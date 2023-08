Zwölf unbestreitbare Anzeichen dafür, dass Globalisten das Ende der Menschheit herbeiführen

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet: Es ist kein Tabu mehr, öffentlich über Entvölkerung zu sprechen. Sogar viele, die das Konzept einst als Verschwörungstheorie abtaten, erkennen jetzt öffentlich die Realität an, dass weltweite Anstrengungen unternommen werden, um die menschliche Bevölkerung auf dem Planeten Erde drastisch zu reduzieren.

Die Mainstream-Medien sprechen mittlerweile häufig von „Klima-Lockdowns“ als einer guten Sache – um menschliche Aktivitäten auf dem Planeten Erde einzustellen, um „den Planeten“ vor dem sogenannten Klimawandel zu „retten“, einer groß angelegten Fälschung und gefälschten Wissenschaftsbetrugs, die auf der Lüge beruht Kohlendioxid ist irgendwie schlecht für das Leben auf dem Planeten. Ohne sie gäbe es keine Photosynthese, keine Pflanzen, keine Tiere und keine Menschen.

Jetzt fordern die Konzernmedien offen Klimaausfälle und -abriegelungen, die Rationierung von Klimaanlagen und möglicherweise sogar ein Verbot der Nutzung von Elektrizität zur Kühlung von Häusern und Gebäuden an heißen Tagen.

Dies alles wird natürlich als notwendig positioniert, um den Planeten zu retten. Die Los Angeles Times beispielsweise veröffentlichte kürzlich einen Artikel mit der Frage, ob ein „gelegentlicher Stromausfall“ „zur Lösung des Klimawandels beitragen könnte“.

Wie Slay News richtig darauf hingewiesen hat:

Alarmisten der Grünen Agenda in den Leitmedien fordern nun weitreichende Stromausfälle, um „zum Wohl der Allgemeinheit“ der „Lösung der Klimakrise“ beizutragen. In einem Artikel der Los Angeles Times argumentiert das etablierte Medienunternehmen, dass es „einfacher und kostengünstiger wäre, den Klimawandel zu bekämpfen“, wenn die Öffentlichkeit „bereit wäre, mit Stromausfällen zu leben“.

Mit anderen Worten: Wir sind über den Punkt hinaus, an dem die kontrollierten Unternehmensmedien sagen, dass geplante Stromausfälle und Klima-Lockdowns nur eine Verschwörungstheorie seien – auch wenn NPR immer noch behauptet, dass der Versuch, Menschen dazu zu bringen, Käfer zu essen, eine Verschwörungstheorie ist, und zwar nicht lange nachdem NPR Insekten als nächste großartige Nahrungsquelle beworben hatte.

Jetzt behaupten die kontrollierten Medien offen, dass das Funktionieren der menschlichen Gesellschaft den Planeten zerstören wird. Daher implizieren sie, dass die einzige Möglichkeit, den Planeten zu retten, darin besteht, die Nahrungsmittel- und Energieinfrastruktur abzubauen, die die Menschheit am Leben hält.

Die derzeitige Bevölkerungszahl auf dem Planeten Erde ist natürlich eine Funktion erschwinglicher Nahrungsmittel, die mit erschwinglicher, reichlich vorhandener Energie (hauptsächlich in Form fossiler Brennstoffe) betrieben werden. (Dies sind die (geheimen) Pläne der UN und Kissingers zur Bevölkerungskontrolle: „Es ist noch lange nicht vorbei“)

Dies zu beenden – was mittlerweile das erklärte Ziel von Klimakultisten, Demokraten und derselben „Wissenschafts“-Gemeinschaft ist, die uns gesagt hat, dass COVID-Impfstoffe sicher und wirksam seien – wird unweigerlich zu einer weltweiten Entvölkerung der Menschheit führen.

Kein Treibstoff = keine Farmen. Keine Bauernhöfe = keine Nahrung. Kein Essen = keine Menschen. Das ist das offen eingestandene Ziel.

Hier liste ich zwölf unbestreitbare Anzeichen dafür auf, dass Globalisten aktiv die Ausrottung der Menschheit von diesem Planeten anstreben. Beachten Sie, dass alle zwölf dieser Zeichen leicht überprüfbar und nicht einmal bloße Theorien sind.

Die meisten davon werden von den etablierten Medien, dem WEF und den Verfechtern globalistischer Narrative offen geprahlt , die nicht einmal mehr vorgeben, auf der Seite der menschlichen Nachhaltigkeit oder genetischen Integrität zu stehen.

Sie streben unverhohlen die Vernichtung der Menschheit an, und sie unternehmen nur den geringsten Versuch, dieses Endziel zu verbergen, indem sie ihre planetarischen Völkermordpläne in die Sprache von „Klima-Lockdowns“ oder „Impfvorschriften“ hüllen.

