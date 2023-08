Sind die Energiewirbel von Sedona Portale zur geistigen Welt? Ein Elektroingenieur ist dem Geheimnis auf der Spur (Video)

Seit Jahrhunderten erzählt man sich in Sedona im US Bundesstaat Arizona Geschichten über Portale und geheimnisvolle Energien. Die Wirbel in dieser Region sind bekannt dafür, dass sie mentale, emotionale und spirituelle Energie verstärken. Benjamin Lonetreen, ein Elektroingenieur aus Phoenix, untersucht das Phänomen seit mehr als einem Jahrzehnt. Von Frank Schwede

Schon vor Jahrzehnten haben Anhänger der New-Age-Bewegung bei Sedona im US Bundesstaat Orte mit starken Energieströmen entdeckt und pilgern seither in Massen dorthin.

Sedona liegt in der nördlichen Region Verde Valley circa 120 Meilen von der Wüstenstadt Phoenix entfernt und ist wohl eine der schönsten Kleinstädte der Welt.

Sedona ist weltberühmt für seinen roten Stein, der aus einer dicken Schicht aus rot- bis orangefarbenem, eisenhaltigem Sandstein besteht, der nur in dieser Region vorkommt.

Kraftvolle Vortexe sollen hier Energiefelder freisetzen, die jeden, der sich mit ihr verbindet, beleben. Die Wirbel von Sedona sind bekannt. Viele nehmen an, dass durch die Wirbel mentale, physikalische, emotionale und spirituelle Energien verstärkt werden.

Benjamin Lonetree, ein Forscher und Elektroingenieur aus Phoenix, versucht Verbindungen zwischen den Energieströmen in der Gegend um Sedona und dem menschlichen Bewusstsein herzustellen. Das ist nach Worten des Forschers aber nicht immer einfach. Lonetree erklärt:

„Der menschliche Organismus und der vieler Säugetiere enthält eine Vielzahl magnetisch empfindlicher Magnetite. Das ist ein erster logischer Erklärungsansatz, warum so viele Menschen in Sedona empfindlich auf die dort vorhandenen Energieströme reagieren.“

Auch der Biochemiker Peter Sanders vom Massachusetts Institut for Tecnology ist überzeugt von der Theorie, dass in der Region um Sedona eine ganz besondere Energie herrscht. In seinem 1981 veröffentlichten Buch Scientific Vortex Information schreibt Sanders:

„Der Begriff „Wirbel“ ist mehr symbolisch zu nehmen als buchstäblich. Die meisten Wirbelenergie-Stätten haben keinen zirkulierenden Energiefluss, sondern sind Gebiete mit einem erweiterten linearen Energiestrom. Diese Energie ist weder elektrisch noch magnetisch. Was in diesen Wirbeln geschieht, ist, dass Energie fließt, die in tieferen Dimensionen als Elektrizität und Magnetismus existieren.“

Laut Sanders sind subatomare Strings von Teilchen, welche gemäß der Stringtheorie in zehn Dimensionen existieren, für diese erfahrbare Energie verantwortlich. Vor allem Anhänger der New Age-Bewegung glauben, dass die Wirbel in dieser Region Gebiete zu Portalen der geistigen Welt sind. (Geheime Unterwelt: Auf den Spuren von Jahrtausende alten unterirdischen Völkern (Video))

Eine Region mit geologischer Besonderheit

Vor allem die Geologie um Sedona ist einzigartig. Sie umfasst einen hohen Eisenoxidgehalt im Sand- und Kalkstein in Kombination mit vulkanischem Basalt, in den großen Mengen Quarz eingebettet sind, sogenannte Latite, die fünf bis zwanzig Prozent Quarz enthalten.

Benjamin Lonetree vermutet, dass die magnetische Energie der Erde im Wesentlichen durch geologische Besonderheiten beeinflusst wird. Laut einem Bericht des US Geological Survey (USGS) treten in der gesamten Region magnetische Anomalien auf.

In dem USGS Bericht über Sedona heißt es:

„Wie erwartet erzeugen Vulkanregionen charakteristische magnetische Anomalien mit hoher Amplitude und kurzer Wellenlänge. Diese Anomalien sind besonders deutlich in weiten Teilen von Lonesome Valley, den Blach Hills und dem Gebiet zwischen Cornville und Sedona zu erkennen.

Beispielweise deutet die bereits vorhandene regionale Abdeckung nur auf ein bereits magnetisches Hoch im Gebiet von Page Springs hin. Praktisch alle einzelnen magnetischen Anomalien, die in den neuen hochauflösenden Daten beobachtet wurden, fehlen in der bereits vorhandenen regionalen Abdeckung.

Über den schwach magnetischen paläozoischen Sedimentgesteinen, die auf Big Black Mesa und in der Nähe von Sedona freigelegt sind, sind große magnetische Höchstwerte vorhanden:“

Auch die Quarzkristalle selbst strahlen magnetische Kräfte aus, betont Benjamin Lonetree in seinem Forschungsbericht. Weiter schreibt er: „Es könnte durchaus eine Kombination von Quellen und Auswirkungen der Magnetfelder in der Gegend um Sedona geben.“

Wie aber wirken sich die magnetischen Kräfte, Felder und Strömungen auf den menschlichen Organismus aus? Beeinflussen sie unsere Magnetit-Kristalle, von denen das menschliche Gehirn etwa fünf Millionen besitzt, oder gibt es noch weitere tiefergreifende Zusammenhänge?

