundlegenden Verfassungsrechte verlieren, auf den Straßen Gewalt tobt und die Wirtschaft völlig zusammenbricht.

Im Jahr 2018 versprach das WEF, Sri Lanka bis 2025 reich zu machen.

Fünf Jahre später ist die Wirtschaft Sri Lankas völlig am Boden zerstört und die Bürger des Landes liegen auf den Knien. Das ist der Weg von Klaus Schwab und dem WEF.

Wenn Sie glauben, dass dies in Amerika nicht passieren kann, denken Sie noch einmal darüber nach.

Die Regierung von Joe Biden wurde vollständig vom Weltwirtschaftsforum infiltriert, daher sollte es nicht überraschen, dass seine Politik nun genau Klaus Schwabs dystopischer Zukunftsvision entspricht.

Laut Schwab ist es für Biden an der Zeit, den Amerikanern den Schmerz zu entfesseln, mit brutalen Einschränkungen für alles, vom Autofahren über den Verzehr von Fleisch bis hin zur Nutzung von Macht.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, die später in Covid-Impfstoffen verwendet wurde, sprach diese Woche mit Steve Bannon darüber, was die US-Regierung unternimmt, um die Welt zu entvölkern.

Wenn die globalistische Elite vor die Nürnberger 2.0-Prozesse gezerrt wird, werden wir alle Beweise direkt aus ihrem Mund haben, um sie für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen.

Barack Obamas Lieblingsautor Yuval Noah Harari, der zufällig auch die rechte Hand von Klaus Schwab ist, prahlt seit Jahren mit den Plänen der Elite, die Welt zu entvölkern.

Aber das ist kein neues Phänomen.

Die globale Elite arbeitet seit Jahrzehnten an der Entvölkerung der Welt. Und wir haben die Quittungen.

So verwirrend es auch sein mag, die Grundursache dieser Probleme lässt sich auf eine Familie und ihre globalistischen Kumpane zurückführen.

Die erste Figur in dieser Geschichte ist Nelson A. Rockefeller, ein Mitglied der dritten Generation der berüchtigten Rockefeller-Dynastie und der Bruder von David Rockefeller. Nelson war von 1959 bis 1973 Gouverneur von New York und vom 19. Dezember 1974 bis 20. Januar 1977 41. Vizepräsident der Vereinigten Staaten

Die zweite Figur in dieser Geschichte ist Henry Kissinger, der 15 Jahre lang persönlich von der Rockefeller-Familie finanziert wurde, bevor er 1969 zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt wurde. Kissinger war auch Nelson Rockfellers bester Freund und intellektueller Sparringspartner.

Im Jahr 1974, während seiner Amtszeit als Nationaler Sicherheitsberater, erstellte Kissinger einen streng geheimen Bericht und einen Plan zur Kontrolle der Weltbevölkerung, mit dem Plan, Experimente mit der Bevölkerung weniger entwickelter Länder in Asien und Afrika durchzuführen, bevor er den Plan in den USA, Europa und Kanada einführte.

Das ist keine Aluhut-Verschwörungstheorie. Das ist eine Verschwörungstheorie im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelte sich um einen kriminellen Plan, der von Verschwörern ausgeheckt wurde, darunter den Rockefellers und Henry Kissinger, der inzwischen einen hohen Posten in der US-Regierung innehatte, um die Menschheit zu ermorden und zu versklaven.

Diese offiziellen Dokumente sind alle auf den Websites der US-Regierung zu finden.

Kissinger schrieb: „Das Problem ist langfristiger und komplexer, als es zunächst schien, und ein kurzfristiger Ausbruch von Aktivität oder moralischem Eifer wird es nicht lösen.“

Was meint er damit, dass „Moralischer Eifer“ das Problem nicht lösen wird?

Er meinte, dass die globalen Eliten die Sache selbst in die Hand nehmen müssten.

Schauen wir uns nun Kissingers Empfehlungen an. Er empfahl viele Optionen für langfristige und kurzfristige Pläne, wobei sein Schwerpunkt auf der biomedizinischen Forschung lag.

Ein weiteres kurzfristiges Ziel war die Sterilisation von Männern und Frauen. 1976, nur zwei Jahre nach diesem Bericht, experimentierten die Rockefeller- und Ford-Stiftungen mit Zwangssterilisationen an Menschen in Indien.

