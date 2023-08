Dunkle Geheimnisse werden gelüftet: Die CIA steckt hinter Deagels schockierender Entvölkerungsprognose für 2025

Teile die Wahrheit!

In einer Welt, in der die Realität oft seltsamer erscheint als Fiktion, können die Machenschaften hinter globalen Ereignissen ein Rätsel voller Geheimnisse sein.

Eine dieser Intrigen dreht sich um Deagel.com, ein obskures Online-Unternehmen, das für seine umfassenden Daten zu militärischen Fähigkeiten und seine aufsehenerregenden Entvölkerungsprognosen für 2025 bekannt ist.

Wir können zeigen, dass jüngste Erkenntnisse offenbar eine direkte Verbindung zwischen Deagel und bedeutenden Akteuren auf der Weltbühne herstellen: der Central Intelligence Agency (CIA), dem US-Verteidigungsministerium (DoD) und der Rockefeller Foundation.

Und aktuelle reale Daten zu übermäßigen Todesfällen im Westen deuten stark darauf hin, dass Deagels Entvölkerungsprognose nicht nur eine Schätzung ist, sondern tatsächlich ein Ziel, das dank der tödlichen Auswirkungen der Covid-19-Impfung auf dem besten Weg ist, erreicht zu werden.(Das Coronavirus galt bereits 2001 als mögliche Biowaffe – eine List, um die Weltbevölkerung impfen zu lassen)

Der Mann hinter Deagel:

Wir können bestätigen, dass Dr. Edwin A. Deagle Jr., der am 16. Februar 2021 verstorben ist, das bestätigte Aushängeschild ist, von dem die Behörden glauben machen möchten, dass er allein hinter Deagel.com steht.

Im Laufe seines Lebens war Dr. Edwin Deagle Jr. Assistent des Verteidigungsministers und stellvertretender Verteidigungsminister. Er war außerdem Direktor für internationale Beziehungen der Rockefeller Foundation, einer einflussreichen globalen philanthropischen Organisation.

Quellenauszug

aus dem Buch „The Future of the International Oil Market“, herausgegeben von der „Group of Thirty“

Während Deagle 1993 von Präsident Bill Clinton zum Unterstaatssekretär der Luftwaffe ernannt wurde.

Aber die Intrige vertieft sich.

Freigegebene Dokumente, die auf Anfrage des Freedom of Information Act veröffentlicht wurden, enthüllen Deagles Kommunikation mit dem damaligen US-amerikanischen Direktor des Central Intelligence, Stansfield Turner, was auf eine Beziehung zur CIA hindeutet.

Ein Dokument aus dem Jahr 1977 bezieht sich interessanterweise auf ein Ereignis, das als „das bedeutendste im Geheimdienstbereich seit 1947“ beschrieben wird.

300x250

Quelle



Der vollständige Brief an den damaligen CIA-Direktor Stansfield Turner von Dr. Edwin A. Deagle Jr., dem stellvertretenden Direktor für internationale Beziehungen der Rockefeller Foundation

Die CIA hat 23 FOIA-Artikel veröffentlicht , die sich auf Dr. Deagle, die Rockefeller Foundation, das US-Verteidigungsministerium und den ehemaligen CIA-Direktor beziehen.

Dies deutet stark darauf hin, dass Deagel.com nicht nur das Werk eines einzelnen Mannes ist, sondern tatsächlich das Werk eines militärisch-industriellen Komplexes der USA, bestehend aus der CIA, dem US-Verteidigungsministerium und der zwielichtigen Rockefeller Foundation.

Umso besorgniserregender sind die apokalyptischen Entvölkerungsprognosen.(Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

300x250 boxone

Deagels Prognosen und aktuelle Ereignisse:

Deagels apokalyptische Entvölkerungsprognosen für das Jahr 2025 prognostizieren einen erheblichen Bevölkerungsrückgang in verschiedenen Ländern, was angesichts der derzeit weltweit erfassten übermäßigen Todesdaten Beunruhigung hervorruft.

