In der Nacht des 4. August startete das Kiewer Regime einen Seedrohnenangriff gegen einen russischen Tanker. Glücklicherweise reichte der entstandene Schaden nicht aus, um das Schiff zu versenken oder Verluste unter den 11 Besatzungsmitgliedern zu verursachen, behinderte jedoch den Betrieb.

Laut einer Erklärung der russischen Föderalen Agentur für See- und Binnenschifffahrt ereignete sich der Angriff gegen 23:20 Uhr südlich der Straße von Kertsch.

Das Schiff wurde später als Chemikalientanker SIG identifiziert. Die russische Seeschifffahrtsbehörde erklärte, dass es „nahe der Wasserlinie auf der Steuerbordseite, vermutlich infolge eines Seedrohnenangriffs“ ein Loch gebe, und bestätigte, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Es ist wichtig anzumerken, dass die SIG von den Vereinigten Staaten wegen des Transports von Kerosin zum russischen Militär in Syrien mit Sanktionen belegt wird, was eine amerikanische Beteiligung an dem Angriff nahezu sicher macht, insbesondere zu einer Zeit, in der die Aggression Washingtons gegen Damaskus eskaliert.

Die Zielinformationen wurden höchstwahrscheinlich von US-amerikanischen ISR-Plattformen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) bereitgestellt, die diese dann an die SBU oder die Neonazi-Junta-Truppen weiterleiteten.

Der Schritt zielt darauf ab, die lebenswichtige russische Logistik in Syrien zu behindern, insbesondere die Operationen der VKS (Russische Luft- und Raumfahrtstreitkräfte), die regelmäßig US-/NATO-Flugzeuge abfangen, die illegal in den syrischen Luftraum eindringen .

Um die direkte US-Beteiligung noch weiter zu verschleiern, prahlte das Kiewer Regime offen mit dem Angriff, was höchst ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass es nach solchen Aktionen normalerweise eine plausible Leugnung vornimmt.

Laut NBC „transportierte der Tanker Treibstoff für die russischen Truppen“, zitierte Quellen und fügte hinzu, dass „er gut beladen war“ und dass „das ‚Feuerwerk‘ schon von weitem zu sehen war“. (Putin ändert Armee-Gesetze: „Es riecht nach großem Krieg!“)

Sie sagten, dass zur Durchführung des Angriffs eine Bodendrohne und TNT eingesetzt worden seien. Außerdem wurde ein Video veröffentlicht und von mehreren Neonazi-Junta-Beamten geteilt, das zeigt, wie sich eine Seedrohne auf den Tanker zubewegt, obwohl sie kurz vor Erreichen des Schiffes abschneidet, was darauf hindeutet, dass die Explosion unmittelbar danach folgte.(Russlands Militär bekämpft westliche Waffen mit zunehmendem Erfolg – Biden provoziert Putin zum Marsch nach Westen (Video))

„Jede Explosion, die mit den Schiffen der Russischen Föderation oder der Krimbrücke passiert , ist ein absolut logischer und effektiver Schritt gegenüber dem Feind“, postete SBU-Chef Wasyl Maljuk auf Telegram und fügte hinzu:

„Wenn die Russen die Explosionen wollen. Um damit aufzuhören, sollten sie die einzige Möglichkeit nutzen, die Hoheitsgewässer der Ukraine zu verlassen.“

Mehrere Stunden vor dem Angriff auf SIG beschädigte eine weitere Seedrohne das Landungsschiff „Olenogorsky Gornyak“ direkt vor dem Hafen von Noworossijsk, einem der wichtigsten Exportdrehkreuze Russlands.

In Verbindung mit Angriffen auf Tanker zielen solche Aktionen offensichtlich darauf ab, Moskaus Ölverkäufe zu behindern, da sich die sogenannte „Preisobergrenze“ als kläglicher Fehlschlag herausstellte und selbst US-Vasallen wie Japan ignorierte .

Durch gezielte Angriffe auf russische Tanker und große Häfen hoffen die USA, den Ölverkauf zu stoppen oder zumindest zu behindern. Dies hängt auch mit der Frage der Versicherung russischer Schiffe zusammen, was bedeutet, dass es bei solchen Angriffen keine Entschädigung geben würde, was möglicherweise dazu führen würde, dass andere Tanker den Transport von russischem Öl einstellen.

