Zeitlinien-Technologie enthüllt: Wie Projekt Looking Glass und Sternentore das Schicksal der Menschheit beeinflussen

Kein UFO-Absturz hat für so viel Wirbel gesorgt wie jener in Roswell im Jahr 1947. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat alles getan, den Vorfall zu vertuschen.

Laut dem Projekt Camelot-Bericht handelte es sich bei den havarierten Raumfahrern um Zeitreisende, die etwa 45.000 Jahren in der Zeit zurück gereist sind, um Veränderungen auf der Erde einzuleiten.

Die Nachkriegszeit war offenbar ein wichtiger Zeitabschnitt, in dem auf der Erde eine folgenschwere Entwicklung ihren Anfang nahm, die um das 2030 zu einer Katastrophe führen könnte. Von Frank Schwede

Wurden nach 1945 die Weichen auf eine Zeitlinie gestellt, die geradewegs in ein Unglück kosmischen Ausmaßes führt – und das möglicherweise schon in knapp sieben Jahren? Gerne wird behauptet, dass die Zeitreisenden die Zeitlinie verändern sollten, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch stimmt das auch wirklich?

Laut dem Projekt Camelot-Report waren die Zeitreisende niemand geringeres als wir selbst, besser gesagt unsere Nachkommen aus der Zukunft.

Einige aus einer Zeit um 45.000 Jahre, andere um 52.000 Jahre. Es sollen aber klassische Greys gewesen sein, die gerne auch als P-45 oder J-Rods bezeichnet werden. Wollten die also wirklich nur das Beste für die Menschen – oder war es möglicherweise eine abtrünnige Gruppe, die in letzter Minute zur Besinnung gekommen ist und sich daran erinnert hat, wer ihre Vorfahren sind?

Wie es in unterschiedlichen Berichten heißt, beherrschen die Greys seit Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem die Politik der USA und somit auch die der gesamten westlichen Welt. Sie planen eine Weltordnung unter einem Herrscher zu errichten, den sie als Gott bezeichnen, der Wahrheit aber ein Art luziferisches Wesen ist.

Die westliche Elite steht also unter dem Einfluss der Greys, die ihre eigene Geschichte durch unseren Untergang rechtfertigen wollen, indem sie die Geschichte von der ersten auf die zweite Zeitlinie lenken, was um das Jahr 2012 geschehen sein soll. Die Katastrophe könnte in bereits sieben Jahren um das Jahr 2030 geschehen.(Zeuge vor US-Kongress: „Wir haben tote Ufo-Piloten“ – Regierung hat Alien-Technologie und teilt sie mit Rüstungsfirmen)

Das heißt, die Zeitlinie, aus der diese Wesen kamen, ist eine andere als die, auf der sich die Menschheit damals befand und sich möglicherweise auch noch heute befindet, wenn sich im Jahr 2012 nichts gravierendes passiert ist.

Nehmen wir mal an, die Geschichte stimmt und wir sind tatsächlich schon auf zweite Zeitlinie geraten, die uns geradewegs in die Katastrophe führt, dann würde sich die Menschheit, oder das, was davon übrige bleibt, in rund 45.000 zu Greys entwickeln.

Wir wären kleinwüchsiger, bekämen größere Augen, um auch bei schlechten Sichtverhältnissen besser sehen zu können. Unser Stoffwechsel würde sich gänzlich ändern, um das wir uns auch eher spartanischen Gegebenheiten anpassen können.

Wir bräuchten keine festen Speisen mehr zu uns zu nehmen, wir hätten keinerlei Emotionen mehr, würden aber trotzdem auch unter eingeschränkten Lebensbedingungen einigermaßen zurechtkommen.

Laut den Aufzeichnungen der Greys sterben während einer geophysikalischen Verschiebung der Erdkruste, die durch einen Polsprung ausgelöst wird, über 4,157 Milliarden Menschen auf der Erde in einem Zeitraum von nur wenigen Jahren. (UFOs: Raumschiffe und Technologie befinden sich im Besitz von ultra-geheimen Regierungsprogrammen)

Die wahren Pläne der Greys

Die Elite hält das Wissen bis heute vor der Öffentlichkeit geheim, rechtfertigen aber dieses vorhergesagte Untergangszenario als Mittel zum Zweck, um gezielt die Bevölkerung zu reduzieren und die restlichen Menschen wie eine Horde Schafe unter Kontrolle zu bringen, während sie für sich selbst für den Tag X längst Untergrundbasen errichtet hat.

Als die Greys vor über siebzig Jahren auf der Erde kamen, brachten sie eine ausgeklügelten Technologie mit, die zu dieser Zeit niemand richtig verstanden hat.