Die [berühmte] 2025- Prognose von Deagel.com wurde irgendwann im Jahr 2020 von ihrer Website entfernt. Dank der Wayback Machine / Internet Archive können wir jedoch die ursprünglichen Vorhersagen einsehen, bevor sie von kritischen Denkern entdeckt wurden.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs bis zum Jahr 2025 um 77,1 % zurückgehen werde.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 um 68,5 % zurückgehen werde.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung Deutschlands bis zum Jahr 2025 um 65,1 % zurückgehen werde.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung Australiens bis zum Jahr 2025 um 34,6 % zurückgehen werde.

Während für viele andere westliche Länder auch ein enormer Rückgang vorhergesagt wird.

Eine vollständige Liste von Deagels ursprünglichen apokalyptischen Entvölkerungsvorhersagen finden Sie hier .

Bedauerlicherweise deuten die sich abzeichnenden Ereignisse stark darauf hin, dass Deagels bedrohliche Entvölkerungsschätzungen möglicherweise nicht nur spekulativ sind. Die realen Daten scheinen beunruhigend mit diesen Zahlen übereinzustimmen, was vor allem auf die schwerwiegenden und tödlichen Folgen der Covid-19-Impfung zurückzuführen ist.

Aber die flächendeckende Verbreitung dieser experimentellen Impfstoffe, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung erlaubt sind, wäre ohne den Hintergrund der Covid-19-Pandemie nicht möglich gewesen.

Die Tatsache, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) drei Monate vor der offiziellen Anerkennung des Covid-19-Virus einen „COVID-19-Forschungsvertrag“ in der Ukraine ausgestellt hat, wirft einige ernsthaft beunruhigende Fragen auf.

Besonders wenn man bedenkt, dass das US-Verteidigungsministerium inzwischen bekanntermaßen eng mit Deagel.com verbunden ist, ebenso wie die CIA und die Rockefeller Foundation.

Der Faktor des US-Verteidigungsministeriums:

Die Welt hörte erstmals Anfang Januar 2020 von einem neuartigen Coronavirus, als Berichte über eine angebliche neue, einer Lungenentzündung ähnliche Krankheit in Wuhan, China, aufkamen.

Tatsächlich erfuhr die Welt jedoch erst im Februar 2020 von Covid-19, da die Weltgesundheitsorganisation die neuartige Coronavirus-Krankheit erst am 11. dieses Monats offiziell benannte; COVID-19.

Wenn dies also die offizielle Wahrheit ist, warum zeigen Daten der US-Regierung, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) am 12. November 2019 einen Auftrag für „COVID-19-Forschung“ mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat an Labyrinth Global Health INC. vergeben hat? Vor dem angeblichen Auftreten des neuartigen Coronavirus und drei Monate bevor es offiziell als Covid-19 bezeichnet wurde?

Die Regierung der Vereinigten Staaten verfügt über eine Website namens „ USA Spending “, eine offizielle offene Datenquelle für Informationen zu Bundesausgaben. Laut der Website hat die US-Regierung mit Stand vom 12. April 2021 unglaubliche 3,63 Billionen US-Dollar „als Reaktion auf COVID-19“ ausgegeben. Doch das sind nicht die einzigen Informationen zu Covid, die auf der Seite zu finden sind.

In der „Award Search“ sind Einzelheiten zu einem Auftrag verborgen, den das Verteidigungsministerium an ein Unternehmen namens „ Black & Veatch Special Projects Corp “ vergeben hat, bei dem es sich angeblich um „ein globales Ingenieur-, Beschaffungs-, Beratungs- und Bauunternehmen mit Spezialisierung auf Infrastrukturentwicklung“ handelt.

Der Auftrag wurde am 20. September 2012 vergeben und trägt die Bezeichnung „Professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen“.

Die „Vergabehistorie“ für den Vertrag enthält eine Registerkarte für „Untervergaben“, in der die Empfänger, das Aktionsdatum, der Betrag und eine sehr kurze Beschreibung für 115 Untervergabetransaktionen aufgeführt sind. Die meisten Unterauszeichnungen für Dinge wie „Laborausrüstung für Kiew“ oder „Büromöbel für Kiew“ sind äußerst banal.