Andererseits zielen Drohnenangriffe auf russische Städte darauf ab, die normale Wirtschaftstätigkeit zu stören und die russischen Behörden zu diskreditieren, wahrscheinlich in der Hoffnung, irgendeine Art von Unruhe auszulösen.

Am 6. August musste der Moskauer Flughafen Wnukowo aufgrund eines gescheiterten Drohnenangriffs alle Flüge vorübergehend einstellen. Die elektronische Kriegsführung (EW) des russischen Militärs hat die Drohne in der Region Podolsk in den Moskauer Vororten abgeschossen.

Der Angriff hätte, wenn er den Flughafen erreicht hätte, unermesslichen Schaden anrichten und das Leben Tausender Zivilisten gefährden können.

Seit den großen Drohnenangriffen auf Gebäude in Moskau (einschließlich des Kremls selbst) verstärkte das russische Militär seine Luftverteidigung in und um Moskau , unter anderem durch die Platzierung von SAM-Systemen (Boden-Luft-Raketen) „Pantsir“ auf Dächern.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf Telegram :

„Heute gegen 11:00 Uhr versuchte eine Drohne, nach Moskau einzudringen. Es wurde im Anflug durch die Luftabwehr zerstört. Gut gemacht, Militär.“

Drohnenangriffe auf zivile Infrastruktur sind für russische Militäroperationen in der Ukraine völlig irrelevant , was bedeutet, dass sie entweder ein Akt der Verzweiflung sind (da die vielgepriesene Gegenoffensive des Kiewer Regimes ein absolutes Debakel war ) oder die Vereinigten Staaten einfach versuchen, einen totalen Krieg gegen Russland zu beginnen, da sich seine Wirtschaft als praktisch unempfindlich gegenüber dem unerbittlichen Sanktionskrieg des politischen Westens erwiesen hat.

Ein weiterer Beweis dafür, dass die wirtschaftliche Belagerung Russlands spektakulär gescheitert ist, ist die Tatsache, dass die Wirtschaft des eurasischen Riesen laut einer Einschätzung des IWF in diesem Jahr um 1,5 % wachsen wird.

Diese „unangenehme Überraschung“ veranlasste den politischen Westen höchstwahrscheinlich dazu, „konkrete Maßnahmen“ zu ergreifen, um ein solches Szenario zu verhindern, da die eigenen wirtschaftlichen Aussichten nicht so gut aussehen.

Obwohl Präsident Joe Biden erst letztes Jahr geschworen hat, „den Rubel in Schutt und Asche zu legen“, hat sich dies als bloße Fantasie erwiesen, da die russische Wirtschaft inzwischen besser abschneidet als die ihrer Gegner, nämlich denselben, die die Sanktionen durchsetzen .

Unfähig, Moskau in einem fairen Kampf gegenüberzutreten, sei es militärisch , wirtschaftlich oder anderweitig, bleibt der politische Westen mit hinterhältigen Taktiken wie biologischer Kriegsführung, offensichtlichen Terroranschlägen und sogar verdeckter nuklearer Verbreitung zurück .

Wie bereits erwähnt, lässt sich das alles nur mit zwei Worten beschreiben: totaler Krieg. Und obwohl dies auf taktischer, strategischer und historischer Ebene unweigerlich zu einem Schaden für Moskau führt,Russland hat solche Konfrontationen nie verloren, wie der letzte Versuch eines gescheiterten Malers mit einem eigenartigen Schnurrbart beweist.

Westliche Analysen: Inkompetenz und Führungsschwäche beim ukrainischen Militär

Immer mehr westliche Thinktanks und Militärexperten äußern Zweifel an der militärischen Durchschlagskraft der Ukraine, deren Gegenoffensive nicht in die Gänge komme. Zur wachsenden Skepsis westlicher Experten im Hinblick auf einen Sieg der Ukraine veröffentlichte das „Handelsblatt“ eine umfangreiche Analyse.