Unter den Lügen, der gefälschten Wissenschaft, den manipulierten Wahlen, der von der Regierung kontrollierten Zensur und den transhumanistischen mRNA-Injektionen verbirgt sich die wahre Absicht: Völkermord im planetarischen Ausmaß, der sich an der Menschheit richtet.(Der Plan zur Bevölkerungskontrolle begann vor Jahrzehnten und ist jetzt in vollem Gange)

Die zwölf unbestreitbaren Anzeichen eines globalistisch gesteuerten Völkermords an der Menschheit

#1) Sie terraformieren den Planeten durch atmosphärische Veränderungen im planetarischen Maßstab. Derzeit werden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um die Chemie des Planeten Erde zu verändern, um ihn für menschliches Leben unwirtlich zu machen, indem CO2 durch „Kohlenstoffsequestrierung“ aus der Atmosphäre entfernt wird.

Da CO2 für die gesamte Photosynthese notwendig ist – die das Netz des Lebens auf dem Planeten Erde antreibt – würden diese Bemühungen alle Nahrungspflanzen, Regenwälder, Meeresökosysteme und mehr zum Erliegen bringen und letztendlich praktisch alle Tiere und Menschen auf dem Planeten töten, wenn sie nicht gestoppt würden .

Ohne CO2 in der Atmosphäre gibt es im Wesentlichen kein erkennbares Leben auf dem Planeten Erde, und doch führt die gesamte „Klimekult“-Maschine (und fast alle Politiker, Medienpropagandisten, Regierungsregulierer, Globalisten usw.) Krieg gegen CO2 und versucht es um es vollständig aus der Erdatmosphäre zu entfernen.

2) Die biometrische Bestandsaufnahme der menschlichen Rasse (WorldCoin) hat begonnen, und alle Menschen werden „inventarisiert“, damit Globalisten ihre Entvölkerungsmeilensteine ​​richtig verfolgen können – es ist der Versuch von WorldCoin, die Augäpfel aller Menschen zu scannen und einen Verschlüsselungsschlüssel auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten zu erstellen.

Eigentlich handelt es sich um ein „Menscheninventar“-Programm zur digitalen Erfassung aller Menschen, von denen bekannt ist, dass sie auf dem Planeten existieren. Dieser Schritt ist notwendig, um Meilensteine ​​der menschlichen Entvölkerung zu verfolgen und jeden zu identifizieren, der nicht vom System inventarisiert wurde … „Nicht scannbar!“ Mit anderen Worten: wie bei Idiocracy .

3) Sie haben es aufgegeben, junge Menschen so auszubilden, dass sie auf eine produktive Zukunft vorbereitet sind .

Beachten Sie, dass in staatlichen Schulen nichts mehr vermittelt wird, was auch nur annähernd praktische Fähigkeiten, unabhängiges Denken oder auch nur Grundkenntnisse vermittelt, die für die Ausübung von Tätigkeiten in einer produktiven Gesellschaft erforderlich sind. Denn es gibt keinen Plan, die jüngeren Generationen in irgendeiner produktiven Tätigkeit einzusetzen.

Der Plan besteht darin, sie auszurotten, und wenn Sie vorhaben, eine Population auszurotten, müssen Sie sich nicht die Mühe machen, ihnen Fähigkeiten oder Wissen beizubringen. Der Verzicht auf Bildung – ein Vorhaben, das übrigens mittlerweile von den Lehrergewerkschaften voll und ganz unterstützt wird – ist ein Stellvertreter für den Verzicht auf jede Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit.

4) Kontrollierter Abriss der Energieinfrastruktur, die die menschliche Wirtschaft antreibt.

Wie oben erläutert, ist der geplante Abriss der Energieinfrastruktur darauf ausgelegt, sowohl einen wirtschaftlichen Zusammenbruch als auch Nahrungsmittelknappheit und damit Massenhunger auszulösen. Ohne erschwingliche, reichlich vorhandene Energie kann keine Zivilisation gedeihen. Wenn die Energie absichtlich abgeschaltet wird, implodieren Zivilisationen und sterben.

Obwohl wir in einer Welt mit reichlich Energie leben, verbieten die faschistischen Regierungen der Welt – also westliche Nationen wie die USA, Kanada, Deutschland usw. – absichtlich den Zugang zu dieser Energie. Das Ergebnis davon steht außer Frage: Der Zusammenbruch der westlichen Zivilisation.

5) Regierungen finanzieren, entwickeln und setzen genetische Biowaffen ein, die gegen den Menschen gerichtet sind.

Als ob künstlicher Hunger und wirtschaftlicher Zusammenbruch allein nicht genug wären, finanzieren westliche Regierungen wie die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin genetische Biowaffen, die auf die Menschheit abzielen.

