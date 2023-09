Alptraum Heizungsgesetz: Ein Raubüberfall auf alle Mieter und Immobilienbesitzer

Die Katastrophe, die mit dem ideologischen Heizungsgesetz (“Gebäude-Energie-Gesetz”, GEG) über die Deutschen hereinbricht, dürfte den wenigsten von ihnen überhaupt bewusst sein.

Das wie zuvor schon der finale Atomausstieg mit Hilfe der FDP (gegen die erklärte Überzeugung ihrer Abgeordneten, also in einem weiteren Akt beispielloser Demokratieperversion) durchgedrückte Gesetz ist eine finanzielle Zeitbombe – auch für die, die glauben, “gut aufgestellt” oder für eine angeblich “klimaneutrale Zukunft”, die nie eintreten wird, gerüstet zu sein.

Das hat weniger mit der aberwitzigen Ineffektivität dieses bürokratischen Regulierungsmonstrums zu tun, dessen theoretischer maximaler Einsparwert binnen sechs Jahren (!) rechnerisch dem an CO2-Reduzierung entspricht, was China alle 24 Stunden zusätzlich an CO2 die Atmosphäre bläst; Sondern hier geht es um eine an Betrug grenzende Kanonade von verkappten Kosten und Zukunftshypotheken, die den deutschen Vermögensverlust und damit die Umverteilung von unten nach oben – beides Hauptziele der globalen Klima-Agenda – weiter beschleunigt wird

Die Anschaffungskosten sind beim Einbau von Wärmepumpen (die in Bestandsgebäuden schon gar nicht wirtschaftlich sind) nur die Spitze des Eisbergs.

Kaschiert und verkauft werden sie als ökologische Wohltat und als grüner Traum, der in der Realität bald schon zum Albtraum wird.

Auf Twitter brachte es ein User treffend auf den Punkt: ”Glauben Sie mir, die Rechnungen hören nie auf! Energetische Verlogenheit: Reden wir Klartext, die Anwendung von Wärmepumpen in ineffizienten Gebäuden ist wie das Verschreiben von Aspirin gegen Krebs.

Nicht nur nutzlos, sondern potenziell schädlich, da es von echten Lösungen ablenkt. Technologische Missgeburt: In Bestandsgebäuden sind Wärmepumpen häufig eine technologische Missgeburt. Sie sind für moderne, gut isolierte Gebäude konzipiert und funktionieren in älteren Bausubstanzen so gut wie eine Atombombe in einem Feuerwerksladen.” (USA: Erwerb von Stromgeneratoren erschwert)

“Ein Raubüberfall, bei dem Sie den Dieben die Tür selbst öffnen”

Und auch zur fossilen Abhängigkeit findet der Kommentator deutliche Worte: “Erzählt man Ihnen, dass Sie mit der Wärmepumpe umweltfreundlich heizen? Unsinn! Wenn der Strom dafür aus Kohle oder Gas gewonnen wird, haben Sie nichts erreicht.(Defekte Umspannanlage verursacht Stromausfall in Südhessen und Rhein-Main)

Das ist wie Wasser aus einem brennenden Haus zu holen und damit die Blumen zu gießen. Scheinheilig: Wenn Sie glauben, dass Sie mit einer Wärmepumpe im alten Gebäude den Planeten retten, dann sind Sie nicht der Ökologe, sondern der Esel an der Öko-Leine.

Echtes Engagement für die Umwelt sieht anders aus. Man verkauft Ihnen die Illusion der Nachhaltigkeit, während Sie eigentlich nur das Portemonnaie der Hersteller und Installateure füllen.

Es ist wie ein magischer Trick: Alle schauen auf die leuchtende “grüne” Wärmepumpe, während im Hintergrund Ihre finanziellen und energetischen Ressourcen verschwinden… Es ist ein Raubüberfall, aber einer, bei dem Sie den Dieben die Tür selbst öffnen.”

Im Endeffekt werden die Deutschen für dümmer denn je verkauft. Das zeigt sich auch an der künftig verpflichtenden “Energieberatung”: Diese kostet Unmassen – für Ein- und Zweifamilienhäuser durchschnittlich 1.600 bis 2.000 Euro, bei Mehrfamilienhäusern wird sie deutlich teurer ausfallen – und beschert nur der Wärmepumpen-Industrie (deren deutsche Marktführer bereits von US-Konzernen geschluckt wurden) Profite.

