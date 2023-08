Maya-Priester prophezeit: „Die Menschheit wird fortbestehen, aber auf andere Art und Weise“

„Unsere Weissagungen sind niemals dazu da, dass sie eintreten – sondern sie sind ein Wegweiser zur Veränderung. Jede Weissagung, die eingetreten ist, ist eine Weissagung, die fehlschlug.“ Ein Gastartikel von tagesereignis.de

Der Maya-Priester und studierte Ethnologe Carlos Barrios hielt im Jahr 2007 einen aufsehenerregenden Vortrag über die kommende Zeit, in der wir heute leben. Es geht ihm darum, insbesondere den Maya-Kalender richtig gedeutet zu wissen. Hierzu sagt er:

„Ethnologen besuchen die Tempel-Ruinen, sie lesen die Inschriften und erfinden Geschichten über die Mayas. Aber sie deuten die Zeichen nicht richtig. Die prophezeiten Veränderungen werden erfolgen. Doch unsere Einstellung und Handlungen bestimmen, wie hart oder wie milde sie werden.“

Allerdings wären die Ältesten der Mayas sehr verärgert, wenn man behaupten würde, dem Maya-Kalender könne man entnehmen, dass die Welt untergehen würde. Die Welt würde nicht untergehen, aber es fände stattdessen eine Transformation statt. Niemand außerhalb der indigenen Völker könne das richtig interpretieren, denn alle anderen seien unwissend und würden nur eine Sensation aus dem Datum machen.

„Die Menschheit wird fortbestehen, aber auf andere Art und Weise. Materielle Strukturen werden sich verändern. Dadurch haben wir die Möglichkeit, menschlicher zu sein.Wir leben in der wichtigsten Ära des Maya-Kalenders und der Prophezeiungen.“

Es sei die Zeit des Handelns gekommen. Viele machtvolle Seelen beider Seiten, der hellen und der dunklen, hätten sich derzeit inkarniert, um gegeneinander zu kämpfen.

„Wir leben in einer Welt der Polaritäten: Tag und Nacht, Mann und Frau, positiv und negativ. Licht und Dunkelheit brauchen einander. Sie bilden eine Balance. Jetzt ist die dunkle Seite sehr stark und sich genau darüber im Klaren, was sie will. Sie haben ihre Vision und ihre Prioritäten ganz klar vor Augen und auch ihre Hierarchie. Sie arbeiten auf vielfältige Weise daran, dass wir im Jahr 2012 nicht mehr in der Lage sein werden, uns mit der Spirale der „fünften Welt“ zu verbinden.“

[Anmerkung 2023: Sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Die Seher dieser Welt erkennen alle das gleiche: Das Licht war und ist stärker!]

Die dunkle Seite habe Angst vor einem Aufstieg, habe Angst vor der nächsten, höheren Ebene und würde alles daran tun, um den Materialismus zu stärken und diejenigen zu schwächen, die mit dem Licht arbeiten würden. Sie möchten keine Veränderung.

Es wäre nun wichtig, dass die lichtvolle Seite sich aus ihrer Zerstreuung befreit und in einem gemeinsamen Fokus daran arbeitet, dass am 21.12.2012 die Welt der fünften Sonne aufgehen kann. Es gäbe Hoffnung, wenn die Menschen des Lichtes zusammenkämen und sich auf irgendeine Art und Weise miteinander verbänden [dies geschieht seit einigen Jahren bereits weltweit].

In der nächsten Dimension gäbe es neben Erde, Luft, Feuer und Wasser noch ein fünftes Element: den Äther. (Dunkle Offenbarungen – Warum die Prophezeiungen von Fátima heute besonders relevant sind!)

300x250

Äther repräsentiert die spirituelle Energie. Das Element der fünften Sonne ist himmlischer Natur. Äther könnte die beiden Naturen von dunkel und hell verbinden und somit die Polarität aufheben. Genau das möchte die dunkle Seite nicht. Sie haben sich organisiert, um dies zu blockieren. (Die apokalyptische Prophezeiung der drei Tage Finsternis und was sie wirklich zu bedeuten hat (Video))

„Sie möchten das Gleichgewicht der Erde stören und durcheinanderbringen, um den Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension zu verhindern.“

Um dies zu verhindern, müssten wir jetzt für Frieden und Balance sorgen, uns um die Erde kümmern, die uns Nahrung und Behausung gibt. Unser ganzes Selbst, unser Herz, muss nun auf Einheit ausgerichtet sein. Es sei nun an der Zeit, aufzuwachen und zu handeln. Jeder würde gebraucht werden. Wir wären nicht ohne Grund hier auf der Erde in dieser Zeit. Jeder habe eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es wäre eine harte aber auch eine ganz besondere Zeit.

