Die Rothschilds und das Geoengineering-Imperium – das globale Chaos beschleunigt sich (Video)

Warum sollten die Rothschilds so daran interessiert sein, die größte und bekannteste Wettermodellierungsorganisation der Welt zu besitzen? Warum sollte EL Rothschild LLC die Mehrheitsbeteiligung am weltweit führenden Anbieter interaktiver Wettergrafiken und Datendienste für Fernsehen, Internet und Mobilgeräte haben wollen?

Denn wenn Sie an klimadezimierenden Geoengineering-Programmen beteiligt sind, müssen Sie auch die „Prognose“-Modelle kontrollieren, um Ihre Spuren zu verwischen.

Das Ausmaß der weltweiten Versprühung unseres Himmels sind kaum zu begreifen. SAG (Stratospheric Aerosol Geoengineering) und SRM (Solar Radiation Management), das riesige Netz unterstützender Strukturen für diese Programme ist umwerfend.

Was noch schwieriger zu verstehen ist, ist, wie all dies vor aller Augen geschieht und fast nichts den Zusammenhang zu erkennen scheint.

Das Verteidigungsunternehmen „Raytheon“ übernimmt die gesamte „Prognose“-Modellierung für den National Weather Service und die NOAA. Lockheed Martin übernimmt die Modellierung für die FAA. Da diese beiden privaten Verteidigungsunternehmen bis zum Hals mit Patenten und Programmen zur Wettermodifikation beschäftigt sind, handelt es sich bei den „Vorhersagen“ mehr oder weniger um das „geplante“ Wetter.

Mit der Übernahme der dominanten privaten Modellierungsorganisation durch Rothschild scheint die Kontrolle über die Wetter-„Modellierung“ nun abgeschlossen zu sein.

Diese Kontrolle von „Prognosen“ und „Grafiken“ sorgt für eine ständige visuelle Konditionierung, die dazu führt, dass die Bevölkerung das ständige Besprühen und Manipulieren unseres Wetters eher als „normal“ akzeptiert.

Wenn die „Animation der nächtlichen Wettervorhersage“ mit dem übereinstimmt, was die Öffentlichkeit am Himmel sieht, bis hin zum „Dunst“ oder „Bewölkt“ auf der oberen Ebene durch das ständige Sprühen, scheint alles zusammenzuhängen. es wird also nichts mehr in Frage gestellt.

Wenn die „Prognostiker“ vorhersagen, dass ein Hurrikan eine beispiellose 90-Grad-Wendung machen wird, und dies auch der Fall ist, scheint nichts falsch zu sein.

Wenn sie sagen, dass es bei über 40 Grad „starken nassen Schnee“ geben wird, und das stimmt, scheint alles in Ordnung zu sein. Die globalen Eliten haben, so scheint es, „alle Grundlagen abgedeckt“. (Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

2012: EL Rothschild LLC erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Weather Central, LP

Das Unternehmen von Sir Evelyn und Lynn Forester de Rothschild sieht Wachstumschancen im Unternehmen für plattformübergreifende Wetterlösungen

EL Rothschild LLC, eine private Investmentgesellschaft unter der Leitung von Chairman Sir Evelyn de Rothschild und CEO Lynn Forester de Rothschild, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb einer 70-prozentigen Beteiligung an Weather Central, LP bekannt ( www.wxc.com ).

Als weltweit führender Anbieter von interaktiven Wettergrafiken und Datendiensten für Fernsehen, Web und Mobilgeräte bietet Weather Central mit seinen hochpräzisen und personalisierten Vorhersagen Unternehmen und Verbrauchern eine wirklich einzigartige Suite wissenschaftlich fundierter Wetterinformationsprodukte. (PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Das Unternehmen wird weiterhin unter dem CEO und Gründer Terry Kelly sowie dem derzeitigen Management geführt. Die finanziellen Einzelheiten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Weather Central wurde 1974 gegründet und ist ein globaler Anbieter von professionellen Wetterlösungen und -vorhersagen für On-Air-, Online-, Print-, Mobil- und Unternehmenswetter. Mit 180 Mitarbeitern, darunter 70 Meteorologen, bietet Weather Central dynamische Wettergrafiksysteme, proprietäre Vorhersagemodelle und engagiert sich für einen qualitativ hochwertigen Kundenservice.

Weather Central hat sich mit der Bereitstellung von Inhalten für Hunderte Millionen Zuschauer einen führenden Marktanteil von 46 % am nordamerikanischen Markt für die Bereitstellung von Wetterinformationen für Rundfunk und Medien gesichert.

