Dieser seit langem geplante Weltübernahmeplan ist ausgefeilter, als sich ein normaler Mensch vorstellen kann

„Das Bestreben der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, die den Superkapitalismus und den Kommunismus unter demselben Zelt vereint, alles unter ihrer Kontrolle. Spreche ich von einer Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt, dass es eine solche Verschwörung gibt, international in ihrem Umfang, Generationen alt in ihrer Planung, unglaublich böse in ihren Absichten.“

Repräsentant Larry P. MacDonald (Anmerkung: Lawrence McDonald wurde 1983, einige Monate nach dieser Aussage, an Bord der Korean Air Lines 007 getötet (wahrscheinlich ermordet)).

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich einleitend sagen, dass dies ein Versuch ist, mit einfachen Worten sehr komplizierte finanzielle und wirtschaftliche Verbrechen zu erklären, die gegen die Amerikaner und auch gegen die gesamte Weltbevölkerung eingesetzt werden, um die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen und aufrechtzuerhalten.

Dies soll sich in dem Konzept der Eine-Welt-Regierung, dem „Großen Reset“ oder der Neuen Weltordnung manifestieren. Dies mag eine kühne Behauptung sein, ist es aber nicht, aber wenn man einmal verstanden hat, dass alles, was über viele Jahrzehnte hinweg geschehen ist, miteinander verbunden ist, insbesondere seit dem geplanten und vorsätzlichen Ereignis unter falscher Flagge namens „9/11“, sollte man in der Lage sein, die große Anzahl offensichtlicher Verbindungen zu erkennen, die unglaublich böse sind.

In letzter Zeit haben vor allem alternative Nachrichtenseiten und Blogger den Eindruck erweckt, dass viele Menschen aufwachen und das Volk den Kampf um die Freiheit gewinnt. Meiner Meinung nach ist dies nicht der Fall, und in der Tat ist es irreführend, da falsche Hoffnung die treibende Kraft dieses Denkens ist.

Es ist offensichtlich, dass immer mehr Menschen behaupten, gegen die Tyrannei der Regierung zu sein, aber bis heute ist absolut nichts getan worden, um die Macht des Staates auf einer Ebene zu reduzieren oder zu beseitigen. Ferner werden die ruchlosen Bemühungen des Staates und seiner Kontrolleure immer weiter ausgedehnt, und der Drang zu immer drakonischeren Maßnahmen ist ungebrochen.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist nicht bekannt, wie die Reaktion der Massen ausfallen könnte, wenn man die riesige und unmittelbar bevorstehende Reihe sogenannter „Notfälle“ bedenkt, die mit Sicherheit eintreten werden, wenn diese kontrollierende Kabale versucht, ihre Agenden voranzutreiben, aber wenn die Vergangenheit ein Anzeichen dafür ist, sollte man mit Gehorsam rechnen. (UN-Generalsekretär und Klaus Schwab geben zu, dass die Neue Weltordnung scheitert und die Agenda 2030 „in Gefahr“ ist)

Der Übernahme-Rahmen dieser herrschenden Psychopathen basiert immer auf dem Prototyp von Problem-Reaktion-Lösung, bei dem es sich um vorgetäuschte, vorsätzliche Ereignisse und falsche Notfälle handelt; in Wirklichkeit sind es Verschwörungen, die Angst, Hass oder Verwirrung stiften sollen, damit der Staat so tun kann, als käme er seiner unglücklichen Sklavenklasse zu Hilfe.(Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Diese Strategie hat bisher fast jedes Mal funktioniert, wenn sie versucht wurde, und die Herde macht einfach weiter mit, ungeachtet der irrigen Rhetorik, die verbreitet wird, dass diese Bevölkerung gewinnt.

Das ist nicht der Fall, und solange der Staat weiterhin erfolgreich versucht, die Gesellschaft umzugestalten, sei es auf psychologischer, finanzieller oder wirtschaftlicher Ebene, wird die Macht der herrschenden Klasse und ihres Regierungssystems ihre Vermögenstransfers, ihr Geldmonopol und ihre Entvölkerungsbemühungen vorantreiben.

