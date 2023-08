„Essbare Impfstoffe“: Das WEF fordert, Menschen genetisch so zu verändern, dass sie allergisch auf Fleisch reagieren (Videos)

Das Weltwirtschaftsforum hat die Regierung dazu aufgerufen, die Bürger genetisch so zu verändern, dass sie „allergisch gegen den Verzehr von Fleisch“ werden, als Teil eines Plans zur Bekämpfung der globalen Erwärmung.

Einem neu aufgetauchten Videomaterial zufolge forderte ein WEF-Bioethiker, dass Menschen gentechnisch so verändert werden sollten, dass sie viel kleiner und völlig fleischunverträglich werden.

Der Verzehr von Fleisch würde nach den Plänen des WEF dazu führen, dass ein Mensch schwer erkrankt oder sogar stirbt.

Während eines Vortrags beim World Science Festival 2016 skizzierte Dr. Matthew Liao, Direktor des Zentrums für Bioethik des College of Global Public Health an der New York University, seine despotische Vision, Menschen genetisch zu verändern, um den Planeten zu retten.

„Die Leute essen zu viel Fleisch. Und wenn sie ihren Fleischkonsum reduzieren würden, dann würde das tatsächlich dem Planeten wirklich helfen“, sagte Liao den WEF-Teilnehmern.

Infowars.com berichtet: Liao diskutierte darüber, Menschen durch chemische und hormonelle Eingriffe intolerant gegenüber Fleisch zu machen, gab aber auch zu, dass er Fleisch zu sehr liebt, um darauf zu verzichten.

„Aber die Menschen sind nicht bereit, auf Fleisch zu verzichten. Manche Menschen werden dazu bereit sein, aber andere – sie sind vielleicht dazu bereit, haben aber eine Willensschwäche. Sie sagen: „Dieses Steak ist einfach zu saftig, das kann ich nicht. Ich bin übrigens einer von denen“, gab Liao zu.

„Hier ist also ein Gedanke. Es stellt sich also heraus, dass wir viel darüber wissen – wir haben diese Unverträglichkeiten“, fuhr Liao fort. „Ich habe zum Beispiel eine Milchunverträglichkeit. Und manche Menschen vertragen Krebse nicht. Möglicherweise können wir also mithilfe menschlicher Technik argumentieren, dass wir gegenüber bestimmten Fleischsorten und bestimmten Arten von Rinderproteinen intolerant sind.“ (Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video))

„Es gibt dieses Ding namens Lone Star-Zecke, bei dem man bei einem Stich eine Fleischallergie entwickelt. Das ist also etwas, was wir durch menschliche Ingenieurskunst erreichen können. Wir können möglicherweise wirklich große Probleme der Welt durch menschliche Technik angehen“, fügte er hinzu.(Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

Aber Liao will den Menschen auch durch Eugenik oder Hormonspritzen schrumpfen lassen, damit er weniger Ressourcen verbraucht.

Zusammenfassend: Liao „glaubt, dass die Lösung des Klimawandels beim Einzelnen beginnt. Deshalb schlägt er vor, dass wir Menschen in katzenäugige, fleischallergische, halbgeniale Hobbit-Menschen verwandeln“, berichtete Marketplace im Jahr 2016.

Liaos elitäre Vorschläge mögen absurd und unmoralisch erscheinen, aber globalistische Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Gates-Stiftung nehmen seine Philosophien sehr ernst.

Während des WEF-Gipfeltreffens 2021 in Davos wurde Liaos Papier „Human Engineering and Climate Change“ aus dem Jahr 2012 in der Diskussion über die „Planetary Health Diet“ zur Sprache gebracht, einer globalistischen Initiative, die die Menschheit auf eine pflanzliche Ernährung und den Verzehr alternativer Proteinquellen wie Insekten umstellen soll synthetisches, im Labor gezüchtetes Fleischgewebe wie das von Bill Gates unterstützte Beyond Meats .

„Letztes Jahr im Dezember stellte das Weltwirtschaftsforum in Vorbereitung auf den diesjährigen virtuellen Davos-Gipfel sein Bioengineering-Rahmenwerk in einer Präsentation mit dem Titel „3 Szenarien, wie Bioengineering unsere Welt in 10 Jahren verändern könnte“ vor, berichtete BioHackInfo im Februar.

