HAARP – Wetterwaffe und Manipulation des menschlichen Bewusstseins (Video)

Wenn es um das Thema „Wet­ter­be­ein­flussung“ geht, so sollte auch HAARP in diesem Zusam­menhang eine Erwähnung finden. HAARP (High Fre­quency Active Auroral Research Program, deutsch:

Aktives Hoch­fre­quenz-For­schungs-Pro­gramm zur Erfor­schung des Polar­lichts) ist ein mili­tä­ri­sches und ziviles Hoch­fre­quenz­for­schungs­pro­gramm zur – so die offi­zielle Ver­laut­barung – Unter­su­chung der Iono­sphäre mittels Radio­wellen, die von rie­sigen Sen­de­an­lagen aus in die Iono­sphäre gesandt werden. Von Daniel Prinz

Der Unter­aus­schuss für Sicherheit und Abrüstung des EU-Par­la­ments kam anlässlich einer Anhörung am 5. Februar 1998 zu dem Schluss, dass HAARP ein von der US-Luft­waffe und dem Geo­phy­si­ka­li­schen Institut der Uni­ver­sität Alaska in Fair­banks betrie­benes zur Kli­ma­be­ein­flussung genutztes Waf­fen­system ist, bei der Bereiche der Iono­sphäre von aus­ge­sandten Radio­wellen erhitzt werden.

Eine der ältesten HAARP-Anlagen befindet sich übrigens in Alaska in den USA (Siehe Metapedia). Über­ra­schen­der­weise hat der deutsche TV-Sender ZDF hierzu zumindest etwas darüber in einer Sendung enthüllt:

„Fernab von jeg­licher Zivi­li­sation betreiben die ame­ri­ka­ni­schen Militärs hier eine Anlage zur Mani­pu­lation der Iono­sphäre. (…) Ein rie­siger Anten­nenwald kann Radio­wellen in die Iono­sphäre abstrahlen. HAARP hat eine Sen­de­leistung von 3.600 Kilowatt. Das ent­spricht der Leistung von tausend Fern­seh­sendern. Mit den Radio­wellen ver­sucht man die Iono­sphäre zu ver­ändern.

Die Radio­wellen pumpen Energie in diese Schicht aus elek­trisch gela­denen Teilchen. Die Iono­sphäre wird auf­ge­heizt, dehnt sich an diesen Stellen aus und erzeugt Stürme. Eine Mög­lichkeit, dem mili­tä­ri­schen Gegner Schwie­rig­keiten zu bereiten. (…)“

Durch HAARP lässt sich nicht nur das Wetter beliebig steuern, sondern durch die Mög­lichkeit der Erzeugung von nied­rig­fre­quenten Wellen (ELF- und VLF-Wellen) auch das Bewusstsein der Men­schen. VLF steht dabei für very low fre­quency (sehr niedrige Fre­quenz) und ELF steht für extreme low fre­quency (extrem niedrige Fre­quenz).

VLF-Wellen arbeiten im Fre­quenz­be­reich von 3 bis 30 kHz und ELF-Wellen arbeiten im Fre­quenz­spektrum haupt­sächlich im Bereich von 3 bis 30 Hz. Im Bereich kurz darüber (30 bis 300 Hz) spricht man dann von super low fre­quency (SLF-Wellen). (Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

Warum sind gerade die ELF-Wellen am inter­es­san­testen? Weil das mensch­liche Gehirn eben­falls in diesem Fre­quenz­spektrum arbeitet! Es gibt fünf Zustände des Gehirns:

Delta-Zustand im Bereich von 0–4 Hz (Tief­schlaf, Koma)

Theta-Zustand im Bereich von 4–8 Hz (Traum, Hypnose, Trance)

Alpha-Zustand im Bereich von 8–13 Hz (Ent­spannung, Meditation)

Beta-Zustand im Bereich von 13–38 Hz (Wach­zu­stand, Kon­zen­tration, hohe Erregung)

Gamma-Zustand im Bereich von 38–100 Hz (höchste Kon­zen­tration mit hohem

Infor­ma­ti­ons­fluss, auch Angst/Stress) (Quellen hier und hier)

Was das im Zusam­menhang mit ELF-Wellen bedeutet, wurde in einem inter­es­santen Artikel auf zeitenschrift.com ein­drucksvoll erklärt:

„Die genauen Kennt­nisse der elek­tro­ma­gne­ti­schen Felder erlauben den Zugriff auf die kom­plexen neu­ro­ko­gni­tiven Pro­zesse, die mit dem mensch­lichen Selbst, dem Bewusstsein und dem Gedächtnis ver­bunden sind. Bei Ein­strahlung ent­spre­chender Fre­quenzen auf das Gehirn werden ab einer bestimmten Inten­sität ver­än­derte Hirn­wel­len­muster erzwungen und die Funktion des Gehirns unter­brochen, was zu ernst­haften Stö­rungen führen kann. Diese Mani­pu­lation der men­talen Funktion stört die neu­ro­lo­gi­schen und phy­si­schen Funk­tionen.

