Der „Satan 2“-Atomraketen-Fake, der Weltraumraketen-Fake und der satanische „Barbie“ Film

Wieder einmal bringen sie Angst und Trauma zurück, die den verlegenen Massen seit Jahrzehnten einprogrammiert sind – die Angst vor Atomwaffen und der „Atombombe“. Von Joachim Bartoll

Als sie letztes Jahr mit der Hollywood-CGI-Produktion des gefälschten und inszenierten Krieges in der Ukraine begannen, verstärkten sie das Programm mit Schlagzeilen wie „ Putin rasselt mit seinem Satan-II-Atomsäbel “.

Dann kam dieses Jahr im Juli der alberne Film „Oppenheimer“ in die Kinos, der die Schafe (die sich solchen Mist anschauen) noch einmal an die Märchen von Atomwaffen erinnert.

Und jetzt, am Ende der letzten Woche, hatten die Nachrichtenagenturen erneut Unheil über Putins angeblichen „Satan 2“, da er angeblich das fortschrittliche „Atom“-Raketensystem Sarmat in den „Kampfeinsatz“ versetzte.

Natürlich gibt es keine Atomwaffen, die von echten Wissenschaftlern und Freidenkern schon unzählige Male entlarvt wurden .

Da sie dieses Narrativ jedoch weiter vorantreiben, steigt die Wahrscheinlichkeit eines inszenierten und vorgetäuschten „Atomangriffs“.

Das könnte durchaus die nächste große Psy-Operation sein, wenn der Coronavirus-Schwindel nicht die gewünschte Wirkung erzielt – und da sie es erneut mit dem weltweit größten IQ-Test versuchen , dem des gefälschten imaginären Covid-19, scheint es sogar einige der leichtgläubigen Menschen gegenüber dieser Erzählung müde und desensibilisiert geworden zu sein. (Numerologie: Am Geburtstag des Jesuitenordens wurden in Großbritannien Gräber von Tempelrittern gefunden)

Und wenn das gesagt ist, müssen wir ihre Rituale berücksichtigen und die Tatsache, dass sie das Buch der Offenbarung gerne nachspielen.

Es ist kein Zufall, dass sie den satanistischen Film „Barbie“ zur gleichen Zeit wie Oppenheimer veröffentlichten – sogar das Poster mit dem „B“ enthält drei Sechser.

Was den grausamen Film betrifft, so ist Barbieland einfach Babylon, Barbie ist die Hure von Babylon aus dem Buch der Offenbarung und Ken stellt den neuen entmannten Mann dar, eine geschlechtslose symbolische Darstellung der modernen androgynen Version des Gottes Baal (Ba-el, Sohn von El), wie im Baphomet.

Es ist ein Film über Puppen, die in Puppenhäusern leben, so wie in den alten Propagandafilmen von den gefälschten Atomtests der 1950er Jahre Puppenhäuser zerstört wurden (bei denen die Kameras die angebliche Detonation irgendwie überlebten).

Heute, in unserer Drehbuchrealität, ist es Amerika das heutige Babylon, und daher wird Amerika vorgetäuscht mit Atomwaffen beschossen ( der Westen muss brennen ).

Hinweis: Wenn Sie meine Geschichtsreihe lesen, wissen Sie, dass die moderne Baal-Verehrung Teil des Saturn-Kults ist und Obelisken (Baal-Phallus) verwendet, die aus der altägyptischen Religion, dem Heidentum, dem Christentum, dem Satanismus und der Freimaurerei stammen.

Es ist eine Umkehrung der Sonnenanbetung (Saturn) mit der Kugel am Himmel, dargestellt durch einen männlichen Stier und der Anbetung der Weltachse, des heiligen Pols mit dem Sternbild Draco an der Spitze (ein Augapfel, wie in der Ein-Auge-Symbolik).

Was die Raketen betrifft, so sind sie lediglich ein Symbol für den Obelisken, die Energieleiter der Elitefamilien, von denen angenommen wird, dass sie Portale zu ihren Draco-Orion-Oberherren öffnen, dem symbolischen Emblem der Elite und ihrer „Staatsmacht“, dem Saturn.

Der Obelisk ist das Symbol der Elite, des Big Brother. Aus diesem Grund gibt es zum Beispiel die „Heilige Dreifaltigkeit“ aus „Obelisken der Macht“, die symbolisch für die Verehrung Baals stehen und in der City of London (Finanzen), im Vatikan (Religion) und in Washington aufgestellt sind DC (Militär.)

Es ist die gleiche Symbolik wie bei allen gefälschten Weltraumraketen.

Sie wollen, dass die verdummten Massen daran glauben, wie die NASA, Jeff Bezos und Space-X, die fliegende Baal-Phallosen in den „Weltraum“ schicken, entweder um Sie einzuschüchtern oder um Sie dazu zu bringen, den Obelisken anzubeten, wie alle verlegenen Menschen getäuschte und leichtgläubige NASA- und Space-X-Fans sind.(Agenda der Elite: Twitter wird zum „X“ – totale digitale Versklavung)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Atomprogrammierung noch einmal Fahrt aufgenommen hat. In der Vergangenheit wurde es genutzt, um die Welt als Geisel zu nehmen, Angst und Gehorsam zu schüren und militärische Pläne zu korrigieren; eines von vielen Werkzeugen, die uns zu der kranken Welt und Gesellschaft führen, in der wir heute leben.

