Wie intelligente Städte die Menschheit in Freiluft-Gefängnisse einsperren werden

Stop World Control warnt die Menschheit vor den Plänen zur Weltherrschaft. „Wir sind die 99%, die Tyrannen sind nur die 1%. Aber das Problem ist, dass die meisten von uns nichts tun.“ Sie argumentieren: „Die Mehrheit weigert sich sogar zu sehen, was sich direkt vor ihrer Nase befindet.“

Nachfolgend finden Sie eine Veröffentlichung von Stop World Control, in der sie auf die reale und drohende Gefahr von Smart Cities hinweisen und davor warnen, dass wir, wenn wir nichts dagegen unternehmen und „in diesem eklatanten Zustand der Dummheit verharren, in den schrecklichsten Albtraum hinabsteigen werden, den diese Welt je gesehen hat„.

Eine Smart City ist eine städtische Umgebung mit allgegenwärtigen Überwachungs- und Datenerfassungstechnologien, die selbst die intimsten, persönlichen Details eines jeden Menschen überwachen und aufzeichnen.

Das Ziel ist es, alles über jeden zu wissen: was Sie essen und trinken, wohin Sie gehen, was Sie kaufen, wen Sie treffen, was Sie denken, wie Sie sich fühlen, Ihre Meinungen, Ihre Gewohnheiten, Ihren Gesundheits- und Impfstatus und so weiter.

Jedes. Kleine. Detail. Begründet wird diese allumfassende Überwachung damit, dass sie angeblich unerlässlich ist, um den Planeten“ vor dem Klimawandel zu retten. Außerdem garantieren sie, dass Ihr Leben dadurch vernetzter, sicherer und gesünder wird.

Jeder Aspekt des Lebens in einer Smart City wird durch eine Vielzahl von Technologien zur Datenerfassung überwacht: SMART Lights, SMART Poles, SMART Cars, SMART Neighbourhoods, SMART Homes, SMART Appliances, SMART Energy, SMART Transportation und viele andere SMART Technologien.

Zusammen werden sie ein allgegenwärtiges Überwachungsnetz bilden, das kontinuierlich alle Informationen über jedes noch so kleine Detail im Leben der Menschen sammelt.(Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Intelligente Städte schaffen das Internet der Körper

Diese externen SMART-Geräte werden mit Geräten synchronisiert, die direkt mit dem menschlichen Körper verbunden sind, wie SMART-Uhren an unseren Handgelenken oder SMART-Handys in unseren Händen.

Diese Geräte sind in der Lage, Informationen darüber zu sammeln, was in unserem Körper vor sich geht, und können sogar die Funktionen des menschlichen Körpers verändern. In naher Zukunft werden sie in den menschlichen Körper eingepflanzt werden, um noch mehr Daten zu sammeln und noch mehr Einfluss auf die Vorgänge in unserem Inneren zu haben.

Die persönlichen Informationen, die von diesen Milliarden von Geräten weltweit gesammelt werden, bilden ein Netzwerk, das Internet der Körper oder kurz IoB genannt wird.

Derzeit sind wir alle mit dem Internet der Dinge (IoT) vertraut, das uns den Zugang zu unbegrenzten Informationen über alles ermöglicht. Das Internet der Körper wird im Wesentlichen dasselbe sein, nur dass es alle persönlichen, intimsten Informationen über jeden Menschen sammeln wird. Diese Daten werden sich in den Händen von globalen Unternehmen, Regierungen, Bankenimperien usw. befinden.(5G aus dem All: Kein Flecken Erde bleibt unberührt)

Eine intelligente Stadt schränkt Ihre Bewegungsfreiheit ein

Um sicherzustellen, dass jeder innerhalb der Grenzen der Datenerfassung bleibt, wird die Bewegung in Smart Cities auf 15 bis 20 Minuten von zu Hause aus begrenzt. Dieses Konzept hat den Begriff „15-Minuten-Städte“ geprägt und wird als die beste Idee aller Zeiten zur Rettung des Planeten vor dem Klimawandel angepriesen.

