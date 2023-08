Neues Meldegesetz: Die hohe Schule des Denunziantentums in Deutschland

Wer also auf der sicheren Seite sein will, greift zuerst zum Hörer oder geht online, um sich bei einer der zahllosen Meldestellen als heldenhafter “Whistleblower” zu betätigen und seine Mitmenschen zu beschuldigen.

Das Motto lautet, wie “Tichys Einblick” treffend schrieb: “Verpfeife Deinen Nachbarn, bevor er Dich verpfeift.”

Rückkehr zur Stasi-Ära

Dank der Zusicherung von Anonymität können sogar Geheimnisträger und Personen, die eigentlich einer besonderen Vertrauensstellung unterliegen, nach Herzenslust denunzieren: Journalisten, Steuerberater, Anwälte, Bankangestellte, die ihre eigenen Klienten verraten, dürften künftig keine Ausnahmen mehr darstellen.

Dass das, was hier gerade ohne großen medialen Aufschrei und ohne zivilen Widerstand geräuschlos installiert wird, sogar die kühnsten Visionen der Stasi in den Schatten stellt, die damals noch mit analogen Systemen operieren musste, scheint in Deutschland selbst erstaunlicherweise keinem aufzufallen.

Ausgerechnet im Ausland wird diese Gefahr jedoch mit wachsender Beunruhigung gesehen. Der “Telegraph” titelt unumwunden: „Deutschlands neues Whistleblower-Gesetz riskiert Rückkehr zur Stasi-Ära“.

Einmal mehr muss an die prophetischen Worte der verstorbenen DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley erinnert werden, die 1991 sagte: “Die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir.

Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.”

Vertrauen der Deutschen in ihre Regierung gering wie nie

Der Berliner Ampel vertrauen nur noch 27 Prozent der Deutschen. Das ist der geringste gemessene Wert seit Erhebung und im Ländervergleich von 40 Staaten der drittletzte Platz. Nur in Griechenland und der Slowakei vertrauen die Menschen ihrer Regierung noch weniger.

Die Schweizer haben fast schon ein Urvertrauen in ihre Regierung: mit 83,78 Prozent erzeilt die Schweiz in einer Rangliste von 40 Staaten das beste Ergebnis.

Das dürfte wohl nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die Schweizer mit ihren fest verankerten Elementen der direkten Demokratie (Volksabstimmung!) selbst großen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nehmen können.

Auf Rang Zwei folgt Luxemburg mit einer »Vertrauensrate« von 78,02 Prozent, es folgt die Phalanx der nordeuropäischen Staaten Finnland (77,54 Prozent), Schweden (68,79 Prozent), Norwegen (63,61 Prozent) und Dänemark (63,54 Prozent).

Die selbsternannten Aushängeschilder der westlichen Demokratien muss man lange suchen. Frankreich liegt mit 43,35 Prozent im unteren Mittelfeld damit hinter den angeblichen »Demokratiefeinden« Russland (45,70 Prozent) und Ungarn (44,19 Prozent) und nur kurz vor dem Bosporus-Despoten (42,60 Prozent).

Der Biden-Administration bringen nur 31,02 Prozent Vertrauen entgegen, das ist ein erbarmungswürdiges Ergebnis – aber sogar noch besser als das Resultat der Berliner Ampel.

Hier liegt das Vertrauen bei mickrigen 27 Prozent. Nur der griechischen Regierung (25,63 Prozent) und der der Solwakei (21,5 Prozent) bringen ihre Landsleute noch weniger Vertrauen entgegen.

Die Berliner Ampel liegt damit sogar noch hinter Ländern wie Brasilien (39,16 Prozent), Kolumbien (29,68 Prozent) oder Chile (28,72 Prozent).

Überraschend gut schneidet in dieser Rangliste Costa Rica ab: 60,01 Prozent haben in dem mittelamerikanischen Land Vertrauen in ihre Regierung. Für ein Land in dieser Region des Erdballs ein wirklich außergewöhnlich guter Wert.