Aber es gibt einen Unterpreis, der unter den anderen hervorsticht, und er wurde an Labyrinth Global Health INC für „SME Manuscript Documentation and COVID-19 Research“ verliehen.

Eine Auszeichnung für die Covid-19-Forschung ist nicht gerade schockierend, wenn die Welt angeblich von einer Covid-19-Pandemie heimgesucht wird, aber wenn man bedenkt, dass der Unterauftrag am 12. November 2019 vergeben wurde, also mindestens einen Monat vor dem angeblichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus und drei Monate bevor es offiziell als Covid-19 bezeichnet wurde, dürfte die Auszeichnung für die Covid-19-Forschung für alle ein Schock sein.

Damit ist der Schock aber noch nicht vorbei, denn der Kontakt zur Covid-19-Forschung sollte in der Ukraine stattfinden, also genau in dem Land, das der militärisch-industrielle Komplex der USA derzeit nutzt, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen.

Der Rockefeller-Faktor:

Während Dr. Deagles Verbindungen zur Rockefeller Foundation, der CIA und dem Verteidigungsministerium eine spannende Hintergrundgeschichte liefern, fügt die Rolle der Rockefeller Foundation eine zusätzliche Ebene der Komplexität hinzu.

Als mächtige Einheit seit 1913 hat ihre angebliche Mission, „das Wohlergehen der Menschheit auf der ganzen Welt zu fördern“, die globale Gesundheitspolitik geprägt und zu einem erheblichen Einfluss auf die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geführt.

Dieser Einfluss war jedoch nicht unumstritten.

Die historische Verstrickung der Rockefeller Foundation mit Bevölkerungskontrolle und eugenischen Programmen bleibt ein umstrittenes Kapitel in ihrem Erbe. Ihre Unterstützung dieser Initiativen im frühen 20. Jahrhundert zeichnet ein beunruhigendes Bild der Rolle der Stiftung bei der Manipulation der menschlichen Bevölkerungsstruktur.

Eugenik, ein heute weithin diskreditiertes und als Pseudowissenschaft abgetanes Fachgebiet, zielte darauf ab, die genetische Zusammensetzung der Menschheit durch selektive Züchtung zu verbessern. Die finanzielle und ideologische Unterstützung dieser Programme durch die Rockefeller Foundation weist auf ein ethisch fragwürdiges Engagement bei der Steuerung der menschlichen Evolution und der gesellschaftlichen Zusammensetzung hin.

Die Initiativen zur Bevölkerungskontrolle, die als Bemühungen zur Bewältigung des globalen Bevölkerungswachstums im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und Ressourcenschonung konzipiert sind, trugen ebenfalls die Handschrift der Stiftung. Kritiker argumentieren, dass solche Aktivitäten eine Übergriffigkeit widerspiegelten und auf eine angebliche Autorität zur Kontrolle der Demografie der Weltbevölkerung hindeuteten.

Obwohl die Stiftung solche Maßnahmen seitdem öffentlich abgelehnt hat und ihren Fokus offenbar auf allgemein anerkannte Bereiche der öffentlichen Gesundheit, Bildung und Kunst verlagert hat, bleibt das Echo ihrer früheren Aktionen bestehen.

Die früheren Engagements der Rockefeller Foundation bieten unschätzbare Lehren über die möglichen Folgen unkontrollierten Einflusses und einen ergreifenden Einblick in den beträchtlichen Einfluss der Organisation auf globale menschliche Angelegenheiten. Trotz der Änderung des Fokus und Ansatzes in den letzten Jahren unterstreichen die Auswirkungen früherer Bemühungen, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn philanthropische Organisationen Einfluss auf globaler Ebene ausüben.

Deagels Entvölkerungsprognosen sind ein Ziel

Die Enthüllungen, die Deagel mit Dr. Edwin A. Deagle Jr., der CIA, dem Verteidigungsministerium und der Rockefeller Foundation in Verbindung bringen, zeichnen eine fesselnde, wenn auch beunruhigende Erzählung.