Lonetree vermutet, dass es tatsächlich weitere Auswirkungen geben könnte, die wir aber noch nicht vollständig verstehen. Der Forscher sagt:

„Die Schichten und Kombinationen natürlicher Mineralien und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die Region ähnliche Eigenschaften wie eine Art natürlicher Transistor, Sender oder Empfänger oder etwas Ähnliches aufweist.“

Ein Ort, an dem Mutter Erde zu uns spricht…

Lonetree hat festgestellt, dass es in der Region alte vulkanische Lavaschächte oder –röhren mit unterschiedlicher Mineralienzusammensetzung gibt.

Diese könnten Kanäle für geomagnetische Energie sein, die aus dem Erdinneren ausgesendet wird, was schließlich zu einer sich drehenden oder wirbelnden Energieform, einem sogenannten Vortex, führt. Lonetree sagt:

„Dieser Ausfluss magnetischer Energie kehrt dann als Einströmwirbel zur Erde in der Nähe zurück. Diese Abflüsse und Zuflüsse können sich auf unterschiedliche Weise auf Menschen auswirken.“

Benjamin Lonetree stimmt dem zu, was ihm ein Navajo-Indianer sagte: … dass Sedona ein Ort ist, an dem Mutter Erde zu uns spricht. Die Forschungen haben ihm gezeigt, dass dieser Standpunkt wissenschaftlich gültig ist.

Laut dem Autor Richard Bullivard schufen die indianischen Medizinmänner drei Arten von Wirbel-Portalen: Positive, negative und Spiegel. Bullivard schreibt:

„Indem sie gemeinsam operieren, wirken die drei Arten von Wirbel-Portalen in der Weise, dass da eine natürliche Balance geschaffen wird, wodurch ein Zugang zu anderen Bereichen ermöglicht wird, während eine stabile Umwelt für die „normalen Menschen“, die nicht mit den Kräften des Schamanen mitschwingen, erhalten bleiben. So lautet die indianische Überlieferung.“

Selbst Wissenschaftler sind mittlerweile davon überzeugt, dass es in den Reservaten im Südwesten der USA, im sogenannten Four Corners Monument, wozu die Bundesstaaten New Mexiko, Utah, Colorado und Arizona zählen, eine besondere Form von Energie herrscht.

Seit Jahrhunderten berichten die Ureinwohner von ungewöhnlichen Vorkommnissen in Verbindung mit außergewöhnlichen Energien. Auch auf den Felsenzeichnungen der Indianerstämme ist oft eine Spirale dargestellt, die möglicherweise auf einen Energiewirbel hinweist.

Da diese Region einst von den Anasazis, den Apachen und den Hopi-Indianern bewohnt wurde, überrascht es nicht, dass Sedona zum Mekka der New Age-Bewegung wurde.

Auch UFO-Forscher wissen, dass in Sedona und den angrenzenden Regionen intensive paranormale und spirituelle Aktivitäten auftreten. In dieser Region gibt es eine der höchsten Konzentration an UFO-Sichtungn in den gesamten Vereinigten Staaten.

Manche behaupten, dass die Außerirdischen von den eisenhaltigen roten Felstürmen und burgähnlichen Gipfeln angezogen werden. Vor allem in der Nähe der vier großen Wirbelgebiete von Sedona wurden zahlreiche unbekannte Flugobjekte beobachtet – mehr als fünfzig davon allein am Bell Rock.

Der US amerikanische Autor und UFO-Forscher John Keel war ebenfalls davon überzeugt, dass an diesem Ort extradimensionale Portale existieren, die in enger Verbindung zu den magnetischen Anomalien stehen Keel schrieb:

„Wenn Sie in ihrem Heimatstaat UFO-Berichte gesammelt haben, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass sich viele dieser Berichte auf Gebiete konzentrieren, in denen magnetische Fehler oder Abweichungen bestehen. In diesen Fensterbereichen scheinen sich UFOs über den höchsten verfügbaren Hügeln zu sammeln. Sie werden in diesen Zentren sichtbar und strahlen dann nach außen, wobei sie manchmal hundert bis zweihundert Meilen zurücklegen, bevor sie wieder verschwinden.“

Viele Einheimische vermuten, dass die New Age-Bewegung schon vor mehr als vier Jahrzehnten ein übernatürliches Dimensionsportal geöffnet hat, durch das eine satanische Macht enormen Ausmaßes hereingetreten ist.

Davon ist zumindest der Religionswissenschaftler Walter Martin überzeugt, der dazu schrieb:

„Die Gefahr der New-Age-Bewegung und des Okkultismus liegt in ihrem Wesen: Sie sind das, was sie immer waren – böse.“

New-Ager behaupten, dass die Sandsteingeologie von Sedona große Mengen zerkleinerter Quarzkristalle enthält, die aus einer Tiefe von rund dreißig Metern bis zur Oberfläche reichen.

Weil Quarz Energie speichern kann, nehmen die Anhänger der Bewegung an, dass sie elektrische und magnetische Energie eingefangen und an die Oberfläche abgegeben wird. Steckt also möglicherweise in dem Quarz das Geheimnis von Sedona?

Zahlreiche Wissenschaftler haben bewiesen, dass schwache elektromagnetische Felder Bewusstseinszustände verändern und sogar mystische Visionen und UFOs hervorrufen können.

Das heißt: Die elektromagentische Strahlung könnte tatsächlich für die euphorischen Gefühle verantwortlich sein, über die Menschen nach ihrem Besuch von Sedona berichten. Und natürlich auch für die zahlreichen ET-Besuche.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 28.08.2023