„Wir haben die Möglichkeit zu wachsen, aber wir müssen uns auf diesen besonderen Moment in der Geschichte vorbereiten.“

300x250 boxone

Jeder möchte sich jetzt auf seine eigene Tradition besinnen und auf sein Herz hören. Gut wäre es, einige Atemtechniken zu lernen.

„Wir leben in einer Welt der Energie. Eine wichtige Aufgabe in dieser Zeit ist, die Energie von jedem und allem wahrzunehmen – Menschen, Pflanzen, Tieren. Dies ist zunehmend wichtig, je mehr wir uns der Welt der fünften Sonne nähern, da es die Verbindung zum Element „Äther“ in sich trägt – der Ebene, auf der Energie lebt und sich bewegt.“

Wir sollen die Energie der heiligen Plätze wieder aktivieren und Respekt der Erde zollen, die uns alles gibt.

„Die größte Weisheit ist Einfachheit. Liebe, Respekt, Toleranz, Teilen, Dankbarkeit, Vergebung. Es ist nicht schwierig oder abgehoben. Das wahre Wissen ist frei zugängig. Es ist in deiner DNA festgeschrieben. Alles, was du brauchst, hast du bereits in dir. Große Lehrer haben das schon immer gesagt.“

„Finde dein Herz, dann findest du auch deinen Weg.“

Den oben stehenden Beitrag habe ich 2012 geschrieben, als viele Menschen glaubten, die Welt würde untergehen

Tatsächlich ging lediglich ein langer Zyklus von ungefähr 25.800 Jahren zu Ende (siehe auch Präzession) und ein neuer begann.

Es ist somit ein wichtiges Datum in der Geschichte unserer Erde und nicht nur die Indianer wussten das, sondern indigene Völker überall auf der Welt, die den Kontakt zur Natur noch nicht verloren hatten. Die Entdeckung dieser Zeitspanne, den die Erde benötigt, um wieder an ihren Ausgangspunkt zurückzukehren, schreibt man Hipparchos von Nicäa zu, einem Astronomen und Mathematiker, der 190 v.Chr. geboren sein soll.

Aber woher wussten die Mayas das?

Ältere Kulturen konnten diese Zyklen bereits auf den Tag genau berechnen und sind uns in vielen Dingen sogar heute noch voraus.

So konnten sie Bauwerke errichten, die wir in dieser Weise immer noch nicht hinbekommen, zumindest nicht ohne enorme Maschinen, von denen man annimmt, dass es die vor Tausenden Jahren noch nicht gegeben hat.

Wir denken hier zum Beispiel an die Tetris-artigen Mauern, bei denen kein Blatt Papier mehr zwischen die einzelnen tonnenschweren Steine passt, oder an die Pyramiden, oder die riesigen Gesichter der Moai auf den Osterinseln.

Solche Mauern gibt es nicht nur in Südamerika, sondern überall auf der Welt.

Archäologen haben versucht, eine Pyramide mit den vermeintlichen Mitteln nachzubauen, die man zur damaligen Zeit ihrer Meinung nach zur Verfügung hatte. Sie schafften noch nicht einmal die Grundmauer.

Haben sie dabei eventuell zu linear gedacht?

Wir ahnen, dass hier etwas ganz anderes geholfen hat.

Nämlich das, was wir als Menschheit gerade im Begriff sind, wiederzuentdecken und von dem Carlos Barrijos sprach, dass es in unserer DNA bereits festgeschrieben ist. Denn es ist und war schon immer ein Teil von uns.

Könnte es sein, dass man damals, vor Tausenden von Jahren, noch viel mehr mit der feinstofflichen Seite unseres Seins verbunden war, sodass man die Materie zumindest zu einem gewissen Grad beeinflussen konnte?

Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir bis heute noch nicht verstehen.

Wie konnten die Indianer Nordamerikas, völlig unabhängig von den indigenen Kulturen auf anderen Kontinenten, wissen, dass wir uns, nachdem gewisse Dinge geschehen waren, der Zeit nähern würden, an der die Entscheidung fallen würde, ob wir weiterhin den Weg der Dunkelheit gehen oder den ins Licht?

Wie konnten sie vor vielen Jahrhunderten bereits wissen, dass dies eine 5-dimensionale Welt sein würde, in der neben der Zeit als vierte Komponente noch der feinstoffliche „Äther“ als fünfte Komponente hinzugefügt wurde. Die Indianer nannten es „den Aufstieg in die fünfte Welt“.

Der Anfang zeigt sich bereits. Was bedeutet das für uns?