Es ist der größte Anbieter von Broadcast- und interaktiven Web-Wetterlösungen für Medienunternehmen in den USA, Kanada und Mexiko. Weather Central hat mehr als 400 Fernsehkunden in 21 Ländern weltweit. Es stellt Millionen von Benutzern täglich Wettervorhersagen zur Verfügung, indem es personalisierte Echtzeitprognosen verteilt.

Das für seine fortschrittlichen Technologien bekannte Unternehmen leistete weltweit Pionierarbeit bei Wetter-Computergrafiksystemen und setzt seine Innovationen fort. So veröffentlichte es kürzlich den branchenweit ersten hochauflösenden 1-km-Prognosedatensatz, der auf Sendung, online und für mobile Geräte verfügbar ist.

Weather Central hat seinen charakteristischen wissenschaftlichen Ansatz genutzt, um Kunden zu gewinnen, zu denen netzwerkeigene und betriebene Fernsehsender, unabhängige Fernsehsender, Zeitungen, Websites sowie einzelne Unternehmen und Verbraucher gehören. Von seinem Hauptsitz in Madison (Wisconsin) und seinen Regionalbüros in Hongkong, Peking und Berlin aus versorgen die Systeme des Unternehmens Hunderte Millionen Zuschauer über Kundeninstallationen auf der ganzen Welt mit Wetterinformationen, darunter in Großbritannien, Kanada, Spanien, Brasilien, Mexiko, und andere Länder.

Über seine Kernaktivitäten im nordamerikanischen und internationalen Mediengeschäft hinaus baut Weather Central auch sein Geschäft für die Unternehmens-, Verbraucher- und Mobilfunkmärkte aus.

Das Angebot des Unternehmens für das B2B-Segment umfasst präzise Wetterprodukte und -lösungen für eine breite Kundenbasis, darunter Versicherungen, Rohstoff- und Energieunternehmen, Hedgefonds und Regierungen. Weather Central hat außerdem eine umfangreiche Suite verbraucherorientierter digitaler Produkte entwickelt, die in den nächsten Monaten als Teil der Unternehmensmarke MyWeather® auf Online- und Mobilplattformen eingeführt werden.

Lynn Forester de Rothschild, CEO von EL Rothschild LLC, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Weather Central ist ein Weltklasseunternehmen, das in seiner Kategorie die Nummer eins ist, mit einer Erfolgsgeschichte, einem talentierten Team und einer sehr rosigen Zukunft. Ihre Produkte, die weltweit die präzisesten für Rundfunk-, Online- und Mobilprognosen sind, ermöglichen Unternehmen und Einzelpersonen beispiellose Einblicke.

Ganz gleich, ob es sich um eine Versicherungsgesellschaft handelt, die ihre Kunden vor einem drohenden Hagelsturm warnen möchte, um einen Hedgefonds, der Agrarrohstoffe überwachen möchte, oder um einen Verbraucher, der einen Urlaub plant – niemand verfügt über bessere Informationen als Weather Central.

Bei EL Rothschild werden wir unsere Ressourcen, unsere Geschäftserfahrung und unsere Branchenkenntnisse nutzen, um auf dem aktuellen Erfolg von Weather Central aufzubauen und das wachsende internationale Profil des Unternehmens in Märkten wie Lateinamerika und Indien zu entwickeln.

Wir werden uns auch darauf konzentrieren, die Position von Weather Central als digitaler Marktführer im Verbraucherbereich zu stärken.“

Der Vorsitzende von EL Rothschild LLC, Sir Evelyn de Rothschild, fügte hinzu: „Als Familie waren die Rothschilds stets der höchsten Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen verpflichtet. Bei unseren Investitionen legen wir Wert darauf, langfristige Partnerschaften mit Menschen einzugehen, die unsere Werte teilen.

Da das Wetter auf der ganzen Welt immer extremer wird und größere menschliche und finanzielle Auswirkungen hat, glauben wir, dass Weather Central eine wichtige Rolle bei der Schadensbegrenzung und Verbesserung der Lebensqualität spielen wird. Dies ist für die Rothschilds ebenso wichtig wie für Weather Central. Wir sind stolz auf unsere neue Partnerschaft mit ihnen.“

Terry Kelly, Gründer und CEO von Weather Central, erklärte: „Seit wir Weather Central vor mehr als 35 Jahren gegründet haben, hat sich viel verändert, aber unsere Leidenschaft für Innovation, Kundenservice, Exzellenz und Vision ist stärker denn je.“

Die Welt sieht sich heute aufgrund des Klimawandels mit großen Wetterveränderungen konfrontiert, und angesichts einer zunehmend mobilen Bevölkerung ist die Möglichkeit für Verbraucher, hochpräzise und personalisierte Informationen über das Wetter zu erhalten, wichtiger denn je. Mit unserem wissenschaftlichen Wissen und unserem technologischen Vorsprung haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das auf dem Rundfunkmarkt eine Spitzenposition einnimmt.