Das Spike-Protein ist eine solche Waffe und wurde sowohl in die Covid-Plandemie- als auch in die mRNA-Impfstoffe eingebaut, die darauf ausgelegt sind, so viele Menschen wie möglich zu verstümmeln und zu töten.

Das US-Verteidigungsministerium ist der Initiator dieser Biowaffen und hat eine lange Geschichte darin, illegale Biowaffenlabore in Ländern wie der Ukraine (und auch in verschiedenen afrikanischen Ländern) zu betreiben und gleichzeitig aktiv selbstreproduzierende Biowaffen zu entwickeln, die ethnisches Targeting auf der Grundlage genetischer Unterschiede in der Biologie beinhalten.

6) Es gibt eine koordinierte, globale Anstrengung, die Saatgutvielfalt zu zerstören und die Vermehrung von Nutzpflanzen zu verhindern.

Um sicherzustellen, dass freie Menschen nicht ihre eigene Nahrung anbauen können, ist auch eine globale Anstrengung im Gange, um die Saatgutversorgung zu kontrollieren und das Saatgut und Vielfalt zu vernichten, während die Landwirtschaft auf giftiges, gentechnisch verändertes Saatgut umgestellt wird, das Pflanzen anbaut, die Pestizidchemikalien direkt in die Pflanze selbst synthetisieren (wie bei gentechnisch verändertem Mais).

Saatgutgiganten wie Monsanto (heute Bayer) haben im Laufe der Jahre viele kleinere Saatgutlieferanten aufgekauft, wodurch die Saatgutvielfalt ausgelöscht und die landwirtschaftliche Lieferkette für die Pflanzenproduktion nahezu monopolisiert wurde.

Diese Zentralisierung der Nahrungsmittelproduktion in die Hände einiger weniger, mächtiger Konzerne ist einer der notwendigen Schritte, um die Nahrungsmittelknappheit zu einer Waffe zu machen und die künstliche Hungersnot als Instrument zur sozialen Kontrolle und zur massenhaften Einhaltung staatlicher Forderungen zu nutzen.

7) Rasche Einführung von Automatisierungsrobotern, um Arbeiter und Transportfahrer zu ersetzen.

Dank einer Reihe von Automatisierungsrobotern, die bald in die Belegschaft eingeführt werden, sind Arbeiter im Begriff, überflüssig zu werden. Lagerarbeiter werden bald durch zweibeinige Lagerroboter ersetzt, die fast alle gleichen Aufgaben erledigen können, und Berufskraftfahrer (die für UPS, Fedex, USPS und verschiedene Speditionen arbeiten) werden bald veraltet und arbeitslos sein.

In der Landwirtschaft wird es nicht mehr lange dauern, bis Ernteroboter die Wanderarbeiter ersetzen, und selbst im Baugewerbe werden Roboter nach und nach viele Aufgaben übernehmen, die derzeit von Menschen erledigt werden.

8) Aufstieg von KI-Systemen als Ersatz für Angestellte: Journalisten, Künstler, Programmierer, Autoren und mehr.

Wenn Sie dachten, Ihr Job sei sicher, weil Sie Angestellte sind, denken Sie noch einmal darüber nach: Regenerative KI-Systeme wie ChatGPT sind auf dem Vormarsch und um bald Journalisten, Autoren, Programmierer, Geschäftsführer und vieles mehr ersetzen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie einen Job routinemäßig ausführen und nur sehr wenig Innovation oder originelles Denken erfordern (z. B. Sie arbeiten als Propagandist, der Drehbücher für CNN oder die Washington Post liest). Mit anderen Worten, es ist leicht zu erkennen, dass KI NPCs sehr leicht ersetzen wird. Nicht-Spieler-Charaktere, d. h. Personen, die nur den Drehbüchern folgen und keine originellen Ideen haben.

9) Die CDC gibt Empfehlungen für jährliche Covid-Injektionen bis zum Tod weiter.

Die neue CDC-Direktorin Dr. Mandy Cohen ist natürlich eine gehorsame Pharma-Chefin. Laut The Blaze plant sie, auf jährliche COVID-Impfungen zu drängen, genau wie auf jährliche Grippeschutzimpfungen – von denen übrigens keine wirksam ist.

„Wir befinden uns gerade am Abgrund, also möchte ich nicht darüber hinausgehen, wo unsere Wissenschaftler hier sind und diese Bewertungsarbeit leisten, aber ja, wir gehen davon aus, dass COVID den Grippeschutzimpfungen ähneln wird, wo es hingeht. Sie bekommen Ihre jährliche Grippeimpfung und Ihre jährliche COVID-Impfung … Da werden wir hinkommen“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Wir sind noch nicht ganz am Ziel.“

Deshalb hat sie bereits entschieden, dass die jährlichen Impfungen gegen COVID genehmigt werden, noch bevor die Wissenschaftler zu einer Schlussfolgerung gelangt sind. Wie bei allem anderen beim CDC treibt die Politik von Big Pharma die Wissenschaft voran, und die Politik von Big Pharma wird ausschließlich vom Profit bestimmt.