Im Moment wird es genutzt, um Spaltung und Angst zu verstärken, etwa durch den Glauben „wir gegen sie“, weil die Bösewichte diese „Atomwaffen“ haben und dass die einzige Lösung eine „Eine-Welt-Regierung“ ist.

Dennoch besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie in den kommenden Jahren einen Angriff vortäuschen.

Es wäre eine gute Möglichkeit, noch mehr Land abzuriegeln und die Menschen zur Umsiedlung zu zwingen, etwa durch die Vortäuschung von „Strahlung“ und dergleichen.

Aber was auch immer passiert, bedenken Sie, dass es eine Inszenierung sein wird. Es gibt keine Atomwaffen oder nuklearen Fallout wie bei der albernen Strahlung.

Das gibt es nur in Filmen und Science-Fiction-Videospielen.

Rückblende:

Westliche Medien sagen: „Putin rasselt mit seinem ‚Satan II‘-Atomsäbel, um russisches Versagen im Ukraine-Krieg zu verbergen“

Da sind wir wieder mit dem Atomwaffenschwindel. Aber leider glauben immer noch viele Schafe an diese Propagandamärchen der Massenvernichtung. Es scheint, als ob manche Schafe es einfach lieben, in ständiger Angst vor imaginären Bomben, imaginären Viren und imaginären Klimakrisen zu leben.

Was für ein schreckliches und ignorantes Leben.

Jedenfalls behaupten die Artikel der Fake-Medien im Wesentlichen Folgendes:

Putin sagte, der erfolgreiche Start der Interkontinentalrakete „Sarmat“ – im Westen auch „Satan II“ genannt und in der Lage, mehrere Atomsprengköpfe bis in die kontinentalen Vereinigten Staaten zu befördern – werde „diejenigen zum Nachdenken anregen, die versuchen, Russland zu bedrohen.“

Westliche Experten stellten den Test jedoch als „nukleares Säbelrasseln“ dar und sagten, die Bedrohung für die USA oder ihre Verbündeten sei „extrem gering“ und deuteten an, dass Putins wahre Motivation darin bestehe, sein heimisches Publikum von den jüngsten militärischen Misserfolgen Russlands abzulenken.

Der sehr „CGI-artige“ Start dieser angeblichen „Satan II“ wurde am 20. April 2022 von der „Roscosmos Space Agency“ gemeldet, genau „56“ Tage nach Beginn des inszenierten und vorgetäuschten Krieges am 24. Februar. 56, der berüchtigte Scherzcode.

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als der Jesuitenorden, diejenigen, die das Drehbuch schreiben)

Die Nachrichtenagenturen schrieben in ihren Schlagzeilen „Nuklearsäbel“.

Nuklearer Säbel = 56

Und der Code „56“ wurde von Anfang an verwendet.

Ukraine-Krise = 56

Russische Invasion = 56

Der 20. April hat auch eine „ 66 “-Datumsnumerologie, die auch häufig in allen Geschichten verwendet wird, in denen das „Biest“ Putin erwähnt wird , und es passt sehr gut dazu, diese gefälschte kleine Rakete „Satan II“ zu nennen.

4/20/20/22 = 4 + 20 + 20 + 22 = 66

Zahl des Tieres = 66 (wie in Putin und Satan)

Ukraine-Krise = 66 (es geht wieder los)

Einmarsch in die Ukraine = 66

Der 20. April hat auch eine Numerologie mit 46 Daten. Und die erfundenen Militärexperten der Medien sagen, dies sei eine „Ablenkung“ Putins von seinen „militärischen Versäumnissen“.

20.04.22 = 4 + 20 + 22 = 46

Ablenkung = 46

Wladimir Putin = 46

Militärische Misserfolge = 46

Der 20. April war der 110. Tag des Jahres. 110 ist 72 im Oktal (8-Basen-Zählung).

Sarmat Interkontinentalrakete = 72 (die angebliche Rakete mit dem Spitznamen „Satan II“)

Jesuitenorden = 72 (die Marionettenspieler)

Wladimir Putin wurde am 7. Oktober geboren; Dieser angebliche Start von „Satan II“ durch „Putin“ erfolgt genau 28 Wochen nach seinem Geburtstag. Und der 20. April hat auch eine 28 -Tage-Numerologie.

20.04.22 = 4 + 2 + 0 + (22) = 28

20.04.22 = 4 + (20) + 2 + 2 = 28

Satan II = 28

Putin = 28

Es sind auch noch 171 Tage bis zu seinem bevorstehenden Geburtstag.

Sarmat Interkontinentalrakete = 171 (die angebliche Rakete trägt den Spitznamen „Satan II“)

Was den Spitznamen „Satan II“ betrifft, so passt er gut zur inszenierten und gefälschten Geschichte des Krieges zwischen der Ukraine und Russland.

Satan II = 73, 116

Russland-Ukraine-Krieg = 73, 116

Satan II = 16

Russland = 16

Also, meine kleinen lieben Schafe, habt keine Angst.

Es ist einfach Theater auf der großen Weltbühne.

…