Es handelt sich um die sogenannte Looking Glass-Technologie, mit der es möglich ist, in der Zeit sowohl vorwärts als auch rückwärts zu reisen, um geschichtliche Zeitabschnitte in Form von holographischen Bildern zu betrachten.

Die Greys wussten, dass die Menschen zu neugierig sind und es nicht lassen können, das Zeitsichtgerät zu verwenden. Es war die Büchse der Pandora.

Dan Burisch hat behauptet, dass durch die Verwendung dieses Geräts unangemessen hohe Mengen an Energie in die Erdkruste geleitet wurde, die das geophysikalische Desaster nur noch verschlimmern könnten.

Und er außerdem gesagt, dass im Irak und in Lybien funktionsfähige Stargates gefunden wurden, die möglicherweise Millionen von Jahre alt sind, durch die Informationen und auch Materie hindurch geschickt und geholt werden kann.

Doch bleiben wir bei den Zeitlinien. Entscheidend ist für die Menschheit die Frage, auf welcher Zeitlinie wir uns gerade befinden und was wir tun können, um die negative Zeitlinie abzuwenden oder, wenn wir uns bereits auf ihr befinden, um sie wieder zu verlassen. Dieser Frage ging kürzlich auch der kanadische Filmemacher, Künstler und Komponist Frank Jacob auf der „Conscious Life Expo“ in Los Angeles nach.

Für Jacob steht Lösung des Problems bereits fest. Er sagt, dass eine positive Zukunft und somit auch eine positive Zeitlinie allein von unserem Bewusstsein abhängen, das letztendlich sogar darüber entscheidet, ob die Spezies Mensch überleben wird. Davon sind auch andere Forscher längst überzeugt.

Einer von ihnen ist James J. Hurtak, Co-Autor des Buches Mind Dynamics and Space Time. Er sagt, dass er bereits schon in den 1980er wusste, dass es möglich ist, mit dem Geist in der Zeit vorwärts und rückwärts zu reisen.

Hurtak bestätigt auch, dass die USA tatsächlich im Besitz einer Technologie ist, mit der es möglich ist, in die Zeit zu blicken. Sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit. Auf der Conscious Life Expo sagte Hurtak:

„Mit dieser Technologie war es Forschern sogar möglich, die Kreuzigung Jesus Christus zu sehen.“

Eine Technologie, die nur der Elite dient?

Eine mächtige Technologie also, die vor allem der globalistischen Elite bestimmte Kreisen Vorteile verschafft, betont Frank Jacob:

„Diese Technologie verschafft Vorteile gegenüber den Leuten, die nicht über die Technologie verfügen, weil sie Zeitlinien vorwärts und rückwärts betrachten können.“

Die ultrageheime Gesellschaft Majetic 12 hat es kurz nach den ersten Kontakten zu den außerirdischen Gruppen geschafft, wichtige Informationen über mehr als sieben Jahrzehnte vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.

Mit den neuesten Informationen der sogenannten „Guardians of the Looking Glass“ liegt nun zum ersten Mal eine genaue Beschreibung der Funktionsweise der Zeitreisetechnologie vor und woher sie kommt. Jacob:

„Sie reisten 52.000 beziehungsweise 45.000 Jahre zurück. (…) Man fand heraus, dass es drei Arten von Wesen gibt. Zwei J-Rods und eine andere Gruppe kam und erzählte uns, wie schwach unser Bewusstsein ist, um künftige Zeitlinien zu ändern und sie wiesen uns auf kommende kosmische Ereignisse hin. Heute wissen wir, dass dieses kommende kosmische Ereignis von unserem kollektiven Bewusstsein beeinflusst werden kann.

Wahrscheinlich fiel es Leuten damals schwer, dass zu verstehen und zu akzeptieren. Aber diese außerirdischen Gruppen sagten, dass es passieren wird. Und sie sagten, dass es am Ende zu einer Zeitlinie kommend könnte, in der die Menschheit anfangen wird, aufzuwachen.

Wir werden den Lauf der Dinge ändern können, indem wir unser Bewusstsein erhöhen. Dann wird ein Ereignis eintreten und durch eine Bewusstseinsveränderung wird tatsächlich eine positive Wende in Gang gesetzt. Es wird eine völlig neue Zeitlinie geben, die noch niemand zuvor erlebt hat.

Entscheidend ist hier die Frage, zu wessen Vorteil die Gruppen die Informationen bekanntgaben. Zum Vorteil der Menschheit, oder zum Vorteil der Eliten, um diese die Menschheit davon abhält, die Wahrheit über die Kraft de Bewusstseins zu erfahren.