Alles, was man braucht, wird innerhalb einer kurzen Entfernung zur Verfügung stehen, so dass niemand mehr über diesen Umkreis hinausgehen muss. Für größere Entfernungen wird eine Genehmigung erforderlich sein. Darüber hinaus werden 30 % aller Wildnisgebiete gesperrt, um die Menschen zu ermutigen, ihr Glück innerhalb der Smart Cities zu suchen, anstatt sich in die majestätische Natur zu wagen. Als Alternative zum Aufenthalt in der Natur werden virtuelle Realitäten geschaffen.

Beispiele dafür sind das MetaVerse und alle seine Alternativen. Auch dies ist eine „wunderbare Idee zur Rettung des Planeten“: die Weltbevölkerung in Smart Cities einzusperren, wo sie das Leben in einer virtuellen Welt „genießen“ kann.

Es gibt keine Privatsphäre in einer Smart City

Das Weltwirtschaftsforum hat einen Artikel auf Forbes.com veröffentlicht, in dem die Erfahrung eines Bürgers in einer Smart City beschrieben wird, der sie als Himmel auf Erden preist: „Wie kommt es, dass wir nie zuvor daran gedacht haben?“ Eines der Merkmale wird sein, dass niemand etwas besitzen wird. Alles wird gemeinsam genutzt: Häuser, Autos, Werkzeuge, Autos, sogar Kleidung. Am Ende des Beitrags äußert der Bürger eine Sorge über das Leben in einer Smart City:

„Hin und wieder ärgere ich mich darüber, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass irgendwo alles, was ich tue, denke und träume, aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird. Alles in allem ist es ein gutes Leben.“

Das zentrale Nervensystem der Smart Cities wird 5G sein. Laut dem ehemaligen chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera ist 5G nicht nur in der Lage, unsere Gedanken zu lesen, sondern kann auch Gedanken und Emotionen in jeden Menschen einpflanzen. Er erklärte, dass es das zentrale Nervensystem der Gesellschaft werden wird, und er garantierte, dass sie sicherstellen werden, dass es jedes Haus im Land erreicht. Interessanterweise sind alle Straßenlaternen in den Smart Cities auch versteckte 5G-Antennen.

Smart Cities sammeln die Daten aller Menschen

Warum wollen sie, dass alle Menschen in intelligenten Städten leben, und was ist ihre Motivation für die Aufzeichnung jedes kleinen Details über uns alle? Die Antwort gibt der israelische Professor Yuval Noah Harari, der Berater des Weltwirtschaftsforums ist. Er erklärt:

„Die neuen Herren der Welt werden diejenigen sein, die die Daten besitzen.„

Der Reichtum von heute ist nicht mehr Gold oder Öl. Es sind die Daten. Je mehr Daten ein Unternehmen, eine Regierung oder ein Bankenimperium über die Bevölkerung hat, desto mehr Macht verleiht es ihnen. Smart Cities werden die Menschheit wie eine riesige Herde von Datenkühen nutzen.

Persönliche Daten werden den ganzen Tag über von uns gemolken werden, sogar während wir schlafen. Diese Technologien sammeln nicht nur enorme Datenmengen, sondern ermöglichen auch ein Maß an Kontrolle, wie es in früheren Zivilisationen nicht möglich war. Aman Jabbi, ein ehemaliger Ingenieur aus dem Silicon Valley, warnt davor, dass Smart Cities im Grunde genommen offene Konzentrationslager sein werden:

„Indem du ihnen deine Daten gibst, gibst du ihnen die Möglichkeit, dein Verhalten zu überwachen und zu bewerten, was nun in eine soziale Bewertung umgewandelt werden kann. Diese Punktzahl wird dann verwendet, um zu bestimmen, welche Privilegien man in der neuen Sklavengesellschaft genießt und welche nicht.„

Dieser Social Credit Score wird bereits in China eingesetzt, und während der Pandemie 2020 haben viele Länder die ersten Schritte in Richtung dieses Kontrollsystems unternommen. Digitale IDs und digitale Währungen werden im Zentrum dieses Netzes stehen. Wenn Menschen dem System nicht gehorchen oder es kritisieren, werden ihre Ausgaben eingeschränkt und der Zugang zu grundlegenden Aspekten der Gesellschaft wird blockiert. Auch dies geschieht bereits in China, das als Testgebiet für den Rest der Welt dient.