Angesichts des Stockens der seit zwei Monaten andauernden ukrainischen Gegenoffensive herrsche im Westen Ernüchterung und Ratlosigkeit. In Washington frage man sich mittlerweile, ob man die westliche Militärtechnik überschätzt habe. In einer ausführlichen Analyse lässt das Handelsblatt an diesem Montag Militärexperten und Medien zu Wort kommen, die einen Sieg der Ukraine immer weniger in Betracht ziehen.

Zwar drängten weiterhin kaum Details über die Kämpfe an die Öffentlichkeit, so das Handelsblatt. Dennoch ließen „einzelne Situationen erahnen, wie schwierig sich die Kämpfe gestalten.“ Laut der Berichterstattung des Kriegsanalytikers Tom Cooper hätten die russischen Truppen beispielsweise eine Kompanie der 118. ukrainischen Brigade bei Robotine Ende Juli fast komplett ausgelöscht.

Zur gleichen Zeit habe man Soldaten in die Kämpfe schicken müssen, die eigentlich erst nach einem geplanten Durchbruch der „sogenannten Surowikin-Linie“ eingesetzt werden sollten. Immer offener würden US-Beamte ihre Enttäuschung auch vor den Medien nicht mehr verbergen. Wie der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtete, „machen Vertreter des amerikanischen Sicherheitsapparates kein Geheimnis aus ihrer Enttäuschung.“

Schwer habe es in dieser Lage vor allem der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij. Seine politische Karriere hänge an der Umsetzung seines Versprechens eines baldigen Sieges.

Doch schon im Juni habe er eingestehen müssen, dass die Offensive nicht so schnell vorankomme. Die ukrainische Militärführung habe dies auf die „begrenzten Waffenlieferungen aus dem Westen“ und die vehemente russische Gegenwehr zurückgeführt.

Dabei würden die Ukrainer laut einem Bericht der Financial Times schon täglich ein Drittel dessen verschießen, was die USA in einem Monat produzierten.

Schließlich seien westliche Panzer und Truppentransporter auch „keine Wunderwaffen gegen Russlands Luftüberlegenheit“, kommentierte das Handelsblatt das überschätzte Potenzial der Waffen aus dem Westen. Die Wirtschaftszeitung beschrieb außerdem die Führungsschwäche und Inkompetenz bei der ukrainischen Armee.

Wobei die von der NATO im Schnellverfahren ausgebildeten Militärs noch schlechter abschneiden würden als erfahrene ukrainische Soldaten. Dazu habe sich auch Michael Kofman vom Carnegie Endowment for International Peace geäußert:

„Erfahrene Einheiten hätten mit veralteter sowjetischer Technik durchgehend bessere Resultate erzielt als die im Westen ausgebildeten und mit Nato-Ausrüstung versehenen Brigaden,“ gab das Handelsblatt Kofmans Bewertung wieder.

Der ukrainische Militärexperte und Journalist Juri Butusow sehe die aktuellen Probleme an der Front als „symptomatisch für strukturelle Schwächen in der Armee“. So könne die ukrainische Armee kaum Schwerpunkte an der Front bilden, weil Russland jegliche Schwäche an anderen Abschnitten „sofort ausnutzen“ würde. Das erlebten die Ukrainer aktuell bei Kremennaja, wo eine russische Gegenoffensive „ausgedünnte Einheiten“ unter Druck setze.

Dem ukrainischen Journalisten zufolge sei das Halten eroberter Gebiete zudem aufgrund des Mangels an guten Kommandanten erschwert: „Keiner kümmert sich, es gibt keine Verantwortlichen“, so Butusow. Auf Twitter habe ein ukrainischer Offizier unter dem Pseudonym „Tatarigami“ hohe Offiziere der Ukraine ebenfalls als völlig inkompetent kritisiert.

Das Handelsblatt kommt zu dem Schluss, ein Zusammenbrechen der russischen Front wäre angesichts der militärischen Lage „eine Überraschung“: Zunächst müssten die Ukrainer sich „auf einen länger andauernden Abnutzungskrieg einstellen.“

Dabei müsste das ukrainische Militär darauf hoffen, „die Schläge gegen die Logistik im Hinterland würden die russische Front doch noch überraschend kollabieren lassen.“