Dabei belastet und verunsichert sie die Bürger jedoch weiter. Sagenhaft ist auch die Volksverdummung, mit der den Bürgern Beihilfen versprochen werden: “Diese Kosten müssen Sie allerdings nicht allein tragen”, streut die Bundesregierung den Bürgern propagandistischen Glitzerstaub in die Augen.

Wohl wahr: Den gestaffelten Zuschuss übernimmt den Staat – und wer muss diesen wiederum wohl über Steuern finanzieren?

Mieten werden um 50 Prozent explodieren – und das ist alles erst der Anfang

Noch schwerwiegender ist, dass das neue Gesetz einen unweigerlichen gravierenden Mietenanstieg triggert, der sich auf die durch die Migrationsbombe bereits explodierende Preisentwicklung noch aufaddieren wird: Grob überschlagen dürften die Mieten in günstigen Lagen durch Habecks Heizgesetz-Wahnsinn mittelfristig um 50 Prozent steigen.

Experten halten drei bis fünf Euro mehr pro Quadratmeter – je nach Renovierungkostenaufwand – für realistisch. Die “Alternative”, ohne Renovierung mit Wärmepumpe zentral zu heizen, ist nur ein Taschenspielertrick: In dieser Variante werden die Mieter dann eben über die Nebenkostenabrechnung abkassiert.

“Das GEG ist die Kriegserklärung der staatlich durchgefütterten Klimahysterie-Bourgeoisie gegen die arbeitende Bevölkerung”, lautet ein weiterer treffender Kommentar auf Twitter.

Dabei ist das GEG ja erst der Anfang; noch größeres Ungemach droht perspektivisch von der EU.

Die ehemalige AfD-Abgeordnete Joana Cotar warnt: “Wenn Sie glauben, das Heizungsgesetz wird teuer, warten Sie mal bis die EU ihren ‘fitfor55’-Plan beschlossenen hat.”

Der Hintergrund: Bis 2033 müssen alle Gebäude Energieeffizienzklasse D erreichen. Analysen rechnen hierfür mit Renovierungskosten von 1.000 bis 1.500 Euro pro Quadratmeter; für 100 Quadratmeter fallen also 100.000 bis 150.000 Euro an, pro Eigentümer.”

Die Grünen behaupten, nur 11 Prozent in Deutschland könnten sich das nicht leisten, der Rest soll eben seine Ersparnisse verballern. Cotar: “Es gibt Länder, denen wird die neue Vorschrift sonstwo vorbeigehen, aber raten Sie mal, was in Deutschland los sein wird.”

Habecks Heizhammer: Ampel täuscht die Menschen beim Heizungsgesetz

Die Ampel-Regierung hat die Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) mit ihrer Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP im Bundestag ohne nennenswerte Beratungen verabschieden lassen. Millionen Bürgern drohen erhebliche Kosten und sogar der Verlust ihrer Immobilien.

Das Heizungsgesetzes (GEG) wird ab 1. Januar 2024 rechtskräftig. Trotz massiver Kritik peitschte die Ampel das Gesetz unverändert durch.

Hierzu teilt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard, mit:

»Die AfD-Fraktion lehnt Habecks unbezahlbaren Heizungshammer strikt ab. Trotz heftigster Kritik wurde das Gesetz weder verschoben noch entschärft. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, kann formal jede Heizung eingebaut werden. Die Tücke des Gesetzes besteht jedoch darin, dass die Heizung wieder rausgerissen werden muss, wenn sie der bis 2028 geforderten Wärmeplanung der Gemeinden nicht entspricht. So täuscht die Regierung über die verheerenden Folgen für Millionen von Menschen hinweg und überträgt das Risiko der Wärmewende auf die Bürger.

Das Ziel der Ampel, mit dem künftigen Verbot von Öl- und Gasheizungen CO2 einzusparen, ist fragwürdig. Das Gesetz stellt in Aussicht, bis 2030 circa 42 Millionen. Tonnen des Spurengases zu reduzieren. Das ist für das Klima unerheblich, stößt doch allein China diese Menge an CO2 in 32 Stunden aus.

