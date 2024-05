Wissenschaftler haben versucht, Menschen mit COVID-19 zu infizieren und scheiterten – KEIN EINZIGER Proband konnte erfolgreich angesteckt werden!

Teile die Wahrheit!

Dies ist eine 1:1-Übersetzung eines Artikels, der am 1. Mai 2024 in der führenden Wissenschaftszeitschrift Nature erschienen ist. Im Artikel geht es selbstverständlich nicht um die Virusexistenzfrage, aber der Inhalt ist nichtsdestoweniger atemberaubend, denn es werden gleich zwei Studien zitiert, in denen erfolglos versucht wurde, Testpersonen mit COVID-19 zu infizieren.

Als Paul Zimmer-Harwood sich freiwillig einer absichtlichen Infektion mit SARS-CoV-2 unterzog, war er sich nicht sicher, was ihn erwarten würde. Er rechnete mit einer Wiederholung seiner ersten Begegnung mit COVID-19 durch eine natürlich erworbene Infektion.

Damals hatte er grippeähnliche Symptome. Aber er hoffte, dass seine Immunität ihm helfen würde, sich gut genug zu fühlen, um den Indoor-Fahrradtrainer zu benutzen, den er mit in die Quarantäne genommen hatte.

Es stellte sich heraus, dass Zimmer-Harwood, ein Doktorand an der Universität Oxford, UK, nichts zu befürchten hatte. Weder er noch eine der 35 anderen Personen, die an der „Challenge“-Studie teilnahmen, bekamen tatsächlich COVID-19.

Die Ergebnisse der Studie, die am 1. Mai in der Zeitschrift Lancet Microbe1 veröffentlicht wurden, werfen Fragen über die Nützlichkeit von COVID-19-Versuchen für die Erprobung von Impfstoffen, Medikamenten und anderen Therapeutika auf.

Tom Peacock, Virologe am Imperial College London, erklärte:

Wenn man keine Menschen infizieren kann, kann man diese Dinge auch nicht testen.

Die Herstellung von Virusstämmen, die in Provokationstests verwendet werden, dauert viele Monate, so dass es unmöglich ist, neu auftretende zirkulierende Varianten zu finden. Mit diesen Stämmen kann ein hohes Maß an bestehender Immunität in der Bevölkerung überwunden werden.

Forscher nutzen Challenge Trials, um Infektionen zu verstehen und Impfstoffe und Therapien schnell zu testen. Im März 2021 starteten britische Forscher nach monatelangen ethischen Debatten die weltweit erste COVID-19-Challenge-Studie. Im Rahmen der Studie2 wurde eine winzige Dosis des SARS-CoV-2-Stammes, der in den ersten Tagen der Pandemie zirkulierte, identifiziert. (Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus – massive Proteste gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne)

Mit dieser Dosis konnte etwa die Hälfte der Teilnehmer infiziert werden, die sich zuvor nicht mit dem Virus angesteckt hatten (Impfstoffe waren damals noch nicht allgemein verfügbar).

Parallel dazu startete ein Team unter der Leitung von Helen McShane, einer Forscherin für Infektionskrankheiten in Oxford, eine zweite SARS-CoV-2-Challenge-Studie mit Personen – darunter auch Zimmer-Harwood -, die sich von natürlich aufgetretenen SARS-CoV-2-Infektionen erholt hatten. Diese wurden durch eine Reihe von Varianten verursacht. In die Studie wurden später auch Teilnehmer aufgenommen, die geimpft worden waren.

300x250

Die Entwicklung der Erregerstämme

Die ersten Teilnehmer erhielten die gleiche winzige Dosis des „angestammten“ SARS-CoV-2-Stammes, wie die Teilnehmer der ersten Studie. Als niemand eine anhaltende Infektion entwickelte, steigerten die Forscher die Dosis in den nachfolgenden Teilnehmergruppen immer weiter, bis sie das 10.000-fache der ursprünglichen Dosis erreichten. Bei einigen Freiwilligen kam es zu kurzzeitigen Infektionen, die jedoch schnell wieder verschwanden.

