Mysteriöses Grollen am Himmel verängstigt Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Video)

Seit drei Jahren berichten Menschen aus weiten Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz von einem mysteriösen Geräusch – einem dumpfen Grollen, das einem Flammenwerfer ähnelt und vor allem in den späten Abend- und Nachtstunden zu hören ist.

Der Schweizer YouTube-Kanal Hangar 18B hat die Hot-Spots dieses und weiterer außergewöhnlicher Phänomene auf einer interaktiven Karte auf Google-Map eingezeichnet. Was steckt hinter diesem Phänomen? Von Frank Schwede

Wer das Grollen zu hören bekommt, dem bleibt nicht ohne Grund der Mund offen stehen. Es ist unheimlich und es bewegt sich meistens in einer Art Wellenbewegungen über Himmel.

Erst ist es laut, dann wird es leiser und wieder lauter. Auch der Autor dieses Artikels hat es in seinem Heimatort am Starnberger See bereits zweimal zu hören bekommen. Zuletzt Anfang Juni dieses Jahres um die Mittagszeit.

Dieses Geräusch unterscheidet sich deutlich von dem Grollen bei einem gewöhnlichen Gewitter. Es ähnelt dem Fauchen eines Schweißbrenners, nur eben zehnmal so laut.

Woher kommt dieses Geräusch? Handelt es sich vielleicht um Testflüge eines geheimen Flugzeugtyps, oder sind es UFOs/UAPs, die ein Portal öffnen und dieses Grollen beim Eintritt in die Erdatmosphäre hinterlassen? Fragen auf die es bisher keine Antworten zu geben scheint.

Auch Stephan aus Paderborn hat das unheimliche Geräusch bereits zweimal gehört. Das erste Mal, als er mit seiner Frau im Auto unterwegs war. Dem Team von Hangar 18B berichtet er:

„Zuerst dachten wir, das wäre ein Düsenjet, der irgendwie über uns fliegt, das Komische aber war, dass es über Minuten direkt über uns war. Das dauerte über Minuten, bis wir daheim waren. Da haben wir rumgeguckt, haben aber absolut nichts gesehen.“

Ein paar Wochen später, am 6.April 2021, war das Geräusch plötzlich wieder da. Sehen konnte Stephan und seine Frau nichts. Es war zu bewölkt. Doch das Ehepaar zeichnete das Grollen mit dem Smartphone auf.

Auch Olli vom Hangar 18B Team hat das unheimliche Geräusch im selben Zeitraum in der Nähe von Zürich in den Nachtstunden gehört und ebenfalls aufgezeichnet. (Mysteriöse Geräusche in der Stratosphäre von solarbetriebenen Ballons aufgespürt – US Forscher rätselt über Ursprung)

Augenzeugen berichten:

Nachdem das Video eine Zeitlang online war, haben sich aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ein halbes Dutzend weiterer Zeugen gemeldet. Unter anderem schrieb Kati aus Chemnitz:

„Bei uns in der Gegend Chemnitz/Erzgebirge ist wieder vermehrt Grollen am Himmel aufgetaucht. Man sieht nichts, man hört es nur. Es hört sich an wie ein Kampfjet, aber viel intensiver. Es klingt intensiver, fast wie ein Knurren.

Es klingt wie als würde man einen Flammenwerfer oder Schmelzofen hören. Aber teilweise rhythmisch. Ich weiß nicht, ob ihr den Film „Langoliers“ kennt, aber das Geräusch klingt exakt so. Hinterher ist oft kühleres Wetter. Nachts sind vermehrt solche Geräusche zu hören. Ich bin ja nachtaktiv und merke es besonders.“

Häufig wurde berichtet, dass das Grollen oft über mehrere Tage zu hören ist. So, wie bei Patrick im Saarland. Er schreibt:

„Dieses Geräusch war hier, im Saarland in der Nähe von Neunkirchen, auch zu hören. Genau so wie in Paderborn. Über mehrere Tage, den ganzen Tag lang, Mitte April. Da hatte ich mich mehrfach gewundert, weil man am Himmel einfach nichts gesehen hatte. Die Wetterverhältnisse waren ungefähr die gleichen: es war schönes Wetter. Vor ein paar Tagen war es wieder da – aber nur sehr kurz…“

