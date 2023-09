Die Offensive der ukrainischen Streitkräfte dauert zwar noch an, doch ihr Scheitern ist absehbar. Wird der von den USA geführte Block nun versuchen, die Ukraine in einen „Grenzstaat“ im Stil des Kalten Krieges zu verwandeln, oder ist etwas anderes in Planung?

(Titelbild: „Plan B“ dürfte auch für ihre Zukunft entscheidend sein: Ukrainische Militärs beim Gelöbnis im September 2023 in Kiew. Auf dem Foto sind einige Frauen zu erkennen, scheinbar gehen der Ukraine die Männer aus)

Das Scheitern seiner Wette auf einen Stellvertreterkrieg veranlasst den Westen nun dazu, mit Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, der sich am derzeitigen Status quo orientiert und keine festen politischen Verpflichtungen beinhaltet. Dies würde den Konflikt in ein klassisches Format des Kalten Krieges verwandeln.

Der Westen wird versuchen, diese Verhandlungen aus einer Position der Stärke heraus durchzusetzen, während die Bereitschaft Moskaus, sich darauf einzulassen, von unseren Erfolgen oder Misserfolgen auf dem Schlachtfeld in den kommenden Monaten abhängen wird.

In der westlichen Presse wurde in den letzten Wochen vor allem darüber berichtet, wie schlecht die ukrainische Armee (AFU) abgeschnitten hat und wie stark die russische Armee in der Defensive ist. Das bedeutet, dass die Gegenoffensive Kiews zwar formal noch nicht beendet, aber fast endgültig abgeschrieben ist.

Das Ergebnis von zwölf Wochen Kampf ist folgendes: Die erste der drei russischen Verteidigungslinien wurde auf engem Raum erreicht, fünf oder sechs Dörfer in der Umgebung wurden eingenommen, und die meisten der für die Operation vorbereiteten Reserven sind aufgebraucht.

Obwohl die ukrainischen Streitkräfte immer noch versuchen, an der Saporoschje-Front im Gebiet von Orechowo-Tokmak und der Wremjewski-Ausbuchtung sowie in der Nähe von Artjomowsk (Bachmut) vorzudringen, ist die Wette des Westens auf eine ukrainische militärische Niederlage gegen Russland offensichtlich nicht aufgegangen.

Generell hat sich an der Front ein fragiles Gleichgewicht (oder, wenn man so will: eine Pattsituation) eingestellt, so dass die Frage der militärischen Initiative und die Zukunft des Konflikts in der Schwebe sind. Es wird zunehmend von einem Waffenstillstand gesprochen. („Vorhersagen“ über Kiews Misserfolg in Westmedien – Putin: Ukraine-Konflikt von Neidern zur Eindämmung Russlands provoziert)

Auf dem Schlachtfeld

Der Ukraine-Konflikt ist wie ein Pendel: Eine Seite macht einen strategischen Fehler, der Gegner nutzt ihn aus, schlägt zu, verschafft sich einen Vorteil und ruht sich dann auf seinen Lorbeeren aus. Die erste Seite arbeitet an ihren Fehlern, schlägt zurück (auch das reicht nicht für eine vollständige Niederlage) und ruht sich auf ihren eigenen Lorbeeren aus. Und dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder.(Eine düstere Warnung: Der Plan der USA, die Ukraine zum „Großisrael“ Europas zu machen)

Wir haben anderthalb solcher Zyklen durchlaufen: die erste Phase der russischen Militäroperation und den „Goodwill“-Abzug aus der Umgebung von Kiew, woraufhin der Westen und die Ukraine Operationen in Cherson und Charkow vorbereitet und durchgeführt haben. Dann haben wir an unseren Fehlern gearbeitet, mit der Mobilisierung, der Schaffung einer Verteidigungslinie und der Unterbrechung der ukrainischen Offensive (und sagen wir, dass sie jetzt schon endgültig unterbrochen wurde).

Um eine Chance zu haben, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, muss der Gegner seinen Vorteil gegenüber den russischen Streitkräften vervielfachen. Dazu muss er den militärischen Nachschub verdoppeln oder verdreifachen, die Zahl seiner Truppen verdoppeln oder verdreifachen, über Hunderte modernster Flugzeuge mit den stärksten Waffen verfügen (anstelle von Dutzenden veralteter Flugzeuge), und so weiter.

300x250

Erstens würde dies mindestens mehrere Monate dauern, selbst wenn man davon ausgeht, dass Russland keine Reaktion vorbereiten würde. Zweitens ist der Westen an einer solchen Wendung der Ereignisse vorerst gar nicht interessiert: Der derzeitige Umfang seiner Lieferungen gewährleistet den Ersatz der Verluste der AFU und ihre Fähigkeit, ihre Verteidigung auf dem gegenwärtigen Niveau der Feindseligkeiten fortzusetzen. Im Grunde reicht es also, um sich über Wasser zu halten.