Jacob zeigt sich fasziniert von dieser Vorstellung, weil uns die Geschichte zeigt, dass immer dann, wenn ein Zeitabschnitt und mit ihr eine ganze Zivilisation zugrunde geht, Tod und Zerstörung geherrscht haben, wie uns die Geschichte von Atlantis. Mu und Lemuria zeigt. Es ist eine Art Schleife, die sich in der Erdgeschichte ständig zu wiederholen scheint. Doch Jacob ist voller Hoffnung, dass es diesmal anders ist:

„Wir haben vielleicht die Möglichkeit, dass wir es diesmal schaffen, die Schleife zu durchbrechen, und dass sich die andere Zeitlinie, über die sie gesprochen haben, durchsetzen könnte.“

Majestic 12 und die Manipulation der Öffentlichkeit

Jacob ist im Rahmens einer Forschung zu dem Ergebnis gekommen, dass die teils abenteuerlichen Geschichten, die über UFOs und Außerirdische von der Majetic12-Gruppe verbreitetet wurden, nur einem einzigen Ziel gedient haben: den Menschen die Wahrheit vorzuenthalten, vor allem aber, dass sie niemals erkennen, dass jeder Mensch ein mächtiges Schöpferwesen ist und nicht, wie von der Elite behauptet, nur wenige auserwählte.

In den 1990er Jahren haben sich Forscher erstmals mit der Zeitreise-Technologie beschäftigt. Sie wurde vom US Militär aktiviert und mit Computern verbunden. Dutzende zukünftiger Zeitlinien waren zu sehen, die bis ins Jahr 2030 reichten, wo zwei mögliche Ereignisse stattfinden werden.

Das erste wird um Erwachen der Menschheit führen, was zu einem Zusammenbruch des alten Systems führen wird, beim zweiten bleibt das alte System bestehen und es kommt zu einem Atomkrieg. Ein Ereignis, über das die Greys bereits vor sieben Jahrzehnten berichtet haben.

Entscheidet ist also die Zeit um das Jahr 2030. Frank Jabob meint dazu:

„Tatsächlich ist das Jahr 2030 ein Schlüsseljahr der Agenda 2030:All diese Dinge ließen mich aufhorchen. Ich fing an, mich umzusehen, was sonst noch passieren könnte. Dabei stieß ich auf eine Person, die die transhumanistische Agenda verkörpert. Ihr Name ist Yuval Noah Harari, Klaus Schwabs Prophet.

Er hat auf seiner Website ein Sprichwort veröffentlicht, das ihr Glaubenssystem zusammenfasst. Es heißt, dass die Geschichte begann, als Menschen Götter erfanden, und enden wird, wenn Menschen zu Göttern werden. Sie glauben also, dass sie in gewisser Weise Gott und Götter sind.

Wir alle sind Schöpfergötter, aber sie reden von einer anderen Form der Göttlichkeit und sie haben sogar eine Formel dafür: B(Biological knowledge) x C (Computer power) x D (Data) = AHH (Ability to Hack Humans)

Das Weltwirtschaftsforum will uns mit ihren Fantasien der völligen Hingabe an ihre digitale Technokratie verführen. Das können Sie alles direkt auf der Website des Weltwirtschaftsforums finden. Einer dieser Slogans lautet: „Ich weiß, dass irgendwo alles, was ich tue, denke und träume, aufgezeichnet wird.“

Das mag auf den ersten Blick betrachtet verstörend nach Science Fiction klingen, aber das WEF hatte erst kürzlich ein Treffen, wo sie eine Technologie präsentiert haben, die sie „Gehirntransparenz“ nennen.

Mit ihr soll es in absehbarer Zeit möglich sein wird, mit dem Computer über Gehirnwellen zu kommunizieren. Das heißt in Zukunft können sämtliche Gedanken aufgezeichnet werden.

In einem Cartoon-Video wird eine Frau gezeigt, die daheim an ihrem Computer sitzt und der alle möglichen Gedanken durch den Kopf schwirren. Als die Frau am nächsten Morgen an ihren Arbeitsplatz kommt, warten bereits FBI- und CIA-Agenten auf sie und führen sie zusammen mit weiteren Kollegen in Handschellen ab, weil die Auswertung der Gehirnwellen ergeben hat, dass sie zusammen mit ihrem Kollegen plant, dass Unternehmen, für dass sie tätig ist, zu betrügen.