Psychologische Manipulation und Kontrolle sind notwendig, damit die Staatsschurken ihre Mission der Weltübernahme erfüllen können, aber finanzielle und wirtschaftliche Kontrolle ist obligatorisch.

Das bringt uns zu der eigentlichen Frage: Wem gehört die Welt und wer kontrolliert sie? Es sind sicherlich die großen Bankenkartelle, einschließlich aller Zentralbanken, die großen Unternehmensmagnaten, die von der Regierung geschützten NGO-Stiftungen und natürlich die gesamte globale Vermögensindustrie, die bis 2020 weit über 100 Billionen Dollar kontrollierte.

Aber wer besitzt und kontrolliert all diese Einrichtungen? Wer hat die Kontrolle über alles auf der Welt? Das sind Blackrock und die Vanguard Group, und wie ich bereits vor einem Jahr erklärt habe:

„Es gibt ein paar Tausend institutionelle Investmentfirmen, denen jede große Bank, jedes große Unternehmen, jede große Investmentfirma, jedes „Nachrichtenmagazin“, jedes große Kommunikationsunternehmen, jedes große Pharmaunternehmen, jedes große Transportunternehmen gehört; mit anderen Worten, fast jedes große Unternehmen auf der Welt ist im Besitz dieser institutionellen Investoren.

Die kleinen institutionellen Investmentfirmen wiederum sind im Besitz von größeren institutionellen Investmentfirmen, und die größeren Investmentfirmen sind im Besitz von noch größeren Investmentfirmen. Die beiden institutionellen Investmentgesellschaften, die die Haupteigentümer und Kontrolleure aller anderen Unternehmen der Welt sind, sind Vanguard Holdings und Blackrock, und Vanguard ist der größte Aktionär (Eigentümer) von Blackrock. Das bedeutet, dass Vanguard und Blackrock diesen Planeten besitzen und kontrollieren.“

Der derzeitige CEO von Vanguard ist Tim Buckley, und der Chef und Gründer der mächtigen Blackrock-Institution ist natürlich Larry Fink. Es sollte angemerkt werden, dass Fink und Blackrock eine Position extremer und fast unendlicher Macht über die Finanz- und Wirtschaftswelt erlangt haben und nach Meinung vieler nun der vierte Zweig der Regierung sind.

Die Verbindungen von Fink sind unglaublich aufschlussreich für die Macht, die Blackrock ausübt. Blackrock kontrolliert effektiv die Federal Reserve und das US-Finanzministerium sowie Banken auf der ganzen Welt. Es sei darauf hingewiesen, dass Fink am 22. August 2019 in den Vorstand des Weltwirtschaftsforums (WEF) berufen wurde, dem Beginn der betrügerischen „Covid-Pandemie“, die im selben Monat, in dem Fink seinen Sitz im Vorstand des WEF einnahm, eingeleitet, gefestigt und begonnen wurde.

Um ein vollständiges Bild der Geschichte von Fink und Blackrock bis heute zu erhalten, sehen Sie sich diese hervorragende Dokumentation von James Corbett an: „How Blackrock Conquered the World“.

Darin erklärt Corbett in Video und Text, wie der gesamte „Covid“-Schwindel inszeniert wurde und in erster Linie ein von Blackrock angeführter Finanzübernahme-Coup war. Diese Verbindung von Punkten und Personen ist von entscheidender Bedeutung.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist dies eine sehr vereinfachte Sicht der Ereignisse, aber es ist notwendig, einige Dinge miteinander zu verknüpfen, damit alles in einem vollständigen Zusammenhang gesehen werden kann, was auf eine große Verschwörung hinweisen würde, die über einen langen Zeitraum verbreitet wurde. Alle sogenannten „Notfälle“ seit dem betrügerischen 9/11-Insider-Job haben viel gemeinsam, und warum sollten sie auch nicht, denn das Hauptziel der Weltherrschaft war immer das angestrebte Ziel. Betrachten Sie nur drei Ereignisse, aber es gibt viele, viele mehr, über diese Zeit.