Werden Smart Cities das menschliche Genom verändern?

Eine besorgniserregende Tatsache in Bezug auf Smart Cities ist, dass alle Straßenlaternen aus LED-Leuchten bestehen, die die Fähigkeit haben, das menschliche Genom zu manipulieren. Die Genexpression kann mit LED-Leuchten aus- oder eingeschaltet werden, die auch die mRNA im menschlichen Körper aktivieren können. Wissenschaftliche Studien, die diese Tatsachen belegen, gibt es im Internet zuhauf. Da stellt sich die Frage: Wollen die Behörden deshalb die gesamte Menschheit mit mRNA-Technologien ausstatten, die durch LED-Licht aktiviert werden können?

✔︎ Die gesamte Menschheit wird mit mRNA injiziert

✔︎ mRNA kann durch LED-Lichter aktiviert werden

✔︎ Jeder ist von LED-Lichtern umgeben

WAS IST HIER LOS?

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, wirbt für die Agenda der Genmanipulation beim Menschen. Er sagt ganz offen, dass sich dadurch die Bedeutung des Menschseins verändern wird.

Der WEF-Berater Yuval Harari geht sogar so weit zu behaupten, dass sich die Finanzeliten von der Menschheit abspalten werden, da sie genetisch so bearbeitet werden, dass sie den normalen Menschen weit überlegen sind. Die wirtschaftliche Ungleichheit wird zur biologischen Ungleichheit. Harari sagt, die Eliten werden zum „Homo Deus“: göttliche Wesen oder Götter.

Würden all diese Ideen nicht weltweit von Personen und Gruppen wie Bill Gates, Barak Obama, CNN, Facebook, den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum und zahllosen anderen Vertretern der Eliten propagiert – wir würden sie sicherlich für das Drehbuch eines Science-Fiction-Films halten! Aber es ist eine schreckliche Realität, die in einem gewaltigen Ausmaß vorangetrieben wird.

Auf dem jüngsten Weltgipfel der Regierungen in Dubai erklärte Klaus Schwab, dass diese Entwicklungen nicht mehr in der Zukunft liegen, sondern bereits jetzt entwickelt werden. Seine genauen Worte waren:

„Sie werden wie ein Tsunami kommen„.

Und in der Tat, sie werden mit voller Geschwindigkeit ausgerollt. In Rio de Janeiro werden beispielsweise 450.000 Straßenlaternen durch 5G-LED-Leuchten ersetzt. Die nachstehende Grafik zeigt, wie die großen Städte in Lateinamerika zu Smart Cities werden.

Das Gleiche geschieht in London, Paris und jeder anderen Großstadt der Welt. Millionen und Abermillionen von LED-5G-Straßenlaternen werden alle paar Meter in jeder Straße jeder Stadt aufgestellt. Bill Gates hat sogar in den Bau einer neuen Smart City in Arizona investiert, die 80.000 Menschen beherbergen kann und in deren Zentrum riesige Rechenzentren stehen.

Zerstörung von 3.000 Bauernhöfen für eine Mega-Smart City

In den Niederlanden hat die Regierung kürzlich die Vernichtung von 3.000 Bauernhöfen angekündigt, um Platz für eine monströse Smart City namens TriState City Network zu schaffen, in der 40 Millionen Menschen aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden leben werden. Ihre „Logik“ für die Beschlagnahmung des Landes und die Vernichtung der Tiere von 3.000 Bauernhöfen ist, dass diese „zu viel CO2 ausstoßen“, was „den Planeten zerstört“. Doch die Ersetzung grüner Weiden durch eine monströse Smart City ist gut für die Umwelt?!

Gegenwärtig ist der größte Teil der Niederlande eine wunderschöne Landschaft mit grünen Weiden, Windmühlen, Bächen und historischen Bauernhöfen. Einzigartig in der Welt, wirklich schön und voller Geschichte.