In der Gegend um Mannheim scheinen sich die Menschen bereits daran gewöhnt zu haben, so wie Sam:

„Das höre ich in Mannheim fast täglich. Immer zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr. Ich habe mich gewundert und mal auf die Uhr geschaut, aber mich nicht weiter damit beschäftigt.“(Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

Und auch Kerstin aus dem Waldecker Land in Hessen hört dieses unheimliche Grollen schon seit geraumer Zeit:

„Das höre ich seit ein paar Jahren auch oft, meistens abends spät oder in der Nacht. Das Geräusch schwillt an und ab, zu sehen ist auch bei klarem Himmel nichts. Manchmal hält es nur kurz an, wenige Minuten, manchmal eine Dreiviertelstunde oder länger. Und es ist bei geschlossenem Fenster im Haus zu hören.

Aber eins ist anders als Stefan aus Paderborn erzählt hat: Wenn es aufhört, ist es bei uns nicht auf einen Schlag still, sondern es klingt über einen Zeitraum von wenigen Sekunden ab, so, als wenn etwas wegfliegt.“

Also doch ein geheimes Testflugzeug, dass in Weltraumnähe mit neuartigem Antriebssystem getestet wird – so, wie in den 1970er Jahren der geheime Höhenaufklärer Lockheed SR-71, der die Welt über viele Jahre mit seinem ohrenbetäubenden Überschallknall in Atmen gehalten hat?

Erst zu Beginn der 1980er Jahre wurde das Geheimnis des Überschallknalls gelüftet, als die USA die Existenz des Höhenaufklärers zugegeben haben. Gegen die Flugzeug- Theorie spricht, dass das Geräusch oft über Stunden zu hören ist, was bedeuten würde, dass sich das Flugzeug immer in einem bestimmten Radius bewegen müsste. Bisher hat auch das Team von Hangar 18B keine Erklärung gefunden.

Rätselhafte Geräusche nehmen zu

Seit Jahren schon berichten Menschen auf der ganzen Welt von rätselhaften Geräuschen, die sie hören. Am häufigsten handelt es sich um ein lautes, metallenes Dröhnen, das dem einer Trompete ähnelt. Diese Trompetenklänge werden seit 2008 immer wieder aufgezeichnet. Das dumpfe Grollen ist ein relativ neues Phänomen, über das im Internet bisher kaum berichtet wird; dennoch bereitet es Kopfzerbrechen – vor allem denjenigen, die es häufig über Stunden zu hören bekommen.

Geräusche, die keiner bestimmte Quelle zugeordnet werden können, geben immer Anlass zu Spekulationen, vor allem dann, wenn man nicht genau weiß, woher sie genau kommen.

Manche vermuten dahinter geheime Militär-Experimente und sogar Außerirdische. Die US Weltraumbehörde NASA erklärt, dass es sich bei eine Vielzahl dieser mysteriösen Geräusche ganz einfach um „Hintergrundgeräusche der Erde“ handelt.

NASA-Forscher glauben nämlich, dass die Erde gleich eine ganze Bandbreite an ungewöhnlichen Geräuschen produziert, die unter anderem durch tektonische Aktivität, unterirdische Explosionen, Erdbeben, Gletscher-Aktivität und die Gezeiten entstehen. Die NASA schreibt auf ihrer Homepage:

„Hätten die Menschen Radio-Antennen statt Ohren, könnten sie eine ganze Symphonie an Geräuschen unserer Erde hören.“

Die meisten Forscher gehen von der Vermutung aus, dass es für dieses Phänomen Gründe gibt, dass es nicht auf eine Massenhysterie oder Streiche Außerirdischer zurückzuführen ist, sondern dass Hochdruck-Gasleitungen, Stromleitungen oder drahtlose Kommunikationsgeräte in vielen Fällen dafür verantwortlich sind.