Die Gebäude, die am 11.9. einstürzten, wurden in Pulver verwandelt, was bei einem durch Flugzeugtreibstoff verursachten Feuer unmöglich ist. Denken Sie daran, dass Autos, die weit von einem Feuer entfernt waren, zu einem Nichts verbrannten, mit geschmolzenem Metall, Aluminium und Windschutzscheibenglas, alles wie durch Selbstentzündung.

Aber dasselbe geschah 2018 bei den Bränden in Paradise, Kalifornien, mit vielen Ähnlichkeiten, einschließlich der unglaublichen Schäden an Autos, die sich nicht einmal im Weg der Brände befanden, die weit über dem Hitzegrad eines Waldbrandes liegen mussten. Das Gleiche geschah erst im vergangenen Monat in Lahaina, Hawaii. Wie kann das sein?

Es kann nicht sein, es sei denn, ähnliche oder exakte Zerstörungsmethoden wurden im Voraus geplant und mit kriminellen staatlichen (militärischen) Mitteln durchgeführt. Und dies geschieht auch auf der ganzen Welt, alles wird von den mitschuldigen und kontrollierten Mainstream-Medien fälschlicherweise wegerklärt.

Ein sehr aufschlussreicher Aspekt all dieser vorgetäuschten „Notfälle“, von 9/11 bis Maui, ist, dass die Wall Street und die Finanzunternehmen, die institutionellen Vermögensfirmen, die Zentralbanken, die Rüstungsunternehmen und die vom Militär kontrollierten Technologieunternehmen, und dazu gehört natürlich auch Blackrock, dazu tendierten, riesige Profite zu machen, mehr Eigentum, Regierungsverträge und massive Rettungsgelder zu erbeuten (durch Landraub), während sie viel reicher und mächtiger aus der Katastrophe hervorgingen als jemals zuvor möglich.

Dies geschah mit 9/11, dem Finanz- und Immobilienkollaps von 2008, der gefälschten „Covid“-Verschwörung und nun mit der ultimativen Waffe gegen die Menschheit, der völlig illegitimen „Klimawandel“-Agenda; und diese Agenda platzierte Blackrock weltweit an die Spitze dieses kriminellen Betrugs.

Jeder Notstand führt zu einem größeren und mächtigeren Staat, zu mehr Einschränkungen, mehr Regulierung, mehr Vorschriften, mehr Abriegelungen, weniger Reisen und mehr Überwachung und Zensur.

Dies alles ist beabsichtigt und niemals zufällig oder versehentlich, denn es handelt sich um ein vorsätzliches Komplott gegen die Menschheit. Unabhängig von politischen Erwägungen oder Parteien ist dieser Angriff gegen uns alle im Gange und wird immer weiter ausgedehnt. Jeder Vorfall, jede Manipulation, jeder „Notfall“ wurde weit im Voraus geplant, und die Übernahme der Welt steht nun kurz bevor.

Während der Staat mit dem Aufbau seiner neuen Weltordnung fortfährt, wird die Bevölkerung von einem Ereignis unter falscher Flagge nach dem anderen, einem angeblichen „Notfall“ oder einer neuen „Bedrohung“, wie sie von der herrschenden Klasse, die die Weltherrschaft anstrebt, behauptet wird, überschwemmt. Während sich die Massen gegenseitig an die Kehle gehen, setzt der Staat sein Streben nach totaler Herrschaft fort.

Dies zeigt, dass die Menschen an ihrer eigenen Sklaverei mitschuldig sind, weil sie nicht in der Lage sind, das große Ganze zu sehen, während sie sich auf jede Ablenkung konzentrieren, die ihnen von dieser bösen herrschenden Macht vorgeworfen wird.