Diese hochkarätigen Verbindungen deuten auf ein Maß an Einfluss hin, das Fragen über die Beweggründe hinter Deagels apokalyptischen Bevölkerungsprognosen aufwirft.

Vor allem, wenn wir bedenken, dass die realen Daten derzeit mit Deagels Prognosen für 2025 übereinstimmen.

Offizielle Berichte mehrerer Regierungen auf der ganzen Welt haben die Alarmglocken läuten lassen, indem sie eine beispiellose Zahl übermäßiger Todesfälle seit der weit verbreiteten Verabreichung von Covid-19-Injektionen dokumentieren.

Offizielle Zahlen, die EuroMOMO von der britischen Regierung und 26 anderen Regierungen von Landkreisen in ganz Europa vorgelegt wurden, zeigen, dass der größte Teil des Kontinents im Jahr 2021 375.253 zusätzliche Todesfälle und im Jahr 2022 404.6000 zusätzliche Todesfälle erlitten hat.

Dies entspricht 779.853 zusätzlichen Todesfällen in den beiden Jahren. In den Zahlen ist die Ukraine nicht enthalten, daher kann der anhaltende Krieg nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Australien erlitt im Jahr 2021 11.068 zusätzliche Todesfälle und dann bis zur 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22.730 zusätzliche Todesfälle. Dies steht in krassem Gegensatz zum Jahr 2020, als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung von Covid nur 1.306 zusätzliche Todesfälle verzeichnet wurden.

Dies bedeutet, dass Australien im Jahr 2022 in nur 39 Wochen einen schockierenden Anstieg der übermäßigen Todesfälle um 1.640 % erlitt, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

Neuseeland erlitt im Jahr 2021 2.169 zusätzliche Todesfälle und bis zur 49. Woche des Jahres 2022 dann schockierende 5.286 zusätzliche Todesfälle. Das sind schockierende Zahlen für die kleine Insel mit einer geschätzten Bevölkerung von 5 Millionen Menschen.

Vor allem im Vergleich zum Jahr 2020, als es keine übermäßigen Todesfälle gab und tatsächlich 160 Todesfälle weniger registriert wurden als erwartet auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen.

Dies bedeutet, dass Neuseeland im Jahr 2022 innerhalb von 49 Wochen einen schockierenden Anstieg der übermäßigen Todesfälle um 3.404 % verzeichnete, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

In Kanada ist die Situation ähnlich besorgniserregend.

Das Land verzeichnete im Jahr 2021 35.318 zusätzliche Todesfälle und bis zur 34. Woche des Jahres 2022 25.333 zusätzliche Todesfälle. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2020 bis zur 53. Woche 31.042 zusätzliche Todesfälle.

Betrachtet man jedoch die Zahlen bis zur 34. Woche in den Jahren 2020 und 2021, wird deutlich, dass 2022 tatsächlich das mit Abstand schlechteste Jahr für übermäßige Todesfälle war.

Bis zur 34. Woche des Jahres 2020 verzeichnete Kanada 17.888 zusätzliche Todesfälle. Bis zur 34. Woche des Jahres 2021 verzeichnete Kanada 18.498 zusätzliche Todesfälle. Bis zur 34. Woche des Jahres 2022 verzeichnete Kanada jedoch 25.333 zusätzliche Todesfälle, was einem Anstieg von 42 % gegenüber den im Jahr 2020 vor der Einführung der Covid-19-Impfungen verzeichneten zusätzlichen Todesfällen entspricht.

Dieser dramatische Anstieg der übermäßigen Todesfälle wirft ernsthafte Fragen zur Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe auf und ob sie möglicherweise ein Faktor für den Anstieg der übermäßigen Todesfälle waren.

Die USA erlitten im Jahr 2021 674.954 zusätzliche Todesfälle und bis Woche 49 des Jahres 2022 434.520 zusätzliche Todesfälle. Dies entspricht über 1,1 Millionen übermäßigen Todesfällen in fast zwei Jahren.