Susan Jackson, Klinikerin in Oxford und Mitautorin der jüngsten Studie, berichtete:

Wir waren ziemlich überrascht. Wenn man in Zukunft eine COVID-Challenge-Studie durchführen will, muss man eine Dosis finden, die Menschen infiziert.

300x250 boxone

Trotz ihrer Immunität gegen die ursprünglichen Stämme erkrankten fast 40% der Teilnehmer an einer Omicron-Infektion, nachdem sie bis Dezember 2022 aus der Quarantäne entlassen worden waren, einer sogar zweimal.

Christopher Chiu ist Immunologe und Arzt für Infektionskrankheiten am Imperial College, Leiter dieser Studie und war an den anderen Versuchen beteiligt. Er erklärte:

Bei einer laufenden COVID-19-Studie am Imperial College London, bei der die Teilnehmer der Delta-SARS-CoV-2-Variante ausgesetzt wurden, gab es ebenfalls Probleme, die Teilnehmer zuverlässig zu infizieren. Einige Teilnehmer haben sich infiziert, aber wahrscheinlich nicht genug für eine Studie, in der getestet wird, ob ein Impfstoff funktioniert.

Anna Durbin, eine Impfstoffwissenschaftlerin an der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland, die Mitglied des Gremiums war, das die Sicherheit der jüngsten Reinfektionsstudie überwachte, sagte:

Wir brauchen einen Challenge-Stamm, der repräsentativer ist für das, was in der Bevölkerung zirkuliert.

Virusstämme, die in Challenge-Versuchen verwendet werden, werden unter strengen Bedingungen hergestellt, ein Prozess, der sechs Monate oder länger dauern kann, sagen die Wissenschaftler, was es unmöglich macht, die zirkulierenden Varianten perfekt zu treffen. McShane und Chiu bereiten eine Challenge-Studie mit der im Jahr 2022 aufgetauchten Subvariante BA.5 Omicron vor.

Höhere Dosen

Die Forscher suchen nach anderen Möglichkeiten, Menschen COVID-19 zu verabreichen. Nach Jacksons Ansicht könnte eine noch höhere SARS-CoV-2-Dosis erforderlich sein – eine Dosis, die derjenigen ähnelt, die bei Grippetests verwendet wird.

Die Teilnehmer sind in diesen Fällen weitgehend immun. Eine andere Methode könnte darin bestehen, den Teilnehmern mehrere Dosen zu verabreichen. Chiu sagt, dass sein Team die Möglichkeit prüft, potenzielle Teilnehmer zu testen, um diejenigen zu identifizieren, die einen geringen Immunschutz gegen die BA.5-Variante und künftige Challenge-Stämme aufweisen.

Chiu leitet ein Konsortium, das im März von der Europäischen Union und CEPI, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations in Oslo, mit 57 Millionen US-Dollar ausgezeichnet wurde, um im Rahmen von Provokationsversuchen inhalative und intranasale COVID-19-Impfstoffe zu testen.

Sie könnten auch die Übertragung blockieren. Er ist zuversichtlich, dass solche Änderungen an den Versuchsprotokollen den gewünschten Erfolg bringen werden.

Was man wirklich braucht, ist ein Modell, das eine echte Infektion nachbildet und idealerweise auch noch Symptome hervorruft.

Zimmer-Harwood, der auch für eine Non-Profit-Organisation arbeitet, die sich für Challenge Trials und deren Teilnehmer einsetzt, sagt, dass er Änderungen begrüßen würde, die COVID-19 Challenge Trials für die Forscher nützlicher machen – auch wenn dies ein bisschen weniger Zeit auf dem Fahrradtrainer bedeuten würde.

Quelle: Nature

Japanische Peer-Review-Studie deckt Zusammenhang zwischen mRNA-Impfungen und übermäßigen Krebstodesfällen auf

Seit mehreren Jahren bringen Onkologen wie Professor Angus Dalgleish mRNA-Covid-Impfstoffe mit dem Ausbruch von Krebs und -Rückfällen in Verbindung. Natürlich haben die Befürworter der mRNA-Impfung solche Befürchtungen stets als Erzählungen und Zufälle abgetan.