Natürlich werden jährliche mRNA-Injektionen Wunder für das Geschäftsergebnis von Big Pharma bewirken, und wer auch immer die Ahnungslosigkeit hat, sich diese experimentellen Impfungen injizieren zu lassen, wird seinen Weg in ein frühes Grab beschleunigen.

10) Durch Geoengineering verursachte globale Hungersnot löst Massenhunger aus.

Während wir oben bereits auf CO2-Sequestrierung und Terraforming-Operationen eingegangen sind, bezieht sich dieser Punkt auf Geoengineering-Wetterkontrolle, die die Ausbreitung von Wassermassen steuert, um Überschwemmungen, Dürren, Stürme oder alles andere zu erzeugen, was Ernten schädigen kann und zu weitverbreiteter Nahrungsmittelknappheit und Nahrungsmittelinflation führen.

11) Chemikalien zur Unfruchtbarkeit werden in die Nahrungsversorgung eingebracht (Atrazin, Glyphosat, Hormonstörer), um die Nachhaltigkeit der Bevölkerung zu verringern.

Es stimmt, dass Atrazin, das zweithäufigste Herbizid in unserer Nahrungsversorgung, ein chemischer Kastrator ist, der „die Frösche umdreht“. Dadurch kommt es auch zu einem Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, was zu einem Bevölkerungsrückgang führt. Wir testen derzeit in unserem Massenspektrometer-Labor für Lebensmittelwissenschaften auf Atrazin und können bestätigen, dass wir Atrazin in der menschlichen Nahrung finden. Wir testen unter anderem auch auf Glyphosat und Schwermetalle und sehen viele Verunreinigungen in der Lebensmittelversorgungskette.

12) Globalisten bereiten sich darauf vor, das Ende der schuldenbasierten Wirtschaft einzuleiten, die zu billigen Nahrungsmitteln und einem erschwinglichen Wachstum der menschlichen Bevölkerung geführt hat.

Billige Lebensmittel entstehen aus billiger Energie. Billige Energie ist einfacher zu bekommen, wenn man billiges Geld hat … das heißt künstlich niedrige Zinsen und viele Anreize zur Gelddruckerei, um eine Zombie-Wirtschaft anzukurbeln.

Die Ökonomie der MMT (Magical Monetary Theory, bei der wahnhafte Ökonomen glauben, Geld könne bis zur Vergessenheit gedruckt werden, ohne Probleme zu verursachen) ist auf lange Sicht katastrophal, und wenn die globale Schuldenpyramide der US-Dollar-Schulden zu Ende geht, wird dies zu einer Katastrophe führen.

Ein schwarzer Loch-ähnlicher Währungsstrudel, der Unternehmen, Vermögen und ganze Volkswirtschaften in Rekordzeit zerstören wird. Dieser „Teppichzug“ der globalen Fiat-Währung ist allesamt auf größtmögliche zerstörerische Wirkung ausgelegt und zeitlich abgestimmt, und er rückt von Tag zu Tag näher.

Informierte Menschen können den globalen Völkermord überleben, aber die ahnungslosen Massen werden nicht gut davonkommen

Die gute Nachricht dabei ist, dass informierte, wache Menschen (nicht „wach“, sondern wach) gut aufgestellt sind, um den versuchten globalen Völkermord an der Menschheit zu überleben.

Die Menschen, die überleben, werden diejenigen sein, die über das verfügen, was ich als netzunabhängige Nahrung, Geld, Medizin, Energie, Kommunikation, Wasser und andere wichtige Ressourcen bezeichne.

Im Gegensatz dazu werden die Menschen, die leichtgläubig genug sind, an zentralisierte Systeme zu glauben, (auf die harte Tour) herausfinden, dass die Regierungen der Welt aktiv versuchen, sie auszurotten.

Alles, was die Regierung Ihnen wegnehmen kann, weil sie die Kontrolle hat – Geld, Nahrung, Sprache, Energie usw. – wird in eine Waffe verwandelt, um die Massen in die Vernichtung zu treiben.

Während „Gehorsams-Idioten“ für Globalisten sehr leicht zu töten sind – vielleicht wurden bereits mehr als 20 Millionen durch mRNA-Impfungen ermordet –, werden diejenigen, die Urteilsvermögen und informierte Selbstvertrauen üben, durchaus in der Lage sein, den globalen Völkermordversuch zu überleben.

