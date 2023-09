Wladimir Putin, der Präsident Russlands, enthüllte in seiner Rede vor den Teilnehmern des Eastern Economic Forum die russischen Vergeltungsmaßnahmen für die Sanktionen des Westens.

Es wird lange dauern, bis die Informationspakete, die letzte Woche im östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok zusammengestellt wurden, zusammen mit der gepanzerten Zugfahrt des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un durch die Region Primorje entpackt werden können.

Die Hauptthemen berühren alle die vier Hauptachsen des neuen großen Spiels, wie es künftig im globalen Süden gespielt wird:

Logistik, Markt- und Handelsgesetze, Produktion und Arbeit sowie Energie und Energieressourcen.

Sie gehen jedoch noch viel weiter und befassen sich mit den komplizierten Details des anhaltenden Zivilisationskonflikts.

Wladimir Putin, der Präsident Russlands, brachte in seiner Rede vor den Teilnehmern des Eastern Economic Forum folgende Punkte zum Ausdruck:

Die Weltwirtschaft verändert sich weiter, vor allem weil der Westen das System der Finanzbeziehungen niederreißt.

Inmitten der Zerstörung des Finanzsystems durch den Westen wird die Liste der Länder, die bereit sind, nicht auf der Grundlage westlicher Konventionen, sondern für die gesamte Menschheit zusammenzuarbeiten, immer länger. (Verhaftung von Militärblogger in Russland: 5D-Schach, der Tiefe Staat und die Absetzung Putins)

Die Investitionsdynamik im Fernen Osten ist dreimal schneller als in ganz Russland insgesamt.(Gefahr einer nuklearen Eskalation: Putin im O-Ton über von London geplante Terroranschläge auf russische AKWs)

Die meisten Regionen im Föderationskreis Fernost sind immer noch mit Energieknappheit konfrontiert, und das ist ein Problem.

Eine umfassende Erneuerung dieser Branche ist erforderlich.

Es ist notwendig, die Logistikrouten im Fernen Osten, einschließlich der Eismeerroute, auszubauen.

Hochgeschwindigkeitsautobahnen werden durch Sibirien, den Fernen Osten bis zum Pazifischen Ozean führen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dazu aufgerufen, bis zum 1. März einen umfassenden Aktionsplan für die Entwicklung des Luftkomplexes des Föderationskreises Fernost auszuarbeiten.

Die ständige Verbesserung der Geschäftsbedingungen im Fernen Osten ist ein Muss.

Die schlechte globale Wirtschaftslage hat unsere Arbeit in Fernost belebt.

Und die Beschränkung von Zahlungen in Dollar hat alle Länder dazu veranlasst, Zahlungen in Landeswährungen ins Visier zu nehmen, während das Vertrauen in den Westen untergeht.

Inzwischen haben sich die russischen Logistikketten für die Warenversorgung nahezu erholt, was wiederum auf den Wechselkurs zurückzuführen ist.

Wir müssen uns mit der Geschäftswelt einigen, damit sie versteht, dass es sicherer ist, in Russland zu arbeiten.

In Wladiwostok kamen dann diese Themen noch hinzu:

Eine ernsthafte Diskussion über den Aufstieg des Anti-Neokolonialismus, wie er beispielsweise von der Delegation aus Myanmar präsentiert wurde.

Geostrategisch war Burma/Myanmar immer das Ziel von „Teile und herrsche“-Spielen, wobei das britische Empire nur daran interessiert war, natürliche Ressourcen aus der Region zu gewinnen.

Was mit „wissenschaftlichem Kolonialismus“ gemeint ist, ist Folgendes.

Eine gründliche Diskussion des Begriffs des Zivilisationsstaates in Bezug auf China, Russland, Indien und Iran, wie er von chinesischen und russischen Gelehrten entwickelt wurde.

Die Verknüpfung von Transport- und Verbindungswegen.

In naher Zukunft wird es einen Ausbau der Transsibirischen Eisenbahn geben, einen Vorstoß für die Transbaikal, der verkehrsreichsten Eisenbahnlinie der Welt, die den Ural mit dem Fernen Osten verbindet.

Und einen neuen Vorstoß für die Eismeerroute (letzten Monat fuhren zwei russische Öltanker zum ersten Mal von Murmansk über den Arktischen Ozean nach China, was zehn Tage weniger dauerte als auf der Route über den Suezkanal) und die Eröffnung des Kanals Chennai-Wladiwostok.

Das gemeinsame Zahlungssystem Eurasiens wurde in einem der wichtigen Panels ausführlich behandelt:

„Groß-Eurasien:

Die Kräfte hinter der Entwicklung eines vielfältigen internationalen Währungs- und Finanzsystems“.

Die Einführung einer neuen Zahlungsabwicklungswährung angesichts der „toxischen Währungen“ des Westens, die im anhaltenden Hybridkrieg verwendet werden, ist ein großes Problem.

In einem anderen Gremium wurde ein rechtzeitiger gemeinsamer Gipfel der BRICS- und EAWU Staaten für nächstes Jahr vorgeschlagen.

Und wer das gesamte Informationspaket aus dem gepanzerten Zug von Kim einsehen möchte, der kann dies nur hier tun:

Was ist Ihnen kurz vor dem Ende des westlichen Finanzsystems Ihr wirtschaftliches Wohlergehen eigentlich noch wert?

Der kollektive Westen wurde in den letzten Wochen auf das Niveau jammernder Kinder im Sandkasten reduziert.

Ja, dann heulen Sie doch einfach mit!

…