Was ignoriert wird, ist, dass diese Welt bereits übernommen wurde und vollständig von einigen wenigen kontrolliert wird, und dass der Kampf des einen gegen den anderen diesen Übernahmeplan weiter unterstützt.

Indem sie sich auf jede einzelne tyrannische Ablenkung konzentrieren, haben sich die Menschen der diktatorischen Verwaltung ausgeliefert und dabei jede Möglichkeit verloren, die totalitäre Aneignung ihres Lebens und ihres Eigentums durch die Finanzkabalen, die die Weltherrschaft anstreben, zu stoppen.

Indem man jede Indiskretion als unabhängig von der wirklichen Agenda behandelt, die angestrebt wird, wird nichts getan, um den Staat in seinen Bemühungen zu stoppen, alle Menschen auf der Erde vollständig zu kontrollieren.

Durch die Teilnahme am politischen und „Wahl“-Prozess – ein Prozess, der für den einzigen Zweck der Kontrolle entworfen und umgesetzt wurde -, durch die Konzentration auf die politischen Nebenschauplätze, durch den Versuch, korrupte Regierungsgerichte zu nutzen, um Wiedergutmachung für tyrannische Manöver zu erlangen, durch die Akzeptanz des herrschenden Systems als legitim, durch die Erlaubnis für die Federal Reserve und alle Banken, Vermögenswerte durch vollständige Digitalisierung zu überwachen und zu kontrollieren, schaufeln sich die einfachen Menschen ihr eigenes Grab.

Es könnte bereits zu spät sein, diese sinnlose Übung fortzusetzen, da die herrschende Klasse die Kontrolle über die Systeme hat, die es ihnen ermöglichen, ihren Übernahmeplan zu vollenden.

Die einzige Antwort auf diesen teuflischen Versuch, uns zugunsten der wenigen Mächtigen zu zerstören, besteht darin, jegliche Regierung zu negieren, das Federal-Reserve-System zu negieren und abzuschaffen, jegliche Kontrolle durch die Bankenkartelle zu unterbinden, alle Bemühungen zu stoppen, das Wirtschafts- und Währungssystem zu monopolisieren, um digitale Zentralbankwährungen zu schaffen und einzuführen, und keinen neuen vorgetäuschten Notstand in Bezug auf Gesundheit, vorgetäuschten „Klimawandel“, Kriegsdrohungen, unnatürliche Ereignisse oder andere vorsätzliche kriminelle Handlungen zu akzeptieren, die das scheinbar hilflose Proletariat in unangemessene Angst versetzen sollen.

Die Menschen gewinnen nicht, sie verlieren, aber dieser tödliche Angriff auf die Menschheit kann noch rückgängig gemacht werden, wenn auch nur eine kleine Mehrheit aufsteht und die Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre Freiheit übernimmt.

Wenn sich der gegenwärtige Trend fortsetzt, wenn der Großteil dieser Bevölkerung sich weiterhin vor der Wahrheit versteckt, wenn die meisten erwarten, dass andere sie retten, dann ist alles verloren, aber wenn ein wirklich handlungsfähiges Erwachen einer großen Zahl von Menschen sichtbar wird, dann wird der Staat einknicken.

Das wird bei keiner Wahl passieren, und kein Politiker kann den Kurs ändern, auf dem wir uns befinden, denn sich auf irgendeinen Meister zu verlassen, der an diesem bösen Regierungssystem beteiligt ist, ist der Inbegriff des Versagens und kann nur zu ewiger Versklavung führen.

„Das einzige, was der Mensch fürchtet, ist das Unbekannte. Wenn man ihm dieses Szenario vor Augen führt, wird er bereitwillig seine individuellen Rechte aufgeben, um die Garantie seines Wohlergehens durch eine Weltregierung, eine Neue Weltordnung, zu erhalten.“

Henry A. Kissinger