„In Pflanzen gezüchtete essbare Impfstoffe und die CRISPR-Genbearbeitung waren einige der Highlights des Rahmenwerks. Die Präsentation basierte auf einer vom Weltwirtschaftsforum gesponserten wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel „Bioengineering Horizon Scan 2020“ . Für den diesjährigen Davos-Gipfel wurde Liaos Human-Bioengineering-Papier als mögliche Ergänzung zum „Bioengineering Horizon Scan 2020“-Papier sowohl für den Bioengineering-Rahmen als auch für den Klimawandel-Rahmen des Weltwirtschaftsforums zur Prüfung hinzugefügt, da es beide Themen behandelt.“

Und das WEF behauptet, wenn Ihnen der Gedanke, im Rahmen seiner „Great Reset“-Agenda Insekten und im Labor gezüchtetes Gewebe zu essen, nicht gefällt, dann liegt das daran, dass Sie rassistisch sind.

CNN fordert die Zuschauer auf, ihre Ernährung auf das krebserregende Fleisch aus Laboranbau von Bill Gates umzustellen

CNN hat damit begonnen, den Zuschauern zu befehlen, ihre Ernährung sofort auf das krebserregende „im Labor gezüchtete“ künstliche Fleisch von Bill Gates umzustellen.

Wie The People’s Voice berichtete, genehmigte die US-Regierung zum ersten Mal den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch von Gates an die Öffentlichkeit und antwortete auf den Antrag auf Genehmigung mit „keine Fragen“ , obwohl wissenschaftliche Beweise dafür vorliegen, dass die von Bill Gates finanzierten gefälschten Fleischprodukte zu „Turbokrebs“ beim Menschen führen.

Neben Gates‘ Unternehmen Upside Foods erhielt auch der gefälschte Hühnerproduzent Good Meat die Genehmigung des Biden-Regimes, an die Öffentlichkeit verkauft zu werden.

CNN berichtete über die bundesstaatliche Genehmigung für die beiden krebserregenden Kunstfleischunternehmen, „kultiviertes Hähnchen“ öffentlich zu verkaufen, und prahlte aufgeregt damit, dass die Amerikaner „sich darauf vorbereiten“, ihre im Labor gezüchteten Produkte zu probieren.

Laut CNN wird das amerikanische Volk die Frankenstein-Speisen von Bill Gates lieben.

Slaynews.com berichtet: Das von Gates finanzierte Unternehmen Upside behauptet, dass sein Fleisch mehr wie echtes Fleisch schmeckt als andere Kunstfleischfirmen, weil es „direkt aus tierischen Zellen“ stammt, was den Verzehr für Veganer oder Vegetarier fragwürdig macht.

„Anstatt ganze Hühner, Schweine oder Kühe zu züchten, züchten wir nur das Fleisch, das wir essen wollen – direkt aus echten Tierzellen“, erklärt das Unternehmen auf seiner Website.

„In großem Maßstab wird es eine humanere und zukunftsfreundlichere Möglichkeit sein, hochwertige Lebensmittel für Fleischliebhaber auf der ganzen Welt anzubauen.“

Der Pro-in-vitro-„Fleisch“-Bericht von CNN kommt zu einem Zeitpunkt, an dem nicht gewählte globalistische Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) in den letzten Jahren deutlich gemacht haben, dass sie es begrüßen würden, wenn Fleisch aus der globalen Lebensmittelversorgungskette verbannt würde, um das „Klima“ zu bekämpfen ändern.“

Jim Hagemann, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, sagte auf dem WEF-Jahresgipfel Anfang Januar dieses Jahres auf der Konferenz: „Wenn eine Milliarde Menschen aufhören, Fleisch zu essen, dann kann ich Ihnen sagen, dass das große Auswirkungen hat.“

„Es hat nicht nur große Auswirkungen auf das aktuelle Lebensmittelsystem, sondern wird auch die Innovation der Lebensmittelsysteme inspirieren.“

Hagemanns Denkweise zu synthetischem Fleisch wurde auch vom Weltwirtschaftsforum (WEF) gewürdigt.

Die globalistische Organisation von Klaus Schwab steht an vorderster Front bei dem Versuch, im Labor gezüchtetes Fleisch als Lösung für den „Klimawandel“ zu fördern.

Das WEF wirbt stark für den Ersatz von Fleisch durch Produkte aus Laboranbau.

Doch wie Slay News kürzlich berichtete, hat eine Studie ergeben, dass gefälschtes Fleisch 25-mal schlechter für die Umwelt ist als echtes Rindfleisch.