Die Aus­wir­kungen auf die Gesundheit können beträchtlich sein, da das mensch­liche Gehirn und ver­schiedene andere Organe eben mit elek­tro­ma­gne­ti­schen Wellen im ELF-Bereich arbeiten. (…) Am 16. Juli 1981 gab der nord­ame­ri­ka­nische TVSender NBC (National Broad­casting Cor­po­ration) bekannt, dass der Nord­westen der USA jah­relang mit Extreme Low Fre­quency-Wellen (ELF-Wellen) bestrahlt wurde. Und die Nach­rich­ten­agentur Asso­ciated Press ver­öf­fent­lichte zur gleichen Zeit eine Meldung, in welcher stand, dass dies auch beab­sichtigt war.

Die Sowjet­union habe ab ca. 1960 über ein Gerät namens LIDA verfügt, mit dem man das mensch­liche Ver­halten mittels ELF-Wellen beein­flussen konnte. In der UdSSR sei das Gerät dazu benutzt worden, die Men­schen träge zu machen und in einen trance­ähn­lichen, gleich­gül­tigen Zustand zu ver­setzen. Man kann damit zwar auch psy­chische Pro­bleme, Neu­rosen und Blut­hoch­druck behandeln, aber ebenso einen Zustand der Aggression oder Depression her­vor­rufen.

Es seien große LIDA-Aus­rüs­tungen benutzt worden, um Ein­zel­per­sonen, aber auch Städte und ganze Regionen der UdSSR und der USA mit ELF-Wellen mit dem Ziel zu bestrahlen,ein bestimmtes Ver­halten hervorzurufen.

Laut Angaben der US Defence Intel­li­gence Agency ist es möglich, Geräusche und ganze Worte im Gehirn eines Men­schen auf­tauchen zu lassen, ebenso wie ‚fern­ge­steuert’ Hirn­schläge, Herz­ver­sagen und andere Krank­heiten aus­zu­lösen. (…) Eine Bestä­tigung dieser nicht gerade ange­nehmen Tat­sachen gab sogar Boris Jelzin. In der 1989er-Ausgabe der ‚Microwave News’ sagte der spätere erste Prä­sident Russ­lands (1991–1999) einem Reporter, der KGB besitze ein ELF-Gerät, welches das mensch­liche Herz zum Still­stand bringen könne.

Während eines Inter­views mit Radio Liberty, einer US-Kurz­wel­len­station im ehe­ma­ligen West­deutschland, wurde Jelzin etwas kon­kreter und erklärte, KGB­Agenten hätten ihm anver­traut, über ein Gerät zu ver­fügen, welches ein so starkes 7- bis 11-Hz-Signal aus­sendet, dass ein Herz ‚gestoppt’ werden könne. Jelzin zitierte den Geheim­dienstmann mit den Worten, ‚wenn keine erste Hilfe in der Nähe ist, dann ist alles vorbei’.

Hier mag inter­essant sein, dass eine auf­fällig große Zahl jener Men­schen, die Augen­zeugen der Ermordung John F. Ken­nedys waren, an Herz­at­tacken starben; die USRe­gierung ist selbst­redend im Besitz ähn­licher Geräte.

Dem Ent­hül­lungs­jour­na­listen Jim Keith zufolge lautet ihr Codename ‚Project Black Beauty’. ELF-Geräte sollen auch ein­ge­setzt worden sein, als sich Panamas Dik­tator Manuel Noriega nach der Invasion der US-Truppen von 1989 in der Vatikan-Bot­schaft in Panama City ver­steckte.

Die Geräte waren als Laut­sprecher getarnt, aus denen ständig überlaut Heavy-Metal-Rock­musik dröhnte. Offi­ziell sollte die Musik Noriega depressiv machen. In Wirk­lichkeit aber wurde die Bot­schaft mit ELF-Wellen bestrahlt.“

Die Mög­lichkeit, Bot­schaften, Bilder und Glau­bens­muster ins Gehirn zu pro­ji­zieren, ist auch unter dem Namen „Die Stimme Gottes“-Technologie bekannt. Der inves­ti­gative Jour­nalist Preston James berichtete, dass diese Tech­no­logie im ersten Golf­krieg in einem Einsatz gegen Sol­daten der ira­ki­schen repu­bli­ka­ni­schen Garde ein­ge­setzt wurde.

Man ließ sie Stimmen „Allahs“ in ihren Köpfen hören, die ihnen befahl, sie solle ihre Waffen nie­der­legen und sich ergeben, wor­aufhin hun­derte ira­kische Sol­daten von Panzern platt­ge­walzt wurden.