Während die Gegenoffensive nachlässt, verlagert sich die Dynamik auf dem Schlachtfeld nach Russland. Bereitet unser Generalstab in diesem Jahr eine Großoffensive vor oder zieht er es vor, weiter auf Verteidigung zu setzen?

Für Ersteres sprechen die großen Reserven, die in den Sommerschlachten nicht zum Einsatz kamen; und für Letzteres die Verteidigungslinie, die auf der gesamten Länge der Front aufgebaut wurde und die seit dem letzten Herbst unbeweglich ist. Sie aufzugeben hieße, sich eines Vorteils zu berauben.

Sollen wir angreifen oder nicht? Es scheint sinnvoll zu sein, nur mit entscheidenden Zielen anzugreifen: Wir brauchen eine strategische Niederlage der AFU, die es uns ermöglicht, dem Feind unseren Willen aufzuzwingen. Dazu brauchen wir einen zwei- oder dreifachen Vorteil, den wir im Moment nicht zu haben scheinen.

300x250 boxone

Die russische Rüstungsindustrie hat an Schwung gewonnen, und unsere Armee wächst jetzt schneller als der Feind. Es wird massiv um Aufträge geworben, und zur Unterstützung wurde eine tiefgreifende Reform des Mobilisierungssystems durchgeführt. Gehen wir also von Folgendem aus:

Wenn sich der Feind passiv verhält, wenn der Westen die AFU nicht um ein Vielfaches verstärkt, wenn er sich nicht selbst (oder durch „nützliche“ Polen) beteiligt, plant der Generalstab, in der strategischen Verteidigung zu bleiben, bis die Armee genau diesen mehrfachen Vorteil erreicht und die Bedingungen für eine Generaloffensive schafft.

Wenn indes klar wird, dass der Westen eine neue Runde der Eskalation gewählt hat, werden wir versuchen, mit dem, was wir haben, zuzuschlagen – so schnell wie möglich, bevor der Feind Zeit hat, sich zu verstärken.

An der Heimatfront

Da es sich bei dem militärischen Konflikt in der Ukraine nicht um einen totalen Krieg handelt, wird nicht die Seite verlieren, der physisch die Kraft ausgeht, sondern diejenige, die früher den Willen zum Kampf verliert. Wichtig ist eine klare Vision vom Sieg und eine klare Strategie, um diesen zu erreichen.

Damit hatte Russland anfangs Probleme: Der Beginn war für alle ein Schock und entwickelte sich ebenso plötzlich zu einem langwierigen militärischen Konflikt mit einer Reihe von demütigenden Niederlagen.

Die russische Gesellschaft konnte den Schlag im letzten Jahr verkraften und hat sich – wenn auch nicht sofort, sondern erst gegen Ende des Jahres – zusammengerissen und auf einen langen und harten Kampf vorbereitet. Die Vorstellung von unserem Sieg ist klar:

Wir brauchen noch die Entmilitarisierung der Ukraine (eine radikale Reduzierung ihrer Armee), einen neutralen Status für Kiew (sowie einen Mechanismus, um ihn zu kontrollieren) und die Anerkennung irgendeiner Form von territorialen Veränderungen. Letzteres wird übrigens rechtlich am schwierigsten sein; hier sind – um der internationalen Legitimität willen – jesuitische Formen wie ein 99-jähriger Pachtvertrag möglich. Aber wir greifen in diesem Punkt zu weit vor.

Auch wenn dieses Konzept des Sieges nicht artikuliert wurde, ist es intuitiv klar; die Handlungen der Behörden auf allen Ebenen stehen nicht im Widerspruch dazu; und die Gesellschaft, wenn auch nicht sehr glücklich (nur Menschen, die nicht ganz gesund sind, erfreuen sich an bewaffneten Konflikten), hat sich versammelt und ist bereit, wenn nicht direkt teilzunehmen, so doch zu unterstützen oder zumindest zu tolerieren. All dies wird früher oder später zu Ergebnissen an der Front führen – wenn der Feind nicht mit der gleichen Geschlossenheit reagiert.

Am Scheideweg

Die russischen Streitkräfte haben ihre Reserven aufgespart und führen eine schleichende Offensive in der Nähe von Kupjansk durch. Während unser Gegner, der in Wirklichkeit der Westen ist, vor der Wahl steht, sich zu sammeln, seine Anstrengungen zu verdoppeln und zu verdreifachen oder sich still und leise aus dem Spiel zurückzuziehen. Es gibt keine dritte Möglichkeit.

Die Strategie des Abwartens funktioniert – wie wir in unserem Fall sehen – nur, wenn klar ist, worauf man wartet. Andernfalls führt das Spiel auf Zeit nur zu erfolgreichen Angriffen durch einen motivierteren Gegner.

Die vom Westen gewählte Doktrin des Stellvertreterkriegs hat sich als Sackgasse erwiesen. Wie die letzten anderthalb Jahre gezeigt haben, kann Russland mit der gegenwärtigen langsamen Eskalation die militärischen Bemühungen der Ukrainer parieren – selbst um den Preis erheblicher Spannungen, selbst wenn dies laute und demütigende Niederlagen bedeutet, die keine strategischen Konsequenzen haben. In diesem Fall wird auch eine theoretische Verdoppelung oder Verdreifachung der ukrainischen Armee kein Allheilmittel sein.