In einer neuen, von Experten begutachteten Studie mit dem Titel „Increased Age-Adjusted Cancer Mortality After the Third mRNA-Lipid Nanoparticle Vaccine Dose During the COVID-19 Pandemic in Japan“ (Erhöhte altersabhängige Krebssterblichkeit nach der dritten mRNA-Lipid-Nanopartikel-Impfstoffdosis während der COVID-19-Pandemie in Japan) wurden jedoch Daten auf Bevölkerungsebene veröffentlicht, die diesen Zusammenhang belegen.

Die Autoren weisen zunächst darauf hin, dass die altersbereinigte Sterblichkeitsrate (AMR) für alle Krebsarten im ersten Jahr der Covid-Pandemie bis zur Einführung der Covid-Impfung weiter gesunken ist. Ein ziemlich unglücklicher Zufall, da werden Sie mir sicher zustimmen.

Abbildung 1: Altersbereinigte Sterblichkeitsraten (AMR) im Zeitverlauf und Übersterblichkeit in jedem Monat: alle Krebsarten.

Die Altersgruppen mit statistisch signifikantem Übermass an Krebstodesfällen waren die 75-79-Jährigen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 und die 80-84-Jährigen im Jahr 2022, wobei beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg verzeichneten. Beide Gruppen wiesen übrigens auch Auffrischungsraten von über 90 % auf.

Abbildung 2: Übermäßige Sterblichkeit während der Pandemie in den Jahren 2020, 2021 und 2022 (oben) und Krebstodesfälle im Jahr 2022 (unten) in jeder Altersgruppe.

So weit, so zufällig. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass nur fünf der 20 Krebsarten im Zeitraum 2020-2022 mehr Todesfälle aufwiesen. Aber die drei Krebsarten, bei denen 2021 eine signifikante Überschreitung der Sterberate zu verzeichnen war (Bauchspeicheldrüsen-, Prostata- und Eierstockkrebs), wiesen zufälligerweise auch 2022 eine signifikante Überschreitung der Sterberate auf.

Ich schätze, das sind mindestens drei weitere unglückliche Zufälle. Auch bei Lippen-/Mund-/Rachen-Krebs und Leukämie wurde im Jahr 2022 ein signifikanter Anstieg der Sterbefälle verzeichnet.

Abbildung 3: Übermäßige Sterblichkeit für jede Krebsart während der Pandemie in den Jahren 2020, 2021 und 2022.

Abbildung 4: Altersbereinigte Sterblichkeitsraten (AMR) im Zeitverlauf und Übersterblichkeit in jedem Monat für Krebsarten mit Übersterblichkeit in den Jahren 2021 und 2022.

Bei der Erörterung möglicher Mechanismen zur Erklärung dieser Ergebnisse führen die Autoren eine lange Liste von Problemen mit den mRNA-Spritzen an: Lipid-Nanopartikel, die sich in verschiedenen Organen ausbreiten, lang anhaltende Spike-Proteine im Blut, Thrombose, Unterdrückung von Typ-I-Interferon-Reaktionen, „die eine wesentliche Rolle bei der Immunüberwachung von Krebs spielen“, erhöhte IgG4-Antikörper, Reaktivierung latenter Viren und umgekehrte Transkription von mRNA in DNA und Integration in das menschliche Genom.

Zum letzten Punkt zitieren die Autoren unsere alten Freunde von der FDA (Hervorhebung von mir).

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) stellt in ihrem Leitfaden für die Herstellung von viralen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten fest: „Es gibt mehrere potenzielle Mechanismen, durch die Rest-DNA onkogen sein könnte, einschließlich der Integration und Expression kodierter Onkogene oder Insertionsmutagenese nach DNA-Integration“.

Die Richtlinien der FDA sind für Japan von entscheidender Bedeutung, da Japans Sondergenehmigung für Notfälle während der COVID-19-Pandemie von der Genehmigung der FDA abhing.

Wenn die FDA Dr. Evil ist, ist das japanische Gesundheitsministerium der E-Shop Mini-me. Ist aber nicht so lustig.

Quelle: The Daily Sceptic

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 09.05.2024