Professor Elchim Khalilov glaubt, dass die erhöhte Sonnenaktivität der Grund für diese seltsamen Geräusche ist. Laut Khalilov führen Sonnenstürme zu akustischen Gravitationswellen, sogenannte Schwerewellen, die in nahezu allen Ländern der Erde von Zeit zu Zeit zu hören sind, die direkt vom Erdkern ausgehen und auch im Zusammenhang mit dem Polsprung stehen. Khalilov sagt:

„Unserer Meinung nach kann die Verstärkung der Stärke der akustischen Schwerewellen sowohl durch eine Zunahme der Sonnenaktivität als auch durch die Aktivierung geodynamischer Prozesse verursacht werden. Dies bedeutet ein erhöhtes Risiko von Erdbeben und Vulkanausbrüchen in der nahen Zukunft…“

Einige Forscher glauben, dass diese Geräusche schon immer da waren, dass sie in der modernen Zivilisation aber häufig von natürlichen Geräuschen überlagert werden. Da in den letzten Jahren die Sonnenaktivität zugenommen hat, ist es durchaus möglich, dass das Grollen deutlich zugenommen hat.

Der Wechsel der magnetische Pole ist ein weitere mögliche Erklärung. Das bedeutet, dass das Geräusch aus den Eingeweiden unseres Planeten kommt. Tatsache ist, dass sich die Magnetpole bereits verschoben haben und dass sie dies weiter tun werden. Dieser Prozess ist nach Meinung vieler Forscher auch für den sogenannten Klimawandel und andere Arten von Katastrophen verantwortlich.

Ein weiteres Mysterium im Geräuschkatalog

Seit Sommer 2011 werden in verschiedenen Teilen der Erde auch ungewöhnlich viele niederfrequente Geräusche aufgezeichnet, die gerne auch als „Sounds oft he Apocalypse“ bezeichnet werden.

Berichte dazu kommen aus Großbritannien, den USA, Russland, Australien. Ein Großteil der Geräusche bewegt sich im Infraschallbereich, den das menschliche Ohr nicht hören kann.

Wissenschaftler sprechen in diesem Fall von Schwerewellen, deren Entstehung in der oberen Atmosphäre an der Grenze zwischen Atmosphäre und Ionosphäre stattfindet.

Diese Wellen können viele Ursachen haben: Wirbelstürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis und Stürme. Allerdings geben Wissenschaftler mittlerweile zu, dass das Ausmaß der aktuell beobachteten Geräusche in Bezug auf die Flächenabdeckung und Leistung wesentlich höher ist, als dies normalerweise bei den durch diese Phänomene verursachten Wellen beobachtet wird.

Das dumpfe Grollen ist ein weiteres Mysterium im Geräuschkatalog. Es hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Grollen bei einem Gewitter. Das lässt die Vermutung zu, dass wir es sehr wahrscheinlich mit einem atmosphärischen Phänomen zu tun haben, möglicherweise mit einer Kompression der Luft in der oberen Atmosphäre.

Es kann sich auch um eine Druckschwankung in der Atmosphäre in Abhängigkeit der Temperatur handeln. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Höhenströmung, der Jetstream, in den letzten Jahren auffällig verändert hat, ist das die wahrscheinlichste Erklärung.

Fassen wir zusammen: Auffällig ist, dass das grollende Geräusch in den letzten Jahren besonders im deutschsprachigen Raum zugenommen hat, wofür es keine logische Erklärung gibt.

Weiter fällt auf, dass es in einigen Gebieten oft über einen Zeitraum von einem oder sogar mehreren Tagen auftritt, während es in anderen Regionen nur ein- oder zweimal für wenige Minuten zu hören ist.

Wenn es sich also tatsächlich um ein atmosphärisches Phänomen handelt, müsste es logischerweise über weite Gebiete gleichlang zu hören sein und nicht nur in bestimmten Regionen in unterschiedlicher Zeitlänge.

Was auch immer hinter diesem mysteriösen Geräusch steckt, eine eindeutige Erklärung dafür wird es sicherlich nicht so schnell geben – vor allem dann nicht, wenn es sich um ein natürliches Phänomen handelt, weil sich Mutter Natur nicht so gerne in die Karten gucken lässt.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16XMlshUoJ2YXxa3GyE_JhWiV9kuQnvq-&ll=49.20365620381487%2C10.134559672780043&z=8&entry=yt