Die USA erlitten im Jahr 2021 eine unglaubliche Zahl von 674.954 zusätzlichen Todesfällen, einem Jahr, in dem das Land gezwungen war, sich während der Masseneinführung der Covid-19-Impfstoffe mehrfach impfen zu lassen. Diese Zahlen stellen einen erheblichen Anstieg der Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren dar und haben bei der Öffentlichkeit und den Fachleuten im Gesundheitswesen gleichermaßen Alarmglocken läuten lassen.

Die Situation hat sich im Jahr 2022 nicht verbessert, da bis Woche 49 434.520 zusätzliche Todesfälle registriert wurden, was die Gesamtzahl der zusätzlichen Todesfälle in fast zwei Jahren auf über 1,1 Millionen erhöht.

Dies ist eine erschreckende Zahl und hat Fragen zur Wirksamkeit des Impfstoffs und zur Reaktion der Regierung auf die angebliche Pandemie aufgeworfen.

Das offizielle Narrativ von Regierungen und Gesundheitsorganisationen besagt, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der angeblichen Covid-19-Pandemie gestiegen sei und die Reaktion darauf negative Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit gehabt habe.

Mit dem Fortschreiten der Pandemie und der Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffs verlagerte sich die Darstellung jedoch und konzentrierte sich auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Injektion als Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zur Verringerung der Zahl der Todesfälle.

Dieses Narrativ wurde durch verschiedene Propagandakampagnen, öffentliche Erklärungen und offizielle Erklärungen mit der Botschaft untermauert, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei und „der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie“ sei.

Die von Regierungen in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien und den meisten Teilen Europas veröffentlichten Zahlen und offiziellen Berichte zeigen jedoch, dass das Gegenteil eingetreten ist: Seit der Masseneinführung des Virus wurden Millionen von zusätzlichen Todesfällen verzeichnet Covid-19-Injektionen.

Dies hat zu vielen Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs, zu den Fakten der offiziellen Darstellung und zur Integrität von Regierungen und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt geführt.

Die Zahlen wurden sowohl der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch EuroMOMO von den Regierungsorganisationen jedes Landes zur Verfügung gestellt. Die US-Daten wurden von den Centers for Disease Control bereitgestellt. Die britischen Daten wurden vom Office for National Statistics bereitgestellt. Und Australiens Daten wurden vom Australian Bureau of Statistics bereitgestellt.

Es handelt sich also nicht um unabhängige Schätzungen. Es handelt sich um offizielle, von der Regierung autorisierte Personen.

Und sie zeigen, dass die „Five Eyes“-Länder und 26 andere Länder in ganz Europa bis Woche 34/49 des Jahres 2022 nach der Notfallgenehmigung für die Covid-19-Injektionen 1,99 Millionen zusätzliche Todesfälle erlitten haben.

Diese Zahlen werfen einen eindringlichen Schatten auf die Erzählung rund um die Pandemie und geben Anlass zur Sorge über die tatsächlichen Auswirkungen der Impfbemühungen. Vor allem in Verbindung mit der Sterblichkeitsrate pro 100.000 Einwohner.

Die Sterblichkeitsraten pro 100.000 sind unter den Ungeimpften am niedrigsten

Von der britischen Regierung veröffentlichte offizielle Zahlen deuten darauf hin, dass die Covid-19-Impfstoffe möglicherweise der größte Faktor für die Millionen von zusätzlichen Todesfällen in den „Five Eyes“ und den meisten Teilen Europas waren.

Die Zahlen sind in einem Bericht mit dem Titel „ Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022 “ zu finden und können hier auf der ONS-Website abgerufen und hier heruntergeladen werden .

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Wir haben die vom ONS für Januar bis Mai 2022 bereitgestellten Zahlen herangezogen und die folgenden Diagramme erstellt, die die schrecklichen Folgen der Massenimpfkampagne gegen Covid-19 verdeutlichen.

Die folgende Grafik zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 40- bis 49-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 –

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 ist die Wahrscheinlichkeit, dass teilgeimpfte und doppelt geimpfte 40- bis 49-Jährige sterben, höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen.