Die Regierung möchte all diese schönen Landschaften in eine riesige Smart City namens Holland City verwandeln

In Australien hat die Regierung ein Gesetz erlassen, das es erlaubt, Bewohner ländlicher Gebiete zwangsweise in Smart Cities umzusiedeln, wenn ihr Gebiet mit gefährlichen Giften kontaminiert ist.

Bei der Zugentgleisung in Ohio haben wir gesehen, wie leicht ein großes Gebiet verseucht werden kann. Sehen wir hier einen Präzedenzfall? Mit der Organisation einiger weniger Zugunglücke könnten Millionen von Menschen aus den ländlichen Gebieten vertrieben und in Smart Cities gezwungen werden.

Die Menschheit muss aufwachen

Die schiere Bosheit dieser Agenda ist unbeschreiblich. Noch schlimmer ist jedoch der anhaltende Unwille der Öffentlichkeit, etwas zur Kenntnis zu nehmen, das ihre Existenz bedroht. Sie bestehen darauf, ihre Augen zu verschließen und sich nur um oberflächliche Unterhaltung zu kümmern. Sie bleiben dumm und blind, koste es, was es wolle, denn „Unwissenheit ist ein Segen“.

Wenn wir in diesem eklatanten Zustand der Dummheit verharren, werden wir in den schrecklichsten Albtraum hinabsteigen, den diese Welt je gesehen hat.

Wenn es jemals in der Geschichte der Welt eine Zeit gab, in der wir unsere Augen öffnen sollten, dann ist es jetzt. Wir können uns nicht länger den Luxus leisten, den Kopf in den Sand zu stecken.

Dies ist keine Verschwörungstheorie, denn sie breitet sich weltweit mit unvorstellbarer Geschwindigkeit aus. Unter dem Deckmantel der Pandemie wurden in jedem Land der Welt Millionen von 5G-Masten errichtet. Überall werden LED-Leuchten installiert.

Alle Impfstoffe sollen nun zu mRNA werden, obwohl Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, während eines Zoom-Meetings mit seinen Mitarbeitern aufgezeichnet wurde und sagte, dass mRNA-Impfstoffe tatsächlich die menschliche DNA und RNA verändern und dass die Befürworter keine Ahnung haben, welche anderen Mutationen oder Risiken langfristig bestehen könnten.

Die Eliten wollen sicherstellen, dass die gesamte Weltbevölkerung für den Rest ihres Lebens regelmäßig mit der mRNA-Technologie geimpft wird. Aus diesem Grund wird der Impfstatus mit unseren digitalen Währungen und unserer digitalen ID verknüpft. Eine verpasste Injektion könnte den Zugang zur Gesellschaft und zum Bankwesen blockieren.

Was können wir tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen?

Gibt es eine Möglichkeit, diesen Irrsinn zu stoppen? Ja. Zuallererst müssen wir die Menschen in unseren Gemeinden aufklären. Der einzige Grund, warum Tyrannen so etwas durchziehen können, ist die Unwissenheit der Massen.

Die Menschen haben nicht die geringste Ahnung, was auf sie zukommt. Sie machen unhinterfragt alles mit, was sie in Richtung dieses dystopischen Alptraums lenkt. Es ist unsere Pflicht, sie auf jede erdenkliche Weise zu informieren.

Bitte verbreiten Sie diesen Beitrag weithin. Schicken Sie ihn per E-Mail an Ihre Kontakte, veröffentlichen Sie ihn in den sozialen Medien und senden Sie ihn an die lokalen Behörden in Ihrer Gemeinde. Verbreiten Sie ihn weit und breit.

Wir sind die 99 %, die Tyrannen sind nur die 1 %. Aber das Problem ist, dass die meisten von uns nichts tun. Die Mehrheit weigert sich sogar zu sehen, was direkt vor ihrer Nase liegt.

Sie haben die Nadeln in ihren Armen, die Smartphones in ihren Händen, die LED-Lichter in ihren Straßen, die intelligenten Stromzähler in ihren Häusern, die intelligente Technologie in ihren Autos … und trotzdem sagen sie, „das ist alles eine Verschwörungstheorie“.

Der Irrsinn dieser Weigerung, die Realität zu sehen, ist nichts weniger als eine regelrechte Psychose.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 26.08.2023