Es ist die Welt, in der der Mensch wiederentdeckt, dass er mehr ist als nur der Körper. Wenn er sich auf dieser Ebene weiterentwickelt, wird er in der Lage sein, den Einfluss des Geistes auf die Materie zu verstehen, den Frieden in sich finden, indem er alte Blockaden wegräumt und er wird erkennen, dass alles mit allem verbunden ist. Wenn er in die Augen eines anderen sieht, wird er das Licht erkennen, das in jedem Menschen innewohnt und er sieht damit sich selbst.

Wenn das geschehen ist, dann wird es keine Kriege mehr geben, keine pharmazeutische Industrie, da die Menschen sich selbst heilen werden und völlig neue Gesellschaftsformen werden sich entwickeln, die dem neuen Wesen und der wiedergewonnenen Weisheit angemessen sind.

Es werden sich Erfindungen zeigen, die in der heutigen Zeit, gäbe es sie schon, noch missbraucht werden könnten, da die Dunkelheit noch nicht aufgegeben hat.

Das und noch vieles mehr sehen inzwischen Menschen auf der ganzen Welt, denn es gibt schon einige, die bereits mit einem Fuß in dieser neuen Zeit stehen und die sich öffnen konnten für die neuen Energien, die bald für alle da sein werden.

Sie haben gelern, ihre Gedanken, Gefühle und Vorstellungen zu beherrschen, und sie sind so weit gekommen, dass sie fühlbar erkennen, dass ihre Taten einen direkten Einfluss auf ihr eigenes Leben haben. Sie wissen bereits heute aus eigener Erfahrung, dass dass sie selbst ihre Realität erschaffen und wie es sich anfühlt, wenn das eigene negative Gefühl sich immer weiter verstärkt, sollte man sich daraus nicht lösen können.

Deshalb muss der Mensch als erstes lernen, diese innere Reinigung in Angriff zu nehmen, damit er das nach außen strahlen kann, was in ihm ist. Wie das geht, dafür wurde dieses Buch geschrieben:

Das Buch „Nur mit dem Herzen sieht man gut“ wurde für genau diese Zeit geschrieben, um diesen kommenden Bewusstseinssprung zu unterstützen und auch zu erklären, was sich dabei für jeden Einzelnen ändern könnte. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Vorbereitung für das, was kommen wird und wird von jenen verstanden, die bereit dafür sind, den Weg zu gehen. Einige Rezensionen: „Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen — aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, so dass ein fast symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt …“ 2. „Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt.“ 3. „Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die Überhand gewinnt — aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und Aufrüttelungspotential gerade in dieser Zeit eine große Schar an licht-bereiten Menschen!“ Hier oder hier können Sie es erwerben.

Die heute bereits entstandene lichtvolle Energie durch die stete Weiterentwicklung der Menschheit, insbesondere während der letzten 80 Jahre, kann dem eigenen Wachstum einen enormen Schub verleihen. Was früher noch nicht möglich war, ist heute fast mühelos erreichbar.

So man will.

Zunächst einmal wird sich der einzelne Mensch verändern und dann, wenn eine gewisse Größenordnung erreicht ist, also genug Menschen ihre Altlasten hinter sich lassen, indem sie diese Blockaden bewusst abbauen, wird der Wandel für immer mehr Menschen sichtbar werden, während die andere Seite sich eventuell umso mehr dagegen wehren wird.

Das Alte wird vergehen müssen, denn es passt nicht mehr in die neue Zeit. Aber genau daran halten immer noch viele Menschen fest, die sich die Vergangenheit zurückwünschen. Sie behindern den Wandel in eine lichtvollere Zukunft, können ihn aber nicht mehr verhindern. Die Weichen sind bereits gestellt und es wird nicht mehr zurück gehen.

Wann der allgemeine Wandel für alle sichtbar wird dass entscheidet der Mensch selbst. Zunächst einmal für sich allein, denn – wie bereits erwähnt – kann er allen anderen vorauseilen, er ist nicht auf sie angewiesen, wenn es um seine persönliche Entwicklung geht.

Etliche Menschen gehen bereits diesen Weg und ebnen damit damit den Boden für andere. Sie erschaffen die Energie, die es allen übrigen Menschen erleichtert, mitzukommen.

Diese neuen Menschen schauen nicht angstvoll in die Zukunft, denn sie sind mit ihrem höheren Sein bereits so weit verbunden, dass sie zumindest wissen, nicht nur ahnen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden.

Es ist ein Weg, der nur noch in eine Richtung geht, denn die Menschheit hat sich kollektiv bereits entschieden, die finsteren Zeiten dieser Welt zu verlassen und sich mehr und mehr dem Licht zu öffnen, das vergangene Wunden heilen wird und uns allen das Vertrauen schenkt, mit dem wir eine nicht allzu ferne Zukunft freudig umarmen können.

Quellen: PublicDomain/tagesereignis.de am 21.08.2023