Diese Technologie wird natürlich unter dem Vorwand eingeführt, die Kriminalität zu reduzieren. Das heißt, in der neuen Welt wird es künftig keine Kriminalität mehr geben, weil es mit dieser Technologie möglich sein wird, die Gehirnströme aller Menschen zu überwachen, dass die Sicherheitsbehörden Straftätern künftig zuvorzukommen können, um ein Verbrechen zu verhindern. Harari sagt dazu:

„Wer auch immer die Daten besitzt, wer auch immer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft – nicht nur die Zukunft der Menschheit, sondern die Zukunft des Lebens selbst.“

Das klingt nach Worten von Frank Jacob wie ein Zitat von George Orwell. Jacob sagt:

„Es geht nicht nur um die Zukunft der Menschheit, sondern um die Zukunft des Lebens selbst. Das Verrückte daran ist also, dass all das schon von den J-Rods und Dan Burish so beschrieben und dokumentiert wurde.“

Wir sind die Schöpfer unserer Zukunft

Aktuell befindet sich der Krieg um die Zeitlinien in der entscheidenden heißen Phase, was schließlich zum Auftauchen der geheimnisvollen „Guardians of the Looking Glass“, der Wächter des Spiegels, geführt hat. Die Gruppe glaubt, dass die aktuellen Umstände eher für die negative Zeitlinie sprechen.

Alternativ existiert eine positive Zeitlinie, die eine Bedrohung für die Pläne des Tiefens Staats ist. Die Greys weisen darauf hin, dass wir das Zeitlinien-Paradoxa umgehen können, die bei ihrer Reise in unsere Zeit entstanden sind.

Das DCTP, die Doktrin des konvergenten Zeitlinien-Paradoxons, liefert solide Weisheiten darüber, wie wir auf der Erde die Hürden meistern können, denen wir bei der Manifestation unserer bevorzugten Zukunft gegenüberstehen.

Künstliche Intelligenz und auch der Hadron Collider CERN beeinflussen bereits zunehmend die Realität der gesamten Menschheit, doch laut DCTP sind letztendlich wir die Schöpferwesen, die sogar die Fähigkeiten selbst superintelligenter Maschinen weit übertreffen – doch um unsere wahren Ziele zu erreichen, müssen wir uns erst einmal darüber im Klaren werden, was wirklich aktuell auf dem Spiel steht.

Das bedeutet, nur wenn sich die Menschheit geschlossen im Kollektiv über ihr Bewusstseins an der Gestaltung der neuen Welt beteiligt, ist es möglich, eine positive Zeitlinie mit einer friedvollen Welt Wirklichkeit werden zu lassen.

Unabhängig davon, ob die Geschichte der Greys und ihrer Looking Glass Technologie tatsächlich stimmt, liegen genügend wissenschaftliche Beweise darüber vor, dass unser Geist und somit unser Bewusstsein die Realität schafft.

Diese wichtige Erkenntnis wird der Öffentlichkeit bis heute von Psychologen vorenthalten. Jeder Mensch schafft sich über seine Gedanken seine eigene Wirklichkeit und das Kollektiv schafft die Wirklichkeit für den gesamten Planeten im Großen.

Das heißt, ein positives Einheitsbewusstsein schafft eine positive und friedliche Welt für alle. Es ist also kein Zufall, dass gegenwärtig so viel Chaos und Angst in der Welt herrscht, weil nur auf diese Weise das Kollektiv von geistesgestörten Herrschern kontrolliert und gelenkt werden kann.

Das Fazit lautet also, dass die Welt, die sich die überwiegende Mehrheit der Menschen wünscht, möglich ist und schon morgen Wirklichkeit werden kann und das Universum unterstützt die Menschen sogar bei diesem Vorhaben, indem es mächtige Energieströme von der Sonnen sendet – doch die Menschheit muss lernen, endlich auf eigenen Füßen zu stehen, selbst Entscheidungen zu treffen und nicht von der Elite.

Freiheit und Unabhängigkeit bekommt nicht geschenkt, die muss man sich selbst erarbeiten. Niemand wird kommen, um die Menschheit zu retten – auch keine positiven ETs von der Galaktischen Föderation.

Die sind ebenfalls eine Legende der Elite, um die Menschen weiter davon abzuhalten, in die Selbstverantwortung zu kommen. Die Wahrheit ist: die Menschheit muss sich selbst retten.

Deshalb ist davon auszugehen, dass die Greys kein Interesse daran hatten, die gesamte Menschheit vor dem Untergang u bewahren, sondern nur einen kleinen auserwählten Teil, die wir heute als Elite bezeichnen – also die Mitglieder des Tiefen Staats.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 20.08.2023