Mit EL Rothschild sind für Weather Central keine Grenzen gesetzt, da wir unseren Erfolg international ausbauen und uns auf die Einführung spannender neuer digitaler Angebote für Verbraucher vorbereiten wollen.“

ÜBER EL ROTHSCHILD LLC

EL Rothschild LLC ist eine privat finanzierte Familieninvestmentgesellschaft, die 2003 von Sir Evelyn de Rothschild und Lynn Forester de Rothschild gegründet wurde, um eine Vielzahl globaler Investitionen der Rothschilds zu überwachen.

Die Geschäftsführer verfügen über umfangreiche Erfahrung bei der Investition in und dem Betrieb von Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa, Indien und Südamerika. EL Rothschild LLC verfolgt die Strategie einer langfristigen Ausrichtung auf Partnerschaft und Wertschöpfung. Das Unternehmen ist derzeit in den Bereichen Medien, Immobilien, Landwirtschaft und Luxusgüter tätig und hatte früher bedeutende Positionen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und Kommunikation.

ÜBER WEATHER CENTRAL, LP

Weather Central, LP wurde 1974 von Terry Kelly gegründet. Das Unternehmen verfügt heute über ein hervorragendes Team aus Meteorologen, Wissenschaftlern, Branchenspezialisten und kreativen Mitarbeitern. Das Unternehmen mit Sitz in Madison, Wisconsin, ist ein führender Anbieter professioneller On-Air-, Online-, Print-, Mobil- und Enterprise-Wetterlösungen und -Prognosen in Nordamerika und für Großkunden weltweit.

Durch die Nutzung der dynamischen Wettergrafiken des Unternehmens, proprietärer präziser Vorhersagemodelle und -daten sowie patentierter Technologie profitieren mehr als 1.000 Partner und Hunderte Millionen Verbraucher weltweit von Weather Centrals Fokus auf hervorragende Wetterpräsentation, Vorhersagegenauigkeit und Personalisierung sowie kontinuierlichen Kundensupport.

Dane Wigington von GeoengineeringWatch.org berichtet aktuell:

„Apokalyptische Lebensmittelpreissteigerungen“, eine Aussage des Gouverneurs der Bank of England. Überall auf der Welt drohen Ernten und Fischereien zusammenzubrechen.

Was passiert, wenn die Lebensmittelregale auf dem lokalen Markt leer sind? In Kanada wüten immer noch über tausend Brände, und in Griechenland ist die Situation von einer vollständigen Feuersturmverbrennung zu einem gigantischen Jahresregen an einem Tag übergegangen.

Geoengineering treibt einen immer zerstörerischeren Zyklus von Dürren, gefolgt von Feuerstürmen und anschließenden Überschwemmungen weiter voran.

„Überall auf der Erde ist Regenwasser aufgrund der PFAS-Chemikalien nicht trinkbar.“ Stehen die giftigen Schwermetall- und Polymerpartikel in unserer Luft mit den jüngsten offiziellen Warnungen vor „Feuerhirn“ und „Rauchhirn“ in Zusammenhang?

Woher kamen plötzlich die „fleischfressenden“ Bakterien in unseren Meeren? Wie lange können wir noch auf einem völlig verseuchten Planeten überleben?

Die Rekordhitze am Labor Day wird die Hitze in der Mitte und im Süden der USA verlängern, „Grundwasserleiter trocknen aus und stellen eine große Bedrohung für die Trinkwasserversorgung dar“.

Wetter- und Temperaturpeitschen treffen den Westen, da Feuchtigkeit in die Region gelangt. Die Wolkenbildung mit endotherm reagierenden Elementen (Chemtrails) verstärkt die vorübergehende Abkühlung der toxischen Oberfläche. Norwegen hortet Getreidevorräte, um sich auf kommende Engpässe vorzubereiten, und Nordkorea versucht, seine Stromnetze mit Solarenergie am Laufen zu halten, auch wenn klimatechnische Maßnahmen die Sonne auslöschen.

Das globale Chaos beschleunigt sich im Gleichschritt mit dem sich abzeichnenden Kollaps der Biosphäre. Wie lange dauert es bis zum Aufprall?

„Wir werden nicht die erste Zivilisation sein, die zusammenbricht, aber wir könnten durchaus die letzte sein.“

…

Quellen: PublicDomain/theeventchronicle.com am 11.09.2023