Der Monat mit der schlechtesten Sterblichkeitsrate bei Teil- und Doppelgeimpften im Vergleich zu Ungeimpften war der Februar. In diesem Monat war die Wahrscheinlichkeit, dass teilweise geimpfte 40- bis 49-Jährige starben, um 264 % höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen.

Bei doppelt geimpften 40- bis 49-Jährigen war das Sterberisiko um 61 % höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen.

Im Mai 2022, fünf Monate nach der Massenauffrischungskampagne, war das Sterberisiko bei dreifach geimpften 40- bis 49-Jährigen um 40 % höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften bei 81,8 pro 100.000 lag und eine Sterblichkeitsrate von 58,4 unter den Ungeimpften.

Es ist in jeder einzelnen Altersgruppe die gleiche alte Geschichte, wie Sie den folgenden beiden Diagrammen entnehmen können:

klicken um zu vergrößern

klicken um zu vergrößern

Eine vollständige Aufschlüsselung der Zahlen nach allen Altersgruppen finden Sie hier .

Verdeckte Operationen?

Während wir tiefer in dieses sich entfaltende Rätsel vordringen, stehen wir einer Trifekta mächtiger Einheiten gegenüber – der CIA, dem Verteidigungsministerium und der Rockefeller Foundation – deren vergangene Handlungen und gegenwärtiger Einfluss einen langen Schatten auf unsere globale Erzählung werfen.

Wenn diese Entitäten hinter dem Schleier von Deagel.com hervortreten, bedarf das, was zunächst als wilde Vermutung abgetan werden konnte, nun einer nüchternen Betrachtung.

Die Beweise, die darauf hindeuten, dass das Verteidigungsministerium, das eng mit Deagel.com verbunden ist, Monate vor der offiziellen Anerkennung des Virus möglicherweise eine vorausschauende Rolle in der COVID-19-Forschung gespielt hat, sind zumindest merkwürdig.

Dieses seltsame Timing in Verbindung mit der weitreichenden Reichweite des Verteidigungsministeriums in Fragen der globalen Sicherheit veranlasst uns, die umfassenderen Auswirkungen und die Rolle, die sie möglicherweise bei der sich ausbreitenden Pandemie gespielt haben, in Frage zu stellen.

Die Rockefeller Foundation, eine weitere wichtige Kraft hinter Deagel.com, kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Beteiligung an Bevölkerungskontrollprogrammen zurückblicken.

Auch wenn diese Bemühungen angeblich der Vergangenheit angehören, sind ihre Auswirkungen weiterhin spürbar, insbesondere in Verbindung mit Deagels beunruhigenden Bevölkerungsprognosen für 2025.

Ebenso ist die CIA, die für ihre verdeckten Operationen berüchtigt ist und oft als eigenständiges Gesetz fungiert, ein mächtiges und rätselhaftes Teil dieses komplizierten Puzzles. Seine Beteiligung an Deagel und seine gemeinsamen Verbindungen zu Dr. Edwin A. Deagle Jr. und damit auch zum Verteidigungsministerium und der Rockefeller Foundation fügen dieser Erzählung eine weitere Ebene der Intrige hinzu.

Diese Beweisstücke und Zusammenhänge erfordern eine sorgfältige Prüfung der Akteure, die hinter den Kulissen der globalen Angelegenheiten agieren. Wenn wir das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen diesen Einheiten und ihre Verbindungen zu Deagels düsteren Entvölkerungsprognosen analysieren, werden wir an den potenziellen Einfluss erinnert, den sie auf unsere gemeinsame Zukunft haben.

Bei unserem Streben, die Wahrheit zu verstehen, werden die Grenzen zwischen tatsächlichen Ereignissen, verdeckten Operationen und Spekulationen zunehmend kritischer und zugleich verworrener. Doch gerade in dieser Komplexität wird die Dringlichkeit unserer Wachsamkeit und unseres Verständnisses unterstrichen. Denn von der Schwebe hängt unsere Fähigkeit ab, informiert, bewusst und mit offenen Augen durch die Zukunft zu navigieren.

…

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 10.08.2023