Der vorhin erwähnte Unter­aus­schuss des EU-Par­la­ments sprach 1998 recht offen über die Eigen­schaften von HAARP und seine nega­tiven Aus­wir­kungen. So heißt es im Bericht dieses Unter­aus­schusses auf der Web­seite des Europaparlaments:

„HAARP ist für viele Zwecke ein­setzbar. Durch Mani­pu­lation der elek­tri­schen Eigen­schaften in der Atmo­sphäre lassen sich gewaltige Kräfte kon­trol­lieren. Wird dies als mili­tä­rische Waffe ein­ge­setzt, können die Folgen für den Feind ver­häng­nisvoll sein. Durch HAARP lässt sich ein fest umris­senes Gebiet mil­lio­nenfach stärker mit Energie auf­laden als mit irgend­einer anderen her­kömm­lichen Ener­gie­quelle. Die Energie lässt sich auch auf ein beweg­liches Ziel aus­richten, u.a. auf feind­liche Raketen. (…) HAARP kann Ver­än­de­rungen der kli­ma­ti­schen Bedin­gungen bewirken. Das System kann auch das gesamte Öko­system beein­träch­tigen, ins­be­sondere in der emp­find­lichen Ant­arktis.

Eine weitere schwer­wie­gende Folge von HAARP sind die Löcher in der Iono­sphäre, die durch die nach oben gerich­teten starken Wellen ent­stehen. Die Iono­sphäre schützt uns vor ein­fal­lender kos­mi­scher Strahlung. Es besteht die Hoffnung, dass die Löcher sich wieder schließen, aber die Erfah­rungen mit den Ver­än­de­rungen der Ozon­schicht deuten in die ent­ge­gen­ge­setzte Richtung. Die schüt­zende Iono­sphäre weist also große Löcher auf.“

Also hier nochmals von „hoch offi­zi­eller“ Stelle die Bestä­tigung dafür, wie gefährlich diese Sen­de­an­lagen für Mensch und Umwelt sind. Ein Abschnitt in diesem Bericht ließ mich aber besonders auf­horchen, wo es hieß:

„HAARP steht in Ver­bindung mit 50 Jahren inten­siver Welt­raum­for­schung für ein­deutig mili­tä­rische Zwecke, bei­spiels­weise als Teil des ‚Kriegs der Sterne’, um die obere Atmo­sphäre und die Kom­mu­ni­kation zu kon­trol­lieren. Solche For­schungs­ar­beiten sind als schwer­wiegend umwelt­schä­digend anzu­sehen, sie können unüber­sehbare Aus­wir­kungen auf das Leben der Men­schen haben.

Niemand weiß heute mit Sicherheit, welche Aus­wir­kungen HAARP haben kann. Der Geheim­haltung in der mili­tä­ri­schen For­schung muss ent­ge­gen­ge­wirkt werden. Das Recht auf Öffent­lichkeit und demo­kra­tische Kon­trolle mili­tä­ri­scher For­schungs­pro­jekte und die par­la­men­ta­rische Kon­trolle müssen gestärkt werden.“ (Quelle: Euro­pa­par­lament)

Alaska ist aber nicht der einzige Ort, wo diese mas­sigen Sen­de­an­tennen an zwei Stand­orten auf­ge­stellt sind. Ähn­liche weltweit auf­ge­stellte Fre­quenz­an­lagen befinden sich des Wei­teren u.a. in:

Russland, Nischni Now­gorod (SURA)

Nor­wegen, Tromsö ( EISCAT und EISCAT 3D)

und EISCAT 3D) Schweden, Växjö ( LOIS und ICECAT 3D)

und ICECAT 3D) Aus­tralien, Exmouth (Mari­ne­funk­stelle Harold E. Holt)

Peru, Jica­marca (Iono­spheric Radio Observatory)

Ant­arktis (SHARE)

Weltweit sollen in vielen anderen Ländern eben­falls HAARP oder HAARP-ähn­liche Anlagen stehen. In Deutschland stehen sehr viele dieser Iono­sphä­ren­heizer. Die in Rostock/Marlow gelegene Sen­de­anlage gilt mit ihrer enormen Sen­de­leistung von 500 Megawatt als die größte HAARP-Anlage weltweit.

Weitere Standorte sind u.a.: Hamburg, Berlin, Wil­helmsburg, Jülich, Gar­ching (Unter­wei­lenbach), Bornim bei Potsdam, Tremsdorf, Wachtberg, Tau­tenburg (Thü­ringer Wald), Bad Müns­ter­eifel-Effelsberg (Max-Planck-Institut für Radioastronomie).

Was es mit dem vom Euro­pa­par­lament erwähnten „Krieg der Sterne“ auf sich hat und welche geheimen Welt­raum­pro­gramme neben der NASA seit den 1930-er Jahren exis­tieren, können Sie in meinem Ent­hül­lungsbuch hier nach­lesen.

—————————————————

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 13.09.2023