Offiziell wurden in nur einem Jahr 6,2 Millionen indische Männer von den globalen Eliten zwangssterilisiert. Bei diesen Zwangseinsätzen kamen fast zweitausend Menschen ums Leben.

Zur Klarstellung: Es waren nicht nur die Rockefellers und Fords, die hinter den Experimenten zur „Bevölkerungskontrolle“ in Indien standen. Auch die Weltbank, SIDA und der UN-Bevölkerungsfonds waren offizielle Partner.

Kehren wir noch einmal zu Kissingers ursprünglichem Bericht zurück. Denn hier wird es erst richtig interessant und das Gesamtbild wird sichtbar.

Kissinger plante, ländliche Gebiete in Ländern mit niedrigem Einkommen zu erreichen, indem er mit Hilfe von Organisationen wie dem UN-Bevölkerungsfonds, der Weltbank, der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF grundlegende öffentliche Gesundheitsdienste bereitstellte.

Schauen Sie sich nun dieses Dokument der WHO an, in dem Partner und Agenturen erwähnt werden, die die Entvölkerungsinitiative unterstützen. Es handelt sich bei allen um ähnliche Namen, die wir bereits besprochen haben. Aber es gibt einen sehr neuen und wichtigen Namen auf dieser Liste: die Bill and Melinda Gates Foundation.

Erinnern Sie sich, wie Kissinger sagte, die biomedizinische Forschung sei der wichtigste Teil seines Plans für die Entvölkerungsagenda?

Im Jahr 1985 begannen die Rockefellers, jährlich zig Millionen Gelder an das National Institute of Immunology in Neu-Delhi, Indien, zu pumpen. Wofür? Erforschung eines Impfstoffs zur Kontrolle der Fruchtbarkeit. Ja, das haben Sie richtig gehört. Ein Impfstoff zur Kontrolle der Fruchtbarkeit…

Sieben Jahre später bekamen die Rockefellers, was sie wollten. Ein Impfstoff zur Empfängnisverhütung. Erfunden vom oben genannten National Institute of Immunology in Neu-Delhi im Jahr 1992. Rockefeller-Forschungsgelder haben einen Impfstoff entwickelt, der eine Schwangerschaft verhindern kann, indem er alle sechs Monate verabreicht wird.

Im Jahr 2000 wurde die GAVI- Allianz gegründet, wobei Bill Gates den Großteil der Finanzierung bereitstellte. Und wer sind die anderen Partner? Es sind die WHO, die Weltbank und UNICEF – allesamt die üblichen globalistischen Verdächtigen.

Und hier ist der Clou. Was macht GAVI? Sie versorgen weniger entwickelte Länder mit Impfungen!

Wenn Sie glauben, dass Ihnen Kissingers Originalbericht unheimlich bekannt vorkommt, dann liegen Sie richtig.

Im Jahr 2000 hatte Rockefellers lang gehegtes globales Entvölkerungsprogramm offiziell begonnen.

Und im Jahr 2020, mit der Einführung der Covid-Pandemie, war der Plan in vollem Gange und die Eliten waren so zufrieden mit sich selbst, dass sie einfach nicht aufhören konnten, darüber zu reden.

Natürlich werden bald völlig bezahlte Mainstream-Journalisten und sogenannte Faktenchecker auftauchen und erklären, dass dies nichts weiter als eine große Verschwörungstheorie sei, indem sie sich auf Referenzen der betreffenden Institutionen berufen – der Rockefeller Foundation, der WHO, Weltbank und UNICEF – die eindeutig Teil einer Verschwörung gegen Leute wie Sie und mich sind.

Wir nicht zulassen, dass sie weiterhin mit solch offensichtlichen Lügen und Irreführungen davonkommen.

Wir haben Ihnen Kissingers Originalbericht mit dem Entvölkerungsplan deutlich in Schwarzweiß gezeigt. Wir haben Ihnen die WHO-Berichte und die Medienberichte gezeigt, in denen die Auswirkungen des Entvölkerungsplans der Rockefellers detailliert beschrieben werden. Sie können selbst auf diese Berichte zugreifen.

Diese machthungrige Kabale aus Milliardären und Politikern hat schon lange geplant, die Massen zu versklaven, und jetzt macht sie ihren Schritt.

Aber dank Menschen wie Ihnen, die sich weigern, sich ihrer Gehirnwäsche zu unterwerfen, fällt es der globalen Elite viel schwerer, als sie dachte.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 05.07.2023