Um sich zu vereinen, braucht der Westen den Willen, und er braucht ein klares Ziel, ein neues Konzept des Sieges, einen Traum, für den er kämpfen kann. Könnte ein solches Ziel erneut die militärische Niederlage Russlands sein?

Sollte dies der Fall sein, würde dies entweder eine direkte militärische Intervention in der Ukraine oder eine zweite Front in der einen oder anderen Form erfordern: von Seiten Polens, in Transnistrien oder anderswo. Dem vorausgehen werden Erklärungen westlicher Politiker über die Unannehmbarkeit des militärischen Sieges des Kremls und die entsprechende Medienpropaganda, die auf eine Eskalation drängt.

Es scheint jedoch, dass der Westen nicht wirklich eine Eskalation will, sondern eher einen klassischen Kalten Krieg und eine mehrjährige Eindämmung – eine langfristige Strategie, die sich schon einmal als wirksam erwiesen hat.

Um dies zu erreichen, muss der Westen den Konflikt einfrieren. Aus seiner Sicht wäre es gut, wenn Kiew gewinnen würde. Aber wenn das, zumindest in der jetzigen Situation, unmöglich ist, dann soll es so sein. Die Ukraine würde dann zu einer Grenze für den Westen werden, ähnlich wie Westdeutschland im 20. Jahrhundert. Aber dafür ist eine ausreichend starke Vereinbarung mit Moskau erforderlich.

Dies ist die Grundlage für sinnvolle Verhandlungen, die in diesem Herbst beginnen könnten. Oder sie sind bereits im Gange. Das Druckmittel des Westens könnte die Drohung einer eigenen direkten Intervention oder die Eröffnung einer zweiten Front sein.

Kann ein solcher Bluff funktionieren? Einerseits würde ein solches Abkommen unserer oben dargelegten Vision vom Sieg widersprechen. Andererseits scheint ein Waffenstillstand zu unseren Bedingungen ohne eine entscheidende militärische Niederlage der ukrainischen Streitkräfte unmöglich.

Sollte sich die Lage auf dem Schlachtfeld jedoch gegen Kiew wenden, liegt es im Interesse des Westens, den Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, solange sein Vasall noch über eine gewisse Stärke verfügt. In der oben skizzierten Logik bedeutet dies eine Art von Druck, insbesondere über die Medien, um Angst zu verbreiten.

In dem Maße, wie sich die Pattsituation auf dem Schlachtfeld verschlimmert, wird Moskau zunehmend versucht sein, zumindest einen zaghaften Frieden zu sichern. Die Kämpfe sind mit hohen Verlusten verbunden, und hier geht es nicht um Sanktionen, sondern um verlorene Menschenleben und banale tägliche Haushaltsausgaben. Das an Bedingungen geknüpfte „Minsk-3“ könnte sich als bequemer Kompromiss erweisen, der das Problem auf die lange Bank schiebt.

Bislang war die russische Rhetorik eher kompromisslos, aber das liegt nur daran, dass wir auf einer Erfolgswelle reiten – seit dem letzten Jahr haben wir und die Ukraine die Rollen getauscht. Ob wir uns im Krieg befinden oder versuchen, uns zu versöhnen, wird sich erst herausstellen, wenn wir auf dem Schlachtfeld reagieren. Wenn wir einen Weg finden, die Verteidigungslinien zu durchbrechen und aus der Pattsituation auszubrechen, werden wir den Sieg davontragen. Wenn nicht, werden wir uns genau überlegen müssen, was wir als nächstes tun.

Denken Sie daran, dass sich die Verhandlungen vor dem Hintergrund der Feindseligkeiten lange hinziehen können, vielleicht sogar über Jahre.

In den westlichen Medien liest man hingegen:

US-Generalstabchef: Ukrainern bleibt noch 30 bis 45 Tage Zeit

Den ukrainischen Streitkräften bleibt für ihre Gegenoffensive nach Einschätzung des US-Generalstabsches Mark Milley wahrscheinlich noch 30 bis 45 Tage Zeit, bevor das Wetter die Kampfhandlungen erschweren könnte. Dies sei „immer noch eine ordentliche Zeitspanne“, sagte Milley dem britischen Sender BBC in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Die Ukrainer hätten stetige Fortschritte erzielt und eine beträchtliche Kampfkraft aufrechterhalten. Die Schlacht sei aber noch nicht vorbei.

Milley sagte weiter, in etwa einem Monat komme die Kälte, es fange an zu regnen und werde sehr schlammig. „Dann wird es sehr schwierig zu manövrieren sein, und dann kommt der tiefe Winter“, sagte Milley. Im Moment sei es noch zu früh, um zu sagen, ob die Offensive gescheitert sei oder nicht.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com/ am 11.09.2023